Vuzix toont bril met microledschermpjes voor weergeven smartphonemeldingen

Vuzix heeft het concept van een bril getoond die de gebruiker beelden toont door middel van projectie vanaf een microledscherm. Het gaat vooralsnog om een monochroom scherm, maar een rgb-versie is ook in de maak.

Voor de microledschermen werkt het Amerikaanse Vuzix samen met het Chinese Jade Bird Display, zeggen beide bedrijven. De microledschermen maken hoge resoluties mogelijk op kleine oppervlakken: de pixels zijn rond 1 micron groot, ongeveer even groot als de pixels van bijvoorbeeld camerasensors voor telefoons. Die microledschermen projecteren het beeld in de glazen van de bril.

De brillen die in ontwikkeling zijn, zijn via bluetooth of wifi te verbinden met een smartphone, al komen er ook modellen met 4G. Er is ook een camera, maar het is onbekend wat Vuzix daar precies mee doet.

In de bril zitten bovendien microfoons om ruis te onderdrukken en speakers om geluid te laten horen. De bedoeling is niet om een bril te maken voor augmented reality, maar het lijkt meer te gaan om het weergeven van meldingen van de verbonden smartphone. Ook is bellen en muziek luisteren mogelijk. De verdere exacte specificaties zijn nog niet bekend. Vuzix maakt doorgaans producten voor de zakelijke markt. De nieuwe brillen moeten vanaf deze zomer beschikbaar zijn.