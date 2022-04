Twee Belgische rechercheurs probeerden Clearview-gezichtsherkenningssoftware uit

Twee Belgische rechercheurs hebben een proeflicentie van de omstreden gezichtsherkenningssoftware Clearview AI gebruikt. Dat erkent minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nadat ze dit eerder tweemaal had ontkend.

De minister zegt dat de twee rechercheurs bij de federale politie in oktober 2019 Clearview AI hebben gebruikt, schrijft Knack. Ze waren bij een vergadering aanwezig van de slachtofferidentificatie-taskforce van Europol en kregen daarbij toegang tot 'een proeflicentie die voor een beperkte periode geldig is'.

Daarbij werd Clearview volgens Verlinden gepresenteerd door de FBI en zijn toen 'een beperkt aantal raadplegingen' met Clearview uitgevoerd. De Belgische rechercheurs leverden toen zelf foto's aan. Verlinden benadrukt dat Clearview niet structureel wordt gebruikt; voor zover bekend is dit de enige keer dat Clearview door de Belgische politie is gebruikt.

Het Belgische Controleorgaan op de politionele informatie, kortweg COC, heeft de federale politie aanvullende vragen gesteld over het gebruik van Clearview. Antwoorden hierop worden over anderhalve week verwacht.

Buzzfeed schreef eerder dat Clearview klanten zou hebben in België, de federale politie zou de dienst honderd tot vijfhonderd keer hebben gebruikt. Het is daarmee niet duidelijk of de twee rechercheurs de dienst samen zo vaak hebben gebruikt, of de Buzzfeed-cijfers niet kloppen, of dat er toch meer rechercheurs zijn die toegang hadden tot de dienst.

Hoewel Verlinden zegt dat Clearview AI nu niet structureel wordt gebruikt, geeft ze wel aan dat gezichtsherkenning 'een interessante piste' is om de taken van politie te kunnen ondersteunen. "Maar dat kan uiteraard enkel met een correcte wettelijke basis", zegt Verlinden.

Ook Nederland staat op de Buzzfeed-lijsten. De Nederlandse overheid heeft inmiddels tweemaal ontkend dat de Nederlandse politie gebruikmaakt van Clearview. Clearview scrapet afbeeldingen van gezichten en andere persoonlijke data van sociale media en kan zo gezichten van mensen herkennen.