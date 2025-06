Nvidia introduceert RTX 4060 Ti-gpu's met 8 en 16GB geheugen vanaf 449 euro

Nvidia kondigt zijn GeForce RTX 4060 Ti-serie aan. Het bedrijf brengt volgende week een 8GB-variant uit voor 449 euro. Een 16GB-model volgt in juli voor 559 euro. Het bedrijf brengt in juli ook een lager gepositioneerde RTX 4060 uit, waarvan nog geen adviesprijs bekend is.

Nvidia levert de GeForce RTX 4060 Ti met 8 of 16GB geheugen, maar de overige specificaties van de twee varianten zijn identiek aan elkaar. De kaarten beschikken beide over een AD106-gpu met 4352 CUDA-cores en 32MB L2-cache. Nvidia claimt dat de videokaarten daarmee tot 22Tflops aan shadingrekenkracht bieden. De gpu's bieden een geheugenbandbreedte van 288GB/s. De total board power van de 4060 Ti ligt op 160W, hoewel Nvidia claimt dat de videokaart gemiddeld 140W verbruikt tijdens het spelen van games.

De RTX 4060 Ti is volgens Nvidia gemiddeld vijftien procent sneller dan de RTX 3060 Ti bij gebruik van DLSS-upscaling zonder Frame Generation. Als die AI-feature voor frame-interpolatie wel wordt gebruikt, is de kaart volgens de fabrikant gemiddeld 70 procent sneller dan de 3060 Ti. Nvidia vergelijkt de RTX 4060 Ti ook met de RTX 2060 Super uit 2019. De nieuwe gpu zou gemiddeld 70 procent sneller zijn met DLSS-upscaling, maar zonder Frame Generation. Met gebruik van Frame Generation zou dat verschil oplopen tot 160 procent.

Nvidia introduceert daarnaast een GeForce RTX 4060. Die videokaart krijgt een AD107-gpu met 3072 CUDA-cores en 24MB L2-cache. Deze videokaart wordt standaard geleverd met 8GB geheugen en haalt een geheugenbandbreedte tot 272GB/s. Nvidia zegt dat deze videokaart zonder Frame Generation 20 procent sneller is dan de huidige RTX 3060.

De GeForce RTX 4060 Ti met 8GB geheugen komt op 24 mei beschikbaar voor een adviesprijs van 449 euro. De RTX 4060 Ti 16GB volgt in juli voor 559 euro. De RTX 4060 komt ook in juli uit, en Nvidia zegt dat deze videokaart 329 euro gaat kosten.