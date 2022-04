Nieuwe apps verschijnen vanaf augustus niet langer als apk in Google Play Store

Nieuwe apps zullen niet langer een universeel apk-bestand hebben als ze in de Play Store verschijnen. Google dwingt ontwikkelaars om over te gaan op App Bundles, waarbij de Play Store bij installatie een apk-bestand genereert voor alleen dat apparaat.

App Bundles zijn er al drie jaar, maar worden vanaf augustus verplicht voor nieuwe apps in de Play Store, zegt Google. Met een App Bundle is het installatiebestand rond vijftien procent kleiner, waardoor de installatie sneller gaat, zegt Google. Bovendien kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen om bepaalde code of assets alleen mee te leveren met sommige apparaten, om zo te voorkomen dat gebruikers aanlopen tegen zaken in hun app die niet werken.

Door de verplichting zal het voor nieuwe apps onmogelijk zijn om een universeel apk-bestand te delen, iets wat bijvoorbeeld via bluetooth gebeurt in gebieden waar internetverbindingen langzaam of afwezig zijn. Diensten die apk's buiten de Play Store aanbieden, zoals APKMirror van Android Police en APKPure, zijn al voorbereid en hebben ondersteuning voor de installatie van App Bundles.

Bestaande apps hoeven niet over op App Bundles. Google raadt dat wel aan vanwege de voordelen ervan. Android kan apk-bestanden blijven installeren, al is het onbekend of dat in de toekomst zo zal blijven. Apk staat voor application package en is sinds de eerste versie het bestandsformaat voor Android-apps.