Oprichter ChatGPT-maker OpenAI moet komen getuigen voor Amerikaanse Senaat

Sam Altman, de oprichter van ChatGPT-maker OpenAI, moet volgende week komen getuigen voor een commissie van de Amerikaanse Senaat. De commissie wil het hebben over wetgeving rondom kunstmatige intelligentie.

De hoorzitting staat gepland voor volgende week dinsdag. De site van de Amerikaanse Senaat vermeldt vooralsnog de aanwezigheid van Altman niet, maar Washington Post vermeldt dat hij vermoedelijk fysiek aanwezig zal zijn in Washington. Het Amerikaanse Congres en de Senaat vragen geregeld of directeuren van techbedrijven komen getuigen als het gaat over regelgeving rondom hun bedrijven.

De Amerikaanse overheid wil stappen ondernemen om regels te maken rondom kunstmatige intelligentie en generatieve AI. Het is nog onbekend hoe die eruit zullen moeten gaan zien. De Europese overheid is ook al bezig met wetgeving rond kunstmatige intelligentie, de AI Act. De commissie van de Senaat zal de hoorzitting livestreamen.