Chinese fabrikant MaxSun introduceert GeForce RTX 4090-videokaart met vijf fans

De Chinese videokaartmaker MaxSun introduceert een GeForce RTX 4090-videokaart in zijn Mega Gamer-serie. De videokaart beschikt over drie grote ventilators, naast twee extra kleine ventilators aan de bovenkant. MaxSun toonde eerder al soortgelijke RTX 4070 Ti- en 4080-videokaarten.

De MaxSun GeForce RTX 4090 MGG beschikt over een tripleslotontwerp en krijgt een shroud met afgeronde hoeken, zo is te zien op beelden die de fabrikant deelt op Weibo. De videokaart heeft drie grote ventilators van 10 of 11cm, die direct op de vaporchamber boven de gpu zitten. Aan de bovenkant van de videokaart zitten twee kleine Air Boost-fans die de lucht uit de videokaart blazen om zo warmte af te voeren, schrijft ook VideoCardz.

De videokaart krijgt verder een 'scherm' op basis van verscheidene vierkante leds. Gebruikers kunnen die via de bijbehorende software aanpassen, bijvoorbeeld om tekst of gradients te tonen. Het scherm wordt van stroom voorzien via USB en is magnetisch afneembaar. De videokaart beschikt verder over een fabrieksoverclock naar 2580MHz, waar de RTX 4090 standaard is geklokt op 2520MHz.

Videokaarten van MaxSun zijn bedoeld voor de Chinese markt, maar zijn volgens VideoCardz ook in Europa verkrijgbaar via Chinese e-commerceplatforms. Tot op heden heeft de fabrikant zijn RTX 40-serie echter nog niet op deze wijze beschikbaar gesteld. MaxSun deelt geen adviesprijs van zijn RTX 4090 MGG.

Afbeeldingen: MaxSun, via VideoCardz