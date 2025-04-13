Trump sluit onder meer smartphones, computers en chips uit van importheffingen

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Ok, hoeveel zijn er het afgelopen jaar alles kwijt (aantallen graag). En hoeveel zijn er het afgelopen jaar rijker geworden? Baseer je jouw standpunten op uitzonderingen of de grootste gemene deler.
Je stelling is dat je vermogen alleen maar groeit boven een x bedrag, en je best moet doen om alles kwijt te raken. Ik stel alleen dat je niet je best hoeft te doen, maar dat ook economische factoren, verkeerde investering e.d. ervoor kunnen zorgen dat een rijkaard armer kan worden. Dat er meer rijken bijkomen is zeker. Maar het is niet per definitie dat een rijk persoon zijn vermogen alleen maar blijft groeien.
zeker niet, faillisementsfraude is strafbaar.
Heeft helemaal niets met fraude te maken. De curator mag dat prima doen als het tegen een eerlijke marktprijs is en er geen sprake is van belangenverstrengeling. Als de ondernemer een deel van de activa over kan nemen en er in de boeken nergens gefraudeerd is zal daar in het belang van de schuldeisers geen enkel bezwaar tegen zijn.
Wederom bij o.a. faillisementsfraude.
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV moet niet verward te worden met privé-aansprakelijkheid. Dat laatste kan ontstaan als er sprake is van wanbestuur, al dan niet als gevolg van faillissement.
Dat is wat ik zeg. Je kan wel degelijk privé aansprakelijk worden gesteld.
Je kunt als bedrijf niet zelf faillisement aanvragen, alleen uitstel van betaling. Dus strategisch failliet gaan is onzin. Graag je tegenargument onderbouwen met concrete informatie. Tot dat moment is jouw beeld van de werkelijheid dus niet waar.
Je kan wel degelijk zelf je een faillissementsaanvraag doen. Zowel privé als bedrijfsmatig. Daar zitten wel voorwaarden aan. Dat staat ook omschreven in de faillissementswet.
Maar je kan zeker ook een faillissement van een BV strategisch gebruiken. Dit doen grote firma's ook. En het is niet perse dat je daar flinke verliezen op hoeft te lijden. Bij bijvoorbeeld een holdingstructuur. Ze schrijven dan de liquidatieverliezen af op de holding.
Maar even terug op de strategie :
Doorstart is een methode. Je mag en kan (mits geen fraude of onbehoorlijk bestuur) gewoon een nieuwe BV oprichten en de boedel met toestemming opkopen. Zitten wel wat regeltjes aan maar het mag en gebeurd gewoon.
Het zogenaamde pre-pack mag ook. Dit is een methode om voor die tijd met de curator de gang van zaken af te spreken. Bekende BV's die dit deden waren bijvoorbeeld Schoenenreus en halfords. Ik meen V&D ook.
Actief saneren vóór faillissement om daarmee te proberen de schulden te herstructureren (Hema), je mag een bod uitbrengen bij de curator (mits transparant).
Een ander voorbeeld was de turboliquidatie (veranderd sinds 2024). Maar alles valt of staat met zorgvuldige voorbereiding en juridische correctheid, want het is een dunne lijn tussen “slim zakelijk” en “onrechtmatig handelen”. Maar ook daar zijn mannetjes voor
Een groot voorbeeld van een strategisch faillissement was CoolCat. Omdat de winkelverkopen sterk daalden, besloot de eigenaar het bedrijf failliet te laten verklaren. Vervolgens richtte hij een nieuwe BV op onder de naam CoolCat Junior B.V.. Via deze nieuwe entiteit kocht hij bij de curator de merknaam, webshop, voorraad en een deel van het personeel terug – maar zonder de schulden. De fysieke winkels gingen dicht, en hij ging alleen verder met de online verkoop van kinderkleding. Alles keurig via de curator en voor een marktconforme prijs. Dus ja, het mag, en het gebeurt. Zo worden de rijker ook rijker nietwaar