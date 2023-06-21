Gerucht: OpenAI werkt aan appstore voor AI-toepassingen

ChatGPT-maker OpenAI zou werken aan een downloadwinkel voor AI-toepassingen. Dat meldt The Information. In de appstore zouden andere bedrijven hun aangepaste AI-modellen en -software kunnen aanbieden.

OpenAI zou de plannen hebben gedeeld met ontwikkelaars tijdens een bijeenkomst vorige maand, meldt The Information op basis van twee onafhankelijke bronnen. In de downloadwinkel kunnen bedrijven hun eigen modellen en software op basis van de platforms van OpenAI aanbieden. Het systeem van een downloadwinkel van de maker van het platform is ook te vinden in onder meer smartphones, gameconsoles en desktopbesturingssystemen.

Het is nog onbekend wat het voordeel gaat zijn voor ontwikkelaars van toepassingen op basis van bijvoorbeeld GPT-4 om in de downloadwinkel te staan. Ook andere voorwaarden, zoals het percentage van de afdracht en mogelijkheden voor betaling, zijn nog onduidelijk. OpenAI wil niet reageren op het gerucht.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-06-2023 09:41 20

21-06-2023 • 09:41

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Reacties (20)

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moonlander 21 juni 2023 09:49
Ze maken mooie stappen! Alleen als je apps koppelt aan OpenAI betekend het ook weer dat je data bij 2 of meerdere partijen komt te liggen. Als we ons nu al zorgen maken over privacy van OpenAI, wat te denken bij al die andere partijen?
Wraldpyk @moonlander21 juni 2023 09:53
Ik snap je denkwijze, maar je moet natuurlijk sowieso geen privacy-gevoelige informatie aan OpenAI geven. Uberhoubt aan zo min mogelijk partijen.

Dat ze dan weten wat je aan ze vraagt zou prima moeten zijn. Over 't algemeen profileren partijen als dit sowieso niet, en komt al die data op 1 hoop in een anonieme stapel informatie over wat gebruikers gezocht hebben.
Autisme_tech @Wraldpyk21 juni 2023 10:56
Het zal echter in steeds meer apparaten en apps verwerkt gaan worden. Straks krijg je telefoons/smart apparatuur/pc's die alleen nog maar kunnen werken als ze hiermee verbinding hebben
Cergorach @moonlander21 juni 2023 10:08
Privacy is een non-issue. Maar wat er exact met die data gebeurd is wel belangrijk. OpenAI en plugins zal zeker wat inkomsten halen uit consumenten verkopen, maar het zal het gros van de inkomsten halen uit het bedrijfsleven, net zoals MS dat bv. doet. En die gaan toch echt het contract er op naslaan wat ze exact doen met de data, wie erbij kan, etc. Anders gaat men daar geen bedrijfsdata doorheen pompen, niet alleen om hun bedrijfsdata te beschermen tegen gebruik door mogelijk concurrenten, maar ook dat ze zelf moeten voldoen aan allerlei regels. Dus als men daar niet goed omspringt met data, heeft men een serieus probleem met inkomsten.

Ik heb in de afgelopen jaren al verschillende plugins (3rd party MS Power Automate) afgekeurd zien worden door de legal departments om die reden.
Cyb @moonlander21 juni 2023 10:24
Over privacy gesproken, de CEO van OpenAI zit ook achter Worldcoin. Een nieuw cryptocurrency project van hem, waar hij mensen wilt aanmoedigen om een scan van hun iris af te staan. (Door verspreid over de wereld publieke irisscanners neer te zetten die beheerd worden door individuen.) Qua privacy is het dus opletten waar hij (en dus mogelijk ook OpenAI) precies heen willen gaan.
Yzord @Cyb21 juni 2023 13:35
Terwijl er al een Worldcoin bestaat sinds 2013.

De schaamte voorbij gewoon. Hij denk even een wereldcurrency naar buiten te toveren met een naam die al tien jaar bestaat en ook nog actief is.
ggg5 @moonlander21 juni 2023 16:37
Dit is ook exact waarom we een privacy-first ChatGPT alternatief aan het ontwikkelen zijn: MirageGPT.
Je kunt dit zelf on-premises hosten of op een EU cloud.
whersmy 21 juni 2023 09:49
Verbaast me niks, net als met de plug-ins nu. Die zijn gratis, maar werken niet altijd 100%. Iemand heeft er hard aan gewerkt en kan er straks ook aan verdienen. Behalve als over een paar jaar AI de apps zelf kan maken. Zullen inventiviteit en creativiteit van de makers dan extra nodig zijn om iets unieks te maken?
Aldy @whersmy21 juni 2023 17:01
Ik denk dat dit misschien al over een paar jaar het geval is. Het begint bij de maker die een idee heeft en het AI laat maken. Op een bepaald moment kan AI zelf destilleren waar behoefte aan is en de volgende plug-in is geboren.
Cergorach 21 juni 2023 09:52
Ik vraag me af of OpenAI LP straks een nieuwe Google, Facebook of zelfs een MS concurrent kan worden... Er zou een 100x (investment) profit cap zitten, maar wat ik zo 1-2-3 zie is dat dit al $11 miljard is, x100 is $1,1 biljoen aan winst. Dat is 15 jaar MS winsten...
Menesis @Cergorach21 juni 2023 10:15
Zonder expert te zijn heb ik wel het idee dat andere bedrijven net zo goed zulke LLMs kunnen maken, zolang je maar genoeg GPUs hebt en data.
En qua data is het maar de vraag waar het allemaal vandaan komt bij OpenAI. Ik heb gelezen dat dat bij AI bedrijven op twijfelachtige manieren wordt binnengeharkt. Dus als daar regels voor komen dan kan dat OpenAI nog wel eens in de weg komen te zitten. Maar again, ik ben geen expert.
OruBLMsFrl @Menesis21 juni 2023 10:44
En dan is er nog het hele AI LLM hallucinatie issue waar mensen pas net achter beginnen te komen. Als ze dat niet snel en blijvend onder controle krijgen, zou ChatGPT nog eens als weinig meer dan een gimmick kunnen eindigen.

In een scenario met real-life indicenten door misinformatie, zou gebruik ervan voor allerlei toepassingen eerst ontmoedigd en later zelfs strafbaar gesteld kunnen gaan worden, omdat je door het gebruik ervan willens en wetens risico neemt op verspreiden van desinformatie, zodra je iets van de output ergens verder verspreid. De vorm van een gesloten interactieve chat omgeving vanuit een bedrijf waar het echt en waarheid lijkt, is anders dan een roddelblaadje al dan niet digitaal, of een chatform waar Joppie69 'de guru' is. Dat format kan nog eens gaan doorwerken naar andere zoekmachines en diens meer waar ze nu graag LLM juist integreren als wondermiddel, keert zich dat tegen je als LLM's te veel steken laten vallen en slechte reputatie krijgen.
holoduke51 @Menesis21 juni 2023 13:20
Zeker. Dat is ook de reden waarom openai zoveel lobbied bij onder andere de EU voor strenge wetgeving. Waarbij je alleen met strenge regels en vergunningen iets met AI kan doen. Volgens sommige gaat het zelfs zover dat nieuws sites beinvloed worden door OpenAI en Microsoft om artikelen te schrijven over de gevaren van AI.
Ik denk zelf dat openai hierin gaat falen en andere partijen met de winst weglopen.
Atomsk @Cergorach25 juni 2023 00:33
Google heeft inmiddels Bard. Hadden ze al veel eerder kunnen hebben wanneer ze hun AI ontwikkelingen niet in de ijskast hadden gezet een tijd terug.
Autisme_tech 21 juni 2023 10:58
Wordt wel leuk als ze dit straks in games kunnen toepassen en je unieke story lines gaat krijgen met unieke persoonlijkheden in de games als rpg en die niet altijd maar continue hetzelfde zeggen maar een echt leven lijken te leiden.
Katsu @Autisme_tech21 juni 2023 23:05
Zonder schrijvers krijg je gewoon generieke bagger uit die dingen.
iAR 21 juni 2023 10:37
Ik ben wel benieuwd. Wat duidelijkheid in de enorme (?) berg zou fijn zijn.
Wil best wel eens wat proberen maar vraag met toch altijd af wat de kwaliteit is. En om dan gelijk allerlei credits te moeten kopen…
DJH 21 juni 2023 10:57
Ben benieuwd of ChatGPT dit idee (app store) voor ze heeft bedacht :+
Alex3 21 juni 2023 14:58
Het is me niet duidelijk met wat voor systemen je van deze store gebruik kan maken.
BG_tweakersnet 21 juni 2023 16:07
tijdje geleden had je de patriciers en het plebs, daarboven had je een keizer, heeft lang goed gewerkt,

nu komt er AI boven die keizer(s), alleen ASML kan hier nog iets tegen inbrengen, geen enkele wetgeving of 10 Elon Musks samen gaan dit kunnen tegenhouden.

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