Gerucht: Mendocino-apu en Ryzen 7000-cpu's hebben RDNA2-gpu met 2 compute-units

De geïntegreerde gpu van AMD's Mendocino-apu zou twee compute-units bevatten. Daarmee is de chip veel minder krachtig dan de apu in de Steam Deck, die een gpu met acht compute-units heeft. Ook de igpu van de Ryzen 7000-processors zou voorzien zijn van twee cu's.

Bij de aankondiging van de Mendocino-apu vorige week, maakte AMD niet duidelijk wat de configuratie van de geïntegreerde RDNA2-gpu is. Angstronomics claimt dat het een variant met één work group processor is. Zo'n wgp is bij de RDNA2-architectuur goed voor twee compute-units. Volgens de site heeft de gpu van de Mendocino-apu de codenaam Teal Grouper.

AMD Mendocino-apu

Angstronomics is een onlangs opgerichte techsite. Het is niet bekend op welke bron de site zich baseert. De site analyseerde ook de foto van de Mendocino-apu die getoond werd tijdens AMD's Computex-evenement en concludeert dat de diesize van de 6nm-chip zo'n 100mm² is. De Van Gogh-apu in de Steam Deck is op 7nm gemaakt en heeft een oppervlakte van 163mm².

Volgens Angstronomics is de Mendocino-apu een chip voor de FT6-socket, die afmetingen van 24,5x24,5mm heeft. De chip zou een opvolger zijn van de AMD-apu's met de codenaam Pollock. Dat zijn varianten voor de FT5-socket met twee Zen 1-cores en een igpu met drie compute-units op basis van de Vega-architectuur. In die serie bracht AMD onder andere de 3015e uit.

Ook de geïntegreerde gpu van de Ryzen 7000-desktopprocessors zou één wgp bevatten, ofwel twee compute-units. De gpu heeft het ID GFX1036 en de codenaam Coral Bandfish. AMD benadrukte eerder al dat de igpu van de Ryzen 7000-processors enkel bedoeld is om beeld te kunnen weergeven en niet geschikt is voor gaming.

De Mendocino-apu komt in het vierde kwartaal uit en is bedoeld voor budgetlaptops en Chromebooks van 400 tot 700 dollar. De chip heeft maximaal vier Zen 2-cores en een igpu op basis van de RDNA2-architectuur. Diezelfde combinatie werd eerder alleen in de speciaal gemaakte apu voor de Steam Deck gebruikt.

Mendocino-apu Steam Deck-apu Ryzen 5 6600U Ryzen 7 6800U Procedé 6nm 7nm 6nm 6nm Cpu-architectuur Zen 2 Zen 2 Zen 3+ Zen 3+ Cpu-cores 4c / 8t (max) 4c / 8t 6c / 12t 8c / 16t Gpu-architectuur RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 Gpu-cores 2 * 8 6 12

* onbevestigd