Microsoft laat Copilot-gebruikers gegenereerde afbeeldingen achteraf bewerken

Microsoft heeft zijn Copilot-website vernieuwd en enkele functies toegevoegd. Zo kunnen gebruikers nu in enkele landen gegenereerde afbeeldingen aanpassen, al is deze functie nog niet beschikbaar in de EU. Ook wordt er voor de gespreksstijl Gebalanceerd een ander model gebruikt.

Het is nu in een aantal landen mogelijk om reeds gegenereerde afbeeldingen te bewerken, legt Microsoft uit. Gebruikers moeten hiervoor op een afbeelding klikken, waarna ze onder meer een andere stijl kunnen kiezen, zoals pixelart. Ook kunnen ze een specifiek onderwerp van een afbeelding selecteren en bijvoorbeeld de achtergrond vervagen. Copilot Pro-abonnees krijgen daarnaast de mogelijkheid om het formaat van afbeeldingen ter plekke te wijzigen van liggend naar vierkant en andersom. Deze functies zijn vooralsnog alleen beschikbaar in de VS, het VK, Australië, India en Nieuw-Zeeland.

Voor de Gebalanceerd-optie van Copilot wordt nu gebruikgemaakt van een nieuw 'geoptimaliseerd' AI-model, Deucalion, dat 'rijker en sneller' werkt, aldus Jordi Ribas, hoofd van Microsoft Bing en Copilot. Tot slot hebben zowel de Copilot-app als de webversie een nieuw ontwerp gekregen. Gebruikers krijgen voortaan een visuele carrousel met voorbeelden van prompts en AI-gegenereerde afbeeldingen te zien.

Copilot werd een jaar geleden voor het eerst uitgebracht als Bing Chat. Volgens Microsoft zijn er inmiddels meer dan vijf miljard chatgesprekken gevoerd en evenveel afbeeldingen gegenereerd met de AI-assistent. Dat zou hebben geleid tot een 'duurzame groei' van Edge en Bing, hoewel The Verge schrijft dat het aandeel van Microsofts zoekmachine in de zoekmarkt het afgelopen jaar met minder dan een half procent is gegroeid.