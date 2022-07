Clearview AI krijgt Griekse boete voor overtreden AVG

Gezichtsherkenningstool Clearview AI heeft een boete van twintig miljoen euro gekregen van de Griekse toezichthouder DPA. Die boete is voor het overtreden van de privacywet AVG. Toezichthouders in meerdere lidstaten hebben boetes uitgedeeld.

De DPA zegt in zijn beslissing dat de klacht van mensenrechtorganisatie Homo Digitalis terecht is, omdat Clearview AI zonder voorafgaande toestemming privégegevens van Griekse burgers heeft verzameld. Dat is tegen de regels van privacywet AVG, die ook bekend staat onder de Engelse afkorting GDPR. Volgens die wet moeten bedrijven vooraf toestemming krijgen om data te verzamelen en te verwerken.

Clearview zegt tegen Techcrunch dat het de boete onterecht vindt. "Clearview AI heeft geen kantoor in Griekenland of de EU en heeft ook geen klanten in Griekenland of de EU. Wij ondernemen geen activiteiten die op een andere manier zouden betekenen dat we ons moeten houden aan de AVG." Het bedrijf gaat ook in beroep tegen de boete die het kreeg van de Britse toezichthouder. Eerder kreeg Clearview ook al een boete in Italië. Er loopt ook nog een onderzoek in Oostenrijk.

Clearview AI verzamelt foto's die openbaar op internet staan en past daar gezichtsherkenning op toe, zodat de software gebruikers kan herkennen en nieuw beeldmateriaal daardoor kan matchen aan profielen op sociale media. Het bedrijf verkoopt zijn tool onder meer aan opsporingsdiensten.