OpenAI maakt GPT-4-api beschikbaar voor betalende ontwikkelaars

OpenAI heeft GPT-4 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars, in de vorm van zijn api. GPT-4 werd al gebruikt door een aantal bedrijven om code, beeld, video, muziek en combinaties daarvan te maken en ChatGPT 4 was ook al beschikbaar.

"Vandaag krijgen alle ontwikkelaars [die de api willen gebruiken] met een voorgeschiedenis van succesvolle betalingen toegang tot de GPT-4-api met 8K-context," schrijft het bedrijf in een blogpost. Later deze maand zal OpenAI meer ontwikkelaars toegang geven tot de api en moeten rate limits omhooggaan, afhankelijk van hoeveel rekenkracht beschikbaar is.

Deze versie van het GPT-taalmodel werd eerder al gebruikt voor Microsofts Security Copilot en Github Copilot en om profielen te laten maken op LinkedIn. Taallesapp Duolingo heeft met behulp van GPT-4 een 'AI-leraar' gemaakt.

Op basis van de 'stabiliteit en paraatheid van deze modellen' worden ook de api's van GPT-3.5 Turbo, Dall-E en Whisper beschikbaar gemaakt voor een breder publiek. Oudere modellen op basis van GPT-3, zoals ada, babbage en curie, worden juist buiten gebruik gezet om rekenkracht te besparen. Deze worden wel vervangen door nieuwe modellen, maar ontwikkelaars zullen wat aanpassingen in hun api-configuraties moeten doorvoeren.