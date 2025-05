Microsoft werkt aan Windows-functie waarmee gebruikers eigen stem kunnen klonen

Microsoft heeft in Windows 11-previewbuild 26052 een verborgen functie toegevoegd waarmee gebruikers hun eigen stem kunnen klonen. Hiermee kunnen ze een text-to-speechversie van hun eigen stem maken, en die bijvoorbeeld gebruiken voor onlinemeetings.

X-gebruiker PhantomOfEarth ontdekte de verborgen instellingenpagina van deze 'Speak for me'-functie, al is deze momenteel nog niet functioneel. Met de functie kunnen gebruikers een 'stemavatar' kiezen of hun eigen gesynthetiseerde stem gebruiken om geschreven tekst om te zetten in spraak. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebruikers met permanente of tijdelijke spraakproblemen, zodat ze onder meer tijdens digitale meetings nog steeds hun 'eigen' stem kunnen gebruiken.

Speak for me lijkt hiermee op een iOS-functie die Apple vorig jaar uitbracht, genaamd Persoonlijke stem. Daarbij moeten gebruikers een kwartier aan audio opnemen waarna de software lokaal een kunstmatige versie maakt van de stem. Apples versie werkt momenteel alleen in het Engels.

Naast deze verborgen functie bevat de previewbuild nog enkele vernieuwingen die wel standaard geactiveerd zijn. Zo verandert het Copilot-icoontje op de taakbalk nu in een potlood als gebruikers tekst kopiëren, om aan te geven dat de tool acties kan ondernemen met de gekopieerde tekst. Ook is het in deze build mogelijk om afbeeldingen rechtstreeks te slepen naar het icoontje, waarna ze meteen een prompt over die afbeelding kunnen invoeren. Daarnaast is de sudofunctie toegevoegd en worden Windows Mixed Reality-headsets vanaf deze versie niet meer ondersteund.