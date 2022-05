Apple moet reageren op aanklacht van maker jailbreaksoftware Cydia

Apple zal moeten reageren op een aanklacht van de maker van Cydia, een alternatieve downloadwinkel voor gejailbreakte iPhones en iPads. Dat moet binnen drie weken gebeuren, zegt een Amerikaanse rechter.

Cydia voor iOS, juni 2020

De Amerikaanse rechter gaf SaurikIT, het bedrijf van jailbreak-ontwikkelaar Saurik, deels gelijk en daardoor gaat de zaak nu lopen. Het antwoord van Apple moet binnen drie weken binnen zijn en dus moet het bedrijf medio juni een reactie hebben gegeven.

Het is een aangepaste versie van de eerste aanklacht van Saurik tegen Apple. De aanklacht richtte zich eerst op beslissingen van Apple die het bedrijf rond 2008 en 2009 heeft genomen, maar dat mocht niet van de rechter. Amerikaanse antitrustregels schrijven voor dat het moet gaan over acties in de afgelopen vier jaar. In de aangepaste aanklacht heeft Saurik het over acties van Apple sinds 2018.

De ontwikkelaar van Cydia betoogt dat het bedrijf economische schade heeft geleden door Apples monopolie op softwaredistributie voor iOS. Doordat Cydia alleen na een jailbreak beschikbaar is, is het publiek beperkt. Als Cydia vanaf het begin was toegestaan zonder jailbreak, was er concurrentie geweest voor de App Store. Bovendien claimt het bedrijf dat Apple een monopolie heeft op betalingssystemen voor apps. Apple heeft geen commentaar gegeven op het oordeel van de rechter, meldt Reuters.