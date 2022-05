Gerucht: Android 12 comprimeert automatisch ongebruikte apps

Android 12 gaat wellicht automatisch ongebruikte apps na enige tijd comprimeren om zo opslagruimte vrij te maken. Dat blijkt uit commits in de broncode van Android. Vermoedelijk komt de eerste versie van Android 12 ergens in de komende maanden.

De commits gaan over 'app hibernation', zo meldt XDA-Developers. De functie verwijst terug naar wat Android 11 doet met permissies; het besturingssysteem trekt die automatisch in na enige tijd als de gebruiker niets doet met de app. Zo moeten apps niet op de achtergrond toegang blijven houden tot bijvoorbeeld de locatie zonder dat de gebruiker de app nog gebruikt.

De functie comprimeert het apk-bestand van apps om zo minder ruimte in te nemen op de opslag van een smartphone. De optie lijkt vooral van pas te komen op telefoons met beperkte opslag, zoals de goedkoopste modellen en modellen met Android Go.

Het laten sluimeren van apps zat in een iets andere vorm in de Nextbit Robin-smartphone van enkele jaren geleden. Die telefoon uploadde ongebruikte apps naar een eigen cloudopslag, om de app vervolgens te verwijderen van de telefoon, terwijl de gebruikersdata bleef staan. Gebruikers konden lang niet gebruikte apps vervolgens met een druk op het icoon weer installeren en gebruiken.

Google brengt de eerste developer preview van een nieuwe Android-versie doorgaans in de winter uit. Vorig jaar was dat in februari, de jaren ervoor was het telkens begin maart. Het is onbekend of dat dit jaar ook zo zal zijn.