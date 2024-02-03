Previewbuilds Windows 11 bevatten reclame voor Copilot Pro

Microsoft lijkt reclame voor het Copilot Pro-abonnement aan Windows 11 te willen toevoegen. Enkele gebruikers van het Windows Insider-programma hebben reclameboodschappen voor dit abonnement aangetroffen in het Instellingenmenu van experimentele Windows 11-builds.

X-gebruiker PhantomOfEarth heeft een paar screenshots gedeeld met daarin de aangetroffen reclameboodschappen. Microsoft geeft daarin een beschrijving van Copilot Pro en twee links. Via de ene link lijkt het mogelijk te zijn om een abonnement aan te schaffen. Via de andere link kan er meer informatie over het abonnement verkregen worden. Uit de reacties blijkt dat de reclameboodschappen manueel ook te activeren zijn.

Microsoft kwam begin 2024 met Copilot Pro. Het abonnement kost 20 dollar per maand en geeft gebruikers toegang tot GPT 4 Turbo, DALL-E 3 en Microsoft Office-integratie. Het abonnement zal op termijn ook een tool bevatten waarmee een gepersonaliseerde GPT kan worden gebouwd.

Reclame Copilot Pro in Windows 11-previewbuild
Reclame Copilot Pro in Windows 11-previewbuild

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-02-2024 12:56 89

03-02-2024 • 12:56

89

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Reacties (89)

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JWL92 3 februari 2024 13:04
blijkbaar dus ook nog reclame voor gamepass als k die screenshot bekijk...

hopelijk r uit te slopen met tools als shutup10++
Blokker_1999
@JWL923 februari 2024 13:52
De mogelijkheid om gamepass aan te zetten vanuit je account aanzie ik niet als reclame. Ja, je kan van daaruit een abbonement afsluiten, maar als het eenmaal afgesloten is kan je van daaruit ook altijd onmiddelijk naar de beheersfunctionaliteit van dat abbonement gaan, net zoals bijvoorbeeld met je Microsoft 365 abbonement, het lijntje erboven.

Microsoft heeft nu ook de mogelijkheid voor Copilot Pro toegevoegd. En zolang dat dit standaard ingeklapt staat heb ik ook daar niet direct een probleem mee.

Het enige waar ik zelf een probleem mee zou hebben, en wat wel als echte reclame overkomt, is het zien van de andere screenshot in die tweet waar het artikel naar linked. Daar zie je reclame voor Copilot Pro op het homescherm van je instellingen menu. Dat hoort daar voor mij niet te staan.
WillySis @Blokker_19993 februari 2024 21:44
Zolang het bij één regeltje blijft heb ik er geen probleem mee. Zo gauw het meer dan dat wordt vindt ik het echt reclame en dat hoort wat mij betreft niet in een operating system thuis. Een OS is gewoon een werkpaard dat zijn ding moet doen en niet meer dan dat.
darknessblade @WillySis4 februari 2024 10:59
IDD, en wat je krijgt na 2-5+ jaar als iedereen dit door de keel krijgt geduwt, dat ze vaneigens de "eigen" reclame overzetten naar iedereen kan adverteren op regeletje XXX van systeem pagina YYY
WillySis @darknessblade4 februari 2024 11:07
Ik zie dit nog als het vindbaar maken van extra functies. Het zit wel in een (donker) grijs gebied door daar gelijk een prijs van een abonnement bij te vermelden.
copi @Blokker_19993 februari 2024 16:24
Het is zeker wel reclame want zo'n dienst bieden ze echt niet uit liefdadigheid aan...
bzzzt @copi3 februari 2024 20:18
Tussen reclame en het überhaupt vindbaar maken van betaalde functies zit natuurlijk nog wel een grijs gebied. Je kan moeilijk verwachten dat Microsoft de kans laat liggen om dit soort 'upsells' aan hun gebruikers te tonen, maar zo lang dat in een accounts scherm is en gebruikers niet in de dagelijkse flow worden gestoord (denk aan popups of andere irriterende onderbrekingen) kan ik er niet heel erg mee zitten.
De overige zaken op dat scherm (opslag, game pass etc) zijn ook betaalde abonnementen dus dat er nu 1 ding bijkomt is niet heel erg spannend.
Zynth @bzzzt3 februari 2024 23:38
Zolang ze maar alle concurrenten op dezelfde manier behandelen als hun eigen product, is er geen probleem...
Senaxx @copi3 februari 2024 16:58
Windows is ook geen liefdadigheidsproduct? Het is gewoon een commercieel product dat op miljoenen systemen draait.
copi @Senaxx3 februari 2024 18:07
Ja het is hun goed recht, alhoewel ze lange tijd natuurlijk wel een monopolie hadden en je dan wel wat voorzichtiger moet handelen (alsof dat ooit een bedrijf tegen heeft gehouden 😜)
Tegenwoordig is er gevoelsmatig meer concurrentie vanuit Apple en Chrome OS dus kan het zijn dat ze er een prijs voor betalen
MeMoRy @Blokker_19994 februari 2024 08:00
De mogelijkheid om gamepass aan te zetten vanuit je account aanzie ik niet als reclame.
Tja, maar daar hebben we definities voor.

Volgens het Van Dale woordenboek is de definitie van "reclame": het geheel van middelen die worden ingezet om de verkoop te bevorderen, aanhangers te werven enz.

C.q. je hebt nog geen gamepass. Toch krijg je een knop te zien die het makkelijk maakt deze aan te schaffen. En waar zijn de knoppen voor Steam of de Epic game store, etc? Dit is gewoon reclame hoor.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 16:58]

Xfade @JWL923 februari 2024 13:09
Wat is daar reclame aan, in een deel van de Settings app die je practisch nooit zal bezoeken ?
Mizgala28 @Xfade3 februari 2024 13:20
Nu is het daar en straks zie je deze reclame ook elders in het OS.

Ik had er meer vrede mee als deze reclame in de MS Store app zat, lijkt mij een meer geschikte locatie.

Of eventueel in de co-pilot zelf, al is ook dat een fijn lijntje.

of nog beter, co-pilot optioneel maken, dus zelf installeren wanneer dat wenselijk is

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 16:58]

Cergorach @Mizgala283 februari 2024 13:30
Als het zo erg om principe gaat, dan gebruik je geen Windows (of MacOS), maar dan gebruik je een non-commerciele versie van Linux. Einde discussie.

De vraag is hoe dat exact gaat werken in de uiteindelijke productie versie. Want uit dergelijke beta screenshots kan ik heel weinig context halen. Is dat standaard uitgeklapt, wanneer krijg je die reclame (locatie, versie, gebruiker, diensten, etc.), etc. Is dat de Home, Pro, Education of Enterprise versie, etc.

In W10 had je reclame op more annoying plekken en die kon ik relatief makkelijk uitzetten (zonder thirdparty apps):
https://www.pcmag.com/how...annoying-ads-from-windows

Van een vlieg een olifant maken...

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 16:58]

Mizgala28 @Cergorach3 februari 2024 13:44
Van een vlieg een olifant maken...
Je kan ook overdrijven.

Als je de reclame uit kunt schakelen zonder third party apps heb ik daar meer vrede mee (mijn mening blijft hetzelfde, maar het kan dan tenminste uit)
okkies @Mizgala283 februari 2024 13:24
Ik zie ook altijd reclame in Ubuntu desktop vgm
The Zep Man
@okkies3 februari 2024 14:44
Ik zie ook altijd reclame in Ubuntu desktop vgm
Dus?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:58]

jpsch @Mizgala283 februari 2024 21:59
Kom nooit in die MS Store.
CaDirk @jpsch4 februari 2024 21:14
Ik in principe ook niet, maar soms bent je gedwongen om toch via de MS store het een en ander te regelen.
Vorig jaar heb ik een Turtle Beach joystick gekocht, en in plaats van dat de drivers via hun eigen website te downloaden zijn, moeten de drivers via de MS app store als een soort bios flash worden geinstalleerd op de joystick.
Natuurlijk had ik het beter even wat verder kunnen uitzoeken en wat anders kunnen kiezen, maar TB bevalt weer redelijk qua hardware/prijsverhouding.
Jackkeayn @JWL923 februari 2024 19:46
Dank voor de tip! Die ga ik ook eens proberen.
Speedster 3 februari 2024 15:03
Voordat we hier allemaal over de groene gaan. Het gaat om een "experimentele Windows 11-build"
doltishDuke @Speedster3 februari 2024 17:36
En ook niet onbelangrijk: in het instellingenmenu. Het is niet alsof je die rommel tussendoor voorgeschoteld zou krijgen met deze implementatie.
segil @Speedster3 februari 2024 17:57
Inderdaad.... snap ook niet waarom hier weer een artikel aan gewijd wordt.
BHD294 3 februari 2024 16:33
Dit is in de preview versievan W11, maar eerst even afwachten of het ook in de final zit.
Hoeveel ze er ook tegen aangooien geen behoefte aan die AI zaken.
brain75 3 februari 2024 17:20
Naast de, alsmaar terugkerende, reclame voor Office 365, Gamepass en OneDrive. En ja, dat vind ik een probleem. Mijn computer, mijn systeem. Een keer zou nog kunnen, maar geef dan een optie erbij dat je hier niet meer over geïnformeerd wil worden.

Mijn hoofd OS is Pop! OS (Linux). Als je daar een tijd op gewerkt hebt en terug keert op bv Windows 11 (wat op zich werkbaar is) valt de reclame erg op.
SED @brain753 februari 2024 19:24
Gebruik de pro versie en nog nooit reclame gezien.
pvdheu 3 februari 2024 23:34
Ik vind het gejammer over een standaard optie in het instellingen menu van je Microsoft account om extra services vanuit windows te kunnen afnemen, iets was al -heel lang- in Windows en ook alternatieve OS zit en mijns inziens volkomen OK is, toch wel grappig.

De bron als genoemd in het artikel heet het geheel niet over "reclame". Het vermeld enkel dar deze optie in de dev en beta builds te zien is.

Het is net alsof sommige personen enkel op het zien van het woord "reclame" volledig op tilt gaan en volledig negeren dat dit een toch wel heel misleidend en click bait artikel is was de plank volledig misslaat en enkel geformuleerd is voor kliks lijkt het. Maar dat is toch wel een trend vandaag de dag op Tweakers.

[Reactie gewijzigd door pvdheu op 22 juli 2024 16:58]

PsiTweaker 3 februari 2024 13:14
Reclame in een product, waarvoor je een dure licentie hebt gekocht, waarbij dezelfde software ook nog eens allerlei gegevens verzamelt en deze naar MS verstuurt.

Het wordt steeds gekker ! Over een paar jaar moeten we misschien eerst 2 reclame filmpjes afkijken, vóórdat we Word of Excel kunnen gebruiken |:(. Dan mogen we hopen op technische reclame en niets iets over dames verband o.d. :o .

Het gaat natuurlijk niet zo zeer om die enkele reclame, maar het gaat om het principe. Lang geleden was er ook maar 1 reclame op tv en ondertussen zijn er zenders die bijna meer reclame uitzenden dan wat anders.

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 22 juli 2024 16:58]

StGermain @PsiTweaker3 februari 2024 13:37
Ik vind het ook onaanvaardbaar voor zo een duur product, 259€ voor een w11 pro licentie.
Verwijderd @StGermain3 februari 2024 15:29
Het is misschien initieel een hoog bedrag, maar je kan er vrij lang en veel mee doen. Per uur kan het best meevallen.

Het wordt ook nog eens jaren actief onderhouden. Dus misschien is het niet eens kostendekkend over de gehele looptijd?
StGermain @Verwijderd3 februari 2024 16:31
Geloof je dat echt dat het niet kostendekkend is?
kalikatief @StGermain3 februari 2024 19:24
Zelfs als het niet kostendekkend zou zijn (wat mij enorm zou verbazen!) dat is dat nog steeds prima. De waarde van het besturingssysteem is in hoe erg deze is ingeburgert en hoeveel mensen afhankelijk zijn van software die op dit ecosysteem zijn gebaseerd.

Bijv. Office en OneDrive zouden lang zo veel kracht niet hebben als deze niet keihard door Windows met de paplepel dor de strot werden ingegoten.

De logica 'Ik heb een Mercedes en Mercedes doekjes maken dus mijn auto beter schoon' gaat er bij heel veel mensen klakkeloos in, zeker als het om software gaat.
bzzzt @kalikatief3 februari 2024 20:21
De logica 'Ik heb een Mercedes en Mercedes doekjes maken dus mijn auto beter schoon' gaat er bij heel veel mensen klakkeloos in, zeker als het om software gaat.
De logica dat een partij die het OS, de Office bundel en de cloud inrichting maakt deze beter kan integreren is in mijn beleving niet heel ver gezocht.
kalikatief @bzzzt3 februari 2024 21:19
Dat is het ook niet. Mijn punt is dus dat het OS niet per se winstgevend hoeft te zijn omdat deze er voor zorgt dat de paradepaardjes een dermate groot voordeel hebben dat deze tegenvallende inkomsten voor dit product meer dan goed maken.

Vergelijk het met de gemiddelde kijk op de IT afdeling die als kostenpost wordt beschouwd... echter geldt dat de andere afdelingen hun werk niet of nauwelijks zouden kunnen doen zonder deze faciliterende motor.
divvid @kalikatief3 februari 2024 22:37
Sommige werknemers ervaren ander dat ze hun werk niet kunnen doen dankzij de IT afdeling (windows dichttimmeren, macbooks weren, linux is al helemaal vies…. Terwijl sommige van die oplossingen efficiënter zijn voor de business
Da_Leroy @StGermain3 februari 2024 17:18
Je gebruikt het dagelijks, voor jaren en is gratis upgradebaar als er een nieuwe versie uit komt. Het valt best mee als je het relativeert.
segil @StGermain3 februari 2024 17:58
Onaanvaardbaar, dat is een stevige uitdrukking. Wat is dan volgens jou wel aanvaardbaar voor een OS dat je dagelijks gebruikt en vele, vele jaren updates verschaft?
svideo @StGermain3 februari 2024 19:30
Ik heb daar 36 euro voor betaald
BlaDeKke @PsiTweaker3 februari 2024 13:37
Bwa, duur. 1,5€ als je wat zoekt.
PsiTweaker @BlaDeKke3 februari 2024 14:05
Je kan Windows licenties inderdaad wel goedkoper vinden/krijgen, maar je moet in dit geval wel de MS prijzen aanhouden, want daarvoor verkoopt MS je het product, terwijl MS je daarvoor ook nog reclame in het product levert.

Zoals al eerder geschreven, het is blijkbaar niet veel reclame, maar dáár gaat het niet om.
Als daar niemand op reageert, wie/wat zal MS dan tegenhouden om dat vaker te gaan doen. Als dat 'goed' gaat, waarom zal MS dan niet meer reclame gaan toevoegen. Het is een commercieel bedrijf en als je die hun gang laat gaan, dan is het einde zoek. Want MS is er niet voor de klant, de klant is er voor MS !

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 22 juli 2024 16:58]

BlaDeKke @PsiTweaker3 februari 2024 15:00
Ik kan je alleen maar gelijk geven. :/
_Pussycat_ @PsiTweaker4 februari 2024 00:08
Ik heb nog nooit geld betaald voor een licentie, dat was altijd een gratis studenten versie van een vriendin van de universiteit, of gratis upgrade.
Kwa "duur" valt het nogal mee bij mij en vele anderen.
cricque 3 februari 2024 14:10
Reclame hoort niet thuis in een betalend product. Dat jij nog andere diensten aanbied, leuk, maar ik heb jou betaald. Dan hoef je niet andere dingen te pushen. Tevens voor de bedrijfswereld hoop ik toch wel dat al dit soort fratsen snel uit te schakelen is.

Nuja voor die paar maal per jaar dat ik Windows boot, maakt het mij niet uit. Maar ik koop altijd een volledige officiëme licentie bij een pc, terwijl ik het met moeite gebruik. Maar als dit er door komt, dan zal het de goedkopere key only versie worden van de een of andere keys boer, die me dan een pak minder kost.
qlum @cricque3 februari 2024 14:49
Je kan wel zeggen dat reclame niet in betaalde producten thuis hoort, maar dat is zeker niets nieuws van kranten tot reclame voor andere producten in de doos. Ook op gebied van software is het zeker niets nieuws.

Niet dat ik zelf windows gebruik maar reclame is daar niet de reden voor.

[Reactie gewijzigd door qlum op 22 juli 2024 16:58]

Zenomyscus @qlum4 februari 2024 10:14
Nou het zou voor mij wel een reden zijn om weg te gaan bij Windows. Ze weten altijd weer iets nieuws te vinden om weer door je strot te duwen.

Het liefst stop ik gewoon met IT en raak ik mijn laptop niet meer aan. Hoef ik me ook niet te ergeren aan al die onzin van tegenwoordig.
qlum @Zenomyscus4 februari 2024 11:54
Er is natuurlijk een verschil met allerlei troep die meteen opstart. Dingen zoals je profiel is nog niet ingevuld, pop-ups met gebruik Edge, en in dit geval een reclametabje onder accounts.
Begrijp me niet verkeerd, zou dit liever niet zien maar er zijn grotere problemen.
Martinspire
3 februari 2024 13:15
Als ze nou 1 abonnement gebruiken waar je ook bv Github Copilot mee kunt gebruiken en het niet al te duur maken (desnoods verschillende smaken naar gelang men meer gebruikt), dan gaan mensen het ook nog gebruiken. Ik denk niet dat veel mensen voor 20 euro per maand copilot voor windows gaan gebruiken, zeker als de resultaten nog zo mager zijn met wat het toevoegt aan je gebruik. Alleen als je dagelijks in de spreadsheets zit en/of een manager-rol hebt, zie ik het nog wel aardig, maar de rest van de wereld heeft er nog te weinig aan imo.
Ruthhl3ss @Martinspire3 februari 2024 14:44
Github Copilot is inderdaad awesome! Gebruik het dagelijks.

Ontopic: Ik zou ook graag zien dat de gebruikers van Microsoft 365 eerst daadwerkelijk de dienst goed kunnen gebruiken voordat er weer nieuwe dienst, CoPilot, tegen aan geslingerd wordt. Het zal voor een select groepje echt wel wat toevoegen maar de "normale sterveling" zal er voor nu nog weinig aan hebben.
MaZo @Ruthhl3ss3 februari 2024 15:41
Copilot is niet nieuw, maar heette voorheen Bing Chat Enterprise. Verwarrend is het zeker, je wordt doodgegooid met alle Copilot en GenAI producten. Microsoft's nieuwe cash cow?

[Reactie gewijzigd door MaZo op 22 juli 2024 16:58]

djwice @Martinspire3 februari 2024 15:07
CoPilot Enterprise voor GitHub Willem ze €39,- voor gaan vangen. Dus ik vrees dat ze het op het moment iets te veel naar hun bol geslagen is.
Dus dat de Pro versie niet voor €19,- beschikbaar komt.

Het model is nog te groot om lokaal te draaien, zelfs al heb je 8GB VRAM (zelfs bij 16 lukt nog niet).

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 16:58]

BvdW1978 3 februari 2024 13:06
Reclame in je OS.. tsss... ik word oud.
PD2JK @BvdW19783 februari 2024 13:25
Zat er bij Windows 95 ook niet iets van CompuServe bij?
jbhc @PD2JK3 februari 2024 13:30
Nee, die kreeg je bij het PCM :+
bzzzt @PD2JK3 februari 2024 20:25
Nee, maar er stond wel een filmtrailer (van de flop "Rob Roy" als ik me niet vergis) en de videoclip van het nummer "Buddy Holly" van Weezer op de CD-ROM. Zou je ook als reclame kunnen zien, al was het natuurlijk primair om te kunnen showen wat er allemaal met 'multimedia' mogelijk was.
Alex3 @bzzzt5 februari 2024 18:35
En https://www.youtube.com/watch?v=MFxICPmFZsY niet te vergeten.
Duinkonijn @PD2JK3 februari 2024 21:42
Nee
BvdW1978 @PD2JK4 februari 2024 12:59
Er kwam een ikoontje van het Microsoft Network mee. Was ik toen ook al chagrijnig over. Je hebt mijn computer niet ongevraagd te gebruiken als reclamezuil. Het duurde dan ook niet heel lang voordat ik, met de komst van kabelinternet, overstapte naar FreeBSD en nooit meer achterom keek.
LordLuc @BvdW19783 februari 2024 14:19
Ach vroeger was er ook iets van Vinny27 in Windows. En bij een Office pakket.
Henk- 3 februari 2024 13:39
Previewbuilds Windows 11 bevatten reclame voor Copilot Pro. Previewbuilds Windows 11. Previewbuilds. Prettig weekend allemaal :)
Llopigat
@Henk-3 februari 2024 23:42
Dit doen ze natuurlijk niet als ze het geen plannen hebben om het in produktie te nemen. Anders is het weggegooid werk.

Preview is gewoon een bèta versie van de komende release.

Wat we wel kunnen doen is er nu zo erg op lopen schijten dat Microsoft schrikt van de negatieve PR en de plannen intrekt. Dit heeft met eerdere zaken ook gewerkt.

Maar ik vraag me af of het nu werkt want Microsoft heeft hun hele bedrijf op het spel gezet om CoPilot op de kaart te zetten.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:58]

Henk- @Llopigat5 februari 2024 05:03
Dat klopt inderdaad, maar het valt me echter op dat de focus van het artikel enkel ligt op de introductie van reclame voor Copilot Pro binnen de previewbuilds van Windows 11. Dit, terwijl er tegelijkertijd meerdere significante ontwikkelingen en nieuwe functies zijn geïmplementeerd die ook de aandacht verdienen. Een opmerkelijke toevoeging is bijvoorbeeld de functionaliteit die gebruikers in staat stelt om recente foto's en screenshots van hun Android-apparaat direct te bewerken in het Knipprogramma op hun PC. Dit wordt mogelijk gemaakt door real-time notificaties op de PC bij elke nieuwe foto of screenshot die op het mobiele apparaat wordt gemaakt. De keuze om voornamelijk de reclame-uitingen te belichten, zonder de veelheid aan andere verbeteringen die deze update met zich meebrengt te erkennen, geeft een eenzijdig en potentieel misleidend beeld van de update. Het is belangrijk om een evenwichtig overzicht te bieden van alle veranderingen en innovaties, zodat gebruikers een volledig geïnformeerde mening kunnen vormen over de waarde en impact van de nieuwste software-updates.
Llopigat
@Henk-5 februari 2024 07:52
Als je de twee tegen elkaar afzet misschien. Maar ik vind meer reclame een groter nadeel dan wat nieuwe functies eigenlijk. Het is al zo'n rotzooi geworden sinds Windows 10 (en 8 eigenlijk ook al trouwens).

Ik vind niet dat wat functies dit soort gedrag van Microsoft goed kunnen praten. Als we dat met elke update tegenover elkaar zetten en wat extra reclames accepteren, kunnen we straks niet meer werken zonder ons door schermen vol reclame te waden :)

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