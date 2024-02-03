Previewbuilds Windows 11 bevatten reclame voor Copilot Pro

Microsoft lijkt reclame voor het Copilot Pro-abonnement aan Windows 11 te willen toevoegen. Enkele gebruikers van het Windows Insider-programma hebben reclameboodschappen voor dit abonnement aangetroffen in het Instellingenmenu van experimentele Windows 11-builds.

X-gebruiker PhantomOfEarth heeft een paar screenshots gedeeld met daarin de aangetroffen reclameboodschappen. Microsoft geeft daarin een beschrijving van Copilot Pro en twee links. Via de ene link lijkt het mogelijk te zijn om een abonnement aan te schaffen. Via de andere link kan er meer informatie over het abonnement verkregen worden. Uit de reacties blijkt dat de reclameboodschappen manueel ook te activeren zijn.

Microsoft kwam begin 2024 met Copilot Pro. Het abonnement kost 20 dollar per maand en geeft gebruikers toegang tot GPT 4 Turbo, DALL-E 3 en Microsoft Office-integratie. Het abonnement zal op termijn ook een tool bevatten waarmee een gepersonaliseerde GPT kan worden gebouwd.