Minister herhaalt dat Nederlandse politie geen gebruik maakt van Clearview

Het demissionaire kabinet benadrukt opnieuw dat de Nederlandse politie geen gebruik maakt van de gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. Demissionair minister Dekker bevestigt wat demissionair minister Grapperhaus al eerder zei, en ontkent recent nieuws van Buzzfeed.

Bij navraag binnen de politie is 'niet gebleken dat een aanvrager die geassocieerd wordt met het 'National Police Corps' de software van Clearview heeft gebruikt', schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op Kamervragen van D66 en GroenLinks. De partijen stelden vragen toen in augustus uit documenten bleek dat de Nederlandse politie de software van Clearview gebruikte. Die documenten bracht Buzzfeed naar buiten. De Nederlandse politie zou de gezichtsherkenningssoftware 'tussen de 50 en 100 keer' hebben ingezet, maar details ontbraken in de berichtgeving van Buzzfeed. Dat haalt Dekker ook aan; hij noemt 'het gebrek aan nadere informatie van zowel Buzzfeed News als Clearview AI'. "De informatie waar BuzzFeed News naar verwijst is door mij en door de politie niet te verifiëren", schrijft hij.

"De politie is niet centraal benaderd door Clearview, niet op de hoogte van contacten met dat bedrijf, en met dat bedrijf geen relatie aangegaan om daarvan producten af te nemen", schrijft Dekker in zijn brief. "In het artikel in BuzzFeed News wordt verwezen naar een bijeenkomst bij Europol eind 2019, waar testaccounts beschikbaar zijn gesteld. Op navraag is niet gebleken dat door medewerkers van de Nederlandse politie op of naar aanleiding hiervan gebruik is gemaakt van een testaccount." Dekker erkent dat het 'niet uit te sluiten is dat een individuele politiemedewerker een keer de website van Clearview heeft bezocht en een aantal bevragingen heeft gedaan', maar dat zou volgens hem niet betekenen 'dat het systeem operationeel is ingezet'.

Dekker herhaalt met zijn antwoord wat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vorig jaar al zei. Begin 2020 schreef Buzzfeed ook al dat Clearview klanten heeft in Nederland en België. Grapperhaus zei toen dat het niet bekend was of er overheidsdiensten waren die de software gebruiken, maar de politie zou dat in ieder geval niet doen.

Clearview AI maakt software voor realtime gezichtsherkenning. Het bedrijf krijgt al langer kritiek omdat het een database verzamelt van sociale media en videosites, en kwam meerdere keren in het nieuws omdat het de software aan politiediensten had verkocht.