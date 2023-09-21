GitHub brengt publieke bèta uit van CoPilot Chat die helpt bij programmeren

GitHub heeft een publieke bèta uitgebracht voor de chatfunctie in codeschrijf-AI CoPilot. Daarmee kunnen programmeurs aan CoPilot in spreektaal vragen om bepaalde functies of code te schrijven. Ook kan CoPilot Chat suggesties doen om code te verbeteren.

GitHub maakt CoPilot Chat algemeen beschikbaar in de bètafase. Daar kan iedere gebruiker, zowel met een Individual- als een enterpriseabonnement, gratis gebruik van maken.

CoPilot Chat is een chatbot op basis van GPT-4 die programmeurs helpt bij het schrijven van code. Chat was al beschikbaar in Visual Studio en Visual Studio Code, maar nog niet in andere ide's. De tool maakt het mogelijk om in spreektaal prompts te geven om om bepaalde code te vragen. Daarnaast kan Chat ook code analyseren en daar tips of feedback over geven. Chat suggereert bijvoorbeeld best practices en tips. De tool kan nieuwe programmeurs ook meenemen in het leren van nieuwe programmeertalen.