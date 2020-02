'Clearview-gezichtsherkenningssoftware heeft klanten in België en Nederland'

Clearview AI, een bedrijf dat software maakt om gezichten op camerabeelden te vergelijken met openbare foto's en filmpjes op internet, heeft ook klanten in Nederland en België. Dat claimt Buzzfeed op basis van de gelekte klantenlijst.

Politiekorpsen of overheidsorganisaties in Nederland en België hebben de database van Clearview AI gebruikt, schrijft Buzzfeed News. Clearview heeft ook gebruikers in andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en Spanje, maar Duitsland staat er bijvoorbeeld niet op. Onder meer Interpol heeft een trial van Clearview geprobeerd, maar heeft dat vervolgens niet omgezet in een betaald abonnement.

Het is onbekend om welke overheidsorganisaties en politiekorpsen het gaat en of ze alleen een proefperiode hebben gehad of dat ze betaalde klant zijn geworden. Het was eerder niet bekend dat in Nederland en België de omstreden software in gebruik was geweest.

In de Verenigde Staten is de software afgelopen tijd veel meer in gebruik geweest. Naast opsporingsdiensten hebben scholen, universiteiten en winkelketens ook gebruik gemaakt van de gezichtsherkenningssoftware.

De software maakt het mogelijk om een naam en adres te vinden door een foto in te voeren. De software werkt door gescrapete beelden van sociale media en videosites te combineren om zo een database met profielen van mensen met gegevens en beelden op te bouwen. Het bedrijf kwam vorige maand in het nieuws, toen bleek dat veel Amerikaanse politekorpsen de software in gebruik hebben. Sindsdien hebben diverse bedrijven, waaronder Facebook, Google en Twitter, van Clearview AI gevraagd om te stoppen met scrapen, omdat het tegen de voorwaarden van hun diensten ingaat.

Update, 08:07: Gizmodo heeft de hand weten te leggen op de app van Clearview, die onbedoeld onbeschermd online stond. Daaruit blijkt dat er integratie is of moet komen met ar-brillen van Vuzix.