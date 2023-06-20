OpenAI lobbyde succesvol bij EU om AI-wetgeving aan te passen

ChatGPT-maker OpenAI heeft bij de Europese Unie gelobbyd om ervoor te zorgen dat zijn toepassingen GPT en Dall-E niet automatisch als hoog risico zouden worden gezien. Die passage is nu geschrapt.

Time heeft een 'whitepaper' van OpenAI online gezet, waarin het bedrijf betoogt dat zijn toepassingen als GPT en Dall-E weliswaar gebruiksscenario's met een hoog risico mogelijk maken, maar dat ze niet automatisch zelf van een hoog risico zijn. Als dat wel zo is, dan moeten die toepassingen voldoen aan strengere regels.

De bewuste passage over algemene AI-toepassingen waar GPT en Dall-E onder zouden vallen, staat nu niet meer in het voorstel voor de AI Act. Daarmee lijkt het erop dat de lobby van OpenAI om minder regels te krijgen succesvol is geweest. Het is onbekend waarom de passage is verdwenen.

De AI Act van de Europese Unie is de eerste grote wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie ter wereld en andere landen volgen het wetgevingsproces met interesse. OpenAI pleit steevast voor wetgeving rond kunstmatige intelligentie, maar keerde zich al eerder openbaar tegen de AI Act.

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