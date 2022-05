Play Store-alternatief APKPure had malafide adware aan boord

De APKPure-app, een alternatief op de Google Play Store, was besmet met malafide adware. Die zorgde voor ongewenste reclame op Android-apparaten maar kon er ook voor zorgen dat er heimelijk geld gestolen wordt via betaalde abonnementen in de Play Store.

Dat ontdekte Kaspersky lab. Die stelt dat de kwestie waarschijnlijk begon toen de APKPure-ontwikkelaars een nieuwe, malafide advertentie-sdk implementeerden vanuit een niet gecontroleerde bron, soortgelijk aan wat gebeurde met CamScanner. Naast reclame tonen en abonnementen afsluiten, kan de malware ook weer andere malware downloaden. Het gaat om APKPure versie 3.17.18.

De ontwikkelaars van APKPure zijn op de hoogte gesteld en hebben meteen actie ondernomen: versie 3.17.18 ging van de site af en is vervangen door 3.17.19. Gebruikers met de getroffen versie worden aangeraden om hun toestel na verwijdering van de getroffen app ook te scannen op verdere malware.

APKPure is een alternatief op de Google Play Store, voor wie bijvoorbeeld niet met een Google-account wil werken, of hun dataverzameling liever niet toestaat. Daarnaast biedt de site oudere versies van apps, wat de Play Store niet doet. In het Tweakers-achtergrondverhaal Android Zonder Google wordt APKPure ook als mogelijk alternatief op de Play Store erkend, maar de risico's ervan ook. Een alternatief op APKPure is weer APKMirror, dat door Android Police gedraaid wordt.