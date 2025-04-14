Donald Trump: techproducten krijgen toch geen uitzondering op importheffingen

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat techproducten worden vrijgesteld van importheffingen. De producten zouden onderhevig zijn aan een andere importheffing van 20 procent. Trump wil ook onderzoek doen naar halfgeleiders en de elektronicatoeleveringsketen.

Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat er vorige week vrijdag geen uitzondering op importheffingen voor techproducten werd aangekondigd, ook al werden er uitzonderingen vermeld in een richtlijn van de Amerikaanse douanediensten. De techproducten zijn volgens de Amerikaanse president onderhevig aan een importheffing van 20 procent en behoren tot een andere categorie. Trump zegt een onderzoek te willen doen naar halfgeleiders en de elektronicatoeleveringsketen. Het is niet duidelijk welk soort onderzoek de Amerikaanse president wil doen en of er na het onderzoek nog maatregelen of importheffingen zullen volgen.

Dit weekend werd bekend dat techproducten zoals pc’s, smartphones, chipmachines en ssd’s uitgezonderd waren van bepaalde Amerikaanse importheffingen. Deze uitzonderingen moesten techbedrijven volgens een woordvoerder van het Witte Huis de tijd geven om hun productie naar de VS te verhuizen. De uitzonderingen golden naar verluidt wereldwijd, dus ook voor Chinese producten.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 12:14 313

14-04-2025 • 12:14

313

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Reacties (305)

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TheDukemaster 14 april 2025 12:35
Even Trump's post nagelezen en denk dat het artikel de verkeerde conclusie trekt. Waar Trump op doelt is dat er eerder al een 20% import heffing is ingevoerd op Chinese producten vanwege de fentanyl handel en dat deze ook voor techproducten blijft gelden.

De 20% die in het artikel genoemd wordt geld dus alleen voor China en staat dus los van de importheffingen die recent zijn aangekondigd en waar een uitzondering voor tech producten is gemaakt.

Trump heeft dus niets nieuws aangekondigt en er is dus ook niets aangepast. Viel mij ook al gelijk op dat ik geen reactie op de beurs zag.
TWeaKLeGeND @TheDukemaster14 april 2025 14:11
Uit Trumps woorden valt nooit een conclusie te trekken.

Niet om jou een trumpeteer te noemen, maar het is een trumpiaanse sport van zijn aanhangers om uitleg te geven over 'wat Trump bedoelt'. Deze uitleg is doorgaans net zo wispelturig als Trump zelf.

Je analyse kan correct zijn maar Trump is morgen vergeten wat hij vandaag van plan was.

Ps inhoudelijker: Trump en zijn staff zeggen exact wat de titel van dit bericht ook zegt. Dat het feitelijk wel degelijk een uitzondering is neemt die uitingen niet weg. De rest is dus het fenomeen wat ik beschrijf waarbij men probeert te trumpsplainen en altijd maar lukt over dat wat Trump letterlijk zegt nooooit is wat Trump 'bedoelde'.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 14 april 2025 14:30]

TheDukemaster @TWeaKLeGeND14 april 2025 14:58
Het punt is juist dat de titel helemaal niet lijkt te kloppen. Er is namelijk niets veranderd sinds vrijdag. De uitzondering op de import tarieven voor tech producten is hetzelfde en het extra import tarief van 20% op China vanwege fentanyl handel is ook nog steeds hetzelfde. Dat de redactie de verkeerde conclusie lijkt te trekken neem ik ze ook niet kwalijk, aangezien Trump zoals gewoonlijk niet uitblinkt in duidelijke combinatie.

Overigens gebruik ik verder geen social media en volg ik Trump's bericht geving niet. Trump's post zit bijgevoegd in het artikel en toen ik geen reactie op de beurzen zag besloot ik deze zelf door te lezen.
TWeaKLeGeND @TheDukemaster14 april 2025 15:49
Vooruit Trump zegt inderdaad niet letterlijk 'ik heb me bedacht' wat de titel wel lijkt te suggereren maar het blijft niet doenbaar om er een touw aan vast te knopen dus ik kan de redactie het iig niet kwalijk nemen.

Het zou wellicht beter zijn om de titel aan te passen naar DJT: techproducten krijgen geen uitzondering! (maar toch wel).
dasiro @TWeaKLeGeND14 april 2025 19:10
of geen artikel te publiceren als het enkel gaat over interpretaties van ipv de inhoud van de effectieve documenten
TWeaKLeGeND @dasiro15 april 2025 10:52
Dat lijkt me een heel slecht idee maar daar laat ik je zelf over nadenken.
Marve79 @TWeaKLeGeND14 april 2025 14:13
Wou net al zeggen, als je @TheDukemaster zou moeten geloven vertelt hij alleen maar hele zinnige dingen op Truth Social, terwijl hij daar enkel onzin uitkraamt :+
Ast1on @TWeaKLeGeND14 april 2025 19:19
Vind het persoonlijk nochtans eenvoudig om conclusies te trekken uit wat die zegt. De beurs eveneens. Doet vaak ook nog eens wat die aankondigt. Dat velen daar verbaasd over zijn begrijp ik niet.
Of je nu voor de man of tegen bent, tot heden is het vrij duidelijk. Het gaat wel aan een rap tempo.
Wat wel onduidelijk is, is het effect op producten uit China die wij betalen. Gaat er dumping zijn of komen daar extra restricties.
TIGER79 @Ast1on14 april 2025 20:07
Kijk als je zegt "mijn beleid staat vast en gaat niet veranderen" dan is dat idd 100% duidelijk. Wat het onduidelijk maakt is dat het beleid letterlijk de volgende dag weer veranderd...
TijsZonderH Nieuwscoördinator @TheDukemaster14 april 2025 14:34
Ik probeer het nu uit te zoeken maar ik kom er oprecht niet uit of je hier nou gelijk mee hebt of niet. Welke exacte bewoording in welke executive order verwijst hier nou naar?
TheDukemaster @TijsZonderH14 april 2025 15:11
Het 20% tarief welke Trump noemt in zijn bericht is de zogenaamde fentanyl tarrif, deze is in february al aangekondigd en ingevoerd en geld alleen voor China. Hier bovenop zijn deze maand de reciprocal tarrifs aangekondigd, deze raakte bijna alle landen wereldwijd en in het geval van China kwam deze bovenop de 20% die al stond. Vrijdag is een uitzondering aangekondigd voor tech producten op de reciprocal tarrifs, ofwel de import tarieven die deze maand zijn aangekondigd. Echter stipt Trump nu dus aan dat de uitzondering niet geld voor het importtarief van 20% welke al in februari is ingevoerd.
TijsZonderH Nieuwscoördinator @TheDukemaster14 april 2025 15:30
Dus het gaat alleen over de zogenaamde reciproval tarrifs. Maar afgelopen zaterdag leek het uit de communicatie wel degelijk dat er een uitzondering zou komen voor álle tarrifs. Dat Trump nu de uitzondering ontkent, is dus net hoe je de eerdere uitzondering zelf interpreteert.

Voel me echt een Kremlin Washington-watcher zo, onbegrijpelijk beleid.
lameeuw @TijsZonderH14 april 2025 19:22
Je kunt Trump van alles verwijten maar niet dat hij betrouwbaar of berekenbaar is, lijkt me verdomde lastig voor een journalist.
TijsZonderH Nieuwscoördinator @lameeuw14 april 2025 19:35
Het is oprecht wel een discussie op onze redactie. Over Elon Musk hebben we stellig gezegd dat we zijn ideeën niet meer beschrijven tenzij hij echt iets uitvoert. Bij de machtigste man ter wereld heeft de journalistiek (inmiddels al 12 jaar...) een dilemma. Zijn uitspraken zijn eigenlijk per definitie nieuwswaardig, zelfs al zijn het flagrante leugens.
YopY @TijsZonderH15 april 2025 15:19
Wat ik daarbij wel "mooi" vind is dat veel journalisten de afgelopen tijd hem gewoon letterlijk citeren, ipv proberen zijn woorden te interpreteren en hem te "parafraseren".

Maar ook dat men als journalist geen nuances hoeft toe te voegen, gewoon letterlijk citeren zonder eigen commentaar toe te voegen zodat de mensen hun eigen conclusies kunnen trekken. Het is de "partijdige" media (links of rechts, maar in principe is elke media "partijdig" door bijv. te kiezen welk nieuws ze wel of niet, en hoe prominent, ze laten zien) die er extra's aan toevoegen zoals meningen of interpretaties ("dit is goed voor Amerika" / "dit is slecht voor de wereldeconomie" / "dit is een erg slimme zet van onze Grote Leider")
Hadi2games @TijsZonderH14 april 2025 17:31
Overigens heeft King Orange aangekondigd dat het in 2 maanden of zo toch terug gaat worden zoals ervoor 😅: https://www.theverge.com/...r-sector-tariffs#comments.

Het ziet er naar uit dat Trump gewoon wat ouder word en dingen begint te vergeten, dit overkomt iedereen, toch? 😅
JeroenSpock @Hadi2games15 april 2025 09:39
Het ziet er naar uit dat Trump gewoon wat ouder word en dingen begint te vergeten, dit overkomt iedereen, toch?

Ja, de vorige president bijvoorbeeld...
Hadi2games @JeroenSpock15 april 2025 12:19
Oh ja, die man was ik al helemaal vergeten 😂
YopY @Hadi2games15 april 2025 15:20
Het was een enorm saaie vier jaar... en het waren mooie tijden, goed voor de economie enzo.
Hadi2games @YopY15 april 2025 15:27
Dat klopt inderdaad, ja. En je kon tenminste noch met hem lachen in tegenstelling tot de kerel die we nu hebben..... hij was eergisteren bezig over hoe hij het moeilijk heeft om met zijn haar onder de douchen te staan en over zijn woordvoerster zullen we het maar niet over hebben. Het worden interessante 4 jaren zo te zien.
FullMetalPanic @JeroenSpock15 april 2025 14:48
Je kan zeggen wat je wil maar de wereld was niet in absolute chaos onder de vorige kerel.
Hadi2games @Redbearone14 april 2025 19:23
Ik heb geen idee wat je hiermee bedoeld. Ja, het klopt dat UK het niet zo goed doet op dat vlak. Ook willen ze dat encryptie van apple open gaat zodat veiligheidsdiensten er in kunnen zitten en alles doorzoeken (bron: nieuws: 'VK wil volledige toegang tot gebruikerscontent op Apple iCloud via b...), ja dat klopt. Maar wat heeft dit te maken met trump, die bijna 80 is, als je hem hoort spreken wordt je al moe van hem na 2 minuten, heerst er een economische crisis door hem, heeft hij het over hoe moeilijk is voor hem om te douchen, negeert hij rechtspraken, is zelfs veroordeeld voor een hele waslijst aan dingen, maar lacht het allemaal maar weg. Er is ook geen neutrale media daar, hier zijn onze media ook niet bepaald neutraal, maar je kunt er tenminste dingen van accepteren en de rest met een korreltje zout nemen. Maar als je naar zenders als Fox, Fox and friends, en Fox business kijkt dan heb je gewoon het gevoel dat ze bootlickers van trump zijn. Het lijkt daar wel op een dictatuur worden en MAGA alles maar weg lachen en goedpraten. Waar moet het allemaal naar toe? Dit terwijl de US zo goed als failliet is, op een 3de wereld land begin te lijken en mensen massaal op straat slapen en drugs aan het innemen zijn. Is dit dan waar de "rechtse conservatieve" blij me moeten zijn? Maar goed, ieder zijn ding zeker....
locke960 @TheDukemaster14 april 2025 14:23
Kanttekening is natuurlijk wel dat de manier van communiceren over invoerheffingen niet gericht lijkt op het voorkomen van misverstanden... Integendeel, verwarring veroorzaken lijkt onderdeel van de strategie* te zijn.

*ik ben positief ingesteld, ik ga ervan uit dat er een strategie is.
litemotiv @locke96014 april 2025 15:37
> *ik ben positief ingesteld, ik ga ervan uit dat er een strategie is.

Dat is niet iets om positief over te zijn denk ik. Als er al een strategie is is die er niet om het leven van gewone burgers beter of betaalbaarder te maken, en al helemaal niet van Europese burgers. Hooguit voor Trumps directe aanhangers en loyalisten zou dat positief kunnen uitpakken.
84hannes @litemotiv14 april 2025 20:40
Dat de economische situatie van miljoenen of zelfs miljarden mensen ernstig verstoord wordt is een feit. Waar @locke960 hoop uit wil putten is dat er een plan is. Slachtoffer worden van een (kwaadaardig) plan voelt meestal nog net iets beter dan slachtoffer worden van totale willekeur en incompetentie.
HummerHealey @TheDukemaster14 april 2025 15:41
Vanwege de Fentanyl handel? Misschien wat toelichting. Zoals het een goed dictator betaamd misbruikt Trump het verzonnen Fentanyl probleem. Met verzonnen hoeveelheden die via Mexico en Canada binnen zouden komen heeft meneer het voor elkaar gekregen om via een noodwet de senaat te omzeilen wat betreft de heffingen. Om de grap helemaal compleet te maken, gebruikt hij deze noodwet om de hele wereld heffingen op te leggen.
_Pussycat_ @HummerHealey14 april 2025 16:15
Nouja, het Fentanylprobleem is zeer zeker een echt probleem.
Ik geloof dat de grondstoffen ook vaak uit China kwamen, maar het zijn vrij simpele chemicaliën die je sowieso op veel plekken zou kunnen krijgen.
YopY @_Pussycat_15 april 2025 15:22
Er is zeker een drugsprobleem in de VS (en niet alleen fentanyl), maar dat lossen ze niet alleen op door andere landen er verantwoordelijk voor te maken. Veel mensen zijn bijv. verslaafd omdat ze niks anders hebben. Geef iedereen kansen en hulp en je zult zien dat de problemen ineens een stuk minder worden. Maar dat past niet bij de cultuur van de VS.
_Pussycat_ @YopY15 april 2025 15:36
Zeker. De grondstoffen zijn makkelijk te verkrijgen, en je hebt ook nog het probleem dat veel mensen opioïden van de arts kregen en nu verslaafd zijn.
cold_as_ijs @TheDukemaster14 april 2025 14:21
Niet vergeten dat er al 34% importheffing gold op Chinese producten en deze 20% dus daarbovenop komt
Loller1 @TheDukemaster14 april 2025 14:30
Maar dat is exact wat de media al heeft gezegd (inclusief Tweakers). Dat die 20% tax er nog steeds was is duidelijk gerapporteerd, dat alle andere taxes nu weg vallen voor die categoriën is ook duidelijk gerapporteerd.

Als wat jij zegt is wat hij bedoelt, dan zegt hij "nee nietes" en herhaald dan hetgeen waarop hij reageerd.

Maar ongeacht, het is overduidelijk dat - in tegenstelling tot wat hij zegt - er wel degelijk industriën zijn die ontzien worden van de hogere tariffs die hij onlangs heeft geïntroduceerd. Dat oudere wel nog altijd gelden is niet eens deel van de discussie.

Dit is vooral weer een voorbeeld van Trump die zich realiseerd dat hij zich andermaal heel zwak heeft opgesteld en nu probeert te doen alsof hij een sterke leider is door te zeggen dat niemand een uitzondering krijgt terwijl dat wel degelijk zo is.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 14 april 2025 14:32]

DealExtreme2 @TheDukemaster14 april 2025 13:55
Spot on!

De titel van dit artikel klopte al niet door het stukje 'toch geen'.

Maar de meeste reacties gaan daar aan voorbij. Bij het vorige artikel over deze 'wijziging' in beleid was de beste comment nog iets in de trant was van: populistische roeptoeters roepen maar wat, maar daarna blijkt de realiteit complexer en draaien ze het terug. Ik verwacht daar geen correctie op. En nu het niet zo blijkt te zijn (in de ogen van het artikel), gaat het nu vooral over het wisselende karakter en markt manipulator (die inderdaad helemaal niet reageert op dit nieuws).

[Reactie gewijzigd door DealExtreme2 op 14 april 2025 14:10]

Keypunchie 14 april 2025 12:51
Wat het aparte aan dit is: De basis van het hele verhaal van tarieven is "nationale veiligheid".

Het voelt een beetje als Faber en haar "crisisnoodwetgeving". Wat was de crisis? Dat ze tot nu toe niks aan de bestaande problemen deden...

In de VS mag de president aktie ondernemen als de nationale veiligheid in gevaar is. Maar, wat is die dreiging op dit moment dan? Voor de tarieven op staal was dan nog wel wat te zeggen, want staal is vrij strategisch, dus dan kun je de eigen industrie beschermen.

Maar op elektronica-gebied kan de VS domweg niet zonder buitenland. Dat is wel (in theorie) een veiligheidsprobleem, maar geen dreiging (er gaat niks "verloren"). En al helemaal geen dreiging die je met torenhoge tarieven kunt oplossen. (Om een zijpad in te slaan: hier in Europa/Nederland zijn de ogen ook open gegaan wat het strategisch probleem is met betrekking tot onze afhankelijkheid van Amerikaanse cloudproviders. Daar komen wellicht ook tarieven, maar geen torenhoge)

Ok, die tarieven dan van de baan op korte termijn, wat blijft over? Tarieven op speelgoed en kleding. Lekker strategisch!

Het wordt tijd dat in de VS een aantal senatoren en afgevaardigheden hun ruggegraat terugvinden en duidelijk aangeven: handelsbeleid van deze orde hoort het domein van de wetgever te zijn en niet van de executief. Hier in Nederland fluit de Kamer een minister die zich niet gedraagt nog terug, vaak alleen al om het principe.

Wanneer je de controles en waarborgen op goed bestuur opgeeft, krijg je dit soort absurdistische taferelen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 14 april 2025 12:55]

Verwijderd @Keypunchie14 april 2025 13:19
Het wordt tijd dat in de VS een aantal senatoren en afgevaardigheden hun ruggegraat terugvinden en duidelijk aangeven: handelsbeleid van deze orde hoort het domein van de wetgever te zijn en niet van de executief. Hier in Nederland fluit de Kamer een minister die zich niet gedraagt nog terug, vaak alleen al om het principe.

Wanneer je de controles en waarborgen op goed bestuur opgeeft, krijg je dit soort absurdistische taferelen.
Het probleem in de US zit hem in de grondwet die één man (in dit geval Trump) enorme macht geeft om per decreet te regeren. Hierdoor kan één gevaarlijke en inconsistente gek de hele wereld op zijn kop zetten. In onze democratie gaan al dit soort beslissingen langs de tweede en eerste kamer voordat dat erdoor komt waardoor er "Check and balance" is. Alleen in geval van noodwetten in een crisis situatie hoeft dat niet maar de eisen daarvoor zijn heel hoog en de rechterlijke macht kan daar ook nog een stokje voor steken zoals bij de asiel crisis die geen crisis was. Dus bij ons is alles veel beter gewaarborgd tegen de nukken van idioten zoals bijvoorbeeld minister Faber en Wilders.
Loller1 @Verwijderd14 april 2025 14:25
De VS heeft deze "checks and balances" ook en de wetten die Trump gebruikt om deze tariffs er door te drukken halen het woord "tariff" niet eens aan en zijn daar historisch ook nog nooit voor gebruikt.

Het probleem is niet zo zeer dat die checks and balances er niet zijn. Het probleem is dat de overheidsorganen die die checks and balances horen te doen met hun vingers in hun oor en een blinddoek op langs de kant van de straat "lalalala" staan te roepen. En als je ze daar niet kan vinden zijn de een cabinetmeeting aan het houden met Trump waar ze zijn ego lekker aan het stroken zijn in wat niet anders beschreven kan worden als de meest absurde propaganda die wie daarvoor alleen maar van landen als Noord Korea zouden verwachten.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 14 april 2025 14:26]

Verwijderd @Loller114 april 2025 15:16
En als je ze daar niet kan vinden zijn de een cabinetmeeting aan het houden met Trump waar ze zijn ego lekker aan het stroken zijn in wat niet anders beschreven kan worden als de meest absurde propaganda die wie daarvoor alleen maar van landen als Noord Korea zouden verwachten.
Zoals de bewering dat Kim Jong-un tijdens zijn eerste keer golfen in zijn leven 10 holes in one geslagen zou hebben. Iets dat zelfs de beste pro golfers in de wereld nog nooit gelukt is. :D :D :D

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 april 2025 15:17]

Loller1 @Verwijderd14 april 2025 20:18
Note dat Trump zelf ook bekend staat openlijk vals te spelen in golf tournooien.
Verwijderd @Loller114 april 2025 20:57
Note dat Trump zelf ook bekend staat openlijk vals te spelen in golf tournooien.
Trump speelt vals in alles wat hij doet.,
jaquesparblue @Verwijderd14 april 2025 19:55
Congress danwel SCOTUS kan de president op elk vlak terugfluiten. Maar Congress is vleugellam door het grote aantal Ja-knikkers en SCOTUS is doordrongen met Trump-rechters.

Beetje als de eerste en tweede kamer met 51% vol PVV'ers zit en de RvS (als bestuursrechter) ondertussen ook onder leiding staat van een handvol PVV'ers. Dan is er niks gewaarborgd.
Verwijderd @jaquesparblue14 april 2025 21:01
Maar Congress is vleugellam door het grote aantal Ja-knikkers en SCOTUS is doordrongen met Trump-rechters.
Daar zit hem dus één van de fouten in de Amerikaanse grondwet. De opperrechters worden benoemd door de president en daarmee is de rechterlijke macht niet onafhankelijk.
k995 @Keypunchie14 april 2025 13:11
Het is duidelijk dat de basis gewoon verzonnen is, en congress of justitie zou hier moeten ingrijpen.
dgtazzman81 @k99514 april 2025 16:13
Er is al iets bezig in congress, alleen moet het eerst genoeg steun krijgen en dan zal het nog altijd maanden kunnen duren voor er resultaat uit komt.
k995 @dgtazzman8114 april 2025 16:36
er zal nooit iets uitkomen dat lijnrecht tegen trump ingaat, gop meerderheid is te sterk voor dat.
litebyte
@Keypunchie14 april 2025 14:04
Trump is altijd al een 'tariffs fan' geweest, al tijdens de campagne van zijn vorige termijn gaf hij regelmatig aan om landen zwaar (lees kapot) te belasten met tarieven. Maar om dat succesvol te kunnen uitvoeren heb je de meerderheid in het congress nodig.

De basis voor de tariffs adictie van trump is het 'plan' van Navarro - Navarro had het al over dit plan in 2024 tijdens de zogenaamde Believers Summit in juli 2024. hierin legde hij vooral ook de focus op China, Navarro is een bekend China hater.
Ootje70 14 april 2025 13:26
Hij creëert continu chaos en dat is blijkt meer en meer zo bedoeld. Even de koersen opdrijven door de eerdere aankondiging te doen en dan weer bijstellen 'naar beneden'. Zal me niet verbazen als er op basis hiervan door zijn inner circle op gehandeld wordt en dat dan dus ook met voorkennis, wat strafbaar is. De US isoleert zich hierdoor in de wereldwijde handelsmarkt, het is op en top een beeld van onbetrouwbaarheid dat zij zelf creëren.
markg85 @Ootje7014 april 2025 13:40
https://www.tiktok.com/@i...video/7491731820883627296
Helaas geen AI.. En ja, is van die dag dat ie zelf zei dat het een goede tijd is om te kopen. Een paar uur voordat die tarieven allemaal weer op de schop gingen 8)7
Ootje70 @markg8514 april 2025 13:43
Ja... say no more. En ze hebben toen natuurlijk niets verdiend want ze hebben toen w.s. niets gekocht of verkocht. Het is ook nog eens deels virtueel wat ze daar bekokstoven.
Rixos @Ootje7014 april 2025 13:47
Kleine correctie: met voorkennis handelen is voor politici in de V.S. niet strafbaar (bizar, ik weet het).

Ze moeten het alleen wel aangeven in een soort openbaar register.

Er zijn letterlijk trackers op de markt die de beleggingen in dit register volgen.

[Reactie gewijzigd door Rixos op 14 april 2025 13:47]

dgtazzman81 @Rixos14 april 2025 16:10
Wel strafbaar, maar de maximale straf is een boete van $200, bizar genoeg.
Ootje70 @dgtazzman8115 april 2025 08:43
WtF.....
dgtazzman81 @Ootje7015 april 2025 14:43
Inderdaad, zag er gisteren toevallig een analyze over op Youtube door een paar amerikaanse advocaten die vaak met insider trading te maken hadden. De straffen in het bedrijfsleven liggen torenhoog, terwijl als een politicus er op wordt gepakt, ze maximaal een boete van $200 krijgen. Er is dus weinig reden om het niet te doen voor de politici, zeker als je nagaat dat het makkelijk om honderden miljoenen gaat, dan kan die $200 (en wellicht het einde van je politieke carriere) er wel af.
Rixos 14 april 2025 13:45
Hij had er natuurlijk op gerekend dat China en anderen direct zouden inbinden en buigen voor de machtige V.S, en dat hij dan de tarieven weer van tafel kon halen.

Nu blijkt dat de meeste partijen hun rug recht houden moet hij in 1 x echt na gaan denken over beleid en invoering en de nuances daar van. Dan zie je dat hij al snel vastloopt in zijn web van ondoordachte impulsieve acties.

Voor bedrijven is het natuurlijk totaal niet meer te volgen, de ene dag dit, de andere dat. Hier word je als ondernemer gierend gek van. En dat is ook wat hij bereikt met dit plan. De V.S. wordt heel snel een zeer onaantrekkelijk land om in te investeren en om zaken mee te doen.
audiojunk @Rixos14 april 2025 14:32
They are kissing my ass was het toch wat Trump zei en de oorlog in Oekraïne zou die ook wel even in 24 uur regelen, en als iets niet lukt is dat natuurlijk de fout van zijn voorganger Joe Biden.
Wat een clown :+
Unbound2147 14 april 2025 12:15
Hij veranderdt* wel vaak van mening in korte tijd, dat is wel een beetje irritant.

*speciaal voor de grammarpolice.

[Reactie gewijzigd door Unbound2147 op 14 april 2025 12:34]

SambalSamurai @Unbound214714 april 2025 12:20
Ik begin me nu af te vragen:

1. Wie/welke sectoren zouden wel baat hierbij hebben?
2. Wat is de grotere visie hierachter? Wat is het grotere plan, op de lange termijn?

Door constante wijzigingen die elkaar snel opvolgen hebben nu enkele consumenten-hardware fabrikanten batches en orders on-hold gezet, omdat importeurs de extra kosten niet kunnen gaan betalen. Het heeft in elk geval dus een vertragende effect op huidige logistieke orders en toekomstige nieuwe leveringen.

Totdat er wellicht bij EU bedrijven nieuwe partners en afzetgebieden gevonden zijn (die zich als een nieuwe duurzame betrouwbare relatie hebben bewezen), maar kost tijd. Hopelijk zal en kan dit een kans zijn om in eigen land nieuwe betere en betrouwbaardere relaties aan te gaan!?

Wat kunnen wij verder eraan doen? In elk geval bewuster producten, diensten en abonnementen kiezen? Een volgende keer in de supermarkt die stikker goed bekijken "Made in the ... " of "Ambachtelijk gemaakt in de polder" mosterd en BBQ saus.

Alleen, bij nader inzien is dat wellicht kortzichtig: Het kan heel goed wezen dat dat ene kleine bedrijfje achter op de etiket "Made in the" hartstikke Oneens is met het wanbeleid wat nu gevoerd wordt en met plaatsvervangende schaamte toekijkt hoe hun EU importeurs afhaken, terwijl ze Altijd EU gezind bedrijfje waren, voorstander van Europese mentaliteit (door bijv de vele zakenreizen naar EU) en EU markten en EU consument hoog in het vaandel hebben, en nu onterecht, onbedoeld en onevenredig geraakt worden.

[Reactie gewijzigd door SambalSamurai op 14 april 2025 15:10]

kiang @SambalSamurai14 april 2025 13:08
De "grote visie" hierachter is autocratie: Trump eist totale complete onvoorwaardelijke loyaliteit aan HEM. Niet de grondwet, niet een of andere ideologie, maar aan Trump zelf.

Deze totale onvoorspelbaarheid is ronduit moordend voor bedrijven, dus die zullen nu alles doen om Trump te paaien en bij hem een voetje te krijgen: zo muilkorft hij het bedrijfsleven.

Dat hij daarmee heel veel verwoest kan hem natuurlijk niets schelen: Trump is liever keizer van een arm land, dan president van een democratisch welvarend land.

[Reactie gewijzigd door kiang op 14 april 2025 15:05]

ph4ge @kiang14 april 2025 14:11
Dat, plus dat keer op keer blijkt dat er vlak voor zijn aankondigingen al volop gehandeld wordt om te profiteren van zijn aankondiging. Het is waarschijnlijk ook gewoon simpelweg het systeem misbruiken om nog rijker te worden.
Hatseflats @kiang14 april 2025 15:02
Nee, dat is het niet.

Als je kijkt naar een moderne economie dan is dat gebaseerd op massa consumptie. Als je de massa (middenklasse) vernietigt, heb je ook geen afzetmarkt meer. Daarmede verdwijnt dan ook je onderhandelingspositie bv. met invoerheffingen.

Zie je Ghana of Rhodesie / Zimbabwe al zeggen: Wij gaan invoerheffingen over jullie producten toepassen?

Iedereen lacht ze vierkant uit. Vervolgens worden ze hard aangepakt.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 15 april 2025 02:51]

jmzeeman @Hatseflats14 april 2025 15:31
Ehhh serieus Rhodesië?!? dat bestaat al 45 jaar niet meer.

Nou is het Zimbabwe van Mugabe ook niet geweldig, maar om nou de naam aan te houden gebaseerd op de naam van Cecil Rhodes die als belangrijkste principe had dat het Angelsaksische ras superieur is en dat de uitbreiding van het Britse rijk daarom essentieel is, lijkt me niet op zijn plaats.

@Hatseflats hieronder: Je bedoelt denk ik: NL / Bataafsche Republiek / Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden / Spaanse Nederlanden / Habsburgse Nederlanden / Bourgondische Nederlanden ;)

[Reactie gewijzigd door jmzeeman op 14 april 2025 15:44]

Hatseflats @jmzeeman14 april 2025 15:38
Ik stel historische benamingen altijd wel op prijs. Impliceert gelijk een stukje Geschichte, in goed NL.

@jmzeeman Vergeet de V.O.C. niet, he? ;)

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 april 2025 20:15]

Hatseflats @jmzeeman14 april 2025 19:10
Het is wel tekenend en frappant dat het land zo gekelderd is na 45 jaar. Hetzelfde geschiedde met andere landen of gebieden.

In de 19e eeuw waren ze meer hardcore en gericht op waarheidsvinding, i.i.g. op sociologisch en filosofisch wetenschappelijk gebied. Check Schopenauer en Albert Schweitzer. In de huidige tijd schrijft Dutton hier ook over. Op die laatste wees iemand mij hier op twiekers.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 april 2025 19:59]

cadsite @SambalSamurai14 april 2025 12:32
Je weet hoe de markt reageert op zo'n aankondigingen.
Als je ervoor dus koopt/verkoopt en erna het omgekeerde doet kan je op heel korte termijn massa's geld verdienen.
Dat dit ten koste gaat van de bevolking zal hem worst wezen.
Ongelooflijk dat er nog altijd mensen zijn die deze nitwit blijven verdedigen.
roelst1 @cadsite14 april 2025 14:30
Trump is de eerste president in een hele lange tijd die geen afstand heeft gedaan van zijn aandelen en (mogelijk) niet is gestopt met handelen op de beurs. Die traditie doorbreek je niet zomaar, dus er is een reële kans dat hij grootschalig aan het handelen is met "insider"-kennis en daar klauwen met geld mee verdient.
blorf @SambalSamurai14 april 2025 14:27
Alles lijdt eronder. Behalve olie was de markt al gebaseerd op vraag en aanbod. Je kan wel vinden dat je verkopers meer moeten betalen maar dan moet je wel zorgen dat je de enige bent die ze kunnen bereiken, anders gaan ze ergens anders heen.

Maar het lijkt alleen maar grootspraak. Wie hebben er al wat van die recente heffingen betaald? Ik vermoed nog niemand.
Ik wacht, waarschijnlijk tevergeefs, op het moment dat iemand bij de EU verzint om import van die kant aan te slaan. Alles met Windows, Android of OSX 5% erbij en dat in een pot doen voor computers die helemaal van eigen bodem komen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 14 april 2025 15:55]

SambalSamurai @blorf14 april 2025 15:30
Eens! Dat zal vast komen inderdaad.

Als er een besturingssysteem zou zijn van eigen bodem waarmee wij voldoende mee uit de voeten zouden kunnen (van 1 tot 10 een 6 scorend, of hoger), dan is dit hét moment om ons hart te veroveren want de bereidwilligheid om over te stappen is nog nooit zo groot geweest vanuit de consument. Laat ze maar cynisch heten: Kleinzacht Ramen of Appel Gala. Waar kunnen wij een licentie kopen voor een dergelijk besturingssysteem van eigen bodem? Europees? Ook prima!

En precies dat is het pijnpunt: alternatieven zijn er niet omdat wij, met zn allen massaal, te lang (terecht of onterecht) hebben vertrouwd op een alliantie die, naar blijkt, niet op gebakken lucht was gebaseerd maar wier stalen kolommen van de een op de andere dag onderuit gehaald kunnen worden, klaarblijkelijk.

Nu daar de barsten en scheuren in de vaas van die vriendschapsalliantie zijn gekomen, zijn alle kaarten opnieuw geschud. 2025 wordt misschien wel het jaar van het record aantal nieuwe Nederlandse en Europese startups, in alle segmenten van de Europese economie. De bereidwilligheid van spul van eigen bodem te ontvangen en daarvoor te betalen (ipv het oude alternatief) is nog nooit zo groot geweest.
blorf @SambalSamurai14 april 2025 16:02
Ik zou wel een dikke investering over hebben voor een modern-day versie van een homecomputer. Geen beperking tot 1 enkel OS en geen verplichte preinstalled software. Aanzetten = naar ROM-based UI. De security-updates daarvoor aanleven als overlay data...
harry899 @SambalSamurai14 april 2025 15:42
Ik begin me nu af te vragen:

1. Wie/welke sectoren zouden wel baat hierbij hebben?
2. Wat is de grotere visie hierachter? Wat is het grotere plan, op de lange termijn?
Ik hoop dat ik er naast zit, maar Rusland lijkt een grote winnaar in deze.
De focus is ondertussen van de oorlog met Oekraine af.
HummerHealey @SambalSamurai14 april 2025 15:49
Een grote visie en Trump zijn geen vanzelfsprekendheid. Wat wel speelt:
- Door de heffingen heel hoog in te schieten verschaft vormt hij een politiek wapen. Zowel naar externe als naar binnenlandse bedrijven: doe wat ik zeg (bv hef DEI op), biedt me een dealtje aan, of stort wat in de kas, en ik haal jouw product van de lijst.
- Door zijn uitspraken heeft hij ontdekt dat de beurs redelijk voorspelbaar reageert: leg heffing op: beurs zakt, draai het weer terug, beurs stijgt. En iedereen probeert in die insider circle te komen.
- Aandacht voor zijn persoon.
WillySis @Unbound214714 april 2025 12:32
Hij lijkt de beurs te manipuleren om lekker in aandelen te handelen en zijn persoonlijke vermogen te vergroten. Uit zijn politiek blijkt niet dat hij ook maar iets om Amerika geeft.
TheDukemaster @Unbound214714 april 2025 12:38
Zie mijn reactie verder hieronder, Tweakers trekt hier de verkeerde conclusie. Wat Trump hier benoemd zijn de 20% importheffingen voor China in relatie tot de fentanylhandel welke al langer geleden zijn ingevoerd. Er verandert dus niets aan de huidige situatie en er is dus niets nieuws aangekondigd.
rko4u @Unbound214714 april 2025 12:38
Hij verandert hier niet van mening. De producten zijn vrijgesteld van de 125,135 of 145% die china krijgt op de overige producten, maar niet van die 20% die de VS china al had opgelegd.
doltishDuke @Unbound214714 april 2025 13:25
Het is vooral ook slecht voor de VS.

Hij is een door en door onbetrouwbare en onvoorspelbare partner. Daar gaan, behalve wellicht wat lieden met invloed en of voorkennis, echt niet zomaar meer mee in zee.

Hij kan wel een enorme economie vertegenwoordigen, maar veel meer dan 25% is het ook weer niet. Genoeg andere markten waar geen complete randdebiel aan het hoofd staat.
DigitalExorcist @Unbound214714 april 2025 13:37
We hebben het hier over iemand die het zelfs presteert om z'n eigen casino's failliet te laten gaan.
tw_gotcha @Unbound214714 april 2025 13:40
hij heeft inmiddels al heel erg veel verdiend.Inmiddels zijn er opnames dat hij en zijn techvriendjes profiteren van de schommelingen in de markt, insider trading dus.
jortsteen @Unbound214714 april 2025 12:17
Vooral lastig in een wereld die op investingen en daarmee dus vertrouwen draait...
Lagonas @jortsteen14 april 2025 12:19
Zeker. Het begint steeds meer op marktmanipulatie te lijken
litebyte
@Lagonas14 april 2025 12:57
Trump is naast zijn narcisme stoornis (zie & aanrader het boek: "Too Much and Never Enough" ook enorm impulsief, dat geeft aan dat hij geen lange termijn strategie heeft.

Hij gaf daarnaast letterlijk aan in het witte Huis in het bijzijn van camera's, dat een aantal van de aanwezigen vele miljoenen hadden verdiend de afgelopen dagen, dat was geen grapje. Er zal op korte termijn wel een impeachment procedure volgen, als dit doorzet dan is de kans best groot dat veel republikeinen ook voorstellen voor zo'n procedure.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 14 april 2025 12:58]

Calypso @litebyte14 april 2025 13:37
Zolang de angst regeert dat je opzij geschoven wordt (hetzij heel snel, hetzij door de opvolger van Trump) zal een groot deel van de Republikeinen die hier niet mee instemmen zichzelf koest houden. En dat gaat op dit moment op meer posities op in de VS - er heerst angst om tegen Trump in te gaan.

Vergis je niet in de macht van de kliek rondom Trump v.w.b. beinvloeding. Als je weggezet wordt als "de persoon die Trump opzij gezet heeft" dan ga je geen fijne toekomst tegemoet. De aanhang van Trump is tot veel idioterie in staat (zie 6 januari 2021).

Trump heeft zich ook al uitgelaten dat hij een 3e termijn wel ziet zitten en dat-ie daar "mogelijkheden voor ziet". M.a.w. schuif het hele huidige stelsel maar even aan de kant als je dat beter uitkomt.

En stel dat morgen Trump aan de kant gezet wordt, dan is Vance de volgende president. Die kan doodleuk verklaren dat ook hij gepasseerd werd en gaat op de stoel zitten. En hij is nog erger als dat Trump is.
Vexxon @litebyte14 april 2025 14:09
Er zal op korte termijn wel een impeachment procedure volgen, als dit doorzet dan is de kans best groot dat veel republikeinen ook voorstellen voor zo'n procedure.
Denk je? Ik denk dat teveel Republikeinen bang zijn voor repercussies als ze niet meer aan de macht zijn, die hobbelen zolang het kan achter Trump en proberen in de tussentijd zoveel mogelijk binnen te harken.
Nee, van de Republikeinen verwacht ik niet ineens een ruggengraat of een moreel kompas
litebyte
@Vexxon14 april 2025 14:17
Ja, dat denk ik, er is ook al een operatie gestart om dit mogelijk te maken, genaamd operatie "anti-king."
Zoals @Calypso hierboven ook al aangeeft, het zal heel lastig worden vanwege angst maar er is een kans.

Belangrijkste is dat door zo'n procedure ook al heeft deze geen kans van slagen het bijdraagt aan een breder negatief beeld van trump, ook bij republikeinen.
evandj @litebyte14 april 2025 17:35
Republikeinen gaan niet stemmen om Trump af te zetten, blijft al niet veel meer over van de Republikeinse partij want veel Amerikanen lopen als kippen zonder kop achter Trump aan en velen weten dat ze Trump nodig hebben als ze senator willen worden van hun staat want hij zal wel zeggen op wie de mensen moeten stemmen dus als je Trump bekritiseert mag je uw politieke carrière wel vergeten.

Men kan niet ontkennen dat hij niet wist wat hij van plan was, heeft op Truth Social (what's in a name?) opgeroepen om te kopen omdat de beurzen laag stonden. Even later verandert hij van mening, het is te zeggen hij schaft niets af maar stelt het uit, uit zijn eigen goede wil. De vraag is hoeveel Joe Sixpack Amerikanen hebben aandelen kunnen kopen, veel Amerikanen hebben voor Trump gestemd omdat hun leven te duur werd in hun ogen, die gaan hun geld niet aan aandelen geven dus blijven degene over die genoeg geld in reserve hebben om op de beurs te speculeren. Als je dan een vriend in het Witte Huis hebt zitten die u op voorhand vertelt wat er gaat gebeuren loop je niet veel risico natuurlijk.
Croga @Lagonas14 april 2025 12:40
"Never ascribe to malice that which is adequately explained by stupidity"
CharlesND @Croga14 april 2025 13:06
Ik las daar nog een mooi passend Turks spreekwoord over:

Als een clown de positie van de koning overneemt wordt de clown geen koning maar het paleis een circus...
vrow @CharlesND14 april 2025 13:54
Als je hem wat korter / krachtiger wilt hebben:
"Als een clown de troon bestijgt, wordt hij geen koning. Het paleis verandert in een circus."

Verder helemaal mee eens :-)
Asitis @vrow14 april 2025 14:05
"Vote for a clown, get a circus"
;)
metalmania_666 @CharlesND14 april 2025 13:16
Mooi en toepasselijk spreekwoord
unglaublich @Croga14 april 2025 13:23
Manipulatie van de beurs waardoor Trump en republikeinse vriendjes miljoenen verdienen is niet echt met stupidity uit te leggen.
bapemania @unglaublich14 april 2025 13:39
*Miljarden, Musk zou vorige week op 1 dag 36 miljard rijker zijn geworden door gunstige koersen voor TSLA.

https://www.nu.nl/economi...el-rijker-op-een-dag.html
haarbal @Croga14 april 2025 13:19
Bij Trump is het beide. De malice om het te doen en de stupidity om er over op te scheppen.
TWeaKLeGeND @Croga14 april 2025 14:13
Het is stupid malice EN malicious stupidity.
MrRobot @Croga14 april 2025 12:51
In dit geval gaat het om stupid malice.
Damic @Lagonas14 april 2025 12:30
Lijken, ha grapjas. Dat is vanaf dat ie terug "verkozen" was al gaande.
GoldenSample @Lagonas14 april 2025 12:35
Begint?
YouTube: Trump and pals laughed about the cash they made when the stock marke...
Grrrrrene @Lagonas14 april 2025 12:41
Het zou me op zich nog niks verbazen als er op het dieptepunt door wat mensen dichtbij Trump aandelen worden gekocht van getroffen industrieën, daarna de policy weer gerelaxeerd en miljoenen binnengeharkt worden met voorkennis. Maar ja, die man komt vrijwel overal mee weg, onder het mom van "political witchhunt".
Verwijderd @Lagonas14 april 2025 12:44
lijken?

dit is gewoon marktmanipulatie...
M3m30 @Lagonas14 april 2025 12:29
Dat was het al... voordat hij de pauze als het ware inlaste van 90 dagen maakte hij een video waarin hij doodleuk vertelde dat zijn tech vriendjes miljoenen hebben verdiend.
Sjaakys @M3m3014 april 2025 12:32
Miljarden*
scrappy.doo @Sjaakys14 april 2025 12:56
Billions*
Mcbeen @scrappy.doo14 april 2025 13:05
miljard(nl) = billion(en)
musiman @Mcbeen14 april 2025 15:56
Nee, dat ligt eraan in welk land je woont.

Lees deze wiki pagina maar even. Dan leer je dat er long scale en short scale countries zijn.
Diavire @scrappy.doo14 april 2025 13:04
Dat is hetzelfde :P
Quint91 @scrappy.doo14 april 2025 13:14
Wat dus miljarden zijn :-)
bapemania @scrappy.doo14 april 2025 13:41
Ik had me rotgelachen als hij Milliards had gezegd, gelukkig ging het om Billions (wat miljarden betekend)
vrow @bapemania14 april 2025 13:50
*betekent

Nou, hele taaldiscussie van vandaag weer gehad :-)
Lucky0wn @HeraZeus14 april 2025 13:40
Niet echt manipulatie? Hij manipuleert de gehele markt met zijn getouwtrek en "beslissingen" die hij steeds weer aanhaalt en terugtrekt.

Ik geloof gewoon niet dat hij dit niet met voorbedachte rade doet en dat hierdoor zijn "vriendjes" flink geld verdienen.
WaterFire @Lucky0wn14 april 2025 13:55
Jawel hoor. Er zijn beelden waarbij Trump mensen complimenteert dat ze op die dag 900 miljoen tot 2.5 miljard hebben verdiend door laag te kopen en hij daarna weer iets geks deed waardoor de aandelen omhoog gingen.
Edit: link staat hier vlak onder zie ik nu.

[Reactie gewijzigd door WaterFire op 14 april 2025 13:56]

Lucky0wn @WaterFire14 april 2025 14:06
Exact, was de link ook al aan het opzoeken totdat ik 'm hier tegenkwam.
Lucky0wn @WaterFire14 april 2025 14:07
Precies daar doelde ik op...
sygys @Lucky0wn14 april 2025 14:30
Uiteindelijk zijn het de sukkel beleggers die meegaan. Als niemand had verkocht dan was de markt niet ingestort. Dit is ook precies het bewijs hoe dom de mens is. Met zijn allen zijn we sterk maar niemand werkt samen. Als alle beleggers hun aandelen houden stijgt de prijs alleen maar. Juist door verkopen stort de markt in
Lucky0wn @sygys14 april 2025 14:59
Zal helaas altijd zo zijn. Huidige markt is gebaseerd op vertrouwen. En dat is ver te zoeken momenteel met de sprongen die Trump maakt.
dengregg @sygys14 april 2025 21:58
maar als je nooit verkoopt heb je niet veel aan die meerwaarde van je aandelen he
HummerHealey @HeraZeus14 april 2025 15:51
Hij is toch de enige die weet wanneer zijn voorgestelde heffingen weer terug worden gedraaid?
koelpasta @Lagonas14 april 2025 15:28
Je moet niet de fout maken te denken dat het 1 ding is he. Er lopen veel dingen door elkaar en een eenduidige verklaring is denk ik niet van toepassing. Ja, er heeft hoogstwaarschijnlijk marktmanipulatie plaatsgevonden. Nee, het is waarschijnlijk niet het enige doel en zelfs niet het hoofddoel van de acties op de markt.
gut2000 @Lagonas14 april 2025 12:28
Denk ik dus ook, zich persoonlijk verrijken op zijn eigen uitspraken. De markten maken bokkesprongen bij elke keer hij iets veranderd. En dit ten kostte van de gewone mens.
watercoolertje @telenut14 april 2025 16:37
Als bepaalde mensen het spelletje niet eerlijk spelen (handelen met voorkennis) om geld te verdienen is dat dus geen probleem voor jou?

En kan je dan nog ergens van op aan als iemand singlehanded aan de knoppen kan draaien dmv suggestieve tweets die elke paar dagen afwijken van zijn eerdere beleid/opmerkingen?
Als "gewone" mens kan je daar ook van profiteren toch?
Dat je ergens van kan profiteren maakt het nog niet goed/okee 8)7
DropjesLover @jortsteen14 april 2025 13:49
Maar door de onrust daalt het vertrouwen en gaan beurzen omlaag en rentes op obligaties omhoog, en devalueert je munt. Alle drie zijn niet goed voor Trump en zijn agenda. Waarom doet hij dit dan? Maar dat is aannemen dat hij bewust nadenkt, en ook denkt aan secundaire effecten.
Llopigat
@jortsteen14 april 2025 12:20
Nou het is nog veel lastiger voor immigranten (zelfs legale) en de LGBTIQ+ mensen die keihard gedemoniseerd worden.
jortsteen @Llopigat14 april 2025 12:25
Helemaal eens het is eigenlijk te veel om op te noemen helaas. Het is zoveel idiotie dat je er bijna niet meer gek van opkijkt, wat het natuurlijk extra pijnlijk maakt.
Grrrrrene @jortsteen14 april 2025 12:44
Dat is een bewuste keuze: zoveel mogelijk chaos veroorzaken, waardoor journalisten, maar ook de kiezers, de draad volledig kwijt raken en je nergens diep in kunt duiken om het uit te zoeken, want tegen de tijd dat je klaar bent met je onderzoek, is het niet meer actueel. En dan leeft het dus ook niet meer bij de kiezer, dus heeft het geen gevolgen.

Ik heb interviews gezien met boeren die voor Trump hebben gestemd en nu hun sojabonen niet meer kwijt kunnen in China. Behalve dat ze met al die ICE-raids hun goedkope personeel zonder verblijfsvergunning kwijtraakten, hebben ze nu ook in een oogst geïnvesteerd die ze niet kunnen verkopen. En toch blijven ze vierkant achter hem staan.
JeanB42 @Grrrrrene14 april 2025 12:53
Dat is natuurlijk ook omdat Trump/Maga als een soort religie is neergezet. Onvoorwaardelijke steun en loyaliteit is een van de vereisten. Musk heeft hetzelfde gedaan.
Grrrrrene @JeanB4214 april 2025 12:54
Maar Musk wordt alweer uitgekotst door Trump en Maga, dus die heeft gegokt en (heel veel geld) verloren. Wat dat betreft is het bizar dat mensen er nog intrappen: iedereen die uit de gratie valt, wordt helemaal kapot gemaakt.
Powerblast @Grrrrrene14 april 2025 13:05
Of ze nog vierkant achter hem staan valt te betwijfelen, dat is het beeld wat hij wil scheppen. Je zal altijd wel een landbouwer vinden die op een publiek optreden hem de hoogte in wil prijzen. Dat wil echter niet zeggen dat heel zijn kiespubliek er nog achter staat. Ik ben vooral benieuwd op de eerste tussentijdse polls. Hij volgt momenteel de handleiding van how to crash your economy in seven days. Benieuwd of de gemiddelde amerikaan dat ook een leuk avontuurtje vind.
Grrrrrene @Powerblast14 april 2025 13:35
Nee, maar als een tv-zender als MSNBC of CNN boeren opzoekt, zoeken ze niet net die pro-Trump boer uit die Trump naar voren schuift, ze zoeken een aantal boeren op die een representatieve doorsnede van de Trump-kiezende boeren zijn (lijkt me).
DdeM @centr1no14 april 2025 14:07
Op het moment dat er mensenrechten geschonden worden of iemand uit hoofde van de regering werkelijk gaat declareren dat bepaalde bevolkingsgroepen cq. minderheden aangepakt moeten worden enkel voor wat of wie ze zijn dan mag je het over demoniseren hebben.
Ehh, dat wordt ook gedaan momenteel |:(
Rolfie @centr1no14 april 2025 16:24
Recht op abortus?
Stemmen wordt steeds lastiger gemaak, nu moet je ook een paspoort hebben.
Legale personen met een verblijfsvergunning worden gewoon het land uitgezet, of beticht van allemaal misdaden, waar nooit bewijs voor is.
WOKE zorgt er voor dat helikopters neerstorten.
centr1no @Rolfie14 april 2025 17:06
We waren al off topic maar jij gooit er nu helemaal andere onderwerpen tegenaan.
Volgens mij ging het over lgbtq+.
Abortus vind ik persoonlijk een recht, maar ik snap dat er discussie over is omdat het gaat over het beëindigen van een potentieel mensenleven. Puur gebaseerd op religieuze standpunten zou een verbod nooit moeten kunnen.
Legale personen met een verblijfsvergunning worden gewoon het land uitgezet, of beticht van allemaal misdaden, waar nooit bewijs voor is.
Geen idee of dat zo is maar de hele uitzettingsprocedure zoals die nu massaal is uitgevoerd is niet bepaald netjes. Het beroerde is dat de rechten van mensen hierin volgens de wet of constitutie geregeld worden en die worden op dit moment bepaald door iemand die het niet zo nauw neemt met fatsoensnormen.
WOKE zorgt er voor dat helikopters neerstorten.
Geen idee wat dit met mensenrechten of demoniseren te maken heeft.
'Woke' of DEI of hoe je het ook noemen wil is letterlijk bewust selecteren op ras, kleur, seksualiteit, gender, enz.. Het is per definitie discriminatie. Het is bedoelt om meer inclusiviteit en een betere integratie van minderheden te realiseren maar heeft door de focus erop maar gedeeltelijk effect en op sommige gebieden zelfs het tegenovergestelde effect.
Bovendien doet het afbreuk aan selectie op kwaliteiten.
Llopigat
@Verwijderd14 april 2025 12:27
Nee hoor, het gaat hier om mensen hun identiteit. Dat is veel belangrijker. Ze worden gedemoniseerd om wie ze zijn. Dat hebben we al vaker eerder gezien en dat is nooit goed afgelopen. Van een economische dip kom je wel weer bij (bovendien treft dat dat hele volk en daar hebben ze zelf voor gekozen, hopelijk leren ze er eens wat van).

Van die economie gaat toch 99% naar de top rijken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 12:28]

InsanelyHack @Verwijderd14 april 2025 13:10
Niet zo Calimero doen? Heb je onder een steen geleefd? Juist dát is waarom Musk zich bij de Republikeinen heeft geschaard. Het begon allemaal met een persoonlijke vendetta tegen zijn eigen transgender kind — en zoals dat gaat bij gekrenkte ego’s met teveel geld en te weinig tegenspraak, werd het al snel een bredere kruistocht. Een soort ideologische wraakactie, verpakt in vrijheid van meningsuiting en ‘het gevecht tegen woke’.

Maar het bleef daar niet bij. Door zich aan te sluiten bij conservatieve krachten kon hij ondertussen mooi zijn zakelijke belangen veiligstellen. De Republikeinen gaven hem precies wat hij nodig had: een speelveld waar hij vrijuit kon lobbyen tegen milieuregels, vakbonden en alles wat hem een strobreed in de weg zou leggen. En dat doet hij niet alleen binnen de VS. Ook internationaal gebruikt hij zijn netwerk — en zijn speeltuin X — om beleid te beïnvloeden en democratische controle te ondermijnen.

Duister spul, en ondertussen zijn er duizenden mensen hun baan kwijtgeraakt omdat meneer vindt dat regels en menselijkheid hem te veel beperken.

En nu lijkt hij — ironisch genoeg — zelf even op een zijspoor gezet te worden, omdat zijn invloed MAGA begint te schaden in de peilingen. Maar laten we niet vergeten: dit hele circus werd jarenlang met open armen gesteund door MAGA zelf. Dus wat is hun échte agenda eigenlijk? Want één ding is zeker: het is níet de agenda van het gewone volk. Die mogen straks de rekening betalen terwijl de miljardairs hun volgende raket lanceren.
Llopigat
@Verwijderd14 april 2025 12:30
Ja dat is precies het probleem, dat doen ze wel. Ze maken zich druk over de sexuele voorkeuren (en identiteit) van anderen die ze niks kwaad doen en waar ze geen last van hebben.

Je moet eens zien in hoe veel landen het strafbaar is, nog tot de doodstraf aan toe. Dat is veel meer dan die 1%.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 12:30]

jortsteen @Verwijderd14 april 2025 12:31
Dit is niet iets waar je je lullig gezegd druk om maakt, maar dit is je identiteit en het mogen zijn van wie je bent (waarvan ik me echt enorm afvraag hoe je hier tegen kan zijn..). Dat staat volledig los van er voor zorgen dat er brood op de plank komt. (ja dit is enorm off topic haha)

[Reactie gewijzigd door jortsteen op 14 april 2025 12:44]

Tom Paris @Verwijderd14 april 2025 12:35
Eerst kwamen ze voor de LGBTIQ'ers,
maar ik zei niks,
want ik ben geen LGBTIQ'er.

Toen kwamen ze voor...
Verwijderd @Tom Paris15 april 2025 16:00
Anders pas jij even op je toon vriend.
W1ck1e @Verwijderd14 april 2025 13:18
Als economie voor jou prioriteit heeft boven een gelukkig leven dan ben je waarschijnlijk in dat laatste al voorzien.
koelpasta @Unbound214714 april 2025 15:23
Mee eens, tegenwoordig is genderidentiteit en sexuele voorkeur veel belangrijker voor die mensen dan een eigen persoonlijkheid (of de economie)
Dus eigenlijk zeg je dat die mensen, om meer persoonlijkheid te tonen, zich bij de grijze massa moeten voegen die geen vlaggetjes doen? Is dat het? Dat je meer persoonlijkheid hebt door als een schaap mee te doen met de meerderheid? En genderidentiteit en sexuele voorkeur maken geen deel uit van je persoonlijkheid?
Fnck, wat is er fncking mis met je hoofd, joh?
iqcgubon @Unbound214714 april 2025 12:49
Dat is het punt net... Al die "gekke vlaggetjes" steken helemaal niet boven het maaiveld uit. Die perceptie is gecreëerd door de hardste "woke" roepers. Die mensen zijn exact hetzelfde als jij en ik en willen exact dat: gewoon mengen met "de rest" van de mensen. De realiteit is echter dat dat gewoon niet kan, net door mensen zoals Trump en de hele alt-right beweging. "Woke" is daar een product van.

Als iedereen wat normaal zou doen tegen elkaar, en dan kijk ik VOORAL naar de "normale mensen" was er helemaal geen probleem.
DdeM @Unbound214714 april 2025 13:38
Die native Americans schreeuwden het óók niet van de daken, toch vonden de Europeanen die bedachten dat ze wel permanent in noord Amerika wilde wonen dat die native Americans niet normaal waren.

Vraag me af wat jou vrienden zeggen als ze ineens ergens niet meer naar binnen mogen vanwege hun geaardheid. Of geen zorg krijgen.
A patient with HIV who was admitted to a hospital reported that after he disclosed that he had sex with men, the hospital staff ignored him, refused to allow his family to visit, and did not honor his requests for his HIV medication.The doctor at the hospital told the patient’s personal doctor, “This is what he gets for going against God’s will” and “You must be gay, too, if you’re his doctor.”
iqcgubon @Unbound214714 april 2025 14:06
OK, dus de mensen in jouw omgeving schreeuwen het niet van de daken. Maar toch heb je om een of andere reden de perceptie dat dat net wél gebeurd en dat seksualiteit en identiteit gewoon een rage is? Wat dat dan ook wil zeggen... Da's niet iets waar je kiest fyi.
InsanelyHack @Unbound214714 april 2025 13:20
Waar heb jij het over mr.Normal. Wie ben jij om dat te bepalen. Zet op de plaats van :Homo: eens een ander woord. Probeer eens die mensen uit WW2 die verplicht een ster droegen en lees jouw zin nog eens.
Obfzk8R @Unbound214714 april 2025 12:52
ja, want boven het maaiveld uitsteken is slecht. Vooral niet langer, niet korter, niet vrolijker, niet serieuzer, niet teveel jezelf, maar meer als de anderen, niet donkerder, niet blanker, niet linkser, niet rechter, samengevat niet anders zijn. Wees vooral geen "Black Eyed Pea" wil jij toch zeggen? Want dat ben jij (gelukkig) niet, jij mengt je met de rest van de mensen en steekt niet boven het maaiveld uit. Ik vraag me af waarom jij jouw mening hier uit.
InsanelyHack @Unbound214714 april 2025 13:27
Nee we zijn het land bekend van een tolerante samenleving en niet het land waar we een "normaal" norm nastreven.
svennd @derhenno14 april 2025 12:50
Alle vorm van DEI moet van elke mogelijke informatie kanaal waar de US (in) direct toegang tot hebben verwijderd worden. Dit inclusief aan bedrijven (buiten de US) : zie GSK in België.

De held focust nu even op iets anders, maar alles behalve het "klassieke" gezin is niet aanvaardbaar onder Trump en co. (althans voor de niet-uber-rijken)
k995 @derhenno14 april 2025 13:18
Je mag nog steeds doen waar je zin hebt maar je kunt andere mensen niet laten doen waar jij zin in hebt.
Neen de VS heeft een wetgeving net zoals elke land, wetgeving die vastlegd wat mag en niet mag.
En illegalen mag je (en moet je ook) uitzetten volgens het hooggerechtshof.
Dat was nooit een kwestie, de vraag is welke en hoe. Trump zet momenteel criminele (volgens trump) ongedocumenteerde migranten het land uit die volgens hen een bedreiging zijn voor de VS. Omdat ze daarin al fouten gemaakt hebben moeten ze ten minste 1 van die deportaties terug draaien volgens het hooggerechtshof.
JRShield @derhenno14 april 2025 12:48
Totaal off topic: Nee, dit is zeer zeker niet het geval. Abortus is in sommige staten verboden. Boeken worden verboden in scholen en bibliotheken, zoals het achterhuis, vanwege te sexuele inhoud. Trans mensen mogen niet meer het leger in. Mensen onder de 19 krijgen geen hulp meer bij hun transitie. Zelfs verwijzingen naar de Enola Gay werden verwijderd omdat het woord Gay in de naam zat. Mensen worden zeer zeker niet met rust gelaten en kunnen niet doen wat ze willen, ook al hebben anderen er geen last van.
JRShield @derhenno14 april 2025 13:13
Je bent nu alle beperkingen, die er niet zouden zijn, goed aan het praten.
bytemaster460 @derhenno14 april 2025 13:18
Voor abortus kun je nog steeds naar een staat waar het wel is toegestaan.
In sommige staten is ook dat verboden.
bytemaster460 @derhenno14 april 2025 13:24
Vandaar dat ik dus zei "in sommige staten". Waar lees jij dan "in alle staten"?
bytemaster460 @derhenno14 april 2025 13:23
Wetenschappelijk gezien is transseksualiteit gewoon een bestaand gegeven. Er wordt zeer zorgvuldig psychologisch onderzoek verricht om te kijken of het bij een kind een schreeuw om aandacht is of dat het daadwerkelijk gaat om transeksualiteit. Een transitie moet je dan voor de puberteit inzetten. Daarna ben je eigenlijk al te laat.
Jij gaat er bij voorbaat al vanuit dat transseksuelen geestelijk instabiel zijn. Die geestelijk instabiliteit wordt nu juist veroorzaakt door discriminatie en het niet accepteren ervan in de samenleving.
bytemaster460 @derhenno14 april 2025 13:39
Er is daar geen enorme explosie aan transmensen. Ook daar wordt een zorgvuldig traject ingezet om na te gaan of er echt sprake is van transseksualiteit. De aantallen wijken niet af van die in Europa.
bytemaster460 @derhenno14 april 2025 14:27
Jij komt hier met de mededeling dat er een explosie is aan mensen die zeggen transgender te zijn en een transitie willen starten. Kom eerst eens met een bron voor die bewering.
Rolfie @derhenno16 april 2025 08:28
In Amerika, willen scholen het soms wel vertellen, maar staan de ouders er niet voor open.

Veel staten zijn nog al erg conservatief en gelovig.

Al geeft geloof vaak veel meer problemen en indroginatie.
Rolfie @derhenno14 april 2025 16:20
Kinderen mogen zelf bepalen of ze onomkeerbare medische handelingen aten verrichten terwijl ze niet mogen: stemmen, drinken, roken, autorijden of overige belangrijke beslissingen nemen?
Dit soort beslissingen worden niet zomaar even genomen.
Kinderen hebben bovendien een grote fantasie en zijn makkelijk beïnvloedbaar.
Dus misschien geloof ook aanpakken?
Bovendien is het percentage mensen die denkt trans te zijn in enkele decennia geëxplodeerd?!
Dus? Mensen durven er misschien nu ook voor uit te komen.
Er zijn sowieso ook meer dan genoeg verhalen over transisitespijt.
Heb je data? Dit is een veel gebruikt argument, maar als ik discussies volg, heeft nooit iemand enig betrouwbare data. Afgezien de personen die er wel verstand van hebben en er dagelijks mee werken, maar dit ontkennen dit altijd.
Maar dan ook data, waarbij mensen die er niet voor uit kunnen komen, en dan bijvoorbeeld maar zelfmoord plegen of mentaal het niet meer aankunnen. Zichzelf eigenlijk niet kunnen zijn.
Rolfie @derhenno16 april 2025 08:26
Uit je eigen bron, 3%, men komt er gemakkelijker voor uit, omdat het meer geaccepteerd is.
De informatie komt uit professionals niet vage personen die het bijvoorbeeld vanuit geloof allemaal tegen werken.

Je komt dus met een paar google links hieronder, die het tegendeel bewijzen.
Rolfie @derhenno16 april 2025 08:22
Je eigen bron:
Conversely, 97% of people who are transgender are happy with their decision to transition.
Dus de hele grote meerderheid is te vrede en blij.
Greater awareness of trans issues is likely to be one common-sense explanation for the rise in requests for referrals.

“Left-handedness increased over time after we stopped punishing left-handed children in schools, because some children are naturally left-handed and were now able to express it,” said Cleo Madeleine, a spokesperson for the trans support group Gendered Intelligence.

[Reactie gewijzigd door Rolfie op 16 april 2025 08:24]

Croga @derhenno14 april 2025 12:45
Nee, men mag daar dus zeker niet doen waar men zelf zin in heeft.
Dat is in de VS altijd al een issue geweest maar nu is ook van de één op de andere dag *ALLE* genderdistrofie en transgender behandelingen stop gezet én is het verboden om iets anders dan M of F in het paspoort te hebben staan.

Niet alleen is dus een hele stapel mensen per onmiddelijk hun identiteit afgenomen, het is plots ook heel erg lastig om naar de VS te reizen voor hen die zich hebben laten behandelen. Mocht je het geluk hebben als transgender of non-binair buiten de VS te zijn dan kun je ook niet meer terug.

En ja, illegalen mag je uit zetten maar dat is niet wat er gebeurt. Mensen worden gewoon lukraak uitgezet zonder enige vorm van bewijs of protest, ook al verblijven ze legaal in de VS.

Stellen dat er überhaupt nog "recht" bestaat in de VS is op dit moment een zeer twijfelachtige stelling.
Glashelder @Croga14 april 2025 12:47
Sterker nog, ze proberen ook gewoon mensen die in de VS geboren zijn maar wiens mening of werk de Trump administratie niet aanstaat te deporteren. Zoek maar eens op Nicole Micheroni.

'Self-deport', hoe verzin je het 8)7 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Glashelder op 14 april 2025 12:48]

Glashelder @centr1no14 april 2025 16:31
Als je het zelf maar geloofd ;)
Loller1 @centr1no14 april 2025 20:08
Verschillende rechters hebben de VS nu al opgedragen om een of meerdere gevangen die ze gedeporteerd hebben naar El Salvador terug te halen. De administratie geeft zelf toe dat de overgrote meerderheid geen strafblad hebben. Ze geven ook toe dat ze zijn opgesloten omdat ze tatoeages hebben.

En jij denkt nog steeds dat dit per ongeluk gebeurd?
jaapzb @matthewk14 april 2025 13:18
> vindt de overgrote meerderheid.

[citation needed]

Wel geinig dat elke deskundige die verstand heeft van het succesvol behandelen van genderdisforie dat toch anders ziet

Maar dat past niet in jouw wereldbeeld, dus dat zullen wel leugenaars zijn

Je kunt ook gewoon ophouden met jouw normen en waarden te forceren op anderen, en mensen lekker hun eigen leven laten leiden

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 14 april 2025 13:18]

jaapzb @derhenno14 april 2025 14:12
Niemand dwingt jou om transgender te worden

Andersoms dwingen tegenstanders mensen met genderdysforie nu wel om het gender te blijven waar ze niet in passen

Het ironische is dat tegenstanders vaak ontzettend voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van eigen keuzes zijn, totdat meningen en keuzes van anderen (die op geen enkele manier invloed of impact hebben in hun eigen leven) niet in hun straatje passen.
jaapzb @matthewk14 april 2025 14:05
Misschien slim om nog eens de wikipedia pagina over genderdysforie goed door te lezen
Vexxon @matthewk14 april 2025 14:14
Je vergeet weer antwoord te geven op:
Welke overgrote meerderheid waar?
separhim @matthewk14 april 2025 13:51
De overheid hoort hier ook niet voor te betalen, vindt de overgrote meerderheid. Een mentale ziekte behandel je niet door het beeld te bevestigen.
Ten eerste bepaalt de meerderheid niet hoe iets het beste behandeld kan worden en dat jij het een mentale ziekte noemt zegt ook veel over waar jouw argument vandaan komt. De geaccepteerde behandeling voor genderdysforie, zowel in de VS als in Nederland en veel andere landen, is een behandeltraject waarbij gekeken wordt naar wat de patiënt ervaart en waar hij of zij behoefte aan heeft. En het serieus nemen is juist zeer belangrijk, en daarbij hoort dat beeld bevestigen wel degelijk.

[Reactie gewijzigd door separhim op 14 april 2025 15:05]

Rolfie @matthewk14 april 2025 16:15
Of nieuwe wetenschappelijke data?
separhim @matthewk14 april 2025 13:59
En homoseksualiteit was ook een mentale aandoening, bloedzuigers waren ook een medische ingrijp en het wassen van handen was niet nodig. Inzichten, definitie en behandelingen veranderen constant naar aanleiding van beter begrip, onderzoek en kennis over een aandoening. Er was geen lobby, artsen en psychiaters realiseerden zich dat de genderdysforie anders behandeld diende te worden en hebben de richtlijnen en aanbevelingen daarop verbeterd.
dreumels @matthewk14 april 2025 17:00
Omdat het sinds die tijd opgenomen was in de DSM-5. HET handboek dat in de psychiatrie wordt gebruikt, uitgegeven door de AMERICAN Psychiatric Association...
separhim @matthewk14 april 2025 14:25
5 seconden googlen had jou laten weten dat de medische kennis constant veranderd. En jij hebt gewoon ongelijk met je beweringen, het is niet een kwestie van oneens zijn. De aanbevolen behandeling van vandaag is juist wel meegaan in het beeld indien de patiënt dat wenst, en met de patiënt zelf bepalen waar er behoefte aan is, hormonen, operaties etc. Dat jij blijft verwijzen naar oude richtlijnen en ideeën betekent niet dat deze nog relevant zijn. Homoseksualiteit is ook pas verwijderd uit het DSM nadat er voor homorechten werd geprotesteerd.
P_Tingen @matthewk14 april 2025 13:31
Ik heb geen verstand van genderdistrofie, dus kan niet beoordelen of het wel of geen mentale ziekte is, laat staan welke "overgrote meerderheid" vindt dat de overheid hier niet voor hoeft te betalen. Welke overgrote meerderheid waar?

En waarom zou een overheid niet hoeven te betalen voor mentale ziektes? Het is niet alsof dat kleine problemen zijn, integendeel zelfs; een beetje mentaal probleem heeft een langere hersteltijd dan pak-hem-beet een nieuwe heup
Rolfie @matthewk14 april 2025 16:15
Vroeger had je ook scheiding tussen bepaalde huidskleuren.
Tot 2019 was het gewoon door het WHO erkend als een mentale ziekte, pas na gelobby is dat aangepast.
Men krijgt nu eenmaal ook met nieuwe data, nieuwe inzichten.
dreumels @matthewk14 april 2025 16:52
DSM-5 (2013) heeft de genderidentiteitsstoornis (GID) vervangen door genderdysforie (GD) om het stigma van de term "stoornis" te vermijden.

Genderdysforie is sinds 2018 geclassificeerd in de ICD-11 lijst van ziekten van de WHO, onder de term genderincongruentie.


Wat dit verder met het artikel te maken heeft, ontgaat mij even 8)7

[Reactie gewijzigd door dreumels op 14 april 2025 16:54]

Vexxon @matthewk14 april 2025 14:13
Je vergeet een antwoord te geven op de vraag
Welke overgrote meerderheid waar?
Vexxon @matthewk14 april 2025 14:35
Heb je daar een bron van?
Rolfie @matthewk14 april 2025 16:12
En daar moet een overheid neutraal in staan dus.

Overheid moet er voor alle mensen zijn.
centr1no @Rolfie14 april 2025 17:51
Nee.
Dat iedereen een mening mag hebben en uiten wil niet zeggen dat alle meningen even waardevol zijn.
Het is aan o.a. de overheid (die een vertegenwoordiging moet zijn van de bevolking) om de beste keuzes te maken voor de meerderheid.
Het is onmogelijk om alle mensen gelijkwaardig te vertegenwoordigen omdat bij tegenstrijdige meningen altijd iemand benadeeld wordt.
Bovendien is het ongewenst omdat velen meningen en standpunten hebben die op geen goede enkele manier bijdragen aan de maatschappij..
Rolfie @centr1no14 april 2025 18:22
Het is aan o.a. de overheid (die een vertegenwoordiging moet zijn van de bevolking) om de beste keuzes te maken voor de meerderheid.
Gelukkig hebben dan nog zo iets van "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens", discriminatie wetgeving en de grondwet die dit aanpakken, scheiding van overheid en geloof. Anders zou het toch echt er allemaal heel anders uitzien.
centr1no @Rolfie14 april 2025 19:53
Zucht.
Het hele punt is dat universele mensenrechten niet universeel gelden en rechten, wetten en moraliteit niet altijd met elkaar overeen komen of elkaar ondersteunen.
Wetten en regels zijn onderhevig aan invloed van de heersende moraliteit.
Als bijv. een meerderheid belang stelt in religieuze normen en waarden zal er ook in de praktijk geen scheiding zijn van overheid en geloof.

Discriminatiewetgeving is een verbod op discriminatie. Zoals in Nederland Artikel 1 begint met :"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.".
Dat betekent dus niet alleen dat bepaalde groepen niet benadeeld maar ook dat bepaalde groepen niet bevoordeeld mogen worden, omdat daarmee automatisch anderen benadeeld worden.
In de praktijk is dat onmogelijk omdat we simpelweg niet allemaal gelijk zijn. Er zijn daarom uitzonderingen voor bijvoorbeeld werving en selectie waarin bedrijven weer wel mogen discrimineren (mits de noodzaak aannemelijk gemaakt kan worden).

Het is allemaal niet zwart/wit.
MadJo80 @centr1no14 april 2025 22:51
Meningen en feiten zijn overigens wel 2 compleet verschillende dingen.

Het is een feit dat transgender mensen bestaan en dat voor de meesten van hen genderbevestigende zorg helpt, daar kun je het niet mee eens zijn, maar daarmee ben je net zo dom bezig als iemand die niet wil accepteren dat de aarde een globe is, of dat gras groen is.

Het grote probleem in deze tijd is dat men denkt dat hun mening even belangrijk is als die van een expert, of wellicht zelfs belangrijker. Het anti-intellectualisme spat ervan af.
centr1no @MadJo8015 april 2025 15:27
Het grote probleem in deze tijd is dat men denkt dat hun mening even belangrijk is als die van een expert, of wellicht zelfs belangrijker.
Het grote probleem is dat 'experts' ook heel goed kunnen zijn in het bevestigen van hun eigen vooroordelen en dat prominente woordvoerders niet per se spreken uit naam van de hele groep.
Helaas hebben we ook te maken met het simpele feit dat niet iedereen even intelligent is, men dingen vaak niet objectief kan beoordelen en men niet ten allen tijde van alle (al dan niet correcte) informatie is voorzien.
Mensen vergeten vaak dat het ook belangrijk is in staat te zijn je mening aan te passen.
Het is een feit dat transgender mensen bestaan en dat voor de meesten van hen genderbevestigende zorg helpt
Als je uit gaat van een situatie waarin al op deskundige wijze is vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een probleem en dat gepaste behandeling daarin kan helpen zou dat geen enkel probleem moeten zijn.
Het volledig verbieden is een uiterste, maar wel een reactie ergens op, Het komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Ik heb geen zin om erover uit te weiden maar er zijn redenen waarom in America het aantal behandelingen in een paar jaar tijd verviervoudigd zijn. En dat bovenop de andere dingen die al speelden zoals trans vrouwen in vrouwensporten en het voornaamwoordengedoe en eigenlijk in het algemeen de enorme focus op identiteitspolitiek.
De 2 bepalende partijen hierin zitten beide op een extreem en geen van beide lijkt interesse te hebben om de feitelijk enige correcte middenweg te bewandelen.
HooksForFeet @Malarky14 april 2025 13:28
Heerlijk, mensen betichten van drammen terwijl je ongevraagd een heel verhaal post over pronouns in een topic over heffingen op techproducten.
hichelay @HooksForFeet14 april 2025 16:19
Malarky reageert toch gewoon op Llopigat, die over LGBTIQ+ begint?

Ik vind dat Malarky wel een punt heeft wat betreft afstand tot de arbeidersklasse en de acceptatie van de Islam ten opzichte van het bestrijden van het christendom.
kabelmannetje @Unbound214714 april 2025 12:32
VeranderT. Hij heeft überhaupt geen mening. Dit hele circus heeft geen enkel doel, reden, logica, structuur of wat dan ook.
Darida @Unbound214714 april 2025 12:46
Dit vindt ik nog een aanvaardbare fout. Maar wat nu in de mode is is samenstellingen verkeerd schrijven. Zoals bedrijfs voorheffing of laad paal.

Dat is crimineel en ofwel pure domheid of gewoon bewuste iodiotologie.
TheDukemaster @Darida14 april 2025 12:57
Zou het de redactie van Tweakers ook zeker niet kwalijk nemen. Trump's berichten zijn vaak zo slecht opgesteld dat ze moeilijk te ontleden zijn.
HeraZeus @Unbound214714 april 2025 13:35
Nieuwsmedia rapporteren tegenwoordig dingen binnen extreem korte tijd (om als eerst erbij te zijn). Ook vaak met clickbait onderwerpen. Dit resulteert erin dat iedereen in paniek is. Maar op zich is er niks veranderd na de eerste berichtgeving. Mogelijk zelfs niet eens na de berichtgeving van de laatste verhoging.
Peenutzz @Unbound214715 april 2025 14:29
*verandert. Doe het dan wel gewoon goed ;)
eazyq 14 april 2025 12:49
Niets van wat hij roeptoetert lijkt nog serieus genomen te kunnen worden. Oorlog in Oekraïne zou ook in 24 uur opgelost zijn. Nu deze idiote marktmanipulatie want iets anders is het niet. Deze man doet al jaren alsof hij het allemaal zo goed weet maar liegt en bedriegt ook nu hij president is. Ben benieuwd wie de volgende president gaat worden en of het usa volk hem doorziet.
HugoBoss1985 @eazyq14 april 2025 12:56
Ben benieuwd of dat die mogelijkheid straks nog zal bestaan of dat meneer Trump er nog meerdere termijnen zal blijven via een creatieve constructie/manipuleren.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 14 april 2025 12:56]

k995 @HugoBoss198514 april 2025 13:12
Dat werkt gewoonweg niet, VS verkiezingen zijn per staat. genoeg staten die niks van di willen weten waardoor het onmogelijk word.
kr4t0s @HugoBoss198514 april 2025 13:20
Hij heeft zelf ook al gezegd dat hij voor 3de termijn wil gaan. En anders neem Vance het wel over die zal net zo erg zijn. Dit is niet voorbij als Trump er niet meer is. Heb er niet veel vertrouwen in dat er nog eerlijke verkiezingen komen.
Verwijderd @HugoBoss198514 april 2025 13:36
Ben benieuwd of dat die mogelijkheid straks nog zal bestaan of dat meneer Trump er nog meerdere termijnen zal blijven via een creatieve constructie/manipuleren.
Ik denk dat er dan een burgeroorlog in de US komt. Je ziet nu al de reacties op de straten maar dan zijn de rapen echt gaar.
litebyte
@eazyq14 april 2025 13:20
Trump is een narcist, impulsief en enorm onzeker door een gebrek aan kennis en kunde. Hij is dus beinvloedbaar, dat zie je nu goed terug.
koelpasta @eazyq14 april 2025 15:05
Niets van wat hij roeptoetert lijkt nog serieus genomen te kunnen worden. Oorlog in Oekraïne zou ook in 24 uur opgelost zijn.
Want je nam dat eerder wel serieus?... :?
eazyq @koelpasta14 april 2025 15:56
Nee ook niet. Heb die man nooit serieus genomen. Alleen deze keer lijkt het erger dan ooit.
koelpasta @eazyq16 april 2025 20:05
Nou ja, die man praatte altijd al onzin. :) Echt heel heel veel. Ook in zn vorige regeerperiode.
Wat het verschil is met nu is dat hij allemaal hoge functionarissen heeft vervangen door billenlikkers en daardoor wordt een deel van die onzin ook werkelijk uitgevoerd. De tegenpartij kijkt ernaar en doet niks. Deels omdat de juridische status van trump onbekend is na de extreme immuniteit die hij bij het hogergerechtshof heeft verkregen.

Het lijkt er ook op datie direct wordt aangestuurd door die project 2025 club, met jd vance voorop. Ook worden er dingen uitgevoerd die regelrecht gaan tegen wat hij heeft geroepen. Dat roepen (en sommige acties) wordt dit keer dus ook gebruikt om af te leiden van de ondoorzichtige dingen (denk aan DOGE, die op geen enkele manier aantoont wat het bewerkstelligd) die gaande zijn. Lekker de zone flooden met sh!t, zoals steve bannon jaren geleden al beschreef. En kennelijk niemand die het tegenhoudt.
Met andere woorden, dit keer is de US fncked. Echt fncked. En met hun waarschijnlijk ook een groot deel van de westerse wereld.
AlphaWierie 14 april 2025 12:21
Dit is gewoon pure beïnvloeding van de aandelenmarkt.. tijd dat we als Europa onze eigen broek gaan ophalen.
Om te beginnen de Dollar niet meer te koppelen aan olie en al onze goud voorraad terug te roepen..
kabelmannetje @AlphaWierie14 april 2025 12:34
Dollars zijn niet gekoppeld aan olie. Dollars worden immers verhandeld op de financiële markten. Europa betaalt sowieso niet olie in USD maar in Euro voor de meeste transacties.
Left @kabelmannetje14 april 2025 13:21
Op de internationale markt is de olieprijs altijd in dollars. Net als trouwens ook de goudprijs.
Dus als Europa bv olie will kopen van Saudi Arabie, betalen ze in dollars en niet in Saudische rialen.
kabelmannetje @Left15 april 2025 09:38
Nee het is niet zo zwart-wit. Als koper en verkoper in Euros willen handelen dan doen ze dat.

Europa betaal(t/de) in € aan Rusland. Idem Noorwegen, VK en wie al niet.
gut2000 @AlphaWierie14 april 2025 12:29
Als we die al terugkrijgen. Hij werkt niet volgens het boekje.
sjaool 14 april 2025 12:22
Trump bewijst wel weer dat hij met zijn draaikonten politiek veel onrust weet te veroorzaken. Hij beïnvloed zelfs de aandelenbeurzen op zo'n manier dat zijn vriendjes er grote voordelen uit kunnen halen. Op het politieke wereldtoneel kun je niet zoveel met iemand die zo impulsief en onberekenbaar handelt.
mvds @sjaool14 april 2025 12:29
Behalve als je gewoon er vanuit gaat dat juist die voordeeltjes voor hem en zijn (rijke) vriendjes het doel zijn.
sjaool @mvds14 april 2025 13:32
Ik wilde het niet hard zeggen maar hij manipuleert dus de hele bende en dat het klungelig oogt is voor hem alleen maar meegenomen.
3raser @sjaool14 april 2025 13:16
Je kan je ook afvragen waarom de beurs überhaupt nog op hem reageert. Je weet toch dat alles wat hij zegt binnen een paar dagen weer compleet veranderd. Zijn vriendjes worden rijk doordat er zo gereageerd wordt.
vinkjb 14 april 2025 12:48
Durft daar nu niemand die echt verstand van zaken heeft en verstand van economie daar tegenin te gaan of goed advies te geven. Allemaal JA knikkers.
litebyte
@vinkjb14 april 2025 13:03
Er is voldoende inhoudelijk commentaar op 'zijn beleid' Eigenlijk ligt een groot deel van de schuld bij Navarro, het is zijn 'tariffs plan' Zelfs Elon Musk noemde Navarro daarom: "Truly a moron."

(spelvautje gecorrigeerd)

[Reactie gewijzigd door litebyte op 14 april 2025 13:55]

DigitalExorcist @vinkjb14 april 2025 13:41
Dat kan je proberen, maar dan krijg je een 'toevallig autoongeluk', of de mogelijkheden worden gewoon ontnomen. Trump heeft bij de vervanging van de hoogste rechters vriendjes aangesteld, dus zelfs bij de hoogste rechters daar krijg je ongelijk. Tsja.

En als je iedereen je regering uitwerkt die méér dan 2 hersencellen heeft blijft er weinig over.
MadJo80 @vinkjb14 april 2025 22:36
Voor je het weet zit je in het vliegtuig naar het concentratiekamp, ik bedoel de gevangenis in El Salvador. Zelfs mensen die volgens het Hooggerechtshof van Amerika onterecht daarnaartoe zijn gebracht, en teruggeëist worden, worden niet teruggehaald door de overheid van Amerika.

En Trump heeft bewust voor ja-knikkers gekozen in zijn kabinet, hij heeft zijn les van 8 jaar geleden geleerd dat het niet verstandig is om mensen met een geweten en met verstand van zaken op die posten te zetten. Daarom zitten de meest grote minkukels in zijn kabinet.
Alex3 14 april 2025 12:17
Nu is het weer tijd om aandelen te kopen 8)7
jaenster @Alex314 april 2025 12:24
Yes, het bekende "buy high and sell low" :+
copi @jaenster14 april 2025 12:34
Tch wel handig voor die miljardairs rondom het witte huis dat ze ook alvast weten wanneer die eraan komt....

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