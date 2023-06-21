Gerucht: OpenAI werkt aan appstore voor AI-toepassingen

ChatGPT-maker OpenAI zou werken aan een downloadwinkel voor AI-toepassingen. Dat meldt The Information. In de appstore zouden andere bedrijven hun aangepaste AI-modellen en -software kunnen aanbieden.

OpenAI zou de plannen hebben gedeeld met ontwikkelaars tijdens een bijeenkomst vorige maand, meldt The Information op basis van twee onafhankelijke bronnen. In de downloadwinkel kunnen bedrijven hun eigen modellen en software op basis van de platforms van OpenAI aanbieden. Het systeem van een downloadwinkel van de maker van het platform is ook te vinden in onder meer smartphones, gameconsoles en desktopbesturingssystemen.

Het is nog onbekend wat het voordeel gaat zijn voor ontwikkelaars van toepassingen op basis van bijvoorbeeld GPT-4 om in de downloadwinkel te staan. Ook andere voorwaarden, zoals het percentage van de afdracht en mogelijkheden voor betaling, zijn nog onduidelijk. OpenAI wil niet reageren op het gerucht.