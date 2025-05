Nederlander krijgt vier jaar cel voor diefstal van miljoenen persoonsgegevens

Een 21-jarige man uit Zandvoort heeft een celstraf van vier jaar gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het hacken en afpersen van bedrijven, en het witwassen van ruim anderhalf miljoen euro in cryptovaluta. Bij zijn hacks stal hij persoonsdata van miljoenen Nederlanders.

De man hackte in bijna drie jaar lang meerdere bedrijven waarbij hij de gegevens van miljoenen mensen stal, schrijft de rechtbank. Die gegevens, samen met andere vertrouwelijke gegevens, gebruikte hij om de bedrijven af te persen. Daardoor dreigden de bedrijven naast financiële schade ook reputatieschade op te lopen, aldus de rechter. De bedrijven maakten duizenden tot honderdduizenden euro's in bitcoin over. Een van de bedrijven betaalde 764.450 dollar. Bij het hacken gebruikte de verdachte phishingsoftware.

"De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij zijn kennis van de digitale wereld heeft ingezet om computervredebreuk te plegen en hiermee bedrijven - sommige gedurende een lange tijd - af te persen en af te dreigen." Afdreigen is een vorm van afpersing waarbij niet wordt gedreigd met geweld, maar bijvoorbeeld met het onthullen van geheimen. Volgens NU.nl werkte hij tot zijn arrestatie in februari dit jaar bij een cybersecuritybedrijf en was hij vrijwilliger bij het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, ofwel DIVD.

Met zijn hackactiviteiten en het afpersen verzamelde hij, samen met twee medeverdachten, ruim anderhalf miljoen euro. Dat geld werd omgezet naar verschillende soorten cryptovaluta en gemixt, om het geld wit te wassen. Het OM stelt dat er een miljoen extra is witgewassen, maar hier was volgens de rechtbank onvoldoende bewijs voor.

De rechter veroordeelt de man tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Die voorwaardelijke celstraf heeft een proeftijd van drie jaar en is verbonden aan voorwaarden, zoals een meldplicht, dagbesteding en het meewerken aan schuldhulpverlening. Bij het vonnis weegt de rechtbank de persoonlijke situatie van de man mee, waaronder een posttraumatische stressstoornis, en het feit dat hij zijn betrokkenheid voor een groot deel bekende. Daarnaast moet de man honderdduizenden euro's aan schadevergoedingen en andere kosten betalen. Het vonnis valt lager uit dan de eis van het OM; die was zes jaar celstraf. De rechtszaken tegen de andere verdachten lopen nog.