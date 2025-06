OpenAI brengt ChatGPT-app voor iOS in Verenigde Staten uit

ChatGPT-maker OpenAI heeft een officiële app van de chatbot uitgebracht op iOS. De app is gratis te gebruiken en bevat een integratie met de spraakherkenningssoftware Whisper voor spraakinvoer.

De chatgeschiedenis binnen ChatGPT wordt gesynchroniseerd tussen alle apparaten waarop de gebruiker is ingelogd. Gebruikers met een ChatGPT Plus-abonnement hebben ook via de app toegang tot kortere reactietijden, het geavanceerdere taalmodel GPT-4 en vroege toegang tot nieuwe functies.

Er zijn momenteel al verschillende onofficiële ChatGPT-apps van externe ontwikkelaars te vinden in de appwinkels voor iPhones en Android-apparaten. Sommige bieden soortgelijke functionaliteiten, maar er wordt ook gewaarschuwd voor malafide apps.

Vooralsnog is de officiële ChatGPT-app van OpenAI enkel beschikbaar voor iPhone- en iPad-gebruikers in de Verenigde Staten. Andere landen volgen 'in de komende weken'. OpenAI werkt daarnaast aan een Android-versie van de ChatGPT-app, die 'binnenkort' moet verschijnen. Voordat de app in Europa beschikbaar is, kunnen smartphonegebruikers ook in de browser aan de slag met ChatGPT.