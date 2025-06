'AI-assistent Copilot krijgt voorleesfunctie in Windows 11'

Read Aloud, een voorleesfeature die passages voorleest in de Edge-browser, komt naar verluidt ook naar Copilot in Windows 11. De functie zal vermoedelijk in het zijpaneel van de AI-assistent verschijnen.

Insider @Leopeva64 meldt op het sociale medium X (voorheen Twitter) dat Microsoft de Read Aloud-functie eerst test in Copilot voor Edge en stelt dat de techgigant de feature uiteindelijk toevoegt aan Copilot voor Windows. Daarnaast meldt de X-gebruiker dat plug-ins nu beschikbaar zijn voor een kleine groep gebruikers in Edge Copilot 2.1.

These two features (Read Aloud and Plugins) will eventually be added to Windows Copilot, AFAIK, Microsoft first tests the features in Edge Copilot and then adds them to the Windows Copilot pane:https://t.co/HiXC4dSvA5