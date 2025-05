Foto's tonen Nvidia-prototype van quadslot-gpu-koeler met extra fan in heatsink

Er zijn opnieuw foto’s verschenen van een onuitgebracht Nvidia-gpu-prototype. Deze foto’s tonen een quadslotkoeler met een derde fan, die midden in de heatsink verstopt zit. Eerder verschenen soortgelijke foto’s van die koeler, hoewel de binnenkant niet eerder zichtbaar was.

De foto’s zijn opnieuw gepubliceerd door Goofish-gebruiker Hayaka, merkte @harukaze5719 op. De koeler heeft een kleine extra fan die in de heatsink verborgen zat om extra airflow te genereren. De koeler heeft daarnaast 22 heatpipes en een vaporchamber om de warmte van de gpu en vrm’s te verdelen over het koeloppervlak van de koeler.

De videokaart heeft een enkele 12Vhpwr-aansluiting, die vermogens tot 600W kan leveren. Volgens eerdere geruchten werkte Nvidia aan een GeForce RTX 4090 Ti met een tbp van 600W, hoewel de releaseplannen voor die kaart inmiddels geschrapt zouden zijn. Mogelijk betreft dit een prototypekoeler voor die RTX 4090 Ti, die naar verwachting dus niet meer verschijnt.

Hayaka toonde eerder al foto’s van deze gpu-koeler, hoewel de binnenkant niet eerder zichtbaar was. Mogelijk bezit deze Goofish-gebruiker dan ook het volledige koelerprototype. Het is niet bekend of de gebruiker ook de pcb van de videokaart bezit; Hayaka heeft deze tot op heden in ieder geval nog niet laten zien.

Bron: Hayaka, via Goofish