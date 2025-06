IDC en Canalys: wereldwijde verkoop tablets nam vorig kwartaal af

In het tweede kwartaal van 2023 zijn volgens het Amerikaanse analistenbureau IDC wereldwijd 29,9 procent minder tablets verscheept. Canalys houdt het op 11 procent minder verkopen. IDC schrijft dat Chromebooks ook een terugval kennen, Canalys meent dat die verkoop stabiel bleef.

IDC schrijft in zijn recentste rapport dat Apple vorig kwartaal de meeste tablets heeft verscheept: ongeveer 10,5 miljoen exemplaren. Canalys houdt het op 12,3 miljoen exemplaren. Het Amerikaanse bedrijf doet het volgens IDC echter wel 16,8% slechter in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Samsung heeft volgens IDC 5,8 miljoen tablets verscheept. Het Zuid-Koreaanse bedrijf presteert hierdoor 18,3% slechter in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022. Volgens Canalys verkocht Samsung ongeveer 6 miljoen tablets tijdens het vorige kwartaal. Lenovo is volgens IDC de derde best verkopende tabletfabrikant. Het Chinese bedrijf verscheepte vorig kwartaal ongeveer 2,1 miljoen tablets volgens beide onderzoekbureau’s. Dat is ongeveer 39 procent minder dan dezelfde periode een jaar geleden.

Terwijl IDC meent dat er vorig kwartaal - in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar - ongeveer 1,8 procent minder Chromebooks zijn verkocht, stelt Canalys dat de wereldwijde verkoop er met 1 procent op vooruit ging. HP zou volgens Canalys de meeste Chromebooks hebben verkocht en een marktaandeel van 26,7 procent hebben. Tijdens het tweede kwartaal van 2022 had het Amerikaanse bedrijf naar verluidt een marktaandeel van 16 procent.

Lenovo zou op de voet volgen met een marktaandeel van 22,9 procent. Dat marktaandeel was tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar nog 20,2 procent. Dell, Acer en ASUS vervolledigen de top vijf Chromebook-fabrikanten. Zij lieten volgens Canalys allemaal een dalende verkoop optekenen in deze categorie ten opzichte van een jaar geleden.