GitHub brengt publieke bèta uit van CoPilot Chat die helpt bij programmeren

GitHub heeft een publieke bèta uitgebracht voor de chatfunctie in codeschrijf-AI CoPilot. Daarmee kunnen programmeurs aan CoPilot in spreektaal vragen om bepaalde functies of code te schrijven. Ook kan CoPilot Chat suggesties doen om code te verbeteren.

GitHub maakt CoPilot Chat algemeen beschikbaar in de bètafase. Daar kan iedere gebruiker, zowel met een Individual- als een enterpriseabonnement, gratis gebruik van maken.

CoPilot Chat is een chatbot op basis van GPT-4 die programmeurs helpt bij het schrijven van code. Chat was al beschikbaar in Visual Studio en Visual Studio Code, maar nog niet in andere ide's. De tool maakt het mogelijk om in spreektaal prompts te geven om om bepaalde code te vragen. Daarnaast kan Chat ook code analyseren en daar tips of feedback over geven. Chat suggereert bijvoorbeeld best practices en tips. De tool kan nieuwe programmeurs ook meenemen in het leren van nieuwe programmeertalen.

GitHub Copilot Chat

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 21-09-2023 15:03
72 • submitter: Opxah

21-09-2023 • 15:03

72

Submitter: Opxah

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Reacties (72)

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BikkelZ 21 september 2023 15:10
Wat ik niet helemaal door heb bij dit soort tools is of ze ook echt mijn complete project "doorhebben". Alle voorbeelden die ik zie zijn "schrijf unit tests voor deze file" of "maak een struct die deze JSON mapt". Maar het lijkt er op dat er niet verder gekeken kan worden dan wat er in de huidige file gebeurt, een overzicht van hoe het project samen hangt lijkt er niet te zijn. Of ligt dat puur aan de te simpele voorbeelden?
init6 @BikkelZ21 september 2023 15:19
Klopt, meestal los ik dit op door alles in 1 file te gooien. Maar vanuit gebruikers oogpunt is het idd wel irritant. Als bedrijf zijnde zou ik niet helemaal blij zijn dat Copilot 100% toegang to alle code tegelijkertijd heeft. Je zou als Microsoft zijnde kunnen besluiten: Wij hebben nu 100% toegang tot alle code van een retailer, laten we dat gebruiken om een Amazon concurrent nog verder te worden.

Heb gekeken of andere models die offline draaien zoals GPT4ALL, starcoder en andere huggingface models te gebruiken, maar Copilot loopt redelijk voor. Zelfs vergeleken met chatgpt.
BikkelZ @init621 september 2023 15:24
Ja ik had ook het idee dat Copilot wel het beste is op de markt, maar ik word er wel een beetje gek van dat iedere keer de zelfde mock gegenereerd wordt voor die zelfde geïnjecteerde dependency in iedere file waar die gebruikt wordt. Hij zou gewoon mijn automatisch gegenereerde mocks moeten gebruiken elders in het project.

Ik maak bijvoorbeeld mijn loghandler injectable want ik wil ook weten dat op het juiste moment het juiste gelogd wordt als er iets fout of juist goed gaat. Dat zit echt in 80% van mijn classes.
sebastienbo @BikkelZ23 september 2023 17:18
Gewoon spijtig dat je de microsoft visual studio moet gebruiken.
InteliJ heeft geen support voor de chat functie, wel voor de autocomplete.

Vermoedelijk proberen ze gebruikers van Intelij op deze manier te overtuigen om over te stappen naar Microsoft visual studio...

Monopolie .... Monopolie .... Monopolie ....
divvid @init621 september 2023 17:01
ik maak ook gebruik van co-pilot, maar wat ik dan niet helemaal snap is waarom dit niet gewoon een setting kan zijn voor bedrijven.
Toegang tot je github hebben ze toch al en mij boeit het persoonlijk niks i.g.v. een open-source project. Graag zelfs als er code voorgesteld kan worden van veel briljantere projecten dan de mijne.
Weicool @init622 september 2023 01:11
Zonder alle code te onthouden verzint het gewoon voor C++ allemaal willekeurige function signatures, zoals 4 parameters in plaats van 10 parameters, omdat de headers alleen al bijvoorbeeld 200K tokens zijn en gewoon niet in de 4K context window passen. Of voor MPI dat het op regel 20 de code naar parallelle processoren opstuurt, maar op regel 2000 vergeet de resultaten weer van de parallelle processen samen weet te voegen, vanwege inderdaad die beperkte context window en beperkte long term dependencies (aandachtsboog).
Oon @init622 september 2023 12:41
TabNine is inmiddels toch wel een volwaardig alternatief te noemen, en die hebben de mogelijkheid om een offline of hybride model te gebruiken, waarbij ze expliciet niks met je code mogen.

Uiteraard blijft het altijd riskant om een derde partij toegang te geven tot je intellectueel eigendom, of dat nou offline of online gebeurt, want dat is lastig te controleren. Maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n partij tegen de overeenkomst die je met ze hebt in gaat vwb eigendom van code, dat is gewoon veel te riskant voor ze.
StCreed @init623 september 2023 12:23
Code is alleen belangrijk voor zover je de bedrijfsgegevens en bedrijfsregels er uit af kan leiden. Dat is een argument voor MDM en BRM, niet voor paranoia over de code zelf. Als die zaken eenvoudig uit de code te halen zouden zijn zouden we veel betere code hebben dan ik in de praktijk zie, en zouden tools als CAST niet zoveel klanten kennen.
Bananenspin @BikkelZ21 september 2023 15:25
Ik wil zeggen dat in geval van vscode bij copilot kijkt naar je open tabjes. Dit is/was vanwege privacy redenen omdat niet iedereen wilt dat je de hele code base opstuurt naar een server ookal is het van MS. In mijn geval werkt dat ook best vaak lekker als ik de juiste tabjes open heb staan
BikkelZ @Bananenspin22 september 2023 11:50
Dat ga ik onmiddellijk proberen! Dus gewoon de tabs met mijn mocks en de implementaties van mijn geïnjecteerde protocollen open laten staan?
Bananenspin @BikkelZ23 september 2023 11:57
Yes dat vertelde een van de makers vorig jaar tijdens een conference en heb dan ook echt wel het idee dat het werkt als je hem meer context geeft daardoor
Asitis @BikkelZ21 september 2023 15:33
Ik gebruik het al een tijdje, maar het werkt in mijn ervaring veel slechter dan gewoon stukken code naar ChatGPT4 te plakken. In theorie is het een geniale oplossing, maar ook onderliggende relaties naar andere files e.d; binnen VScode doet het er gewoon bar weinig mee :/
Ik gebruik het dan ook niet zo veel, maar ik zal met deze update eens een nieuwe poging doen.
Weicool @Asitis22 september 2023 01:24
Hoe zou jij 200K tokens aan C++ custom header files naar ChatGPT willen plakken als de context window maar zo’n 4K is. Zelfs Claude2 kan maximaal 100K tokens aan, dus dat wil ook niet.
Verwijderd @Weicool22 september 2023 10:05
Wellicht kun je een geschiktere taal ontwikkelen dan c++ als je denkt dat iedereen een context window van 1 miljard nodig heeft, ms kan het al...
Weicool @Verwijderd22 september 2023 10:22
ChatGPT werkt niet voor niets het beste met python code onder 10 regels code…
Er zijn al papers met unlimited context windows voor LLMs.
Verwijderd @Weicool22 september 2023 10:37
Er is altijd een limiet, de input lengte, met php en mijn eigen ontworpen taal werkt het prettig in phpstorm
Weicool @Verwijderd22 september 2023 14:43
Inputlengte is geen limiet als je het op kunt knippen en weer bij elkaar kan plakken in de juiste volgorde: het probleem is dat LLMs het juist vaak in de verkeerde volgorde bij elkaar plakken
Verwijderd @Weicool23 september 2023 13:48
Net zoals de autocomplete bugs?
Weicool @Verwijderd24 september 2023 00:14
LLMs gebruiken gewoon een vorm van AutoComplete op basis van Google’s Transformer model. Transformers zijn iets efficiënter dan LSTMs en RNNs, maar hebben nog steeds vergelijkbare zwaktes.
Verwijderd @Weicool25 september 2023 09:55
ik ga mijn eigen autocomplete maken, lijkt me beter te werken dan die van google
Laurens-R @BikkelZ21 september 2023 18:25
In mijn hobby C++ project (inmiddels toch 300 source files groot) maakt Copilot suggesties die in lijn liggen met de classes/architectuur van mijn project. Het is niet altijd even goed, maar gemiddeld genomen ben ik redelijk onder de indruk.

Zeker als je je realiseerd dat C++ een complexe taal om te parsen is (met alle templates, macro's, C++ 20 modules, etc)

[Reactie gewijzigd door Laurens-R op 22 juli 2024 13:33]

Weicool @Laurens-R22 september 2023 01:13
verzint het bij jou ook gewoon voor C++ allemaal willekeurige function signatures, zoals bijvoorbeeld 4 parameters in plaats van 10 parameters voor functies, omdat de headers alleen al 200K tokens zijn en gewoon niet in de 4K context window passen. Of voor MPI dat het op regel 20 de code naar parallelle processoren opstuurt, maar op regel 2000 vergeet de resultaten weer van de parallelle processen samen weet te voegen, vanwege inderdaad die beperkte context window en beperkte long term dependencies (aandachtsboog).

[Reactie gewijzigd door Weicool op 22 juli 2024 13:33]

BikkelZ @Weicool22 september 2023 11:52
Kan iemand mij uitleggen waarom @Weicool structureel omlaag gemod wordt? Zijn replies lijken me wel redelijk on-topic en wat toevoegen aan de discussie. Mijn vraag is: wat zien jullie wat er verkeerd is aan deze posts?
frederikvh @BikkelZ22 september 2023 17:04
Als ik mag gokken: inhoudelijk is er niks verkeerd maar op dit punt in the comment thread heb ik toch al een paar keer dezelfde comment gelezen, gewoon iets anders verpakt. Dus misschien zijn de downvotes omwille van de herhaling van de boodschap?

Als ik niet mag gokken: geen idee :)
Weicool @frederikvh23 september 2023 02:54
Dat of het zijn mensen die zelf alleen korte regels python code en dergelijke schrijven, waarbij het vele malen beter werkt en geen flauw idee hebben wat er aan de hand is bij lange regels C++ en MPI!

[Reactie gewijzigd door Weicool op 22 juli 2024 13:33]

armageddon_2k1 @BikkelZ21 september 2023 16:59
In Webstorm leidt ie van alles perfect af hoor bij mij.
_eLMo_ @BikkelZ21 september 2023 17:21
Chat tools weet ik niet, maar code completion plug-ins als GitHub CoPilot en TabNine scannen je code base en geven heel goed integrerende suggesties!
MeMoRy 21 september 2023 15:43
Ik ben voor mijn bedrijf nu al een paar weken CoPilot chat aan het uitproberen, om te kijken of het wat voor ons is. C# workload: web, app,mobile, alles. We betalen 20e per maand voor de business licentie.
Ik vind het waardeloos. Ze beweren dat copilot je code analyseert om context- specifieke dingen te suggereren, maar dat werkt maar heel beperkt. Meestal komt copilot met code die naar methodes refereert die niet bestaan. En ja, je kan dan vragen die in te vullen, maar dan wordt alleen maar meer "troep" gegenereerd.
Regelmatig als je terugverwijst naar het vorige antwoord is copilot de hele context kwijt en komt dan met een heel nieuw ongerelateerd antwoord wat je niets aan hebt.
En als je hulp vraagt bij het gebruik van externe libraries/nuget packages, komt copilot met code die methodes gebruikt die niet bestaan in de library en dus totaal niet werkt.
Ook weet copilot .net framework en .net core niet uit elkaar te houden, ook al vraag je daar expliciet om

Misschien dat je er iets aan hebt voor heel simpele dingen. Bijv de dingen die je gewoon in de tutorials vindt. Maar voor complexe code is het prut.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 13:33]

Guru Evi @MeMoRy21 september 2023 16:02
Ik ben ooit begonnen met C# te leren en de taal zelf heeft deze problemen voor alle 'beginners'. Het probleem is grotendeels dat de helft van de taal closed-source is en enkel maar APIs kan gebruiken die Microsoft voorschotelt zodat er een groot verschil bestaat tussen C#, Mono, .NET, .NET Core, .NET Framework en hun respectieve voorlopers en libraries. Dat maakt het enorm moeilijk om te kunnen onderscheiden als je een probleem hebt waar je het over hebt voor alle beginners. De enige vergelijking die ik kan trekken is dat C# geen taal is, maar eerder een lexicografische standaard waar elk bedrijf zijn eigen standaard libraries (zoals .NET) op kan bouwen, daarnaast haalt Microsoft zelf regelmatig de poten onderuit (zoals in jouw voorbeeld, .NET Core vs .NET Framework) wat verwarrend is.

Toendertijd (toen ik aan het leren was) had ik Mono gebruikt met een Eclipse IDE maar overal vond ik voorbeelden voor MFC, Win32, ASP.NET MVC en WinForms wat toen nieuw, slecht gedocumenteerd (en waarschijnlijk nog steeds) 'closed source' en geen deel van Mono. Dus (vroeger toch) had je de keuze om Visual Studio aan te kopen op Windows en licenties om voor Windows te bouwen of het was heel moeilijk om een cross-platform programma te bouwen. Ik denk dat dit nog steeds een probleem is, vooral met AI die het volledige web beschikbaar heeft maar niets 'verstaat'.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:33]

Daco @Guru Evi21 september 2023 18:44
hoezo C# is de helft closed source?

https://github.com/dotnet/roslyn
https://github.com/dotnet/runtime
https://github.com/dotnet/wpf
https://github.com/dotnet/aspnetcore (deze houd ook blazor in)
https://github.com/dotnet/maui
https://github.com/microsoft/fluentui-blazor

ik denk dat je nog te veel nadenkt over dotnet toen .net framework & .net core nog een ding waren, want ik heb al meerdere keren grote delen van de source ingekeken om te kijken hoe ze iets doen.

tegenwoordig is mono, .net framework & .net core allemaal in 1 gestoken en is alles behalve UI stuff perfect cross platform & open source. en zelfs onder UI is het vaak cross platform (console, maui, blazor, ... ). dingen als 'System.Windows' horen echt niet meer thuis in .net tenzij het specifiek over windows dingen gaat (zoals window messages ofzo).

het hele .net framework/core/standard was een domme zet van microsoft, en dat weten ze. Hierdoor hebben ze het allemaal onder 1 hoedje gestoken sinds .net 5. nog iets nodig dat over .net framework/core/net moet, dan target je .net standard 2.0 (of 2.1 om framework te ditchen) en dan is je code perfect cross platform, zelfs met unity , die net standard 2.0 volgt :)

[Reactie gewijzigd door Daco op 22 juli 2024 13:33]

sir_huxley @Guru Evi21 september 2023 19:22
Wat Daco schrijft is helemaal correct. Dotnet core was nodig om een nieuwe platform onafhankelijke basis te vormen: https://devblogs.microsof...hose%20differences%20away.

Ik vind c# een heerlijke taal met zeer goede documentatie en IDE’s.

Mijn tip om het nog eens te proberen, wellicht sta je versteld hoe prettig het in gebruik is vandaag de dag.
langestefan @MeMoRy21 september 2023 15:50
Mijn ervaring is precies het tegenovergestelde, ik gebruik het sinds de beta release. Ik kan er zelfs complexe wiskundige optimalisatie problemen mee uitwerken, inclusief beschrijving in latex via markdown. In VSCode met python werkt het eigenlijk perfect, maar je moet wel tabjes open hebben staan om de juiste context beschikbaar te maken. Als ik dat niet heb dan kan copilot inderdaad niet de goede functies vinden. Maar als ik de tabjes wel open heb in grote projecten gaat het eigenlijk altijd goed. Dat hallucineren is een bekend probleem, maar daar moet je gewoon mee om leren gaan. Als je onzinnige dingen typt, dan suggereert copilot op basis daarvan ook onzinnige dingen.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 13:33]

MeMoRy @langestefan21 september 2023 17:08
Klinkt niet als een complexe applicatie. Wij ontwikkelen een enterprise applicatie met tienduizenden files verdeeld over 20-30 projecten. Het is onmogelijk om alle files te openen in tabs.
En dan zit er nog veel code in de externe libraries waar we naar verwijzen. Die sources zitten gecompileerd in assemblies en kan je niet eens openen.
C.q. in mijn ogen heeft copilot (chat) maar een zeer beperkte toepassing. Kleine dingen
langestefan @MeMoRy21 september 2023 17:20
Als jouw ene file referenties nodig heeft uit tienduizenden andere files dan doe je echt wat verkeerd in je architectuur. Max 10 files open met functie/parameter definities moet meer dan genoeg zijn als context voor copilot. En tsja, complexiteit hangt af van je definitie. Ik maak bijv. af en toe pull requests voor Home Assistant, dat gaat om miljoenen lines of code en duizenden bestanden. Ook daar kan copilot perfect meekomen, omdat de scope van mijn PR gelimiteerd is.
MeMoRy @langestefan21 september 2023 19:37
Tja, zo werkt dat met enterprise applicaties: daar wordt door vele mensen tientallen jaren aan gewerkt. Ik heb zelf niet zoveel in te brengen op de architectuur: die is zo onstaan. En nu wijzigingen doorvoeren kan niet: geen tijd en te veel risico.

Maar los daarvan: Als ik moet gaan selecteren welke files ik allemaal moet openen om copilot z'n werk te kunnen laten doen, dan is wat mij betreft al de meerwaarde weg. Ik verwacht dat de tool zelf z'n weg zoek. Lijkt me ook geen onrealistische verwachting.
Ik dezelfde tijd dat ik alles heb klaargemaakt voor copilot, zou ik de functie zelf al geïmplementeerd kunnen hebben.

Maar goed, mijn grootste probleem zijn de hallucinaties. Als copilot iets niet weet, dan verzint hij maar wat. En daar heb je niet veel aan.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 13:33]

langestefan @MeMoRy21 september 2023 19:43
Dat is niet praktisch. Dan moet je je hele project naar OpenAI uploaden. Ik denk dat je er met de verkeerde instelling mee bezig bent. Maar goed, het is niet voor iedereen. Maar ik verwacht wel dat er straks een significant verschil zit in output tussen zij die AI omarmen en zij die dat niet doen.
MeMoRy @langestefan22 september 2023 13:17
OpenAI? Copilot is van github. En toevallig staat ons hele project ook in een github repo (we hebben een betaald organization account)... dus ik zou zeggen 1+1.
langestefan @MeMoRy22 september 2023 15:40
Copilot gebruikt OpenAI codex. Microsoft heeft zowel alle GPTX technologie van OpenAI in handen en is eigenaar van github. Ik zie het als 1 groot consortium, ook al is het 'github copilot'.
StCreed @MeMoRy23 september 2023 12:28
"Ik heb zelf niet zoveel in te brengen op de architectuur: die is zo onstaan."

Dat is dus geen architectuur, maar wildgroei. Enterprise Architectuur heeft 1 principe dat over alles uitgaat, en dat is "loose coupling". En dit verhaal illustreert weer precies waarom dat is.

Architecten zijn duur. Refactoring is duur. Maar geen architecten hebben en niet refactoren is heel erg veel duurder.
MeMoRy @StCreed23 september 2023 19:03
Tja, dat is allemaal leuk in theorie, en veel projecten beginnen ook zo.
Maar de meeste houden dit niet vol.
Requirements veranderen, mensen gaan weg (inclusief architecten) en onervaren mensen komen erbij (Inclusief architecten, die regelmatig een andere visie hebben). En soms zijn er "haastklussen" of andere deadlines.
Er is bij 90% van de bedrijven geen tijd en geld voor "refractoring"

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 13:33]

Martinspire @MeMoRy21 september 2023 17:45
Meer bestanden is niet meteen complexer. Dat is alleen meer code. En als je bestanden niet kunt openen, kan copilot daar natuurlijk ook niet in kijken
Daco @MeMoRy21 september 2023 18:38
mijn ervaring met de chatbot is inderdaad gewoon een basic om examples van iets te krijgen.
echter is de code suggestion tijdens het typen heel wat meer waard en die suggesteerd bij mij veel dingen die echt gewoon kloppen.
het lijkt alsof de AI integratie in visual studio (intellicode) gewoon wat steroids gekregen heeft en dat is wel dik ok (als je niet nadenkt over de constante connectie en versturen van data)

[Reactie gewijzigd door Daco op 22 juli 2024 13:33]

MeMoRy @Daco21 september 2023 19:43
Inderdaad, maar dat is vaak eerder intellicode dan copilot. Intellicode is ook al best goed tegenwoordig.
20e per maand is niet veel, maar ik heb niet het gevoel dat ik het eruit haal.
Daco @MeMoRy21 september 2023 20:12
intellicode is goed, maar ik merkte direct een verschil toen ik vorige week de copilot aanzette.
daarom dat ik het intellicode on steriods noem haha
MeMoRy @Daco22 september 2023 13:19
Ok, we iets... maar omdat Copilot dus meestal hallucineert, heb ik meestal niets aan de voorgestelde code.

En even terug op copilot chat, waar dit onderwerp over ging, die stelt helemaal niets uit zichzelf voor. moet je altijd vragen. En als die dus de context niet snapt... zie mijn eerdere berichten.

Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, dus hopelijk wordt het beter.
Daco @MeMoRy22 september 2023 14:15
hun copilot & chat zit gewoon in de zelfde extension/subscription. het is 1 pot nat.
en zelfs chat is soms eens handig :D

https://upload.dacotaco.com/GeneratePrompt.JPG
https://upload.dacotaco.com/GeneratePrompt2.JPG
MeMoRy @Daco22 september 2023 17:30
tot nu toe niet. copilot chat was een aparte wachtlijst en ene aparte extension. Wellicht nu vervangen?

die test??? Wat assert die nu? Alleen dat de awaited task completed is?? Dat is toch geen waardevolle assertion?
Zou mijn code review niet doorkomen ;)

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 13:33]

Daco @MeMoRy22 september 2023 21:21
die test was idd useless, maar het gaat verder, en die testen waren wel goed.
plus de functie die ik geselecteerd had wel letterlijk 5 lijntjes lang :p

that said, er was inderdaad een aparte wachtlijst, en mijn bedrijf had al even access tot copilot chat so i don't know?
joint_me 21 september 2023 15:11
Ik heb op dit moment Cody van sourcegraph geïnstalleerd en die doet ongeveer hetzelfde.

Chat was juist een functionaliteit die ik van CodePilot miste.
Artimunor @joint_me21 september 2023 16:31
ik zit in de beta van deze chat functionaliteit maar er komt net zo slechte code uit, als uit chat-gpt, niet te vergelijken met de code die co-pilot zelf suggereerd, welke in-style is met de code-style van je hele codebase.

het zal vast in sommige gevallen iets bruikbaars geven, maar ik vind de code kwaliteit erg tegenvallen
HenkEisDS @Artimunor21 september 2023 16:53
Wat zijn dingen die jij anders zou doen?

ChatGPT zie ik nog wel eens hele domme logica fouten maken, maar dat is 9/10 keer op te lossen door te promten dat dit fout is.
Artimunor @HenkEisDS21 september 2023 19:26
Wat ik anders doe (zonder zou, al een paar jaar) is de Github Co-pilot plugin gebruiken.
Dat is gebaseerd op een mix van een paar open-ai models, en deze trained ook op je hele git.

Een truckje vroeger was je b.v. git username naar die van een hele goede coder zetten, en dan kreeg je suggesties in de schrijfstijl van die hele goede coder, dus kon je er van leren, dit is er al een tijdje uit helaas... maar het leer-aspect zit er nog steeds in.
MeMoRy @HenkEisDS22 september 2023 17:35
Inderdaad: ChatGPT doet dat wel. Maar ik merk met Copilot chat dat die eerder antwoorden lijkt te zijn vergeten. Dan vraag je bijvoorbeeld ene unittest. Krijg je die... voor een ander testframework dan het project gebruikt (zeg nUnit). Vraag je om die te herschrijven voor jouw testframework (xUnit). Krijg je ineens ene heel nieuwe test!
Vraag je dan om ook het assertionframework te gebruiken wat alle testen gebruiken (Shouldly). Krijg je een nieuwe test die wel shouldly gebruikt, maar weer het verkeerde ( nUnit) testframework! en weer iets heel anders test.

Soms stop hij zelfs met het testen van de klasse die je initieel aangaf om te testen en gaat hij willekeurige dingen testen. Assert(1=1) oid.
Allemaal erg frustrerend.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 13:33]

Cergorach @Artimunor21 september 2023 17:01
...niet te vergelijken met de code die co-pilot zelf suggereerd, welke in-style is met de code-style van je hele codebase.
Ik vermoed dat ze dit wellicht later zullen toevoegen (wellicht via een ander product). Hun M365 Copilot zou namelijk ook op basis van bestanden in je organisatie (waar jij toegang tot hebt) ook content kunnen genereren, wat functionaliteit is waar ik heel erg op zit te wachten.
querex 21 september 2023 15:06
Helaas niet voor hun Intellij integratie :/
Erkens 21 september 2023 18:38
Ik weet niet goed wat ik hier van moet vinden. Ik heb een half jaar geleden AI tools geprobeerd. Het was opzich aardig en een handige hulptool voor bijvoorbeeld het maken van unittests en documenteren wat er gebeurd. Maar ik was vaak langer bezig met de "troep" fixen dan dat het echt zinvol was.

Onlangs kwam ik op code van een (ex) collega die niet eens door onze code-standaard heen kwam (blijkbaar had hij o.a. grumphp uitgeschakeld en een force push op de repo...) maar die code was zo onlogisch op sommige punten, dat hij of stackoverflow 1-op-1 had overgenomen, of ChatGPT had gebruikt en de code voor "goed" aangemerkt.

Daarom, prima tools en ze zullen ook zeker beter worden, maar een oproep aan iedere developer: ga er vanuit dat de code is geschreven door een eerste jaars student en loop het even na, dat helpt je collega's enorm!
BramVroy 21 september 2023 15:50
Chat was al beschikbaar in Visual Studio en Visual Studio Code, maar nog niet in andere ide's.

Dat lijkt te impliceren dat er nu wel andere ide's ondersteund worden. Is dat zo?
Balance @BramVroy21 september 2023 15:55
Qua JetBrains: Akash1134 (Community Manager for GitHub Actions and GitHub Copilot):
Thank you for posting in the Copilot community! We value your feedback and our team is paying attention to the feedback, feature requests & bugs we are hearing from users in the Community Discussions.

At this time, the public preview for Copilot for Chat is for VS or VSCode users. We don't have a roadmap for the release supporting other IDEs including Intellij but want to ensure that we're looking into it.
Dus helaas lijkt dat nog even te duren.
etiennebruines @Balance21 september 2023 16:38
Of ze zich daarmee in de voet schieten?

Die AI Assistant van Jetbrains is ook best fijn - samen met Copilot een handig combinatie. Ik had best de Copilot Chat uit willen proberen, maar 't is toch wel handig in dezelfde IDE te blijven.
Caelorum @etiennebruines21 september 2023 16:43
Het probleem met de AI Assistant van Jetbrains is dat deze alles doorsluist naar hun eigen servers en van daaruit vooralsnog doorstuurt naar openai. Het is dus ook niet bruikbaar voor code van mijn klanten, omdat OpenAI het niet mogelijk maakt een agreement af te sluiten die opgestuurde code/vragen uitsluit van het trainen van de modellen.. Github Copilot Chat kan dan weer wel onder een enterprise agreement vallen en is dus wel bruikbaar. Alleen dan weer niet in Jetbrains producten want daar zijn we gecastreerd tot de GPT3 variant van Copilot.
Yzord 21 september 2023 15:32
Wat ik mij afvraag is voor velen er niet voor deinzen dat het constant maar in verbinding staat met een server? Ik kan mij voorstellen dat als je code aan het schrijven bent dat het niet alleen maar open source is en dus code 'kan' versturen waarvan jij, of je werkgever, niet echt blij is dat het ingekeken kan worden. En natuurlijk zijn er offline LLM's die men zou kunnen gebruiken, maar die halen bij lange na niet het niveau welke betaalde versies hebben momenteel.

Ik zou als werkgever niet blij zijn met deze tools.
watercoolertje
@Yzord21 september 2023 15:40
Ik maak (laravel) websites, echt niks waar MS/OpenAI nog wat van mij kan leren of (eigenlijk) jatten, maar andersom ben ik er wel echt mee geholpen, veel simpele dingen kan het best goed aanvullen/invullen.

Als je echt boeiende dingen maakt kan ik me voorstellen dat je niet wilt dat ze meekijken ofso, maar dat doet bijna niemand imo.

En mijn werkgever betaald het en gebruikt het zelf ook dus die zal het ook wel okee vinden dan :+

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:33]

Horatius @Yzord21 september 2023 15:36
Daarom heb je voor werkgevers ook gewoon commerciële licenties, dit is niet anders dan dat mensen persoonlijke licenties gebruiken voor werk. Dat wil je als werkgever sowieso niet dus dit is niks nieuws.

Een voorbeeld is werk bestanden versturen via persoonlijke mailaccounts.
punishedbrains @Yzord21 september 2023 15:55
Ja ben ik wel bewust van, ik gebruik het meestal alleen om prototypes van functionaliteit op te zetten. Zonder verdere referentie naar de hele codebase (want ik gebruik voor AI dan VSCode en programmeer in IntelliJ).
Amanoo @Yzord21 september 2023 19:51
Daar dacht ik ook aan. Bij ons vinden ze gebruik van AI op zich okee, zolang je het verifieert en vooral voor boiler plate gebruikt. Als ik code in een AI ga plakken mag ik een heel vervelend gesprek verwachten.

Ik wil ook graag deze AI proberen, maar die ga ik echt niet in VS Code installeren. Ik kan nu al de vieze gezichten van collega's zien. Vooral als er ook wel eens wat gevoelige projecten zijn. Dan moet ik daar erg voorzichtig mee zijn.
jos707 21 september 2023 16:21
Vraag mij in welke mate CoPilot zich verhoudt tot ChatGPT 4 + 'Advanced Data Analysis' plugin. Daar kan je ook files uploaden met code en vragen stellen over de inhoud.
Martinspire 21 september 2023 17:50
Op zich wel handig dat chat erbij zit. Kun je eventueel nog wat informatie ophalen voor discussies over de architectuur of bepaalde plannen even bespreken en kijken of het realistisch is. Maar toch zit de kracht wel in het meedenken tijdens het programmeren zelf.

Ik merk dat er veel tools zijn om chat toe te voegen, maar dat is vaak maar nutteloos omdat je het liever meteen tijdens het programmeren wilt toepassen. Want even wat genereren en daarop verder bouwen of bv fouten uit de code halen is veel nuttiger dan dat je code moet knippen en plakken.

Er zijn nog niet echt veel alternatieven die echt wat meer bieden dan chat windows in VSCode. Wat zijn nou de echt bruikbare tegenhangers die je lokaal of in je netwerk kunt draaien?
Remko Delsman @Martinspire22 september 2023 13:05
Ik gebruik Aider, een opensource variant op copilot die op GitHub te vinden is. Deze houdt rekening met je hele project maar je moet zelf aangeven welke files in scope van de chat staan. Werkt vanuit de command window in VC code en VStudio.
https://github.com/paul-gauthier/aider
Martinspire @Remko Delsman22 september 2023 13:50
Bedankt voor de tip. Ik zou niet zeggen dat het een variant van copilot is. Het is voorlopig nog allemaal commandline zo te zien. Als het ook echt geïntegreerd is in de editor en je vrij eenvoudig code kunt laten genereren, zit het in de buurt van copilot. Maar goed, dat lijkt me een kwestie van tijd.
Amanoo 21 september 2023 19:41
Zo te zien willen ze wel dat je VS of VSCode gebruikt. Dan ga ik het niet gebruiken. Bij mij op werk wordt AI getolereerd, maar vooral voor kleine vragen en boilerplate code. Er zijn de nodige security concerns. Het laatste wat ik wil is de AI binnen mijn IDE.

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