Gigabyte introduceert lowprofileversie van GeForce RTX 4060

Gigabyte heeft een low-profile versie van de Nvidia GeForce RTX 4060 8GB geïntroduceerd: GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G. De gpu meet 182x69x40mm en is uitgerust met drie ventilatoren. De kaart beschikt over een 8-pinsconnector en twee DisplayPort 1.4- en twee hdmi 2.1a-aansluitingen.

Gigabyte heeft ervoor gekozen om de videokaart lichtjes te overklokken en op 2475Mhz te laten draaien, in plaats van op 2460MHz zoals de reguliere RTX 4060. De GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G wordt standaard met een low-profile-bracket geleverd. Hoeveel de videokaart moet kosten, en wanneer het product beschikbaar is, is nog niet duidelijk.

Nvidia bracht de RTX 4060 met 8GB geheugen op 29 juni uit. Deze videokaart beschikt over een AD107-gpu met 3072 CUDA-cores en 24MB L2-cache. De gpu wordt standaard geleverd met 8GB GDDR6-geheugen en haalt een geheugenbandbreedte tot 272GB/s. De RTX 4060 kostte bij release 329 euro. Tweakers schreef een uitgebreide review over deze videokaart.