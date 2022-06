Gerucht: AMD brengt Zen 4-cpu's met DDR4-ondersteuning uit voor AM4-moederborden

AMD werkt mogelijk aan een aparte serie Zen 4-cpu's die compatibel is met bestaande AM4-moederborden. Hierdoor zouden de chips DDR4-geheugen moeten ondersteunen, gezien de AM4--socket alleen die generatie ram ondersteunt.

Vooralsnog leek het erop dat AMD met de aankomende processorarchitectuur volledig over zou stappen op DDR5-geheugen; er zou geen i/o-die met DDR4-controller aanwezig zijn in een Zen 4-cpu. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde leaker Greymon55 hebben cpu-doorverkopers daarentegen het bestaan van AM4-compatibele Zen 4-chipsets vernomen. Het gaat hierbij om productplannen, dus of dergelijke chips inderdaad op de markt worden gebracht is nog niet zeker.

De eerste aankomende Zen 4-cpu's in de Ryzen 7000-serie worden volgens AMD zelf vooralsnog allemaal voor de nieuwe AM5-socket gemaakt. AM5 ondersteunt nadrukkelijk geen DDR4-geheugen. Het bedrijf heeft daarom al meermaals laten doorschemeren dat ook die generatie ram in meer of mindere mate ondersteund blijft en dat AM4 naast AM5 blijft voortbestaan. Maar of dat voor gloednieuwe chips geldt is niet duidelijk.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat pc-bouwers een nieuw moederbord en nieuwe ramsticks nodig hebben om een Ryzen 7000-cpu te kunnen gebruiken. Met een speciale AM4-variant van deze of nog niet aangekondigde Zen 4-cpu's zou AMD potentieel een grote anderzijds overgeslagen doelgroep kunnen aanspreken.