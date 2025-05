Apples omzet uit Macs daalt met 33 procent, diensten vestigen opnieuw record

Apple heeft in het afgelopen kwartaal 33 procent minder omzet behaald uit Mac-apparaten, zoals laptops en desktops, in vergelijking met een jaar eerder. De totale omzet van het bedrijf bleef redelijk stabiel doordat er opnieuw een record is gevestigd met diensten.

In de afgelopen drie maanden verkocht Apple voor 7,6 miljard dollar aan Mac-apparaten, bijna vier miljard minder dan over dezelfde drie maanden een jaar eerder. Bij het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet uit Macs eveneens aanzienlijk, al viel de afname in het tweede kwartaal juist weer mee.

Ook bij iPads, wearables, smarthome en accessoires werden er minder producten verkocht. Zo verkocht Apple voor 731 miljoen dollar minder iPads, waardoor er in het afgelopen kwartaal voor 6,4 miljard dollar aan tablets werd verkocht. IPhones gingen wel vaker over de toonbank, met een kleine stijging van 1,2 miljard dollar tot 43,8 miljard dollar. Dit is volgens Apple een record voor het derde kwartaal van het kalenderjaar.

In totaal verkocht Apple voor 67,2 miljard dollar hardware, bijna 4 miljard dollar minder dan een jaar eerder. Diensten zoals Apple TV+, Apple Music en Apple Arcade leverden Apple wel meer op: 22,3 miljard tegenover 19,2 miljard, een stijging van 16,3 procent. Dergelijke diensten leverden Apple niet eerder zoveel op in drie maanden tijd. Door dit Services-record bleef de totale omzet relatief stabiel, met 89,5 miljard dollar tegenover 90,1 miljard dollar een jaar eerder. Omgerekend had Apple de afgelopen drie maanden een omzet van 83,5 miljard euro.

De nettowinst van Apple nam met ruim 2 miljard dollar toe tot 23,0 miljard dollar, omgerekend 21,4 miljard euro. Apple bespaarde onder meer miljarden bij hardware, waardoor de nettowinst kon stijgen bij de relatief stabiele omzet.