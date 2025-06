Franse toezichthouder legt ClearView dwangsom op vanwege niet verwijderen foto's

De Franse toezichthouder CNIL heeft ClearView AI, een bedrijf dat gezichtsherkenningsoftware maakt, een dwangsom van 5,2 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf heeft de boete niet betaald en heeft niet aangetoond dat het Fransen uit zijn database heeft gehaald.

Die dwangsom komt dus bovenop de eerdere boete van 20 miljoen euro, meldt CNIL. Clearview AI heeft niet aangetoond dat het alle foto's van Fransen heeft verwijderd uit zijn database, ondanks dat het daar twee maanden de tijd voor heeft gehad. De dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat het bedrijf dat wel zou doen.

De software heeft een database van 30 miljard foto's van personen die het zonder toestemming online heeft verzameld. Politiediensten en andere overheidsdiensten kunnen tegen betaling die database gebruiken om bijvoorbeeld verdachten op te sporen.

ClearView AI heeft niet gereageerd op de nieuwe dwangsom. Vanwege het onrechtmatig gebruik van die foto's en schenden van privacy kreeg het bedrijf in meerdere landen al hoge boetes. De Italiaanse privacytoezichthouder legde het bedrijf in maart een boete van 20 miljoen euro op. Later volgden boetes van de Britse en Griekse privacywaakhonden.