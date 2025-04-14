Donald Trump: techproducten krijgen toch geen uitzondering op importheffingen

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat techproducten worden vrijgesteld van importheffingen. De producten zouden onderhevig zijn aan een andere importheffing van 20 procent. Trump wil ook onderzoek doen naar halfgeleiders en de elektronicatoeleveringsketen.

Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat er vorige week vrijdag geen uitzondering op importheffingen voor techproducten werd aangekondigd, ook al werden er uitzonderingen vermeld in een richtlijn van de Amerikaanse douanediensten. De techproducten zijn volgens de Amerikaanse president onderhevig aan een importheffing van 20 procent en behoren tot een andere categorie. Trump zegt een onderzoek te willen doen naar halfgeleiders en de elektronicatoeleveringsketen. Het is niet duidelijk welk soort onderzoek de Amerikaanse president wil doen en of er na het onderzoek nog maatregelen of importheffingen zullen volgen.

Dit weekend werd bekend dat techproducten zoals pc’s, smartphones, chipmachines en ssd’s uitgezonderd waren van bepaalde Amerikaanse importheffingen. Deze uitzonderingen moesten techbedrijven volgens een woordvoerder van het Witte Huis de tijd geven om hun productie naar de VS te verhuizen. De uitzonderingen golden naar verluidt wereldwijd, dus ook voor Chinese producten.