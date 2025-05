Nvidia GeForce RTX 4080 Super met AD103-gpu verschijnt in PCI-database

Er is een onaangekondigde GeForce RTX 4080 Super-videokaart van Nvidia verschenen in de PCI ID Repository. Deze videokaart zou beschikken over een AD103-gpu. Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een RTX 4080 Super, naast een RTX 4070 Super.

De Nvidia GeForce RTX 4080 Super verscheen onlangs in de PCI ID-database, merkte techwebsite VideoCardz op. Uit de listing blijkt dat de videokaart een AD103-gpu krijgt. Dat is de chip die ook wordt gebruikt in de gewone RTX 4080, die Nvidia vorig jaar uitbracht.

Mogelijk krijgt de Super-variant wel iets meer CUDA-cores, hoewel dat niet wordt vermeld bij de PCI ID Repository. Nvidia deed eerder iets soortgelijks in de GeForce RTX 20-serie. Het bedrijf bracht toen een RTX 2080 Super met 3072 CUDA-cores uit, ten opzichte van 2944 cores in de gewone RTX 2080. Beide varianten hadden in dat geval een TU104-chip.

Verder staat in de listing dat de RTX 4080 Super een device-ID van 2703 krijgt, wat suggereert dat het een videokaart voor desktops betreft. De gewone RTX 4080-desktop-gpu heeft het apparaat-ID 2704, terwijl de laptopvideokaarten hogere cijfers als ID's hebben.

De PCI ID-database wordt onder meer bijgehouden door maintainers op basis van gpu-drivers, naast individuen die gpu's kunnen inschrijven op basis van leaks of eigen kennis. De RTX 4080 Super is ditmaal ingediend door T4CFantasy, de beheerder van de TechPowerUp-gpu-database. PCI ID-listings van deze gebruiker zijn in het verleden regelmatig correct gebleken.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een GeForce RTX 4080 Super, hoewel de vermeende specificaties verschillen. Leakers stelden eerder dat de videokaart een AD102-gpu zou krijgen, die ook wordt gebruikt in de RTX 4090 voor desktops. Betrouwbare leaker kopite7kimi zei deze week dat Nvidia overweegt om onder meer een AD103 voor de videokaart te gebruiken. Nvidia zou ook met een GeForce RTX 4070 Super komen. Wanneer de twee Super-videokaarten uitkomen, is nog niet bekend. Bronnen van VideoCardz verwachten dit jaar geen nieuwe videokaartreleases van Nvidia meer.