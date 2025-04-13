Trump sluit onder meer smartphones, computers en chips uit van importheffingen

De Amerikaanse president Donald Trump gaat op de meeste techproducten geen importheffingen rekenen. Onder meer pc's, smartphones, chipmachines en ssd's zijn uitgezonderd van de heffingen die Trump vorige week aankondigde.

De regering-Trump heeft voor twintig productcategorieën uitzonderingen op zijn importheffingen aangekondigd. Halfgeleiders waren eerder al uitgezonderd, maar nu komt daar meer elektronica bij, waaronder smartphones, computers, laptops, flatscreens, routers, ssd's en microchips, en de machines om halfgeleidercomponenten te maken. Deze uitzonderingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 5 april. Sommige techproducten lijken niet onder de uitzonderingen te vallen. Zo worden gameconsoles niet genoemd, omdat ze zijn ondergebracht in de productcategorie 'speelgoed' in plaats van elektronica.

Een woordvoerder van het Witte Huis laat aan onder meer CNBC weten dat deze uitzonderingen techbedrijven de tijd moeten geven om hun productie te verhuizen naar de VS. De regering is nog steeds van mening dat 'Amerika niet op China kan vertrouwen voor de productie van onmisbare technologieën als halfgeleiders, chips, smartphones en laptops'.

De uitzonderingen gelden wereldwijd, dus ook voor Chinese producten, waarop momenteel een importheffing van 145 procent van toepassing is. Trump heeft voor de meeste landen een heffing van 10 procent ingevoerd. Wel geldt nog een importheffing van 20 procent op alle Chinese goederen, waaronder dus elektronica, vanwege een ongerelateerd presidentieel decreet van Trump.