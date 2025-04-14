Hackerscollectief DIVD waarschuwt voor het eerst voor bug zonder oplossing

De hackersstichting DIVD heeft informatie vrijgegeven over een kwetsbaarheid in een Amerikaans aanbestedingsplatform. Het is voor het eerst dat het collectief zich naar eigen zeggen gedwongen voelt zulke informatie vrij te geven. Het reageerde meer dan drie jaar niet op de ontdekkers.

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure heeft voor het eerst in zijn bestaan 'een officiële productwaarschuwing' afgegeven. De organisatie raadt het gebruik van het Amerikaanse SicommNet Basec officieel af, iets dat het naar eigen zeggen nog nooit eerder heeft gedaan. SicommNet Basec is een tool waarmee Amerikaanse overheidsinstellingen aanbestedingen kunnen beheren. In Nederland en België wordt de software waarschijnlijk niet gebruikt.

Desondanks waarschuwt DIVD voor ernstige kwetsbaarheden in het platform. Die maken het mogelijk om 'alle beveiligingsmaatregelen te omzeilen en volledige toegang te krijgen tot het systeem en alle kwetsbare data', schrijft DIVD. De stichting heeft een advisory geschreven waarin het meerdere bugs beschrijft in het systeem. Het gaat om een SQL-injectionbug, een slecht opgeslagen wachtwoord, en de mogelijkheid om XSS- en HTML-injections op een loginpagina te doen.

DIVD raadt officieel aan het product niet te gebruiken. Huidige gebruikers moeten hun data als gecompromiteerd beschouwen, stelt DIVD.

Dat DIVD de stap neemt om informatie naar buiten te brengen voordat de kwetsbaarheid is gerepareerd, is uitzonderlijk. DIVD is een hackerscollectief dat altijd veel aandacht heeft voor correct responsibledisclosurebeleid. De stichting voelt zich nu genoodzaakt een waarschuwing af te geven omdat het bedrijf achter de software al meer dan drie jaar niet reageert op responsibledisclosuremeldingen. De bug werd in december 2021 al ontdekt door Jesse Meijer, een hacker die bij DIVD is aangesloten. Die nam in februari 2022 al contact op met SiCommNet, maar hoorde daar lange tijd niets van. Na herhalingen in de maanden en jaren daarna, via telefoon, LinkedIn en e-mail, besloot DIVD ook het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency of CISA in te schakelen. Ook die kregen geen antwoord van het bedrijf.

Inmiddels zegt DIVD dat het vindt dat het genoeg heeft gedaan om het bedrijf op de hoogte te stellen van de kwetsbaarheden. Daarom komt het nu naar buiten met bevindingen, al ontbreken details over de bugs zoals een proof-of-concept nog altijd. Dat maakt het lastiger voor aanvallers om op basis van de DIVD-meldingen een aanval uit te voeren op SiCommNet, maar niet onmogelijk. DIVD waarschuwt er verder ook voor dat er een grote kans is dat de kwetsbaarheid al in de praktijk misbruikt is. "Gezien het feit dat zulke kwetsbaarheden al zo lang in een onlinetool aanwezig zijn, zou het me verbazen als deze nog niet zijn misbruikt", zegt Frank Breedijk van DIVD.