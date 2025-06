Microsoft kondigt versies Bing en Edge met OpenAI-integratie aan

Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn zoekmachine Bing aangekondigd met integratie van OpenAI's GPT-technologie. De zoekmachine moet daardoor vragen van gebruikers beter beantwoorden dan een traditionele zoekmachine.

De resultaten van de GPT-software verschijnen op de desktop in een rechterbalk, naast de reguliere zoekresultaten. Zo kan de software onder meer berekenen of een bepaalde bank in een bepaalde auto past door de afmetingen van beide objecten online op te zoeken en de berekening te maken. Het evenement is niet online te volgen, maar onder meer The Verge doet live verslag.

Naast de traditionelere Search-interface komt er ook een Chat-interface om vragen te stellen aan de software. Die staat in een tabblad naast de zoekresultaten en moeten gebruikers dus apart aanklikken in Bing. De antwoorden maken wel gebruik van informatie van internet en de software geeft ook links. Het is onbekend hoe het zit met auteursrecht op informatie die de chatbot als antwoorden presenteert. Ook is nog onbekend of sites zich kunnen uitschrijven om gescrapet te worden voor informatie in de software.

De software is niet gebaseerd op het huidige ChatGPT, maar op een 'volgende generatie'. Eerder ging al het gerucht dat Microsoft GPT-4 wilde gebruiken in Bing, maar Microsoft noemde dat op zijn eigen evenement niet bij naam.

Microsoft kondigde de integratie aan op een eigen evenement op het hoofdkantoor in de Amerikaanse stad Redmond. Google kondigde maandagavond al Bard aan, een chatbot die in Googles zoekmachine komt te zitten. Bard is gebaseerd op Language Model for Dialogue Applications, of LaMDA, waar Google al langer aan werkt. Dat Microsoft de OpenAI-technologie wilde integreren in Bing was al langer onderwerp van speculatie.

Bron: The Verge