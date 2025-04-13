Trump sluit onder meer smartphones, computers en chips uit van importheffingen

De Amerikaanse president Donald Trump gaat op de meeste techproducten geen importheffingen rekenen. Onder meer pc's, smartphones, chipmachines en ssd's zijn uitgezonderd van de heffingen die Trump vorige week aankondigde.

De regering-Trump heeft voor twintig productcategorieën uitzonderingen op zijn importheffingen aangekondigd. Halfgeleiders waren eerder al uitgezonderd, maar nu komt daar meer elektronica bij, waaronder smartphones, computers, laptops, flatscreens, routers, ssd's en microchips, en de machines om halfgeleidercomponenten te maken. Deze uitzonderingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 5 april. Sommige techproducten lijken niet onder de uitzonderingen te vallen. Zo worden gameconsoles niet genoemd, omdat ze zijn ondergebracht in de productcategorie 'speelgoed' in plaats van elektronica.

Een woordvoerder van het Witte Huis laat aan onder meer CNBC weten dat deze uitzonderingen techbedrijven de tijd moeten geven om hun productie te verhuizen naar de VS. De regering is nog steeds van mening dat 'Amerika niet op China kan vertrouwen voor de productie van onmisbare technologieën als halfgeleiders, chips, smartphones en laptops'.

De uitzonderingen gelden wereldwijd, dus ook voor Chinese producten, waarop momenteel een importheffing van 145 procent van toepassing is. Trump heeft voor de meeste landen een heffing van 10 procent ingevoerd. Wel geldt nog een importheffing van 20 procent op alle Chinese goederen, waaronder dus elektronica, vanwege een ongerelateerd presidentieel decreet van Trump.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-04-2025 10:01
286 • submitter: francisp

13-04-2025 • 10:01

286

Submitter: francisp

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Reacties (286)

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hydex 13 april 2025 10:13
Je ziet toch wel een tendens dat alle populistische partijen. Eerst hard roepen, noem het maar schreeuwen dat het anders moet. Dan doen ze het anders en dan blijkt het toch allemaal ingewikkelder uit te pakken dan ze eerder dachten. Kijk maar naar asiel (Faber), trump met zijn Amerika first beleid etc.

Ja enerzijds zijn er teveel regels ooit bedacht met goede bedoelingen. Aan de andere kant zijn die regels ook ooit bedacht met een reden omdat het ooit uit de bocht vloog.

Je kunt niet als je tientallen jaren ingezet hebt op een wereld wijde markt economie. Waar je van mag zeggen dat het ons heel rijk heeft gemaakt, nu in 1 keer zeggen. We stappen eruit. En dat eruit stappen is gewoon een slecht idee. We profiteren enorm van lage loon landen. En zij kunnen groeien door ons.
Tegelijkertijd is het wel verstandig om primaire levensbehoeften in eigen land te produceren.

En alle oproepen . Boycot Amerika. Ik denk dat het verstandiger is om rustig te blijven en slim te kijken hoe je van deze situatie kunt profiteren. Alles biedt kansen
dgompie @hydex13 april 2025 10:33
Er is meer aan de hand dan alleen tarieven (alhoewel dat alleen al erg genoeg is). Panama, Canada en Groenland dreigen met annexeren (eventueel met geweld), landen en volkeren "nasty" noemen en in het algemeen proberen haat te zaaien naar volkeren en landen (o.a. de EU) en natuurlijk ook het (misschien schijnbaar) heulen met Rusland. Dus een boycot van Amerikaanse producten en diensten is zeker op zijn plaats. We zouden zeker opnieuw moeten kijken of we echt wel al die Amerikaanse (cloud) diensten en militaire producten of moeten nemen.
Sebazzz @dgompie13 april 2025 11:03
Dus een boycot van Amerikaanse producten en diensten is zeker op zijn plaats. We zouden zeker opnieuw moeten kijken of we echt wel al die Amerikaanse (cloud) diensten en militaire producten of moeten nemen.
Sowieso hebben we nu gezien hoe zwak de Amerikaanse democratie al was. Gerrymandering via de kiesdistricten (met daaruit volgend het tweepartijensysteem), via onbeperkte desinformatie op sociale media in het voordeel van de laatste presidentskandidaat, het kiezen van rechters door de politiek, het presidentieel systeem (wat op zichzelf al een gevaar is), het niet kunnen impeachen van een president, een president die zelf nooit verantwoordelijk kan gehouden worden voor daden tijdens het presidentsschap. En dat was alleen al de situatie vóórdat Trump aan de macht kwam.

Nu worden links en rechts de loyalisten op de juiste plekken gezet, extreem zorgelijke uitspraken gedaan, publieke stembeïnvloeding door Musk, en nog meer checks and balances afgebroken danwel zonder consequentie genegeerd.

Dit gaat niet op de korte termijn beter worden. Zelfs al legt Trump morgen het loodje, heb je Vance wel of één van de andere extremisten die gemakkelijk de draad verder kunnen oppakken. Daarmee is de Amerikaanse overheid een direct risico voor elke digitale dienst die je afneemt. Dat risico kan alleen verkleind worden als men echt begint de democratie daar te versterken en stevige hervormingen doorvoert.

Punt zijnde, Trump of niet, een volgende Trump in het kwadraat kan gemakkelijk gebeuren. Amerikaanse diensten zijn vanwege de overheid een risico.

Dat gaat echter niet gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 13 april 2025 11:35]

Arms2Short @Sebazzz13 april 2025 11:17
Je vergeet nog:
  • Het recht van de president om iedereen zomaar een Pardon te geven. Zelfs preventief!
  • Het vermogen van de president om via decreten de kamers te omzeilen
  • Het feit dat de president advocaten toegang tot overheidsgebouwen inclusief rechtbanken(!!!) kan ontzeggen. En hun het werk zo on mogelijk kan maken
  • Hoge rechters die voor het leven benoemd worden door de president en zich vervolgens vrijwel nergens voor hoeven te verantwoorden
Iedereen die de USA een democratie noemt heeft boter op z'n hoofd. De Trias politica is echt een illusie in dat land.
WillySis @Arms2Short13 april 2025 11:39
De benoeming van rechters is ook nog eens een politiek besluit. Dit maakt dat de rechtelijke macht niet volledig onafhankelijk is.
Amerika zou ook het land van de vrije handel moeten zijn, maar er zijn al sinds de eerste Wereldoorlog beperkende wetten voor import en export.
Trump heeft vooral vriendjes een hoge politieke functie gegeven. Hij had echter niet genoeg vrienden om alle departementen van een minister te voorzien. Die departementen worden nu door een andere minister bestuurd. De situatie in Amerika verschilt nu eigenlijk maar weinig van Rusland met Poetin en zijn oligarchen. Het belangrijkste verschil is dat Trump over bijna 4 jaar moet aftreden en Poetin zijn macht tot zijn dood kan rekken. Het zal mij overigens niet verbazen als Trump na zijn termijn het Witte huis weigert te verlaten en daarmee een soort staatsgreep zou plegen.
Devil N @WillySis13 april 2025 11:50
Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat Trump over vier jaar weigert af te treden. Dat was al een veilige aanname na de poging tot staatsgreep begin 2021. Hij heeft ook goed kunnen zien hoe Poetin de grondwet van z'n eigen land heeft weten te ondermijnen, om tot in het oneindige aan de macht te kunnen blijven en de democratie om zeep te helpen. Reken er maar op dat Trump z'n advocaten al druk bezig zijn met uitvogelen hoe ze over 3,5 jaar hetzelfde trucje in de VS kunnen uithalen.

[Reactie gewijzigd door Devil N op 13 april 2025 13:41]

WillySis @Devil N13 april 2025 13:26
Hij heeft inderdaad al een paar keer een hint gegeven dat er over vier jaar niet meer gekozen hoeft te worden. Het is voor Amerika te hopen dat men voor die tijd gaat inzien wat zijn geestelijke vermogens zijn en waar hij werkelijk mee bezig is.
Een regering waarin de superrijken naast te financiële en industriële macht ook de politieke macht in handen hebben is voor de democratie nooit goed. Abram Lincoln noemde destijds de scheiding tussen die machten juist het fundament van de democratie. Jammer dat er binnen de Democraten geen krachtige figuren zijn opgestaan die Trump tegengas kunnen bieden. Aanleidingen en mogelijkheden zijn er genoeg.
spoonman @WillySis14 april 2025 10:34
Het is voor Amerika te hopen dat men voor die tijd gaat inzien wat zijn geestelijke vermogens zijn en waar hij werkelijk mee bezig is.
Wat ik werkelijk verbijsterend vind: hoeveel amerikanen hem nu nog altijd steunen.
Hulleman @spoonman14 april 2025 10:51
En dat zal altijd zo zijn. 1/3 van de bevolking, wellicht zelfs meer, is zo die-hard conservatief dat zij nooit op een democraat zullen stemmen, ongeacht wat voor republikeins figuur er zit. Laatst zag ik in een item op YT dat republikeinen werd gevraagd wie ze liever in het witte huis hebben, Poetin of Harris. Men noemt dan unaniem Poetin. Beste vent, Rusland is een mooi land, niks mis mee....

Trump riep in de jaren '80 al dat als hij voor het presidentschap zou gaan, dat het dan voor de republikeinse partij zou zijn. Hij noemde de republikeinse stemmer zo oerdom dat ze alles zullen slikken wat hij ze zou voorschotelen. Et voila.
WillySis @Hulleman14 april 2025 12:29
Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez zijn nu wel bezig met een campagne tegen de Republikeinen en de politiek van "Trump en zijn Olichargen", maar Trump heeft de media dermate sterk in zijn greep dat dit nauwelijks in het nieuws komt.
Sanders mag dan wel een oude knar zijn, maar hij is een zeer wijs man met een enorme bak kennis en inzicht. Alexandria Ocasio-Cortez is juist een jonge vrouw, maar al gepokt en gemazeld in de politiek. Hopelijk kunnen die twee Amerika eens wakkerschudden

https://www.youtube.com/watch?v=msQ9_YDmrC4
RobWu @WillySis14 april 2025 12:44
De huidige generatie Amerikanen heeft blijkbaar nooit les gehad over de onrust en sociale veranderingen in de jaren 60. De diverse burgerrechten, Viernam etc. Er waren grote, en vaak gewelddadige demonstraties.
En Bernie is wat dat betreft een oud gediende, hij weet waar hij over praat.

Uiteindelijk leidde de protesten wel tot grote sociale veranderingen en voorspoed. Helaas wordt het nu met grote snelheid allemaal afgebroken. (abortus, stemrecht, deportatie van 'illegalen' etc.)

Het is wellicht de enige manier om de afbraak te stoppen. Maar of de huidige generatie hiervoor de wil en durf heeft....
WillySis @RobWu14 april 2025 13:46
Protesteren voor een ideaal is inderdaad behoorlijk uit de mode geraakt. Maar als de gewone man straks de prijzen ziet stijgen en de salarissen gaan niet mee of dalen zelfs, dan leren ze heel snel protesteren.
PinusRigida @RobWu14 april 2025 14:32
ach, als je 't over 'leren' hebt heb ik al helemààl geen hoop... en daar gaat het eigenlijk om: kennis.

Niet om intellectuele dingen maar basiskennis en zelfs daar loopt het zwaar mis in de VS.

Iedereen kent wel de filmpjes op YT van interviewers die Amerikaanse campussen afgaan om er studenten wat basisvragen te stellen...

Poepsimpele dingen zoals "hoeveel in een dozijn?", "hoeveel jaar in een decennium", "hoeveel staten telt de VS -hun éigen land nota-bene", "Waarover ging de burgeroorlog", "wie streed tegen wie in WO1 of WO2"? etc...

De antwoorden zijn absurd...
Die vragen worden zelfs gesteld aan net afgestudeerden die trots in hun typische graduation-toga rondlopen... ...maar niet weten wat een dozijn is... |:(

Dit soort filmpjes zijn helemaal geen uitzonderingen.

Het basiskennisniveau is om van te huilen, en dan moeten die mensen als ze de stemplichtige leeftijd bereiken een redelijk besluit nemen over politiek?! Tuurlijk kunnen ze dat niet.
RobWu @PinusRigida14 april 2025 14:44
Helaas is het onderwijssysteem in de VS de afgelopen 30 jaar systematisch ondermijnd, en we zien nu de gevolgen hiervan.
Voeg daar de misinformatie op TV & de socials eraan toe, en de cirkel is rond.

Kritisch nadenken is helaas niet meer iets waar de gemiddelde Amerikaan mee is gezegend, laat staan een goed wereldbeeld. "MuricaYeah!" is wat de klok slaat, terwijl ze niet weten hoe de rest van de wereld in elkaar zit.

Ik zal niet zeggen dat de gemiddelde Nederland daar goed in is, maar wat ik in de meer VS georiënteerde fora voorbij zie komen is echt van een 'The Onion' gehalte. Ze denken echt dat de VS het middelpunt van de wereld is, en de rest derde wereld landen die alleen maar geld kosten, incl. de EU...
Hulleman @WillySis16 april 2025 13:04
Hopelijk! De approval rate van de Democratische partij lag halverwege maart op een bedroevende 29%. 20% punten lager dan eind 2021 en op het laagste niveau ooit. Probleem bij de Democraten is dat er geen echte leider is zoals de Republikeinen dat hebben. Cortez wordt inderdaad als naam genoemd, met daarachter Harris en Sanders. Sanders is een wijs man inderdaad, maar veel te oud natuurlijk om die partij op sleeptouw te nemen.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 16 april 2025 13:04]

Youckle @spoonman14 april 2025 14:11
Staats(gezinde)media helpen daar goed bij. Als je eenmaal in die bubbel zit kom je er lastig weer uit.
rjmno1 @WillySis14 april 2025 14:37
Volgens mij wilt hij gewoonweg veel macht hebben samen met zijn rijke vriendjes.
Denk aan Elon Musk.
WillySis @rjmno114 april 2025 14:45
De honger naar macht en rijkdom is geen goede combinatie voor een staatsman.
Mochten de Democraten weer aan de macht komen, dan is aan hen de taak om de democratie in ere te herstellen en de macht van de president sterk in te perken. Regeren per presidentieel decreet is bedoeld voor nood- of dringende zaken, niet om als president alle macht naar je toe te trekken.
Khalid. @Devil N13 april 2025 19:01
Hij is bijna 80 dus geen kans dat ie er dan nog is...
Je moet kijken wie er gezien wordt als zijn opvolger meschien zijn zoon? Don je?
_Pussycat_ @Khalid.14 april 2025 03:03
"Geen kans"?
Zie bv. Wikipedia: Mahathir Mohamad
Geboren in 1925, minister-president van Maleisië tot 2020
WillySis @Khalid.16 april 2025 13:39
Trump heeft best veel familie en vriendjes op belangrijke posten in de partij weten te krijgen. Zou er inderdaad niet van opkijken als hij een zoon of dochter naar voren gaat schuiven als volgende president, of (net als Poetin) een marionet die gewoon doet wat Trump hem opdraagt.
DirtyBird @Arms2Short13 april 2025 13:40
Dat is niet wat boter op je hoofd hebben betekent :)

Ontopic: ik denk dat een inperking van de wereldwijde 'vrije' markt an sich wel een goed idee is. We profiteren wmb teveel van andere landen waardoor we te weinig betalen (in geld) voor producten. De rest van de waarde 'lenen' we in de vorm van natuurschade, uitbuiting en dierenleed.

Als we weer lokaal gaan werken gaat de monetaire welvaart wellicht achteruit, maar uiteindelijk denk ik dat we er bij gebaat zijn. Ook zorgt het misschien voor meer investeringen in duurzame alternatieven.

Maargoed. Dat is allemaal niet de visie die hierachter zit.
magician2000 @DirtyBird13 april 2025 23:56
En krijgen we een hernieuwd besef van wat goederen nu echt horen te kosten, wanneer er geen sprake is van uitbuiting in allerlei vormen (die je ook noemt). Hopelijk helpt dat voldoende en is er geen nieuwe wereldoorlog voor nodig om het gros van de mensen dit weer in te laten zien.

Overigens zal de VS de grote verliezer zijn in dit hele verhaal. Geen land meer dat de komende decennia de VS nog (volledig) zal vertrouwen. Mogelijk nooit meer. Wie weet zal het vrije Westen de VS in de toekomst redden en weer met de democratie kennis laten maken. Indien we dan zelf niet ten onder zijn gegaan aan dezelfde praktijken.
Orgel @magician200014 april 2025 12:31
De VS is wel te vertrouwen. Trump is niet te vertrouwen dat is het hele probleem.
Youckle @Orgel14 april 2025 14:20
Trump heeft het nu voor het zeggen in die VS, en hij trekt zich daarnaast weinig tot niets aan van de wet, want POTUS is imuun en kan zijn volgelingen gewoon weer een pardon geven. Nu hij het de hem niet welgezinde advocaten etc de toegang tot overheidsgebouwen heeft ontzegd en het hen daarmee onmogelijk heeft gemaakt hun werk te doen, kun je inmiddels toch wel zeggen dat de rechtstaat in de VS omzeep is geholpen en het nu zo betrouwbaar is als om het even welke bananenrepubliek.
magician2000 @Orgel14 april 2025 22:53
Kijk eens goed terug door de jaren heen. Je ziet dat de VS al vaker heeft laten blijken dat ze een heel andere agenda hebben dan ze voordoen. Nu gaat het flink wat stapjes verder, maar dat maakt weinig uit.
Orgel @magician200015 april 2025 16:01
Gooi het maar lekker op de grote hoop. Met de redenatie dat het toch weinig uitmaakt kun je net zo goed veronderstellen dat een regime van Assad ook prima is totdat je er zelf in leeft. Iets met ver weg van je bed show.
magician2000 @Orgel15 april 2025 23:41
Ik denk dat je dat deel van mijn redenatie verkeerd begrijpt. Het "maar dat maakt weinig uit" grijpt terug op dat het nu verder gaat dan in de geschiedenis wat betreft dat de VS heeft laten zien niet altijd/volledig (wellicht zelfs eigenlijk helemaal niet) te vertrouwen te zijn.

Wat Assad hiermee te maken heeft snap ik overigens helemaal niet.

Ik zie het niet als een ver van mijn bed show, maar besef wel dat wij niets kunnen veranderen aan wat er in de VS gebeurd. De bevolking daar zal het zelf moeten doen. Opstaan tegen het fasiscisme / nazisme dat er is ontstaan.
RobWu @DirtyBird14 april 2025 12:58
Als we weer lokaal gaan werken gaat de monetaire welvaart wellicht achteruit, maar uiteindelijk denk ik dat we er bij gebaat zijn.
Mooi als het zo werkt, maar nee.
Als je dit zou doorvoeren, gaat niet alleen hier de monetaire welvaart achteruit, maar ook op de plaatsen waar spullen gemaakt worden. Haar daar het werk weg, en de mensen daar ervaren een achteruitgang in monetaire welvaart. Dus het mes snijd aan twee kanten.

En de fabricatie lokaal maken betekend een straffe verhoging van prijzen, naast het feit dat er 'eventjes' een hele productielijn uit de grond gestampt moet worden. En je moet dan ook een hele groep medewerkers gaan opleiden die het hoogwaardige fabricage werk kan gaan doen. Denk aan 5-10+ jaar.
Dus je instap telefoon wordt al snel 1000+, net als je TV, of een PS5.

Minder consumeren is OK?
Dat betekend ook lokaal minder banen en meer automatisering/robots om de boel betaalbaar te houden.
Naast het feit dat je nog steeds afhankelijk bent van diverse grondstoffen en onderdelen die je niet zelf kunt maken.
Zeggen dat we 'gewoon' weer lokaal moeten gaan werken is door de sterk verweven globale markt helaas vrijwel onmogelijk.

Het westen heeft, door alles zo goedkoop mogelijk te laten produceren, in het verre oosten een hub gecreëerd waar niet alleen hoogwaardige fabricage plaatsvind, maar waar ook een zeer geconcentreerde groep medewerkers te vinden is met hoogwaardige kennis en ervaring.
Dit vervang je niet zomaar, en dit is de reden waarom dit nog decennia gaat duren, zelfs als de EU leiders en Brussel eindelijk knopen gaan doorhakken.
DirtyBird @RobWu14 april 2025 13:53
Dat argument dat als we geen lage lonen landen meer gebruiken, ze erop achteruitgaan kennen we onderhand wel.
Jezelf op de borst kloppen omdat je ze tenminste nog één euro geeft ipv niks terwijl een minimale levensstandaard 5 euro zou vereisen.
We houden daarmee ook een systeem overeind dat niet zou bestaan als we ze niet zouden uitbuiten. Wat er dan wel zou zijn? Geen idee. Maar uitbuiting is geen optimale situatie.
RobWu @DirtyBird14 april 2025 14:07
Jezelf op de borst kloppen omdat je ze tenminste nog één euro geeft ipv niks terwijl een minimale levensstandaard 5 euro zou vereisen.
Dat lees je verkeerd uit mijn post.
Ik zeg niet dat het huidige systeem OK is zo, maar dat alles zo nauw verweven is dat er geen simpele oplossing mogelijk is zonder overal in te boeten qua welvaart.
Odie @Arms2Short13 april 2025 19:38
Je vergeet: dat POTUS kennelijk gerechtelijke uitspraken kan negeren want wie gaat hem bestraffen als je weet dat ie je publiekelijk sloopt (nasty person, incompetent person, etc) én zichzelf een pardon geeft voor alles wat ie misdaan heeft. Je vergeet: dat ie publiekelijk flirt (en zijn handlangers het gewoon hardop zeggen) dat ie ondanks artikel 22 (en minstens net zo belangrijk, artikel 14) gewoon een derde termijn wil. Je vergeet ook marktmanipulatie waar z’n oligarch vriendjes flink geld op verdienen, om later daar publiekelijk over op te scheppen… en zo kunnen we door en doorgaan. Die man is een ramp, een trainwreck, een veroordeelde crimineel, een smeerlap (zie “grab ‘m by the pussy”) en een dictator (want hij regeert per decreet, niet via de senaat) met grootheidwaanzin (“I want my people to sit up at attention”, verwijzend naar de Noord-Koreaanse mensen en dictator) en een leugenaar (“I will end the war on day one” en “egg prices will come down on day one”). Gosh de lijst van feitelijkheden is zo lang, zo vermoeiend lang.

Edit: links toegevoegd voor wie nog twijfelt en een quote gefikst

[Reactie gewijzigd door Odie op 14 april 2025 15:25]

dimdek @Arms2Short14 april 2025 09:20
Ik vind het kaartje van de democratie index op Wikipedia altijd nog leuk om te zien. De Verenigde Staten vallen onder de onvolledige democratieën, hoewel ze er zelf altijd hun mond van vol hebben (maar dat is marketing). Nederland is overigens ook niet volledig democratisch, net zoals de de meerderheid van Europa.
https://nl.wikipedia.org/...e-index_van_The_Economist

Ik vind het boek Kolonialisme! van Martin Bossenbroek overigens wel een aanrader voor een wat bredere kijk op hoe de wereld er nu uitziet.
yelop @Arms2Short13 april 2025 12:34
Niet alleen in dat land... uberhaupt, democratie is een tiranie van de meerheid over de minderheid. Ik denk dat we beter als dat kunnen.
Skear @yelop13 april 2025 14:13
Beter dan de tirannie van de minderheid.

Dat democratieën niet perfect zijn, dat klopt. Er zijn echter ook grote verschillen in hoe een democratie kan worden ingericht, zie o.a. de reactie van Sebazzz hierboven.

Vooralsnog het beste systeem voor het meerendeel van de mensen, maar laten we niet stoppen het te verbeteren.
1nsane @Skear13 april 2025 18:38
Dat is ook idd de andere kant van de medaille. In NL heb je tegenwoordig zoveel partijen dat een coalitie haast onmogelijk wordt en dat áls die er is, ook binnen de coalitie meningsverschillen blijven wat beleid maken en uitvoeren haast onmogelijk maakt, de oppositie (minderheid) duikt daar gretig bovenop en wijzen met het vingertje terwijl ze zelf ook dwarsbomen, da’s ook niet alles.

Een 2 partijen systeem is een “giant douche vs. turd sandwich” verhaal maar te ver doorslaan werkt ook niet.
Madrox @1nsane13 april 2025 18:57
Toch zie ik dat liever dan een 2 partijen systeem. Wel vind ik dat een partij in de kamer minstens 5% aan kiezers achter zich mag hebben. Al die splinter partijen in de kamer maakt het werk ook lastiger (zoals iedere partij heeft x tiijd om te spreken, om er maar eentje te noemen).
1nsane @Madrox13 april 2025 20:28
Wat mij betreft zit er een balans in het midden. 2 partijen is veel te smal, het plethora aan partijen wat wij hebben, werkt verstikkend.
doltishDuke @1nsane14 april 2025 08:01
Ik ben eigenlijk toch wel erg blij dat er meningsverschillen zijn in onze coalitie. Je moet er toch godbetert niet aan denken dat de grootste partij het volledig voor het zeggen zou hebben :/
Orgel @doltishDuke14 april 2025 12:35
Maar nu is het probleem dat er een kapitein ontbreekt. We varen op een schip terwijl we nog eens niet weten waar naar toe.
doltishDuke @Orgel14 april 2025 13:13
Dat komt omdat we met z'n alleen een zooi populisten hebben gekozen. Dat ligt niet aan het stelsel zelf.
_Pussycat_ @yelop14 april 2025 03:06
democratie is een tiranie van de meerheid over de minderheid
eeuuuuuhhh... Nee. In bv. Nederland worden minderheden juist ook geholpen en gerespecteerd, en minderheidbelangen ook meegewogen.
bytemaster460 @yelop13 april 2025 18:57
Dat ligt er nogal aan. In de VS is dat misschien zo. In Nederland absoluut niet. Door de vorming van coalities krijgen kleine partijen ook wat gedaan. De SGP heeft bijv. relatief veel macht ondanks dat ze slechts heel weinig kiezers vertegenwoordigen.
cmegens @yelop13 april 2025 23:42
Wow. Dat is een idee wat je in de brugklas nog wel kunt hebben, maar richting einde middelbare school dien je toch wel te gaan snappen dat het idee wat complexer is dan dat.

Ten eerste leven wij in Nederland in een democratie en in de VS ook. Maar toch zijn beide democratieën behoorlijk anders. Dat het een democratie is betekend dat het volk mag stemmen. Daar zit een grondbeginsel achter dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft, een beginsel van gelijkheid en gelijkwaardigheid. Nu, daar zijn we al een paar decennia zoet mee om te begrijpen wat dat betekend, maar dat lijkt nog steeds een stijgende lijn.

Daarna kunnen de bestuursvormen nogal verschillen. Hier in Nederland stem je op een volksvertegenwoordiger. Onze ministers en minister president worden niet direct door ons gekozen. In de VS stemt men echter op een presidentskandidaat. Hele andere vorm. Waar hier consensus belangrijk is, is het daar vooral Decreten
Argantonis @yelop14 april 2025 06:42
Wat is het alternatief volgens jou dan?
Orgel @Argantonis14 april 2025 12:37
Het kapitalisme om zeep helpen wat dus nooit zal gebeuren.
Argantonis @Orgel14 april 2025 13:25
En dan? Je hebt alleen nog maar gezegd wat je níet wil. En het lijkt erop dat je kapitalisme en democratie met elkaar verwart. Kapitalisme, zeker in de ongecontroleerde huidige vorm, omver helpen, helemaal mooi. Maar democratie zorgt juist eerder voor een remmende werking op kapitalisme. Als arme mensen geen stem hebben dan kan een groot invloedrijk bedrijf al helemaal doen wat ze willen.
Orgel @Argantonis15 april 2025 15:58
Je bedoelt zeker die zogenaamde democratie onder leiding van die Trump. Een remmende werking op het kapitalisme terwijl hij ondertussen de beurzen manipuleert. :+ Of al die rechtste partijen met hun populistische praatjes waar voornamelijk de armen op stemmen die nog heilig geloven dat ze in een democratie leven. Iets met oogkleppen.
Argantonis @Orgel16 april 2025 09:07
Je kan blijven praten, maar je hebt nog steeds 0.0 antwoord gegeven op mijn vraag over hoe jij dan denkt dat het zou moeten. Dat de VS geen echte democratie heeft hoef je mij niet te vertellen.
Orgel @Argantonis16 april 2025 12:33
En jij moet beter leren lezen want dat heb ik al aangegeven.
Argantonis @Orgel18 april 2025 07:33
Je mag ook gewoon zeggen dat je geen antwoord hebt hoor. Kapitalisme omver gooien is GEEN antwoord.
morrowyn @Arms2Short13 april 2025 15:54
Deze uitspraak Citizens United vond ik ook wel interessant. Vooral interessant om te zien hoe bv. Musk tegen vakvonden is, maar wel voorstander is, van deze manier samenbanden.

Wikipedia: Citizens United v. FEC
Kingjohn55 @Sebazzz13 april 2025 15:49
De president kan wel geimpeached worden echter de vraag is of de republikeinen dat zouden aandurven.
Trump heeft de republikeinen aan de lijn dus hij moet het nog bonter maken dan nu en zelfs dan zie ik het niet gebeuren.
Odie @Kingjohn5513 april 2025 19:45
En there we have it… Trump heeft de partij gegijzeld met de immer aanwezige dreiging dat je als persoon door Trump zelf of zijn inner circle (inclusief de met voorkennis handelende MTG) kapot gemaakt wordt en in de steek gelaten wordt. Zie wat er met Rudy Giuliani, Michael Cohen, Steve Bannon (sloppy Steve), Mike Pence of Anthony Scaramucci is gebeurd. Een verkeerd woord en Trump en de zijnen plegen karaktermoord.
Evertprakkie @Sebazzz13 april 2025 16:12
[...]

Sowieso hebben we nu gezien hoe zwak de Amerikaanse democratie al was. Gerrymandering via de kiesdistricten (met daaruit volgend het tweepartijensysteem), via onbeperkte desinformatie op sociale media in het voordeel van de laatste presidentskandidaat, het kiezen van rechters door de politiek, het presidentieel systeem (wat op zichzelf al een gevaar is), het niet kunnen impeachen van een president, een president die zelf nooit verantwoordelijk kan gehouden worden voor daden tijdens het presidentsschap. En dat was alleen al de situatie vóórdat Trump aan de macht kwam.

Nu worden links en rechts de loyalisten op de juiste plekken gezet, extreem zorgelijke uitspraken gedaan, publieke stembeïnvloeding door Musk, en nog meer checks and balances afgebroken danwel zonder consequentie genegeerd.

Dit gaat niet op de korte termijn beter worden. Zelfs al legt Trump morgen het loodje, heb je Vance wel of één van de andere extremisten die gemakkelijk de draad verder kunnen oppakken. Daarmee is de Amerikaanse overheid een direct risico voor elke digitale dienst die je afneemt. Dat risico kan alleen verkleind worden als men echt begint de democratie daar te versterken en stevige hervormingen doorvoert.

Punt zijnde, Trump of niet, een volgende Trump in het kwadraat kan gemakkelijk gebeuren. Amerikaanse diensten zijn vanwege de overheid een risico.

Dat gaat echter niet gebeuren.
Dat musk de lakens uitdeelt is zowie zo al ondemocratisch hij is niet gekozen en infeiten heeft hij officieel daar geen mandaad voor en toch gebeurd het en niet te vergeten de corrupte geld stromen die naar presidents kandidaten gaan want bedrijven storten echt niet voor niets geld die willen er allemaal wat voor terug. Dit soort corruptie in amerika is nog legaal ook. Moet je eens proberen om als gewone burger 1000 dollar cash uit te geven om iets te betalen, dan word je meteen opgepakt.
Odie @Evertprakkie13 april 2025 19:39
In Musk’s defense: geen enkele minister of staatssecretaris wordt daar gekozen.
doltishDuke @Odie14 april 2025 08:04
Onze eigen minister president is dat ook niet. Dat hoeft ook geen probleem te zijn zolang een benoeming maar door de meerderheid van de volksvertegenwoordiging wordt geaccordeerd.

Dat zo'n meerderheid kan bestaan uit één partij die niet eens de verkiezingen hoeft te winnen is wel een enorm risico.

Overigens in het geval van de Nederlandse minister president mogen we Thorbecke op onze blote knietjes danken dat die niet direct gekozen wordt.

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 14 april 2025 08:06]

Evertprakkie @Odie14 april 2025 08:53
Klopt helemaal maar musk maakt in het geheel geen onderdeel uit vna de amerikaanse regering en heeft geen politieke functie, hij mag datgene doen wat hem het beste uitkomt vooral voor ziijn bedrijf en alle bedrijven tenkoste van democratie
Odie @Evertprakkie14 april 2025 15:34
Ik was ooit een Musk fanboy, ik had Tesla stock en reed (rij, helaas, nog wel) een Tesla. Musk is helaas afgezakt tot het niveau “nepotistische rechts radicaal”. Hij doet inderdaad waar hij zin in heeft en schuift schaamteloos zijn bedrijven naar binnen en tegenstanders die zijn contracten bedreigen naar buiten zoals bij de FDA en FAA. Nou zal een directe link tussen de mensen die ontslagen zijn en zij die Musk-contracten/papieren moeten goedkeuren lastig te bewijzen zijn, maar denk jij dat je heel veel tegengas aan Musk’s bedrijven gaat geven als er net een blik collega’s door diezelfde Musk net gewieberd is… Me don’t think so.

Dus wat je zegt, hij denkt vooral aan z’n eigen portemonnee.
Evertprakkie @Odie14 april 2025 17:08
Ik was ooit een Musk fanboy, ik had Tesla stock en reed (rij, helaas, nog wel) een Tesla. Musk is helaas afgezakt tot het niveau “nepotistische rechts radicaal”. Hij doet inderdaad waar hij zin in heeft en schuift schaamteloos zijn bedrijven naar binnen en tegenstanders die zijn contracten bedreigen naar buiten zoals bij de FDA en FAA. Nou zal een directe link tussen de mensen die ontslagen zijn en zij die Musk-contracten/papieren moeten goedkeuren lastig te bewijzen zijn, maar denk jij dat je heel veel tegengas aan Musk’s bedrijven gaat geven als er net een blik collega’s door diezelfde Musk net gewieberd is… Me don’t think so.

Dus wat je zegt, hij denkt vooral aan z’n eigen portemonnee.
En even een weetje, Nikola Tesla geboren in Kroatië is de uitvinder van de elektrische motor emigreerde hij in 1884 naar de Verenigde Staten , waar hij in New York een baan kreeg aangeboden bij het bedrijf van Edison. In 1891 werd Tesla tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd. Na korte tijd raakte hij in conflict met Edison, een van de grondleggers van General Electric. Edison kreeg een bepaald probleem met een van zijn uitvindingen niet opgelost en beloofde een flinke beloning te betalen aan degene die dat voor hem kon doen. Tesla nam de uitdaging aan en vond binnen korte tijd de oplossing. Edison weigerde echter de uitgeloofde beloning te betalen en antwoordde: “Je begrijpt onze Amerikaanse humor. Na enige tijd was Edison zelfs gedwongen om zijn dure en inefficiënte gelijkstroomsysteem te laten varen en ook op wisselstroom over te gaan. In 1916 accepteerde Tesla de (AIEE nu IEEE) IEEE Edison Medal, vernoemd naar zijn rivaal. Omdat Tesla, in tegenstelling tot Edison, niet zakelijk ingesteld was, trok hij nooit ten volle profijt van de patenten op zijn uitvindingen. Deze hadden hem in principe schatrijk kunnen maken maar hij had daarentegen voortdurend problemen met schuldeisers. Wel erg cynisch dat musk nu die auto Tesla noemt.
Odie @Evertprakkie14 april 2025 17:28
Dat laatste heeft Musk niet gedaan, in tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft hij het bedrijf niet opgericht. Tesla Motors werd in 2003 opgericht door Martin Eberhard en Marc Tarpenning. Musk kwam in 2004 pas kijken en werkte Eberhard er more or less uit door hem te degraderen in 2007. Tarpenning verliet niet lang daarna het bedrijf ook in 2008.
Evertprakkie @Odie14 april 2025 22:23
Klopt maar het ging mij meer om het verhaal van Nokola Tesla en de naam van de auto nu, maar je hebt helemaal gelijk.
Evertprakkie @Odie14 april 2025 22:24
Dat laatste heeft Musk niet gedaan, in tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft hij het bedrijf niet opgericht. Tesla Motors werd in 2003 opgericht door Martin Eberhard en Marc Tarpenning. Musk kwam in 2004 pas kijken en werkte Eberhard er more or less uit door hem te degraderen in 2007. Tarpenning verliet niet lang daarna het bedrijf ook in 2008.
Klopt maar het ging mij meer om het verhaal van Nokola Tesla en de naam van de auto nu, maar je hebt helemaal gelijk.
Jimijames75 @dgompie13 april 2025 10:41
En het deporteren van onschuldige mensen zonder enige juridische grondslag, en als een rechter bepaalt dat dat onrechtmatig is die uitspraken aan je laars lappen.
Wat er in dat land gebeurd is ongekend en een eye opener voor alle democratieën hoe snel alles kan worden afgebroken.
Darkstriker @Jimijames7513 april 2025 10:53
Het is ook vooral een goed voorbeeld voor de argumentatie dat men wetgeving juist zo beperkt moet formuleren dat er geen misbruik van gemaakt kan worden ipv zwammige bewoordingen als terroristen en vijanden van de staat of de natie te gebruiken die erg makkelijk misbruikt werden. Hoe vaak zaten hier mensen in de commentaren die alsmaar zeiden dat zoiets helemaal niet ging gebeuren en dat je dus geen zorgen hoeft te maken over je privacy, je veiligheid, je vrijheid van meningsuiting (niet te verwisselen met leugens). 100 dagen Trump toont bij uitstek dat je je daar zorgen over moet maken VOORDAT een figuur als Trump aan de macht komt. In de VS is dat niet gebeurt en zij oogsten daar nu de vruchten van.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 13 april 2025 13:34]

laptopleon @Darkstriker13 april 2025 13:17
Andersom geldt dat net zo goed. Je kunt heel je leven als een houthakker off-grid, zelfvoorzienend en analoog schapen gaan fokken in Alaska, want dan ben je tenminste betrekkelijk veilig voor types als Trump, maar dan geef je in feite ook allerlei opties op qua zelfbeschikking. Zelfs nog voordat er een dictator is opgestaan.

Wat er nu in de VS gebeurt is niet te voorkomen met privacy-wetten of wat voor wetten dan ook, want de beslissingen van de rechtbank worden niet eens meer uitgevoerd. Dit is het gevolg van willens en wetens stemmen op verkiezingsleugens die iedereen kan doorzien. (edit: typvouts)

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 13 april 2025 21:36]

The Zep Man
@laptopleon13 april 2025 15:08
Dit is het gevolg van willend en wetens stemmen op verkiezingsleugens die iedereen kan doorzien.
Vergeet niet de grote groep die niet gestemd heeft. Ook die draagt een deel van de schuld. Immers is niet stemmen gelijk aan een ander voor je laten stemmen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 april 2025 15:33]

laptopleon @The Zep Man13 april 2025 21:37
Zeker in dit geval, aangezien er al een ronde Trump geweest was en je dit mijlenver aan kon zien komen.
Darkstriker @laptopleon14 april 2025 07:24
Andersom geldt dat net zo goed. Je kunt heel je leven als een houthakker off-grid, zelfvoorzienend en analoog schapen gaan fokken in Alaska, want dan ben je tenminste betrekkelijk veilig voor types als Trump, maar dan geef je in feite ook allerlei opties op qua zelfbeschikking. Zelfs nog voordat er een dictator is opgestaan.
Geen idee waar je daarmee naar toe wilt. Off-grind leven kan in de huidige wereld nooit meer dan een niche fenomeen zijn. Zonder moderne industrie en landbouw zou 99% van de wereldbevolking een hongerdood sterven. Iedereen moet vrij en veilig kunnen leven, niet alleen een of andere gekke in Alaska.
Wat er nu in de VS gebeurt is niet te voorkomen met privacy-wetten of wat voor wetten dan ook, want de beslissingen van de rechtbank worden niet eens meer uitgevoerd. Dit is het gevolg van willens en wetens stemmen op verkiezingsleugens die iedereen kan doorzien. (edit: typvouts)
Dit is veel te zwart wit. Veel aanwijzingen van rechtbanken voert ook Trump gewoon uit en er wordt ook tegen zijn wijgeringen nog gewerkt aan consequenties. In de tussentijd zij de meeste dingen die wij en veel Amerikanen als aanvallen op de democratie, vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht, gelijkheid voor de wet en zo voort letterlijk al legaal door veel te vage en ruime wetgeving in de VS (tot aan de grondwet toe in dat land).

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 14 april 2025 07:26]

The Zep Man
@Darkstriker13 april 2025 12:34
Het is ook vooral een goed voorbeeld dat de argumentatie dat men wetgeving juist zo beperkt moet formuleren dat er geen misbruik van gemaakt kan worden ipv zwammige bewoordingen als terroristen en vijanden van de staat of de natie te gebruiken die erg makkelijk misbruikt werden.
Het grootste probleem van de VS zijn niet zozeer de wetten of de bewoording, ook al staan die wetten bijvoorbeeld slavernij toe.

Het grootste probleem van de VS is een gebrek aan gelijke handhaving. Law's for thee, not for me.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 april 2025 12:36]

Darkstriker @The Zep Man14 april 2025 07:06
Ik zei nergens dat het het grootste probleem was. Maar het is wel degelijk een van de grote problemen van de VS. Binnen bestaande wetgeving kan Trump op grote schaal uitzetten naar gevangenissen in het buitenland. Kan hij onwelgevallig studenten met een ander standpunt deporteren. Kan hij zonder controle al deze importtarieven opleggen. Ga zo maar door. Is dat het enkele grootste probleem? Misschien niet. Maar in wat voor wereld leef je, dat je denk dat alleen het grootste probleem aandacht verdient.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 14 april 2025 07:27]

Argantonis @Darkstriker14 april 2025 06:44
Wetgeving biedt geen bescherming als iemand maar populair en invloedrijk is. Checks and balances zijn een illusie. Kijk ook maar nu, Trump doet wat hij wil, ook al is het tegen de wet.
Darkstriker @Argantonis14 april 2025 07:09
Dat zeg je, maar ze hebben zich wel degelijk bij veel uitspraken neergelegd. Als hij ondanks deze dingen alsmaar populairder wordt, is er op bepaald moment geen houden meer aan maar het gros van de dingen die hij nu doen zijn gewoon legaal en dat is juist een groot probleem. Het maakt het veel makkelijker voor hem nog meer macht naar zich toe te trekken.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 14 april 2025 07:28]

junkchaser @Jimijames7513 april 2025 10:54
Exact. Een democratie is in wezen een systeem dat vrijheid biedt binnen grenzen, maar het blijft een gevangenis in een aangenamere vorm. Naarmate de naïviteit toeneemt en intellectuele scherpte afneemt, groeit het risico dat de elite en politiek ongeremd hun gang kunnen gaan, met alle gevolgen van dien voor de balans in de samenleving.
yelop @junkchaser13 april 2025 12:38
Yup.. dit dus..ik ben geen voorstander van democratie in ieder geval. Word allemaal verkocht alsof t meest heilige middel en doel is. Maar zoals ik hierboven al poste, we kunnen beter als dat. Dus hoe kunnen we beter doen als dat zou de vraag moeten zijn.
Wim Cossement @yelop13 april 2025 13:23
Allez, welk systeem moeten we dan wel gebruiken?
En het is beter dan, niet als... ;)
yelop @Wim Cossement13 april 2025 14:03
Oplossing ligt ook niet in een systeem zozeer denk ik. Maar in juiste onderwijzing en opvoeding. Bad input is bad output. En in het adresseren en helen van wonden/traumas persoonlijk of gemeenschappelijk. Verstoringen indentificeren. Wat is vrijheid? Wat is een recht? Volg die vragen goed door, en je creeerd iets op sterke grond.
Bepaalde elementen verwijderen van samenleving die niet te redden zijn mogelijk.
Onze voorouders hebben hun best gedaan, maar zijn niet all the way gegaan. Het is aan ons het verder te brengen.
Darkstriker @yelop14 april 2025 07:16
Oplossing ligt ook niet in een systeem zozeer denk ik. Maar in juiste onderwijzing en opvoeding.
Dat is ook allemaal gedreven door het systeem. In de meeste dictaturen houden de heerschappers de mensen arm en onwetend. In China houden ze de hele bevolking in continue paranoia door 24/7 toezicht.

Jij zegt dat je geen voorstander bent van democratie. Maar heb dan ten minste een geloofwaardig alternatief. Het lijkt helemaal niet of je er goed over na hebt gedacht. Je schrijft een vage, niet samenhangende tekst die helemaal geen oplossingen of alternatieven biedt. Ook in de filosofie moet en precies en concreet zijn.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 14 april 2025 07:17]

yelop @Darkstriker14 april 2025 11:27
Dat is allemaal natuurlijk ook niet goed. Volgens mij wees ik vrij goed en concreet waar naar wat ik bedoel. De vraag en richting is bovenal wat belangrijk is. Nummero 1 is (h)erkenning. Anders gebeurd er niks. En ik denk dat we daar geen eens voorbij komen. En 2. Nergens zeg ik alle antwoorden te hebben. Maar ik weet wel welke richting. Dat is een waarheid die mensen liever niet willen zien of niks mee willen doen maar laten we allemaal samen er over denken en achter komen ipv antwoord van 1 persoon te verwachten. Je hebt geen leider of redder nodig. Denk allemaal zelf na.
Darkstriker @yelop14 april 2025 15:42
Je hebt geen leider of redder nodig. Denk allemaal zelf na.
Uiteindelijk moeten er toch echt wel beslissingen worden genomen. Nadenken is leuk en wel, maar dat lost de problemen niet op. Dit gesprek doet me een beetje denken aan Anakin en Padme.
Anaking: "We need a system where the politicians sit down and discuss the problem, agree what's in the interest of the people, and then do it."
Padme: "Which is exactly what we do. The trouble is that people don't always agree."
Anakin: "Then they should be made to."
Padme: "By whom? Who is going to make them?"
Anakin: "I don't know. Someone."
Padme: "You?"
Anakin: "Of course not me!"
Padme: "But someone."
Anakin: "Someone wise."
Padme: "Sounds an awful lot like a dictatorship to me"
Anakin: "Well, if it works?"
En om even duidelijk te zijn, jij speelt Anakin in dit gesprek.

Ik ben het ook helemaal oneens ermee dat wij het niet eens zijn over de problemen. Op een kleine minderheid na die de werkelijkheid ontkent (PVV en co) is het niet zozeer een kwestie van niet de problemen herkennen. Het is een probleem van (1) prioriteiten (wat moet als eerste gebeuren en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar) en (2) aanpak (hoe los je het dan op?).

Om even terug te komen bij je vorige post:
En in het adresseren en helen van wonden/traumas persoonlijk of gemeenschappelijk.
Dit kan alles betekenen. Welke wonden? Welke trauma's? Hoe moet een gezelschap of de politiek een individueel/persoonlijk trauma "adresseren"?

Waar hebben we het over? Aardbevingen? Terroristische aanslagen? Slavernij? Woningnood? Watersnood? Stikstofcrisis? Oorlog (verleden of huidig)? Overbevolking? Uitbuiting van arbeidsmigraten? Bezuinigingen op onderwijs en wetenschap? Kinderarbeid? Toeslagenschandaal? Klimaatverandering?
Wat is vrijheid? Wat is een recht?
Daar is echt wel veel over nagedacht. Al duizenden jaren en zeker door mensen die slimmer zijn dan jij en ik (en er ook veel meer tijd aan hebben besteed). En absoluut ook voor onze grondwet en algemeen onze rechtsstaat. Geen idee waar jij vandaan haalt dat dat niet het geval zou zijn. Komt nog bij dat alleen omdat mensen hier goed over hebben nagedacht dat nog lang niet betekent dat ze het me jou eens moeten zijn. Dat dat het geval moet zijn lijkt wel een beetje de insteek van jouw kant.
Bepaalde elementen verwijderen van samenleving die niet te redden zijn mogelijk.
Kun je het vager maken? Welke elementen? Kerk? Groepen mensen? Wetten? Bedrijven?
Onze voorouders hebben hun best gedaan, maar zijn niet all the way gegaan. Het is aan ons het verder te brengen.
Hun best gedaan waarmee? Het land opbouwen na de oorlog? De planeet omzeep helpen? Vrouwen en niet-blanken onderdrukken? Leven op kosten van de volgende generatie voor pensioenen en AOW?

Al je statements zijn extreem vaag. Misschien niet in jouw beleving, maar in feite wel. Je kunt er alles in lezen van verre links-extremistisch tot jihadistisch tot nationaalsocialistisch rechts-extreem en ook veel gematigdere standpunten er tussenin. Maar wat je eigenlijk wilt of bedoelt is helemaal niet duidelijk.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 14 april 2025 15:56]

EvaluationCopy @yelop13 april 2025 13:44
'Maar zoals ik hierboven al poste, we kunnen beter als dat'

Wellicht kunnen we beter dan dat. Graag toch op z'n minst iets van een oplossingsrichting benoemen anders blijft het bij een beetje dom roepen.
rb78 @EvaluationCopy13 april 2025 19:16
Directe democratie (Zwitsers model), sowieso beter. Als de overheid iets doet waar genoeg mensen iets van vinden, kan het veranderd / teruggedraaid worden.
Philip Ross @yelop13 april 2025 13:21
Zoals al vaker gezegd, democratie is de minst slechte oplossing die we kennen.
Madrox @junkchaser13 april 2025 21:32
Totale vrijheid bestaat niet in welke vorm dan ook. Sociaal zijn we van elkaar afhankelijk, het is dan ook goed dat wij rechten en plichten hebben. Anders heb je gewoon anarchie en dat wil jij toch ook niet? Alles draait om een goede balans en tot nu toe is de echte Democratie het beste wat er is voor iedereen. Maar ja, als regering en overheden doorschieten in hun taak, hun verantwoording tegen ons, het volk dan gaat het mis. Zie de schandalen die we ook hier gezien hebben. Dan word het tijd voor een reset, bezinning en bijv. Niet blind vertrouwen op ai modellen bijvoorbeeld. Zwart/wit bestaat niet. Dat overheden behalve de regels ook hun gezonde verstand gebruiken is dan ook alleen maar toe te juichen. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden, iets wat rechters goed weten. Star de regels opleggen en uitvoeren naar de letter is niet verstandig en onwenselijk. Dan gaan de burgers zich verzetten. De overheid is er voor ons, niet andersom.
DealExtreme2 @Jimijames7513 april 2025 10:49
Ik denk dat dit een uitstekend moment is met die grootmachten om ons heen, vooral geen grootmacht-bondgenoot meer te hebben en er alles aan doen om deze 'vriend' (eerder een bully!) zo snel mogelijk niet meer aan ons te binden.

Amerika, ja, in het verleden hebben ze wel eens wat gedaan, maar: verleden is verleden, dat is niet nu. Bovendien, Rusland is vast beter voor ons als we onze 'beschermer' met die verschrikkelijke kernwapens kwijt zijn, want dan zijn wij geen dreiging meer voor hem. Het werkt 2 kanten op eh! En China wil maar al te graag spullen verkopen aan ons, dus die past ook wel op. Verder geen dreigingen in de wereld denk ik, en van alle grote/machtige landen is Amerika echt wel de aller aller aller slechtste, dus boycot dat Amerika op nummer 1, zo snel mogelijk!
White Feather @DealExtreme213 april 2025 11:54
Bovendien, Rusland is vast beter voor ons als we onze 'beschermer' met die verschrikkelijke kernwapens kwijt zijn, want dan zijn wij geen dreiging meer voor hem. Het werkt 2 kanten op eh!
Nogal naïef.

Rusland is net zo’n grote bully als dat de VS is. Of kun je je al die landen waar Rusland de opinie beïnvloedt en militaire operaties houdt en dictaturen ondersteunt opeens niet meer herinneren?

Ze houden als beesten huis in de Oekraïne en hebben 100.000-den kinderen weggevoerd. Het enige wat het huidige Rusland onder Putin tegenstand kan bieden is juist een klap terug geven.

En wanneer is er ook maar 1 woord gesproken over een actie richting het daadwerkelijke grondgebied van Rusland? Helemaal nooit. Alleen de Oekraïne heeft Rusland aangevallen als vergelding.

Dus de bedreiging vanuit het westen is meer een verzinsel dan dat hij daar werkelijk is.

Jij zegt nu: laten we maar onze grote broer niet meer meenemen, want dan loopt het contact met de bully beter. (Niet dat die grote broer tegenwoordig nog te vertrouwen is maar goed.)
DealExtreme2 @White Feather13 april 2025 13:59
Het was ook ironisch bedoeld ;)
Obfzk8R @DealExtreme213 april 2025 19:52
Bovendien, Rusland is vast beter voor ons als we onze 'beschermer' met die verschrikkelijke kernwapens kwijt zijn, want dan zijn wij geen dreiging meer voor hem. Het werkt 2 kanten op eh!
Weet jij waarom het neutrale Nederland (o.a.) een bedreiging was voor Duitsland en is aangevallen door Duitsland in de tweede wereldoorlog?

Jammer genoeg zitten er ook nog twee heel nare eigenschappen in de mens:
  • Mensen die zwakker, anders, stiller zijn, lopen vaker het risico om "ge-bullied" te worden. Op school, op het werk, buiten op straat, in de kroeg...
  • Extraverte mensen worden geprezen, introverte mensen worden te vaak gepushed om extraverter te worden. Alsof ze niet goed genoeg zijn en daardoor ook weg gezet worden.

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 13 april 2025 19:53]

Kevinp @Jimijames7513 april 2025 10:50
Tja je geeft Trump de schuld. Maar dit is al jaren aan de gang.

de EU moet zijn eigen vrienden maken ipv de introverte meeloper blijven. En ja dat betekend ook beter contact met Rusland, China en India. En met name die eerste is belangrijk. Dat is namelijk een direct probleem als ze vreemde dingen gaan doen.
Pyronick @Kevinp13 april 2025 11:35
Dat is lastiger dan gedacht. De EU is op handelsgebied al decennia bezig om de banden met ASEAN en Mercosur (de evenknieën in resp. Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika) aan te halen.

Maar voornamelijk populisten zijn steeds meer bezig om dat te blokkeren en onze transatlantische afhankelijkheid in stand te houden.
FranzFerdiNaN @Kevinp13 april 2025 12:22
We hebben decennia geprobeerd Rusland te vriend te houden. Het werkt niet. Het heeft ons alleen maar zwakker gemaakt.
laptopleon @FranzFerdiNaN13 april 2025 13:18
Het is in Rusland ook een hele tijd de goede kant op gegaan, maar zoals zo vaak met een land wat zich hersteld van een onderdrukkende overheid, ging het toch weer mis.
HuisRocker @laptopleon13 april 2025 18:31
Het leek alleen "de goede kant op te gaan", de FSB (en daarvoor KGB) had en heeft altijd op de achtergrond de controle behouden, zelfs de zogenaamd 'mislukte staatsgreep' heeft alsnog de KGB/FSB op de troon opgeleverd, sterker, hij zit ernu nog!
Khalid. @FranzFerdiNaN13 april 2025 19:08
Wanneer hebben jullie dat geprobeerd?? Steeds de nato landen uitbreiden?
En jarenlang dagelijks roepen dat ze de vijand zijn??
En in elke film of serie zijn ze de bad guy? Je groeit op met nieuws en films waar ze de slechterik zijn en dat beeld blijft.
laptopleon @Khalid.13 april 2025 21:42
Ja, de NAVO en EU proberen altijd uit te breiden, maar hoe is dat anders dan wat Rusland ook altijd al deed? Al die Oost-Europese landen werden met kunstgrepen zoals goedkoop gas en graan bij de USSR / later Russisch bondgenoot gehouden. Zolang je geen geweld gebruikt etc is dat op zekere hoogte geen probleem.
JeanB42 @Kevinp13 april 2025 12:05
Beter contact met Rusland? Heb je het nieuws soms gemist?

Rusland is het meest onbetrouwbaar van alle landen.
Madrox @Kevinp13 april 2025 19:02
Ehmm, er gaan geruchten dat de Amerikanen er zelf achter zitten, dat opblazen van die leidingen. Geen idee wat hiervan waar is, maar het zou mij niets verbazen.

[Reactie gewijzigd door Madrox op 13 april 2025 19:03]

Icekiller2k6 @Jimijames7513 april 2025 13:39
Het feit dat ze daar zijn zonder papieren = misdrijf.
Of je daar nu akkoord mee bent of niet.

In België sturen we mensen toch ook terug als hun asiel geweigerd wordt? Daarmee dat de meeste “handig” hun papieren verliezen. Zodat land van herkomst niet te controleren is…
burgt @Icekiller2k613 april 2025 14:45
In de VS gaat het nu een stapje verder, daar worden mensen zonder bewijs naar een buitenlandse inhumane gevangenis gestuurd. Zelfs met de juiste papieren kun je daar zo maar opgepakt worden. Zoe ook de gevallen van de Turkse studente en met visum en de pro palestijnse student met greencard.

Ook kwam een Brit erachter dat een foto van zijn tatoeage op de lijst stond met Tren de Aragua gang tatoeges, terwijl hij daar heelmaal niets mee te maken heeft, en vreest nu dat hij een geplande trip naar de VS naar familie beter niet kan maken daardoor.
Een Australische gast was in de federale gevangenis gezet zonder reden toen hij jet land binnen kwam omdat hij martial arts worksshops ging geven, die is ondertussen weer terug gestuurd.

[Reactie gewijzigd door burgt op 13 april 2025 14:48]

Odie @burgt13 april 2025 19:52
Dat is niet van nu hoor, onder vorige presidenten gingen er ook mensen zonder proces naar Cuba. En Obama en Biden deporteerden meer dan Trump so far. Obama deporteerde het meest in totaal (5,3 miljoen), gevolgd door Biden (4,6 miljoen), terwijl Trump’s eerste termijn aanzienlijk lager lag (2,1 miljoen). Het grote verschil is dat Donnie er een TV show, een inhumane TV show, van maakt. Inclusief schertsende Posts vanaf het officiële Witte Huis account.
burgt @Odie14 april 2025 08:20
Ik heb de totale cijfers niet zo snel gevonden, maar Obama deed het over twee termijnen, en bij Biden was er een grotere inflow bij de grens, daarbij lag het totaal bij meer dan 80% van de deportaties bij mensen die net illigaal de grens over wagen gegaan en die opgepakt zijn, of afgewezen zijn door het immigratie proces. Dat his heel wat anders dan wat Trump nu aan het doen is.
Daarom is hij nu ook teruggefloten door het supreme court dat er wel "due process" moet zijn, daar zit het grote verschil. Ook gebruikten Obama en Biden Guantanamo Bay niet als deportatie hub. Het is niet hetzelfde.
Odie @burgt14 april 2025 15:42
Volgens mij was het een US District Judge die dat vond, Trump vroeg SCOTUS die order nietig te laten verklaren wat ze tot mijn verbazing niet deden.
burgt @Odie14 april 2025 16:17
Er zijn meerdeere zaken die spelen die bij de SCOTUS zijn beland.
Over de gelinkte zaak is een uitspraak gdaan; 9-0 beslissing van de supremes, (vrij uniek in deze tijd) die aangeeft dat er gefaciliteerd moet worden dat die man terug gehaald moet worden om zich te kunnen verdedigen in een rechtzaak zaak (dus dat er "due process" moet zijn).
Maar de advocaten proberen zich hier nu uit te wurmen terwijl SCOTUS het al terug verwezen heeft naar de lagere rechter.
Die heeft gesommeerd dat de man dus terug gehaald moet worden en dat DOJ nu elke dag een report moet inleveren met de stappen die ze ondernomen hebben om hem terug te halen. Maar daar hebben ze uiteraard nog geen goed gehoor aan gegeven.
dit kanaal volgt het op de voet van een advocaat die de zaak volgt:
legal AF - Trump TORCHED by Federal Judge After SCOTUS LOSS
Dinsdag komt er weer een hearing, maar Trump's DOJ zal inderdaad alles proberen om te vertragen en er onderuit te komen.

In een andere zaak had Trump wel een partial win met een 5-4 beslissing dat hij de Alien Enemies Act mocht gebruiken, maar met de toevoeging dat er wel due process moet zijn en dat de mensen die uitgezet worden van te voren een bericht moeten krijgen dat ze uitgezet gaan worden. (Daar is DOJ ook niet blij mee)
Kroesss @Odie14 april 2025 08:23
Het argument dat Obama en Biden meer mensen deporteerden is totaal loos. Het gaat namelijk totaal niet over hoeveel mensen er gedeporteerd worden, maar de manier waarop.

Zolang de juiste juridische procedures gevolgd worden, is er niets mis met deporteren, en ook niet met grote aantallen. Het probleem is echter dat onder Trump nu gewoon lukraak mensen worden opgepakt, en zonder enige toetsing door een rechter naar de meest verschrikkelijke gevangenis worden gestuurd. En als dan blijkt dat ze helemaal niet gedeporteerd mochten worden, dan spant de regering zelfs nog een rechtszaak aan om hen niet terug te hoeven halen.
Odie @Kroesss14 april 2025 16:30
Het argument dat Obama en Biden meer mensen deporteerden is totaal loos. Het gaat namelijk totaal niet over hoeveel mensen er gedeporteerd worden, maar de manier waarop.
De manier waarop als verschil probeerde ik al te illustreren, hoewel ik alleen de inhumane kant noemde en er inderdaad ook nog een juridisch aspect aan zit.

Met mijn Biden/Obama vergelijking probeerde ik alleen te stellen dat deportaties an sich niets nieuws zijn, net zoals wij dat ook doen.
watabstract @dgompie13 april 2025 12:23
Er is vanalles aan de hand inderdaad en we blijven kritisch meekijken maar ik stoor me ook aan de media die er wel erg veel aandacht aan geven op zo ongeveer elk moment van de dag. Na 6 keer die beelden van Trump met z'n lijst weten we het wel hoor. Twee keer was al meer dan genoeg. Ik ben ook zeer voor een sterk defensieapparaat in Europees verband. Dat ben ik overigens al jaren. Maar we moeten niet doen alsof de Russen morgen voor de deur staan. Dat staan ze niet want ze hebben hun handen vol aan Oekraïne en als ze een Navo land aanvallen dan wordt dat flutleger van ze in de pan gehakt. Zelfs zonder de Amerikanen erbij is er voor Putin geen beginnen aan. De soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. Laten we vooral het hoofd koel houden en goed blijven omgaan met de veranderingen. Alleen dan slepen we er het maximale uit en kunnen we uiteindelijk zelfs profiteren van alle verandering. Want 1 ding is zeker: Trump is zijn land enorm aan het het verzwakken en daar kunnen wij uiteindelijk de vruchten van plukken. De een z'n dood...
burgt @watabstract13 april 2025 14:54
Het is vooral idioot dat het gedrag van Trump nergens voor nodig is en dat hij blijkbaar niet doorheeft dat hij de VS alleen maar zwakker maakt.
Het enige goede punt is dat Europa wat minder afhankelijk wordt van de VS hierdoor. Maar verder is de wereld er niet beter van.
Obfzk8R @burgt13 april 2025 20:04
Het is ook idioot dat wij dichter bij huis (hier in Nederland o.a.) populistische partijen steunen, waarvan de lijsttrekkers grote schreeuwers zijn die altijd alles wat slecht is en zondebokken kunnen aanwijzen, maar geen levensvatbare oplossingen kunnen bieden. (Klinkt als Trump, of niet?) En wat is nu de oplossing voor de EU? Samen samen samen... want de VS laat ons in de steek.
Ik ben benieuwd hoe de populisten en aanhangers zouden hebben gereageerd als hun populistische partijen massaal hun zin gehad met hun Nexit, Frexit, Polexit, Danexit... (ga zo maar door). Ze kunnen i.i.g. trots zijn met hun Nederlandse variant van MAGA (MNWG?) en hoe de rest van de EU naar ons kijkt.
burgt @Obfzk8R14 april 2025 08:35
En vaak hebben deze populistische partijen achter de schermen contact met dezelfde partijen als Steve Bannon en anderen, blijkbaar ook nog vaak met Russisch geld, die uit zijn op chaos en disruptie. Ze hebben een formule uitgevinden die werkt en angstzaaien en zonde bokken opwerpen voor complexe problemen slaat blijkbaar aan.
En zelf houden ze zich niet zo aan de regeltjes, net als Trump, zie Marrie LepPenn, Orban etc..
watabstract @Obfzk8R14 april 2025 09:39
Gelukkig gaat de trend van populisme in Nederland in de peilingen al een jaar bergafwaarts. Als het kabinet valt en er komen weer verkiezingen dan is de PVV allang de grootste niet meer dus dat komt wel goed. Wilders heeft zijn kans gehad en niet geleverd. Dat beseft hij zelf ook wel en daarom wordt de boel nu gerekt. Neerlands roeptoeter is over zijn houdbaarheidsdatum heen.

Bron: https://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/grafiek_trends.html

[Reactie gewijzigd door watabstract op 14 april 2025 09:40]

Obfzk8R @watabstract14 april 2025 11:40
De hele wereld dacht dat Trump na zijn 1ste periode, aanzetten tot geweld en andere idioterieën dat het - zacht uitgedrukt - onmogelijk zou zijn dat hij herkozen zou worden. En toen? De Amerikanen bleken nog niet genoeg kasteiding gehad te hebben. :D Ik hoop van harte dat we een keer met de meerderheid/allen kunnen gaan werken naar oplossingen op een mensvriendelijker manier, maar gezien de situatie in de wereld momenteel, moet er nog heel wat gebeuren. Ik denk zelfs dat als er stel mensetende alienras blijkt te bestaan die onze aarde bedreigt er nog steeds mensen zijn die zich zullen "opofferen" als aardbeien toetje met slagroom en met die aliens zouden gaan samenwerken. ;)
Odie @Obfzk8R14 april 2025 15:15
Dat dit na de eerste termijn en al z’n bewezen leugens kon gebeuren hebben we te danken aan propaganda, big tech en het falen van zowel DEMs als GOP als partij.

Ergens heb ik het gevoel dat we in een alternate multiverse terecht zijn gekomen. Dark Matter style.

[Reactie gewijzigd door Odie op 14 april 2025 15:43]

Odie @burgt13 april 2025 19:59
Nou, ik durf te zeggen dat er één persoon de wereld richting WW3 duwt en dat is Trump. Hij maakt China ziedend, beledigd (via Mr Eyeliner) ze tot op het bot en brengt ze straks grote economische schade toe. Er komt een moment dat China misschien wel naar wapens grijpt, al was het alleen maar door een strike by proxy door Taiwan te annexeren, hetgeen een mega impact op de wereldeconomie gaat hebben. Noord-Korea, Rusland en Iran en Israël staan al likkebaardend klaar om in die chaos hun eigen agenda uit te gaan voeren.

Ik ben geen fear monger maar ik ben nog nooit zo bang geweest dat WW3 realiteit gaat worden in de komende jaren. Wat zeg ik, ik geloof dat deze eigenlijk al jaren geleden is begonnen met de annexatie van De Krim en dat hij nu vooral by proxy en zonder wapens wordt uitgevoerd maar binnenkort toch echt met bommen kan gaan plaatsvinden. Ook in NATO landen. En ook Nederland gaat dat dan fysiek voelen (denk: Rotterdamse haven, Den Haag als thuishaven van grote internationale organisaties en Brussel).
burgt @Odie14 april 2025 08:25
En dat terwijl hij pretenderede een peace president te zijn... Het zou me niet verbazen als dit zijn tactiek is om een derde termijn te forceren; "ik ben een wartime president, dus geen verkiezingen". Laten we hopen dat het niet zo ver komt.
Odie @burgt14 april 2025 15:10
Die theorie heb ik vaker gehoord, zou kunnen. We gaan bij de volgende verkiezingen, als die komen (geez, nooit verwacht dat ik dat echt zou gaan betwijfelen wat betreft de VS) nog een enorme shitshow zien denk ik. Als ie verliest zal hij weer niet toegeven, in de film The Apprentice kun je zien dat Trumps 3 mantra’s (geleerd van zijn mentor Roy Cohn) als volgt zijn:
1. Attack! Attack! Attack!
2. Admit nothing and deny everything
3. No matter what happens you claim victory and never admit defeat. You have to be willing to do anything to anyone
Z’n vorige termijn had ie stuntels om zich heen, nu een roedel hongerige wolven. Zolang hij president is zet ik in ieder geval geen stap meer in de VS, zeker niet nu het nieuws naar buiten komt dat ze via AI de socials van immigranten en/of reizigers gaan checken op kritiek. En dan durft Vance een grote mond op te zetten over de EU en free speech.
Obfzk8R @Odie14 april 2025 11:49
Ach... Het westen van Nederland staat volgens een deel van de bevolking dan toch al onder water. Valt dan geen eer meer aan te behalen. ;)
Dus snel ff verhuizen naar Enschede of net ten oosten van Amersfoort. Hoewel... er dan wel een haven in Amersfoort zou zijn aangelegd en ik het toch geen goed idee vind om daar dan te zijn ten tijde van de inval door... O-)
Odie @Obfzk8R14 april 2025 15:11
Over honderd jaar… ik verwacht eventueel grootschalige ellende veel eerder.
Doornekamp33 @watabstract13 april 2025 19:55
Zou dat "flutleger" van de Russen niet graag deze kant op hebben.
Men noemt Oekraine daar geen oorlog, en daardoor worden de dienstplichtigen niet gestuurd, op dit moment vecht er hooguit 20% van de mankracht in Oekraine, als de pleuris echt uitbreekt krijgen we er een aardige kluif aan om ze van ons af te houden, en dan heb je ook kans dat de kernwapens wel ingezet worden.
watabstract @Doornekamp3314 april 2025 09:42
Rusland heeft sterk verouderd materiaal en dat los je met manschappen niet op. Kernwapens tja.. Als die eenmaal worden ingezet dan wordt Rusland sowieso van de kaart geveegd. Dat maakt het zeer onwaarschijnlijk dat ze die inzetten. Kernwapens zijn eigenlijk alleen nuttig als afdreiging.
NakedDutchy @dgompie13 april 2025 12:20
Grappig dat dit wel redenen zijn om te boycotten maar kinderarbeid, slavernij en onderdrukking niet. We kopen met zijn allen iphones, elektrische auto's en kleding etc waarbij materialen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden worden verkregen.

Ik kies hier geen kant maar wat we hier in het rijke westen doen is zo hypocriet als de pest. Voor ons eigen moraal moeten we nu Amerikaanse producten boycotten om ons zo een beter gevoel te geven terwijl we aan de andere kant onze ogen sluiten.
Mitchelllll @NakedDutchy13 april 2025 19:35
Wie zegt dat mensen dit niet moeten boycotten dan? Dat doe ik wel zoveel mogelijk. Overigens is het appels met peren vergelijken. Trump gedraagt zich als de oppergod en strooit met importtarieven en dreigementen. Hoezo is het hypocriet om dat te boycotten en landen die zich schuldig maken aan kinderarbeid niet?
tedades @NakedDutchy13 april 2025 18:53
In February, the five largest Russian fossil fuel importing countries in the EU paid Russia a total of EUR 1.3 bn for their imports, over half of which were purchases of LNG. The EU has granted an exemption for Russian crude oil imported through the southern branch of the Druzhba pipeline to Hungary, Slovakia, and the Czech Republic. While Russian pipeline gas and LNG remain unsanctioned, the pipeline transit through Ukraine ended in December 2024, terminating Gazprom’s gas deliveries to Slovakia, Czechia, and Austria.
Bron: https://energyandcleanair...el-exports-and-sanctions/
Dat klinkt inderdaad ook hypocriet. Het een roepen en het andere doen.

Volgens mij zijn wij Nederlanders goed in zaken doen en dat zullen we dan ook blijven doen. Politiek gooit daar (vaak bewust) roet in eten. Die handel is ook wat ons kleine landje groot maakt. Ik hoop dan ook altijd dat iedereen die zaken doet zich ook bewust blijft van onze eigen toekomst. Dus hypocriete dingen niet alleen gebeuren voor de extra centjes.
Obfzk8R @NakedDutchy13 april 2025 20:12
Klopt. Het is ook gemakkelijker om anderen te veroordelen dan naar jezelf te kijken. Het is gemakkelijk om iemand die steelt een dief of heler noemen, maar wel te leven met het resultaat van het gezegde "van de vrachtwagen af gevallen". Piet Hein, Cornelis Jol waren niet zomaar een piraten, maar een piraten met een kapersbrief. }>
Mmmmm... Er zit verschil in... :X (als het handiger uit komt.) Een soldaat die in oorlogstijd de meest vreselijke daden pleegt (van de winnende kant) wordt minder snel vervolgd.

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 14 april 2025 07:37]

Mitchelllll @dgompie13 april 2025 10:58
Eens. Negeren van rechterlijke uitspraken. Autocratische uitspraken doen. Alle tegenspraak de mond snoeren. Afdelingen wissen en bevolken met ja knikkers. Tegenstanders terugbetalen met gerichte wraakacties. Begint behoorlijk te lijken op een dictatuur. Boycotten die handel.

[Reactie gewijzigd door Mitchelllll op 13 april 2025 10:58]

aschja @dgompie13 april 2025 11:39
Gelukkig is Trump wel te conclusie gekomen dat ie niet zo machtig is dat hij denkt. De reden de dat tariffs zijn uitgesteld is omdat er zoveel landen als puppy's aan zn voet lagen, maar omdat China als een gek Bonds aan het verkopen was. Daarnaast zit China op ruim 800 miljard dollar aan US Bonds. Buitenlandse mogendheden hebben de US bij de ballen. Want zodra China/Japan/Zuid-Korea gezamelijk die Bonds de verkoop in mikken, gaat het hele financiële systeem in de US op zn gat.
Madrox @aschja14 april 2025 05:08
Het mooie hierin is , is dat de Canadezen hierachter zitten, hit then where it hurts ....
Xander2 @dgompie13 april 2025 15:44
Dus een boycot van Amerikaanse producten en diensten is zeker op zijn plaats. We zouden zeker opnieuw moeten kijken of we echt wel al die Amerikaanse (cloud) diensten en militaire producten of moeten nemen.
Nee. Zo heet moet je de soep niet eten, dit soort impulsief gedrag geeft alleen maar aan de situatie niet te begrjipen en dus ook niet de consequenties; die export moet je niet lamleggen op dit moment, want is belangrijker voor de VS en daarmee de EU.

VS is al decennia een netto import staat met de grootste consumptie ter wereld. Op de pof van anderen. Een boycot van VS gaat geen deuk in een pakje boter slaan omdat de export veel kleiner is en die grote VS consumptie (o.a. EU export) kan de EU niet 1-2-3 compenseren elders, indien ooit. China is hard bezig de lokale consumptie aan het opkrikken maar kan dat ook nog niet voorlopig.

En dat is de issue waar het hier om gaat en wat Trump beoogt. Wat Trump hier probeert is een Nixontje, de dollar devalueren zonder de consumptiekracht van de VS aan te tasten.

De VS kan de exportkracht niet vergroten zonder de consumptiekracht aan te tasten en dat zal Trump hoe dan ook moeten erkennen op een bepaald moment.

Dus eigenlijk de situatie voortzetten die al decennia bestaat, goedkoop elders produceren maar de winst laten terugvloeien naar Wallstreet etc. Dat werkte prima met Japan/Taiwan maar China is een maatje te groot zonder VS militaire bases.

Dat is dus niet haalbaar meer maar wel een enorm probleem, want bij een financiële crash gaat vooral de EU maar ook de rest van de wereld mee. De EU (en zeker London na Thatcher) is net zo gevoelig voor elke bubbel op de stock markets en zit in hetzelfde schuitje zonder het voordeel de reserve currency te hebben.

China, Rusland, het oosten zijn het meest flexibel bij een crash vanwege de aanwezigheid van grondstoffen en lage welvaartsstatus.

Voor de EU, banden met die landen moeten op de één of andere manier hersteld worden en productie moet terug ASAP, want wat Trump hier doet is blufpoker en onhaalbaar. Publiek/diplomatiek is het anders maar economisch heeft hij alleen dezelfde keuzes als de afgelopen decennia en de voorgaande regeringen.

Ook Trump zal binnenkort (net als voorgaande regeringen in de VS incl. democraten) de onvermijdelijke tax cut moeten regelen voor de grote bedrijven/rijken om het VS netto importsysteem te handhaven.

Dat fascisme wat aan Trump doebedeeld wordt was economisch in de kern al ingezet decennia geleden en alle partijen hebben vrolijk meegespeeld...
DealExtreme2 @hydex13 april 2025 10:32
Tegelijkertijd zie je ook overal dezelfde reactie; van bijvoorbeeld de EU: "dit soort importtarieven raken vooral de de Amerikanen en leveren niks op". En paar dagen later: "wij komen ook met importarieven!". Ik neem aan dat die dan vooral.... de Europeanen raken, en niks opleveren? :s

Precies, blijf rustig, en laat hem lekker met z'n tarieven, maar ga niet zo kinderachtig reageren. Dit is alsof kleuters ruzie maken. Toon je niet ware kracht door te zeggen: huh, zei je wat Trump? Iets met tarieven?
White Feather @DealExtreme213 april 2025 12:03
Tegelijkertijd zie je ook overal dezelfde reactie; van bijvoorbeeld de EU: "dit soort importtarieven raken vooral de de Amerikanen en leveren niks op". En paar dagen later: "wij komen ook met importarieven!". Ik neem aan dat die dan vooral.... de Europeanen raken, en niks opleveren? :s
Lekker zwart-wit en simpel geredeneerd.

Als jij ten overstaan van de hele klas op je kop geslagen wordt door iemand, dan is dat vooral nadelig voor degene die jou slaat, iedereen ziet dat het een bully is.

Dus dan maar niets terug doen? Dan laat je ook over je lopen en laat dat dan net zijn waar die bully voor gaat, macht over jou. En dan krijg je ook nog anderen die zien dat je over je heen laat lopen die dan macht over jou willen.

Misschien even nadenken dat er mensen zijn die vele malen meer verstand van politiek hebben en dat de wereld misschien niet zo simpel is als jij je voorstelt.
DealExtreme2 @White Feather13 april 2025 13:56
Om in je eigen vergelijking door te gaan: dan sla je terug 8)7

En de simpele voorstelling van zaken kwam niet uit mijn pen, maar uit die van de EU zelf.

Het is iedere keer diezelfde grap van Trump (dreigen met de max en dan in afgeslankte vorm doorvoeren), en ze trappen er allemaal keer op keer in. Ze doen exact wat een bully wil: op dezelfde manier terugslaan. En dat terwijl je ook gewoon slimmer kan zijn, maar dat 'verstand' zie ik niet direct terug.
burgt @DealExtreme213 april 2025 15:06
De bully wil dat we op onze knieën gaan en smeken om een deal. Daar moet je niet aan mee willen doen, vooral als zijn redenering laar zien dat hij geen benul heeft hoe de wereld economie werkt.
De tarieven vanuit Europa zijn gerichter dan wat Trump doet, dit kan helpen bij latere onderhandelingen; jij dropt tarieven op ons, dan doen wij hetzelfde.
Ook zijn er meer processen gaande zoals dat NAVO verdragen dit eigenlijk noet toestaan en zijn we banden met andere landen aan het versterken om de VS te vervangen als leverancier van sommige goederen.
Madrox @DealExtreme214 april 2025 08:10
Nee, dat wil deze bully niet. Hij wil cadeautjes van de anderen, met contra heffingen krijgt hij die niet, integendeel.

De Canadeze premier heeft, behalve tarifs een nog grotere klap uitgedeeld, uitverkoop van amAmerkaanse bonds, wat hij ook met andere landen heeft gedeeld. China doet het ook en anderen. Gevolg, de dollar word met de dag zwakker en ja, dat doet pijn voor Trump. Zal dat niet toegeven, maar reken maar dat zijn bully acties als een boemerang zijn teruggekeerd.

Dit is nog niet afgelopen, het is niet fraai en er zijn geen winnaars. Dit gaan we allemaal voelen.
rko4u @DealExtreme213 april 2025 10:49
Politiek is een vak en psychologie ook, zaken doen ook. In logische structuren denken zoals wij techneuten kan ik weinig politici op betrappen.
Mitchelllll @rko4u13 april 2025 19:49
Politiek is geen vak, maar een stoornis.
marcop23 @DealExtreme213 april 2025 11:30
Tegelijkertijd zie je ook overal dezelfde reactie; van bijvoorbeeld de EU: "dit soort importtarieven raken vooral de de Amerikanen en leveren niks op". En paar dagen later: "wij komen ook met importarieven!". Ik neem aan dat die dan vooral.... de Europeanen raken, en niks opleveren? :s
Het is simpel te verklaren: het is een soort prisoners-dilemma.

Het beste is als geen van beide partijen importheffingen hebben. Maar als de ene partij ze toch heft, doet de andere partij er goed aan om ze ook te heffen.
g_v_rijn @hydex13 april 2025 10:39
Goed mogelijk dat op termijn de 💲 zijn status als wereld handels currency verliest. Dit kan gebeuren als de VS eigen olie voorraad op is (max 25 jaar) of de wereld minder afhankelijk is geworden van de VS. Dit geeft dan wel weer andere uitdagingen.
Mitchelllll @g_v_rijn13 april 2025 11:03
Dit kan nu al gebeuren. Dat is de reden dat trump terugkrabbelt. Hij heeft zijn hand overspeeld. Amerika is eigenlijk bankroet. Griekenland en Italië zijn er niets bij wat staatsschuld bekeken. De enige reden dat de dollar nog staat is hun dominantie en die neemt zienderogen af. Dalende koersen en een dalende dollar… hoogmoed komt voor de val. Geen enkel land kan de hele wereld tot (economische) vijand verklaren. Zelfs de VS niet.
aschja @Mitchelllll13 april 2025 11:40
Idd. China zit op 800 miljard dollar aan US Bonds. De rest van de wereld heeft de US bij de ballen.
bamboe @hydex13 april 2025 10:55
Ondertussen zijn we dus veel te afhankelijk geworden van de lage loon landen voor te veel van onze noodzakelijke producten. De vraag is of je dat dan ook wilt. Daarbij speelt mee dat deze lage loon landen niet altijd even aardig zijn voor hun arbeiders of de andere landen om hun heen. Neem bijvoorbeeld China, we zijn er erg van afhankelijk voor onze productie. In het verleden hebben ze tibet ingenomen, ze betalen hun arbeiders niet heel goed. Ook claimen ze Taiwan en staan ze op het punt om het militair in te nemen. Ook van Taiwan zijn we afhankelijk voor een hoop producten.
Je wil niet weten hoe duur jouw volgende pc, auto of ander electronisch apparaad gaat kosten als china taiwan heeft ingenomen en het westen china boycot. (zal waarschijnlijk niet lang gebeuren omdat we er te veel van afhankelijk zijn.)

We kunnen nu niet meer rekenen op de vrede die we een lange tijd gehad hebben.
hydex @bamboe13 april 2025 11:15
Ik ben het met je eens. Maar waren wij in de 18e eeuw veel beter? Nee. Praat ik het hiermee goed? Nee. Als mensheid ontwikkelen wij ons. Hoe meer economische groei, onderwijs. Hoe meer andere waarden en normen gaan gelden. Piramide van maslov. En ja we dachten dat als China economisch zou gaan groeien er vanzelf een democratie zou komen. Niet gebeurd. Misschien ooit wel, misschien past het model daar niet. Geen idee.


Dus zoals ik eerder al schreef zorg ervoor dat je primaire levensbehoeften naar Europa komen. Of daar technologie bij hoort laat ik even in het midden. Ik denk het wel.
Maurits van Baerle @hydex13 april 2025 14:11
Je raakt de kern van het Populisme: Simpele oplossingen voorstellen voor complexe problemen.

Dat lijkt op het eerste gezicht makkelijk, en is daardoor populair bij mensen die zich ergens niet in hebben verdiept, maar in de praktijk komt er eigenlijk nooit iets van terecht omdat die simpele oplossingen de eerste ontmoeting met het complexe probleem niet overleven.

Het is niet voor niets dat populistische regimes het zo slecht deden tijdens de Covid pandemie. Bij uitstek een complex probleem met heel veel 'firsts' en eentje die niet zomaar verdwijnt door een bepaalde bevolkingsgroep er maar de schuld van te geven.
DigitalExorcist @hydex13 april 2025 15:35
Daarom is het populisme. Random roeptoeteren maar plannen maken ho maar. Ze zullen ook nóóit met een oplossing voor komen, want dan stort hun bedrijfsnmodel in!
JustRob @hydex13 april 2025 10:33
Jammer dat je je hele post weer onderuit haalt door met de laatste alinea te benoemen hoe je er zelf beter van kan worden en juist de individualisering van de samenleving onderschrijft… Mooi gevalletje links lullen, rechts vullen…
hydex @JustRob13 april 2025 11:11
Het is net hoe je mijn woorden kansen en profiteren uitlegt. Jij ziet het als rechts individualisme. Ik denk in Europa. Samenwerken op defensie, voedselzekerheid, medicijn industrie naar binnen halen. Individualisme. (Amerika first op grotere schaal) werkt gewoon niet. Dat hou je niet vol. Wees eerlijk naar je kiezers. De maak industrie is een gepasseerd station. We zitten nu in een hele andere economische fase. Zorg voor goed onderwijs. Pas je aan. Het heeft geen zin om het verleden terug te willen brengen.

Eén ding is zeker. Alles veranderd. Daar tegen vechten is verloren energie. Beweeg mee, anticipeer en pak kansen om te verbeteren daar waar het nu niet goed gaat.
burgt @hydex13 april 2025 15:09
Trump lijkt sowieso in het verleden vast te zitten, er kan best meer geproduceerd worden in de VS maar dat ga je niet forceren door dat onderdacht beleid dat om de dag anders is en geen goede incentives geeft voor bedrijven om te investeren in fabrieken in de VS, iets waar Biden wel een aanzet toe gaf met de chips act, wat weer ongedaan is Trump.
lighting_ @hydex13 april 2025 12:37
Niet alleen populistische partijen. Alle partijen
Partijen beloven van alles en nog wat tijdens verkiezingen
pbk @lighting_13 april 2025 13:18
Er is een verschil tussen aangeven waar je voor staat en wat je wil bereiken aan de ene kant en dingen beloven aan de andere kant.
Het is prima dat je als partij duidelijk maakt wat je zou willen bereiken, maar tegelijkertijd heb je te maken met de Nederlandse democratie waarin (gelukkig) nooit een partij de absolute meerderheid heeft en je de concessies moet maken.

Als partijen aangeven dat ze alles wel even zullen veranderen als ze aan de macht zijn is dat een belofte die niet waargemaakt kan worden. Dat is iets wat ik vooral bij de populistische partijen zie.
lighting_ @pbk15 april 2025 14:30
En zie dat ook bij linkse partijen
Zoals ik zei beide partijen. Je mag best een kant kiezen maar ga nu niet
doen alsof linkse partijen geen populistische beloftes maken
DataMan @hydex13 april 2025 11:37
Comparatieve voordelen is niet voor niets één van de weinige mechanismes in de economie die goed verklaard en bewezen is.
emeralda @hydex13 april 2025 12:33
Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat Aziaten het kapitalistisch systeem beter gingen spelen dan de mensen die het hadden uitgevonden...
Hatseflats @hydex13 april 2025 13:09
Dan doen ze het anders en dan blijkt het toch allemaal ingewikkelder uit te pakken dan ze eerder dachten.
Dat komt omdat men zich nog niet bewust is van de internationale verdragen die landen in een wurggreep proberen te houden.

Dit zijn verdragen die de nationale wetgeving buitenspel zetten en daarmee ook het democratische principe, doordat bij geschillen een internationaal arbitragehof hierover beslist.

De meeste mensen die schreeuwen komen daar pas later achter en moeten dan hun mening 180 graden bijstellen.

Een voorbeeld hiervan is het ICSID. Kijk bv. even wat voor zaken zich hier afspelen. Dat gaat voornamelijk om landen tegen enorme bedrijven.

Deze verdragen hebben vorige regeringen getekend, soms al heel lang geleden. De wurggreep wordt met ieder verdrag steeds strakker.

Dit verklaart mede het draaikonten gedrag van politici.

Om uit die verdragen of EU dwang te stappen heb je bijvoorbeeld een #Nexit nodig. Of een heleboel geld. En het riskeren van een heleboel sancties.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 13 april 2025 13:15]

mphilipp @hydex13 april 2025 22:38
Nouja...ik snap op zich wel dat men er nu van baalt dat we feitelijk volledig afhankelijk zijn van China. Maar dat hebben we wél zelf laten gebeuren. We vonden het wel prima dat zij alle shit voor ons maakte. Lekker goedkoop. Ondertussen hebben wij in het westen (EU en VS) eigenlijk helemaal geen maakindustrie meer. Bedrijven in de VS zijn in paniek, want ze kunnen de gekste dingen gewoon niet laten maken in de VS (voor normale bedragen). Die Chinezen hebben in de afgelopen decennia heel veel fabrieken gebouwd die heel erg efficiënt van alles kunnen maken. Van metalen verwerken tot het maken van kartonnen verpakkingen op maat voor jouw product. En ze kunnen dat maken zonder langdurig en kostbaar proces om machines in te stellen e.d. Iemand noemde een voorbeeld van een verpakking voor een flesje saus dat ie bedacht had. In China konden ze zijn ontwerp (meerdere materialen met luxe opdruk) gewoon meteen maken, zonder 'instelkosten'. Ook het flesje kon zonder meer gemaakt worden. In de VS waren er niet eens bedrijven die dat doosje konden maken zonder daar iets voor te bouwen. En het flesje moest ie eerst $20k neertellen voor mallen oid. En in China konden ze vrijwel direct leveren. Dát is wat wij kwijt geraakt zijn. En dat hebben we gewoon laten gebeuren.

En nu de Amerikanen ofwel zelf oorlog willen voeren met de Chinezen (zoals ze dat ook ooit met de Russen wilden) of verwachten dat China binnen een paar jaar zelf met een oorlog begint, is het een beetje onhandig als je vervolgens niets meer kunt maken. Het kost namelijk jaren, zo niet decennia voordat je diezelfde capaciteit weer hebt opgebouwd. Nou zou dat een kans zijn, maar Trump is zo grillig, én niet eeuwig president, dus niemand gaat nu investeren om daarom voor te sorteren.
Het is een proces dat heel lang duurt en heel veel geld gaat kosten. Het domme is dat Trump ook nog eens het ministerie van onderwijs opdoekt, dus je kunt ervan uitgaan dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. En dat moet nu juist omhoog. Kijk, als ie geloofwaardig en consistent zou zijn, had ie dingen in werking gezet om de maakindustrie terug te krijgen. Dus meer geld naar onderwijs, stimuleringsregelingen voor mensen die weer een maakindustrie willen opzetten. Maar nee, het lijkt vooral gericht om de concurrenten van zijn vriendjes uit te schakelen. Niet heel toevallig komen er veel betere EV's uit China, en wie is de grootste vriend van Trump? Juist, heel toevallig iemand die EV's maakt. Tsja....1+1 denk ik dan. Ze zijn daar als de dood voor in de VS.

Maar goed, wij zijn in Europa niet veel beter af. De enige maakindustrie die wij nog hebben, is voor hele specifieke dingen of defensie. Verder komt alles uit China. Wij hebben zelf niet die belachelijke importheffingen, maar we zijn wel kwetsbaar. Dus wij moeten in Europa slim zijn en een plan maken om die industrie langzaam aan weer hierheen te krijgen. Probleem is alleen dat alles hier duurder is: lonen, grondprijzen, arbo wetgeving etc, etc. Nou zei iemand dat een ingenieur in China net zoveel betaalt krijgt als hier, maar dat is het punt niet. De dingen worden daar in elkaar gezet door heel laag betaalde mensen. Dat iemand die het bedenkt goed betaald wordt, snap ik wel. Maar de fabrieksarbeiders krijgen minder als hier. En wij hebben strengere arbo wetten. Ik zeg niet dat we daar vanaf moeten, maar het is alles bij elkaar wat ons duur maakt. En de Chinezen subsidiëren allerlei bedrijven en hier doen we dat niet (openlijk).
iAR @hydex14 april 2025 07:10
Het kan wel kansen bieden maar als je zo’n ongeleid projectiel hebt, is het lastig om je daar op aan te passen. Het beleid veranderd sneller dan je je kunt aanpassen. Dus ik denk dat het nog een prima idee is om Amerika te boycotten. Je kunt dit soort beleid veranderen als de belofte voor de keizers juist niet gemaakt wordt. Bijvoorbeeld als het dagelijkse leven duurder wordt in plaats van goedkoper.

Unpopular opinion: Trump heeft af en toe wel een punt. De uitvoering daarvan is misschien een beetje onorthodox maar defensie uitgaven van lidstaten is zo’n punt bijvoorbeeld.
kdekker @hydex14 april 2025 11:10
We vinden Trump heel erg reageren (terecht), maar hebben wel ponden boter op ons eigen hoofd. En dat vergeten we graag. Weliswaar wordt dat minder luid en duidelijk kenbaar gemaakt, maar de EU dumpt ook van alles op de wereldmarkt, waaronder bijv. Afrika lijdt en wij intussen het gek vinden dat mensen deze kant op komen. Handelsverdragen en wereldprijzen zijn zelden voordelig voor 'de arme man'. Het draait om geld en macht, ook voor de EU. Alleen noemen we het geen MAGA. Nogmaals: laat onverlet dat Trump et cs wel heel onberekenbaar bezig zijn.

Ik zou de bal dan ook niet louter en alleen bij populisme leggen. Een zondebok zoeken/vinden/benoemen is makkelijk, maar opnieuw, zo heel lekker loopt ons binnenlands beleid ook niet. Daar kun je niet (alleen) het polulisme de schuld van geven, want de oorzaak van de problemen dateert van al veel langer geleden. Vroeger was het niet perse beter. Niet onder Rutte en niet onder Kok. Maar desondanks, zouden we in NL niet moeten klagen. Overigens is het politiek altijd een stuk theater: veel beloven, weinig geven, doet de kiezer in dromen leven (een kleine parafrase op een spreekwoord).

Denk ook niet dat we hier zomaar een oplossing hebben. Dat roept links wel, maar dan krijg je een rap uitdeiende overheid, waarvan je ook maar af moet vragen of je daar blij van moet worden. De euro's die je aan de overheid uitgeeft kun je niet elders uitgeven. En - dat is toch voornamelijk onder Rutte - groeide de overheid al significant.

Als je dieper inzoomed in de 'zegeningen' van de vrije wereldeconomie (die zijn er zeker), zou ik toch ook willen vragen de negatieve kanten te bekijken. In de politiek is daar lang niet altijd oog voor. Sowieso niet dat kapitalisme niet zo veel geeft om alle andere dingen die niet in geld zijn uit te drukken, maar wel invloed hebben op o.a. leefbaarheid. Dat Trump alles louter in termen van geld benadert is net zo dom als dat in de EU (meestal) gebeurt.
Coolstart 13 april 2025 12:50
Een woordvoerder van het Witte Huis laat aan onder meer CNBC weten dat deze uitzonderingen techbedrijven de tijd moeten geven om hun productie te verhuizen naar de VS.
Dat gaat maar heel beperkt lukken. Mogelijk zelfs verwaarloosbaar. Amerikanen zien hun toekomst niet in de fabrieken en productren zouden sowieso 2 tot 3x duurder worden. Iets wat een importheffing van 30% niet kan veranderen.

Daarbovenop is Trump niet betrouwbaar. Afhankelijk van de wind past hij de tarieven aan. Bedrijven bouwen kost geld en tijd en met een wispelturig beleid kom je nergens.

En hij zwaait met WW3, wil Groenland, Canada en Panama annexeren en zet Ukraine het mes op de keel voor de grondstoffendeal. Geopolitieke spanningen zijn ook niet goed voor de export van Amerikaanse goederen.

Ik zie echter een heel andere trend. De trend naar meer chaos, meer onzekerheid. Trump heeft nood aan vijanden, chaos en een pot geld. Dat laatste zijn zijn ‘tarrifs’. Die gaan hem hem de machtigste president ooit maken omdat hij die dan kan uitdelen aan mensen en bedrijven die hem goed gezind zijn.

Chaos, onzekerheid en een potje geld om mensen om te kopen zijn de ideale voedingsbodem om een Amerika 2.0 op te zetten. Minder democratisch natuurlijk.

Ooit zal hij zeggen ‘Amerika heeft een sterke leider nodig om deze rotzooi op te ruimen’. Rotzooi die hij zelf gezaaid heeft.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 13 april 2025 22:33]

Mitchelllll @Coolstart13 april 2025 19:54
Ja dat klinkt als trump :). Amerika is nooit een democratie geweest trouwens. Een constitutionele republiek is het. Ze kunnen wel kiezen idd. Tussen slecht en slechter de afgelopen 50 jaar.
Coolstart @Mitchelllll13 april 2025 22:23
Amerika is nooit een democratie geweest trouwens. Een constitutionele republiek is het.
Ik begrijp wat je bedoelt maar de nuance is zoek. De Amerikanen verkiezen net zoals wij hun vertegenwoordigers. Dat is in feite een democratie. Enkel is hun democratie niet zo zuiver op de graad als een land zoals bijv Noorwegen.

NL en BE zijn een constitutionele monarchie. Dus dat op zich heeft weinig te maken met democratie. Uw stelling is dus onjuist of onvolledig.

NL en BE zijn democratischer maar dat wil niet zeggen dat het zo zal blijven of verbeteren. Conservatieve krachten die de pure democratie uitspuwen zijn ook hier voelbaar.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 13 april 2025 22:24]

Mitchelllll @Coolstart14 april 2025 23:32
U heeft gelijk. De nuance was zoek.
sparcle @Coolstart13 april 2025 16:29
Ik vond dit toch zeer informatief: https://www.reddit.com/r/WallStreetbetsELITE/s/UmiM1aUlzz
Een goede uitleg over hoe het precies zit en waarom Trump waarschijnlijk 'terug krabbelt'.
m_snel @Coolstart13 april 2025 16:53
Producten worden alleen 2 of 3 keer zo duur wanneer er veel handarbeid noodzakelijk is. Het assembleren van bijvoorbeeld een IPhone kost nu 30,- dollar en dan 300,- . Dat maakt de telefoon natuurlijk niet twee keer zo duur.
En een gedeelte wordt buiten China gemaakt, daar mee kan je nog een deel besparen.
HollowGamer 13 april 2025 10:15
Waarom zet je niet eerst fabrieken neer, doe je mensen opleiden, en zorg je ervoor dat mensen het ook nog willen kopen ook..

Iets klopt hier niet. Je hebt niet zomaar iets in eigen land, je moet er iets voor doen. Je gooit duizenden mensen op straat (gisteren weer maar een keer bij Google), en je verwacht dan dat (voornamelijk eigen) mensen je spullen kunnen bijven ontwikkelen + kopen? Wat is het plan met export?

Hij lijkt me niet dit stom, wat is nu de echte reden van deze heffingen en het creëren van allemaal (extra) spanningen in de wereld?

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 13 april 2025 10:16]

Crahsystor @HollowGamer13 april 2025 11:29
Bedrijven raken in de problemen, worden opgekocht voor een habbekrats door de rijkeren. Mensen verkopen huizen, aan de rijkeren, en huren vervolgens van hen. Rijkeren zitten de crisis uit en zodra de economie aantrekt maken ze winst. Eigendom is weer meer van arm naar rijk verschoven. Iedere crisis opnieuw.
Trump & Co handelen met voorkennis. Wat te verkopen als er zoiets als een tarief komt, wat te kopen vlak voordat het tarief plots verdwijnt. Insider trading. Het werkt uitstekend en ja het is illegaal. Maar zolang men er mee weg komt blijft het gebeuren. En als je netjes heil Trump blijft roepen nu, zit je wel veilig. Geef je kritiek, dan krijg je met zijn wraakzuchtige kant te maken.

Heb je een Amazon Echo, vraag dan eens hoeveel criminele veroordelingen hij heeft. Omdat Amazon zijn wraak niet wil riskeren is het antwoord....niks. Een bedrijf met het formaat van Amazon durft geen openbare informatie te delen omdat het risico op wraakacties te hoog is. En wraak, dat is Trump ten voeten uit. Kijk ook naar alle uitspraken rond de tarieven. Reciprociteit is een (zeer slap) excuus om wraak te nemen op "vijanden" als China en de EU. Maar de Trump achterban herkent perfect dat Trump het aan hen verkoopt als wraak en ze vinden het geweldig. Tenminste tot ze met de gevolgen geconfronteerd worden. Dan pas staan ze open voor een uitleg hoe de tarieven werken.

Het doel is chaos en angst, want daar gedijt de autocraat. En de geïnformeerde investeerder kan er flink aan verdienen. En vooralsnog werkt het. Het probleem is dat het stopt met werken als er vrede is. Er zal dus altijd een nieuwe "vijand" moeten zijn om de machtsgrepen te verantwoorden. Het is een oud spelletje, voorspelbaar in vorm, al veranderen de details van dictator tot dictator. Wat hier nieuw aan is, is dat de VS wel toegang heeft tot ruime communicatiemogelijkheden. Een stuk moeilijker om van de buitenwereld af te sluiten zoals Trumps lievelingetjes (uitgesloten van tarieven) Rusland en Noord-Korea.
Hatseflats @Crahsystor13 april 2025 13:27
't Is niet alleen Trump die zo handelt. Dit principe hanteert men al millenia lang, zij het wellicht op kleinere schaal en wat minder uitgekristalliseerd.

Maar goed, daar tegenover staat dan ook het Ozymandias-principe.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 april 2025 14:38]

Sissors
@HollowGamer13 april 2025 10:37
Even los van dat ik echt niet slim vind want hij doet, maar wie zou die fabrieken dan neerzetten? En je hebt gelijk hoor, dat het een probleem is als je zoals nu enorm hoge heffingen zou invoeren, zonder dat je een eigen alternatief hebt. Maar tegelijkertijd als je meer productie in eigen land wil, is het niet realistisch dat die in eens met China op prijs kunnen concurreren. Als ze dat wel kunnen, dan heb je die hele heffingen uberhaupt niet nodig.

Dus als je fabrieken in eigen land wil, moet je of degene in andere landen minder aantrekkelijk maken, of je subsidies voor de eigen fabrieken invoeren. Even los van dat dat eerste ook niet zomaar mag als je wel internationale afspraken volgt, kost dat de overheid natuurlijk veel meer geld.
haam @Sissors13 april 2025 12:16
Het kan misschien op de Amazon manier. Mensen zodanig uitknijpen dat ze met een fulltime baan nog steeds het bestaansminimum niet halen.

En dan is nog de vraag waar ze de arbeidskrachten vandaan gaan halen, de afgelopen 20 jaar lag de werkeloosheid (buiten een corona piek) tussen de 5 en 10%. En alle illegalen die weggestuurd worden die al heel veel handwerk doen in de landbouw.

Er klopt al niks van de theorie zoals hij het voorschotelt, maar de praktijk zal nog weerbarstiger blijken
Crahsystor @Sissors13 april 2025 11:37
Een alternatief zou zijn een wet invoeren die stelt dat, als je in dit land product X wilt verkopen, minimaal 10% in dit land geproduceerd moet worden vanaf volgend jaar. Zoiets. Termijn en percentage kan natuurlijk veranderen. Geen subsidies, maar als het bedrijf in de markt wil blijven, moeten ze wel meedoen.
Zolang de grondstoffen ook uit China moeten komen, zal het er nooit goedkoper op worden. Daar zorgt China wel voor.
hydex @HollowGamer13 april 2025 11:21
Ik heb er wel een idee bij. Bewust de economie laten afkoelen. Prijzen gaan dalen, vriendjes voornamelijk ondernemers hebben weer meer macht. Want werknemers genoeg. Maar we kunnen niet in zijn hoofd kijken. 1 ding is zeker de gewone man gaat de prijs betalen.
Manatwork @hydex13 april 2025 13:09
Dezelfde gewone man die massaal op Trump heeft gestemd en het nu voor de kiezen krijgt.
JPK1960 @Manatwork13 april 2025 21:03
Op geleide van Fox News.
Aerophobia1 @HollowGamer13 april 2025 10:31
Ik ga ook niet bij de supermarkt eisen dat hij net zo veel producten van mij afneemt.
Zodat we een handelsbalans hebben.
Daarnaast zijn het de US bedrijven zelf die fabrieken daar hebben opgezet en later de spullen inkopen daar. Vaak met lokale overheids subsidie.
highlore @HollowGamer13 april 2025 10:24
Nou, over dat stom zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. Op internet circuleert in ieder geval rond dat zijn IQ eigenlijk 73 zou zijn. Dat lijkt me zelf niet reeel, maar heel hoog is het mijn inziens ook niet.

Hij geeft zelf toe dat hij alles op instinct doet. Dat lijkt me hier niet anders. Chaptgpt een beetje erbij en je hebt een gedrocht van een regering zoals we momenteel daar ook zien.
denneke1280 @highlore13 april 2025 10:50
IQ-score zegt vrij weinig over hoe geschikt iemand is als leider of over zijn besluiten.

Een IQ van 120 garandeert je geen wijsheid, en een IQ van 90 sluit geen leiderschap uit. Bovendien: iemand die “alles op instinct doet” kan soms verrassend goed uit de hoek komen — zolang het instinct gevoed is door ervaring, visie of gezond verstand. In de VS gebruiken ze de termen "smart" en "street smart". Ik denk dat dit een goede redenering is van de verschillen.

Neem Hennie van der most. Was gewoon een lasser zonder diploma. Maar had wel het inzicht om kansen te pakken en te zien. Theorie had die man niks mee. Maar wel (zakelijk) instinct. Domme jongen volgens de papieren, maar slimme jongen in het leven. Veel "Hoog IQ mensen" zullen zijn vermogen nooit halen.

Trump is en blijft een rare gozer. Maar hij doet niets anders dan wat europa al jaren doet. Alleen heeft europa de ballen niet om de tarieven nog hoger te leggen bij commentaar van china. Dat doet trump wel. Of dat slim is weten we nog niet. Maar ik denk dat er een tactiek achter zit. Hij is geen multimiljonair geworden omdat hij dom is.
haam @denneke128013 april 2025 12:00
Hij is geen multimiljonair geworden omdat hij dom is.
1. Omdat zijn vader daarvoor gezorgd heeft.
2. Boven een x vermogen moet je goed je best doen om armer te worden (kijk maar eens Brewsters millions), kwestie van slimme mensen voor je laten werken en je vermogen slim verdelen
3. Gezien het aantal faillisementen maakt ie niet altijd de juiste keuzes
4. Als je verbannenn wordt om liefdadigheid te doen, omdat je jezelf verrijkt kun je dat slim noemen, het valt voor mij in het rijtje verachtelijk.
5. Er blijkbaar genoeg mensen in the US zijn die nog dommer zijn. In de geschiedenis van politieke beloftes zijn er bar weinig die zijn waargemaakt. Toch willen we blijkbaar graag blijven geloven (wat naar mijn mening in ieder geval deels de schuld is van religie, iets blijven geloven zonder bewijs)
Wim Cossement @haam13 april 2025 13:45
Sinds de komst van Reagan en het neoliberalisme zijn ze daar, maar ook hier, zij het in mindere mate, bezig de middenklasse uit te knijpen en ze blaasjes wijs te maken. Dan steken ze nog eens de schuld op migranten (ze pakken jouw werk af OF ze zijn te lui om te werken en kosten ons geld) terwijl de industriëlen en rechtse politici juist meer migratie willen want dat is goedkopere arbeid dus meer winst, maar ondertussen zijn ze zogezegd wel tegen buitenlanders.

Trek dan nog eens het niveau van het onderwijs naar beneden en gebruik enkel economische groei en niet het welzijnsniveau van de bevolking als graadmeter voor hoe goed een land het doet en dan kom je uit waar ze nu zitten.
Dat de 'meerderheid' van een scheefgetrokken kiessysteem daar dat bulkt van de corruptie en inmenging van bedrijven en belangengroepen die omgekeerd evenredig zijn van die van de bevolking die het zelfs niet meer onder stoelen of banken steken is het resultaat.

Ze zijn liever de baas van een puinhoop dan een radertje in een deftige machine.
haam @Wim Cossement13 april 2025 13:51
Verschil is dat vroeger buitenlanders de schuld krijgen als de economie het slechter deed. Nu draait de economie volle bak en krijgen ze nog de schuld.
Dat krijg je als je intolerantie toestaat, dan gaan mensen hun rasicme weer vieren
denneke1280 @haam13 april 2025 13:54
Zijn vader was natuurlijk een goede opstap. Maar hij is wel degelijk rijker geworden. Dat kwam niet meer door zijn vader maar door goede zetten in investeringen. Was andre hazes jr een zanger geworden zonder zijn vader. Waarschijnlijk wel. Maar zijn vader was de opstap en dus waren de wegen voor hem makkelijker als voor een ander. Zo werkt dat gewoon in de wereld. Als je ergens een kruiwagen voor hebt moet je die gebruiken.

Faillissementen kunnen juist hele goede keuzes zijn. Niet alleen moet je een zinkend schip gewoon verlaten, maar als ondernemer weet je dat dit prima strategieën zijn om je vermogen te laten groeien. Je kunt de activa opkopen en met winst doorverkopen, je kan investeren in de schulden tegen een lage prijs en daar rendement op bouwen, je kan voor weinig een bedrijf overnemen en voor winst herstructureren of je kan bijvoorbeeld met je aandelen aan de slag. Als je 144 ondernemingen bezit (en niet allemaal door zijn vader gekregen) dan gaan er een aantal failliet. Dat heeft niets te maken met slecht ondernemerschap of een laag IQ persoon. Trump heeft daaruit ook geen persoonlijk verlies geleden. Dus zo slim was hij dan wel.

Trump mag dan liefdadigheid verbannen en zichzelf verrijken, maar dat betekend nog niet dat hij dom is. Dat de meeste mensen vanuit hun gevoel werken en dan liefdadigheid boven hun eigen belang zetten is fantastisch. Maar de rijken zijn niet de rijkste geworden met liefdadigheid. Zo gebeurd dat hier in NL ook.

Politieke beloftes niet nakomen heeft niets met de domme mensen in de VS te maken. Als je suggereert dat de VS domme mensen heeft die niets waar maken met de politiek, zijn wij dan ook dom? Wat hebben de politieke beloftes in onze geschiedenis waargemaakt? Zo gaat dat toch in elke politiek. Roepen voor kiezers en daarna er niets van bakken. Ik ken geen land waar dat niet gebeurd. Of dat nou in het verleden of heden gebeurd.
haam @denneke128013 april 2025 14:21
Ik ken geen land waar dat niet gebeurd.
Het feit dat het overal gebeurd, maakt de mensheid niet minder dom. het bevestigd eerder mijn punt. En ja, wij zijn net zo dom.

Zoals ik al zei, boven een bepaald vermogen is het lastig om niet rijker te worden. De economie is gebaseerd op groei en inflatie. M.a.w. de waarde van bezittingen nemen (buiten de hikjes om) altijd toe. Dat is de reden waarom vastgoed zo populair is. Daar hoef je niet bijster slim voor te zijn, kan een vermogensbeheerder voor je doen (met voldoende startkaptiaal).

En faillisement is niet het tactisch stoppen van je bedrijf. Je kunt als eigenaar van een failliete onderneming niet je eigen activa met winst verkopen. Dat doet de curator voor je en betaald daarmee de schuldeisers die jou failliet hebben laten verklaren. En als eigenaar van een bv ben je nooit hoofdelijk aansprakelijk, dus lijdt je nooit persoonlijk verlies. Heeft ook niks met slim te maken, zo werkt het gewoon.

Het feit dat je hem verdedigt, zegt voor mij genoeg.
denneke1280 @haam13 april 2025 22:25
Boven een bepaald vermogen werkt kapitaal voor je, geeft je exclusieve kansen, netwerken of expertise. Maar om effectief een vermogen te beheren kan toch lastig zijn. De economie waar je over praat kent veel schommelingen. Die schommelingen, slechte investeringen of zoiets als reputatieschade kan je vermogen verdampen. Er zijn genoeg miljonairs die hun vermogen compleet zijn kwijtgeraakt.

Je zou jezelf eens kunnen verdiepen in de structuren van ondernemingen. Nu werkt dat in de EU anders dan in de VS, maar je kan wel degelijk om strategische redenen een bedrijf failliet laten gaan. Redenen zijn bijvoorbeeld om schulden te saneren of te herstructureren. De curator beheert de zaken van het failliete bedrijf. En als hij de activa verkoopt aan een andere onderneming van je zal hem dat een zorg zijn. Zijn taak is immers zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de schuldeisers. Dat je met een BV nooit hoofdelijk aansprakelijk bent vergis je je in. Je kunt wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld met je privé vermogen. Dus doe je het slim, dan blijf je buiten die aansprakelijkheid. Ben je dom en meng je bijvoorbeeld wat privé vermogen in je BV dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid.

Ik verdedig Trump niet. Ik geef je een beeld van de werkelijkheid. En dat een laag IQ totaal niets te maken heeft met dom. Dat er genoeg volgens de test "domme" mensen zijn die succes hebben.
haam @denneke128014 april 2025 12:54
Er zijn genoeg miljonairs die hun vermogen compleet zijn kwijtgeraakt.
Ok, hoeveel zijn er het afgelopen jaar alles kwijt (aantallen graag). En hoeveel zijn er het afgelopen jaar rijker geworden? Baseer je jouw standpunten op uitzonderingen of de grootste gemene deler.
zal hem dat een zorg zijn
zeker niet, faillisementsfraude is strafbaar.
Je kunt wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Wederom bij o.a. faillisementsfraude.
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV moet niet verward te worden met privé-aansprakelijkheid. Dat laatste kan ontstaan als er sprake is van wanbestuur, al dan niet als gevolg van faillissement.

Uit https://www.lexlawyers.nl...prakelijkheid-bij-een-bv/

Je kunt als bedrijf niet zelf faillisement aanvragen, alleen uitstel van betaling. Dus strategisch failliet gaan is onzin. Graag je tegenargument onderbouwen met concrete informatie. Tot dat moment is jouw beeld van de werkelijheid dus niet waar.

En mijn definitie van dom heeft niks met IQ te maken. IQ is puzzeltjes op kunnen lossen. Mijn dom heeft te maken met het (verkeerd) aan Einstein toegewezen quote. Dom is hetzelfde blijven herhalen en een andere uitkomst verwachten. Ofwel telkens opnieuw in politieke beloftes geloven en verwachten dat het deze keer wel uitkomt Terwijl de geschiedenis het tegendeel bewijst.
denneke1280 @haam14 april 2025 15:55
[...]


Ok, hoeveel zijn er het afgelopen jaar alles kwijt (aantallen graag). En hoeveel zijn er het afgelopen jaar rijker geworden? Baseer je jouw standpunten op uitzonderingen of de grootste gemene deler.
Je stelling is dat je vermogen alleen maar groeit boven een x bedrag, en je best moet doen om alles kwijt te raken. Ik stel alleen dat je niet je best hoeft te doen, maar dat ook economische factoren, verkeerde investering e.d. ervoor kunnen zorgen dat een rijkaard armer kan worden. Dat er meer rijken bijkomen is zeker. Maar het is niet per definitie dat een rijk persoon zijn vermogen alleen maar blijft groeien.
zeker niet, faillisementsfraude is strafbaar.
Heeft helemaal niets met fraude te maken. De curator mag dat prima doen als het tegen een eerlijke marktprijs is en er geen sprake is van belangenverstrengeling. Als de ondernemer een deel van de activa over kan nemen en er in de boeken nergens gefraudeerd is zal daar in het belang van de schuldeisers geen enkel bezwaar tegen zijn.
Wederom bij o.a. faillisementsfraude.
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV moet niet verward te worden met privé-aansprakelijkheid. Dat laatste kan ontstaan als er sprake is van wanbestuur, al dan niet als gevolg van faillissement.
Dat is wat ik zeg. Je kan wel degelijk privé aansprakelijk worden gesteld.
Je kunt als bedrijf niet zelf faillisement aanvragen, alleen uitstel van betaling. Dus strategisch failliet gaan is onzin. Graag je tegenargument onderbouwen met concrete informatie. Tot dat moment is jouw beeld van de werkelijheid dus niet waar.
Je kan wel degelijk zelf je een faillissementsaanvraag doen. Zowel privé als bedrijfsmatig. Daar zitten wel voorwaarden aan. Dat staat ook omschreven in de faillissementswet.

Maar je kan zeker ook een faillissement van een BV strategisch gebruiken. Dit doen grote firma's ook. En het is niet perse dat je daar flinke verliezen op hoeft te lijden. Bij bijvoorbeeld een holdingstructuur. Ze schrijven dan de liquidatieverliezen af op de holding.

Maar even terug op de strategie :

Doorstart is een methode. Je mag en kan (mits geen fraude of onbehoorlijk bestuur) gewoon een nieuwe BV oprichten en de boedel met toestemming opkopen. Zitten wel wat regeltjes aan maar het mag en gebeurd gewoon.

Het zogenaamde pre-pack mag ook. Dit is een methode om voor die tijd met de curator de gang van zaken af te spreken. Bekende BV's die dit deden waren bijvoorbeeld Schoenenreus en halfords. Ik meen V&D ook.

Actief saneren vóór faillissement om daarmee te proberen de schulden te herstructureren (Hema), je mag een bod uitbrengen bij de curator (mits transparant).

Een ander voorbeeld was de turboliquidatie (veranderd sinds 2024). Maar alles valt of staat met zorgvuldige voorbereiding en juridische correctheid, want het is een dunne lijn tussen “slim zakelijk” en “onrechtmatig handelen”. Maar ook daar zijn mannetjes voor

Een groot voorbeeld van een strategisch faillissement was CoolCat. Omdat de winkelverkopen sterk daalden, besloot de eigenaar het bedrijf failliet te laten verklaren. Vervolgens richtte hij een nieuwe BV op onder de naam CoolCat Junior B.V.. Via deze nieuwe entiteit kocht hij bij de curator de merknaam, webshop, voorraad en een deel van het personeel terug – maar zonder de schulden. De fysieke winkels gingen dicht, en hij ging alleen verder met de online verkoop van kinderkleding. Alles keurig via de curator en voor een marktconforme prijs. Dus ja, het mag, en het gebeurt. Zo worden de rijker ook rijker nietwaar :P
kezzza @denneke128013 april 2025 11:13
Nee, hij is miljardair omdat zijn papa hem geld gegeven heeft. Genoeg online te vinden hoe trump heel goed is in zijn vermogen niet te laten groeien.
BlaDeKke @denneke128013 april 2025 11:03
Wat doet Europa al jaren?
denneke1280 @BlaDeKke13 april 2025 14:03
belastingen heffen op producten uit andere landen zoals china.
Wij leggen bijvoorbeeld china heffingen op voor staal en zonnepanelen bijvoorbeeld. Verschil is alleen dat de strategie van de EU subtieler is. En trump agressiever. Trump probeert daarmee de bedrijven in de VS te beschermen. Net zoals de EU dat ook voor de EU bedrijven/industrie doet.

Beide strategieën hebben hetzelfde doel.
BlaDeKke @denneke128013 april 2025 17:34
Wij doen dat gericht op bepaalde producten en landen. Trump heeft elke vriend en vijand aangevallen met zijn tarieven. Maar inderdaad. We doen dat ook al eventjes.
denneke1280 @BlaDeKke13 april 2025 21:57
Trump en de EU willen een gelijk speelveld voor iedereen en zeker geen afhankelijkheid van china. Trump schiet meteen met een salvo aan kogels om dat te bereiken. Wij in de EU zijn beschaafder :)
BlaDeKke @denneke128014 april 2025 01:50
Ik kan niet meegaan in het idee dat trump een gelijk speelveld wil.
jip_86 @HollowGamer13 april 2025 11:06
Ja het kost tijd, maar als er bijvoorbeeld toezeggingen in de maak zijn kan het prima weer terug gedraaid worden want je weet dat het op termijn jou kant op komt.
Catrinus @HollowGamer13 april 2025 11:20
al die heffingen betekent dat veel geld van de economie naar de overheden gaat. waar gaan ze dat voor gebruiken? mijn gok is, investering in defensie. slecht teken hoe dan ook.

[Reactie gewijzigd door Catrinus op 13 april 2025 11:21]

Pokemoneuro @HollowGamer15 april 2025 08:00
Het idee dat Trump dit doet om bedrijven terug te lokken naar de VS is slechts schijn. Dat is het publieke verhaal zodat mensen op hem stemmen. Importheffingen zijn een vorm van belasting die je je eigen bevolking oplegt, maar hij brengt het zo dat mensen denken dat het goed is voor het land.

Tegelijk wilt hij natuurlijk de belastingen voor bedrijven en rijke mensen verlagen. Het geld dat nodig is om die belastingverlaging te financieren moet ergens vandaan komen.
lapino 13 april 2025 10:04
Gegarandeerd dat zijn miljardair-vriendjes vlak voor sluiten beurs nog paar tech-aandelen hebben bijgekocht als 'insider tip'. Trump en zijn minions zijn gewoon puur marktmanipulatie aan het doen.
VonBraunschweig @lapino13 april 2025 10:32
Daar lijkt het wel op, morgen zullen we de cijfers horen. Vorige week plaatste Trump iig nog een openbare oproep op z'n TruthSocial (great time to buy ofzo, maar voor iedereen leesbaar) en was het dacht ik Elon Musk die op 1 dag het meeste zou hebben verdiend, zo'n 30 miljard aan beurswaarde.

Zelf gun ik dat sujet helemaal niets meer, en eigenlijk zijn al die miljardair-vriendjes een stelletje ball of worms. Voor een paar honderd miljoen mochten ze vooraan zitten om een paar honderd miljard te zien verdampen.

En Trump & co hebben echt geen flauw idee waarmee ze bezig zijn. Deze week nog zeiden 2 van zijn naaste adviseurs nog gelijktijdig op 2 verschillende tv zenders exact het tegenovergestelde over het nut van die tarieven. Het is voor de lange termijn, om productie weer terug te halen (proest). Nee het is voor de korte termijn, om landen nu tot betere deals te dwingen.

En alles per decreet en social media, en vol met leugens:)
JeanB42 @VonBraunschweig13 april 2025 12:15
De andere verklaring van Trump was dat de importheffingen de (loon-)belastingen in Amerika konden vervangen. En met dat "vooruitzicht" zijn de hoogste inkomens in Amerika alvast vrijwel vrijgesteld van belastingen, de rest zou later volgen.
m_snel @VonBraunschweig13 april 2025 13:18
Ik zou liever lezen hoeveel geld hij verloren had in de dagen er voor, dan kan ik een betere inschatting maken of er echt meer virtueel vermogen is gekomen.
En dan zouden we nog moeten meewegen dat hij zijn publieke rol heeft neergelegd omdat die een negatieve invloed op de beurswaarde had.
Rouwette @lapino13 april 2025 11:12
Er zijn verdachte koop transacties geweest vlak voor de uitstel …
Alex3 @lapino13 april 2025 11:23
Hij heeft wel eerst de beurswaakhond vervangen. Die zal het hem dus niet lastig maken.
JohanNL @lapino13 april 2025 10:14
Zou kunnen, maar volgens mij gaat het Trump er gewoon om dat hij zoveel mogelijk en het liefst elke dag in de belangstelling staat.
Hij maakt er een beetje een reality tv show van, en om de aandacht van iedereen erbij te houden moet het natuurlijk bij elke aflevering weer een onverwachte wending hebben.
Zoijar @JohanNL13 april 2025 10:21
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[Reactie gewijzigd door Zoijar op 13 april 2025 12:46]

TWeaKLeGeND @Zoijar13 april 2025 10:51
Zo kan je slavernij (of een inkopper, Hitler) ook wel als niet kwaadaardig bestempelen. Maar goed je skipt mijn inziens met je analyse van de situatie een waslijst aan voorbeelden van overduidelijk kwaadaardige intenties en zelfbelang.
Tk55 @JohanNL13 april 2025 10:17
Dan ga je voorbij aan het feit dat Trump’s acties behoorlijk kwaadaardig zijn. Daarvoor moet je vaak wat dieper graven en niet puur op het oppervlak kijken.
haam @Tk5513 april 2025 12:21
Volgens mij zijn in de belangstelling willen staan en kwaadaardig zijn niet mutual exclusive.
yevgeny 13 april 2025 10:16
Wat gaat China doen met de 125% invoerheffing op amerikaanse elektronica producten ?
highlore @yevgeny13 april 2025 10:26
Het zou pas een bak zijn als ze de export heffing over die producten juist verhogen voor de US of A.
lord taken1 @highlore13 april 2025 11:23
Snijden ze zich in de vingers. Ik heb in de praktijk gezien hoe snel ze zn fabriek in een land sluiten en een andere openen in een ander land. Dat is in een blink gebeurd.
Aerophobia1 @yevgeny13 april 2025 10:39
Niks, die kijken de kat uit de boom.
Ondertussen ontwikkelen ze lekker door.
Die hebben straks helemaal niks meer nodig van ons.
Ze moeten dat even uitzitten.
Klanten genoeg in de wereld.
Qua mobiele telefoon of andere dagelijkse tech hoeven we niks meer te leren.
Auto's worden ook in zelfde tempo als de telefoons beter en mooier.
Ze hebben personeel, de grondstoffen en de fabrieken.
Daarnaast is het soepel zakendoen met ze.
Dit gaat de US en ons heel veel klanten kosten.
Keypunchie @yevgeny13 april 2025 10:58
Niks. Er is nauwelijks invoer van elektronica die kant op. iPhones worden bvb. lokaal geproduceerd.

Belangrijk in deze om het verschil tussen Amerikaanse producten en Amerikaanse import te onderscheiden.
champion16 13 april 2025 10:04
Zou China dit niet zelf kunnen invoeren, met als eis dat de Amerikanen alle heffingen weghalen?

Lijkt mij anders makkelijk. Alleen heffingen op producten die je land minder nodig heeft.
Sissors
@champion1613 april 2025 10:12
Maar dat is uiteraard ook het idee achter heffingen. Die stopt een logische regering niet op producten waarbij geen alternatief is. Daarom is het idee binnen de EU om heffingen te doen op Amerikaanse cloud providers ook zo twijfelachtig. Terwijl heffingen op bourbon bijvoorbeeld veel logischer zijn, want daar zijn alternatieven voor (behalve voor de paar echte die-hard bourbon liefhebbers). Alleen die laatste willen een aantal EU landen weer niet, uit angst voor tegen-tarieven.
Uhuruburu @Sissors13 april 2025 10:22
Trump had al gedreigd om 200% invoerheffingen op Franse wijn en champagne in te gaan voeren. Bourbon is dan ook niet op de lijst van producten verschenen die in aanmerking kunnen komen voor Europese invoerheffingen.
Botmeister @champion1613 april 2025 10:49
China heeft een troef in handen. De staatsobligaties van de US zijn ineens veel minder waard en iedereen wil er van af. Het is alleen zo dat uitgerekend China een zeer groot gedeelte hiervan in bezit heeft. M.a.w. China bezit een aanzienlijk gedeelte van de staatsschuld van Amerika. Bij verkoop kan dat wel eens grote gevolgen gaan hebben voor de US.

De Federal Rererve Bank is al in het nieuws geweest, want die zal moeten gaan interveniëren om de schade van de regering te herstellen. Dan moet je denken aan dingen als rentes verlagen zodat men goedkoop kan lenen, of ouderwets geld bij printen... dat soort interventietechnieken. Met als mogelijk gevolg dat hun enorme staatsschuld nog verder oploopt.

En dan.... blijft de dollar ondertussen interessant genoeg om als reservevaluta te fungeren? Of wordt de Euro of Yuan de primaire munt van de wereldhandel? Jammer voor de US, maar ze geven hun eigen munt momenteel uit handen. En als de berichten kloppen gaat hun volk het straks betalen. Hopelijk blijft het ons allemaal enigszins bespaard. En kunnen we er misschien zelfs nog aan verdienen. Maar voor nu is er even niets zeker.
m_snel @Botmeister13 april 2025 13:20
Je ziet dat eigenlijk met bijna alle staats obligaties die jaren geleden zijn uitgegeven. De rente was toen stuk lager en nieuwe die worden uitgegeven veel hoger.
Aschtra 13 april 2025 10:03
Krabbelt langzaam terug
Framoes @lighting_13 april 2025 15:11
Dit is dus een drogreden omdat je doet alsof de keuze A (alles hetzelfde laten) of Z (Trump's idiote plan: alles platbranden) is. Opties B t/m Y zijn ook nog mogelijk. En daar zullen veel genuanceerde oplossingen tussen zitten. Voor een probleem dat Trump heeft verzonnen.

Het is namelijk de vraag of hij überhaupt snapt waarom hij dit doet. Hij is namelijk een totale onbenul met geen kennis van hoe economieën werken en de inter-afhankelijkheid van economieën. Hij interpreteert cijfers zonder de achterliggende kennis te bezitten.
  • 1. Een handelsbalans die niet gelijk is, hoeft geen probleem te zijn. Sommige landen produceren bepaalde producten goedkoper en andere landen kunnen dat niet omdat ze economisch verder zijn. Zij leveren weer andere zaken die minder ontwikkelde landen niet kunnen leveren.
  • 2. De VS importeert producten en exporteert diensten. Het verschil in handelsbalans met bijvoorbeeld de EU is eigenlijk maar -3% als je die diensten meeneemt. Voor een correct economisch totaalbeeld hoort dat ook.
  • 3. De VS moet helemaal productie van goedkope producten naar de VS willen halen. Tenzij Trump verwacht dat mensen voor $1 per uur willen gaan werken. Dat zou trouwens zomaar kunnen, want hij geeft geen reet om ongelijkheid en de onderklasse.
  • 4. De VS is 15-20 jaar verder voor ze staal kunnen produceren met de kwaliteit en op de schaal die ze nodig hebben. Dat is geen realistisch plan, omdat je niet weet wat er in die 15-20 jaar gaat gebeuren. Wie weet vinden ze iets uit dat staal overbodig maakt.
  • 5. Importheffingen zonder context zeggen vrij weinig. Canada heeft een heffing op zuivel uit de VS, maar die gaat pas in als Amerikaanse boeren zuivel onder een bepaalde prijs op de Canadese markt proberen te dumpen. Canada beschermt haar eigen boeren tegen veel grotere spelers. Dat doet de VS zelf ook met bijvoorbeeld heffingen op Chinese EV's
Kortom: Trump probeert met nul kennis en nul context iets te veranderen en helpt vervolgens het internationale vertrouwen in de VS volledig om zeep en jaagt de VS een recessie in. Nu ziet hij dat blind iedereen heffingen opleggen toch niet zo simpel is als het lijkt en krabbelt hij terug. Want Trump is gevoelig voor twee dingen: geld (en z'n rijke vrienden zijn boos) en populariteit/aanbeden worden (en z'n volgers zijn niet blij).
lighting_ @Framoes15 april 2025 14:32
leuk betoog
Het is maar een mening van jou
Framoes @lighting_15 april 2025 21:46
Fijn dat je in ieder geval snapt dat het een betoog is.

Als je nou goed op let bij economie op de middelbare school snap je de inhoud uiteindelijk ook.

En misschien leer je ook het verschil tussen meningen en feiten.

[Reactie gewijzigd door Framoes op 15 april 2025 21:47]

Aschtra @lighting_13 april 2025 14:50
Waarom zou ik een plan moeten hebben??
lighting_ @Aschtra15 april 2025 14:31
omdat vanaf de zijlijn kritiek geven het makkelijkste is
Aschtra @lighting_15 april 2025 14:45
Mijn vraagt blijft.
lighting_ @Aschtra16 april 2025 14:46
mijn opmerking en antwoord ook
Sjaakys @Aschtra13 april 2025 10:06
Was altijd al het plan :+
Han_Solo @Sjaakys13 april 2025 10:19
Er is geen plan, alleen bij trump langs gaan en omkopen. Tim apple is op audientie geweest...

Oplopende rente op staatobligaties geven aan dat er niet over is nagedacht, behalve dat armen armen worden en de 1% van de 1% er weer een paar miljard bij hebben.
metaalverf @Han_Solo13 april 2025 20:25
Ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Er gaan ook al meme's rond dat Trumps beleid nog nooit zo nivellerend heeft gewerkt door de daling van de aandeelkoersen ;-)
Han_Solo @metaalverf14 april 2025 10:14
Gewoon niet waar. De fluctuatie van aandelenkoersen zijn in het voordeel van miljardairs. Een miljard meer of minder op de korte termijn maakt niet uiten de winsten op de lange termijn zijn enorm, want de concurrentie is weggevaagd. Daarbij zonder een goed werkende markt zie je altijd een verschuiving van het geld van arm naar rijk. Een meme is leuk, maar wat moeten we daarmee?
metaalverf @Han_Solo15 april 2025 09:33
Ik zal de volgende keer naast de knipoog ook nog een clownplaatje plakken...

Maar zonder gekheid, voor de rijken der aarden is de ratio van hun vermogen in aandelen relatief hoog. Dus ja, als de koers ineens hard zakt in met name de technologie sector, met vermogende als Musk en Bezos, dan is op die dagen hun vermogen op papier wel degelijk hard(er) gedaald dan de armen der wereld en daarmee een verlaging van de spread tussen de armste en rijkste. Dat zij niet op een miljardje meer of minder opkijken én dat op de lange termijn de koersen en daarmee de vermogens van de rijksten wel weer zullen stijgen doet niks af aan die observatie. Dus een meme (lees grapjes) daarover is geheel te rechtvaardigen.
Een meme is leuk, maar wat moeten we daarmee?
Gniffelen/Lachen?


Overigens zijn het niet per se de miljardairs die verdienen aan fluctuatie, het zijn de partijen die handelen beschikbaar maken zoals beurzen en brokers die er voordeel aan hebben. Zij verdienen immers aan transacties waarvan er meer plaatsvinden bij hevige fluctuaties. Tevens kan je fluctuatie zien als een kans voor de minder bedeelde onder ons om ook in te stappen. Dus ik ben het niet met je eens dat enkel de miljardairs voordelen hebben aan fluctuaties.
Mortov Molotov @Han_Solo13 april 2025 11:00
Gek genoeg had de bulk van zijn kiezers dat laatste niet door. Net zoals zijn fans aan deze kant van de plas.
Alex3 @Aschtra13 april 2025 11:23
Zijn vriendjes hadden er te veel last van.
Dark Angel 58 @Aschtra14 april 2025 11:38
Krabbelt langzaam terug
Ja waarschijnlijk dankzij Tim Cook, want hij heeft vast Trump's bal hard geknepen :P

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 14 april 2025 11:39]

Lekker Ventje 13 april 2025 10:30
Trump is Liberation Day alweer vergeten. En dit wispelturige “beleid” zorgt er niet voor dat fabrikanten snel honderden miljoenen uit gaan trekken om een fabriek te gaan bouwen in de VS. Afgezien van het gebrek aan arbeidskrachten die sowieso veel te duur zijn in vergelijking met bv Mexico.
Retrospect @Lekker Ventje13 april 2025 11:37
Sowieso zullen weinig fabrikanten hun fabrieken gaan verplaatsen naar de VS. Als het even tegenzit dan zit deze president nog een kleine 4 jaar. Zijn opvolger kan het beleid volledig omgooien. Fabrieken verhuis je niet bij zulk wispelturig beleid. Dat kost te veel en duurt te lang.

Laatst nog een artikel gezien waarin men aangaf dat als Apple zijn iPhone's liet produceren in de VS dat ze dan zo'n 3k zouden kosten. Geen Amerikaan heeft dat ervoor over lijkt mij.
m_snel @Retrospect13 april 2025 12:55
Dat lijkt me sterk want de assemblage kost nu 30 dollar en zou naar 300 gaan.
Maar je kan natuurlijk gewoon de gemiddelde lonen in de VS vergelijken met China, dat zal ook wel een factor tien zijn.
Groningerkoek @m_snel13 april 2025 13:32
Assemblage is iets anders dan gehele productie. Als de onderdelen ook in Amerika zouden worden gemaakt schiet de prijs de pan uit en de initiële investering om dit mogelijk te maken is enorm.
m_snel @Groningerkoek13 april 2025 13:47
Maar niet alle onderdelen worden in China gemaakt natuurlijk. Nou ja je hebt natuurlijk Taiwan, maar ik zie dat als een onafhankelijk land.

De rol van China wordt hier overschat, de onderdelen komen uit tientallen landen.
Groningerkoek @m_snel13 april 2025 22:38
De rol van China is hier voorlopig niet te overschatten, ja de iPhone heeft componenten uit 43 landen en er is productie/assemblage in verschillende landen bij 4 verschillende bedrijven. Maar meer dan de helft van de onderdelen, productie en assemblage is Chinees. En eigenlijk kan elk betrokken land wel wegvallen en kunnen we nog steeds de iPhone maken en verkopen met desnoods de productie van een onderdeel verplaatsen (Naar china waarschijnlijk), maar als China nu weg zou vallen houdt het voorlopig op met de productie van iPhones (en heel veel andere dingen).

Voorlopig is China een essentiële factor waar we de komende jaren niet omheen kunnen.
m_snel @Groningerkoek14 april 2025 15:04
De meeste dure producten komen uit andere landen, het overige materiaal wat gebruikt wordt kost 200 dollar.
De stijging zou dus minder dan 500 dollar zijn als je de assemblage naar de VS haalt en de onderdelen uit China twee keer zo duur worden.
Het is dus onzin om te stellen dat de telefoon 2 of 3 keer zo duur wordt.
En je hebt natuurlijk ook kosten besparingen, want die onderdelen hoef je niet in een grote doos lucht te verplaatsen.
Maar goed het zal allemaal niet z’n vaart lopen. Trump heeft een grote mond maar uiteindelijk bereikt hij vaak weinig.
Groningerkoek @m_snel14 april 2025 15:08
Er gaan zoveel telefoons/onderdelen in een vliegtuig dat die kosten per toestel zeer klein zijn, dat is minder dan 1 USD per telefoon.

En een iPhone die "even" een paar honderd USD duurder wordt, is best wel een ding natuurlijk en dan ben je nog steeds afhankelijk van China.
m_snel @Groningerkoek14 april 2025 15:10
Ja de prijsstijging zou enorm zijn maar niet twee of drie keer zo duur als beweert wordt.
Maar Apple zou natuurlijk wel iets kunnen doen aan de winstmarge in de VS. Daar zit voldoende ruimte in.
emeralda @Retrospect13 april 2025 12:39
Van Amerika een soort Oost Duitsland maken die alles zelf maakt- maar dan wel van mindere kwaliteit en op rantsoen.
wildhagen
13 april 2025 10:05
Apart weer. Al die heffingen waren toch bedoeld om ervoor te zorgen dat ze in de VS geproduceerd zouden gaan worden? Is dat nu opeens niet meer nodig dan?

Je kan op zo'n beleid toch geen peil meer trekken nu het beleid zo ongeveer elke dag, en soms zelfs meerdere keren per dag (!), wijzigt. En dan zegt Trump soms óók nog eens iets anders dan Lutnick (minister van Hande) of Bessent (minister van Financien), wat de chaos nóg groter maakt. Wie van de drie vertelt immers de werkelijke situatie?

Dit geeft met name de Amerikaanse economie zo wel een flinke klap. Nu is dat de keuze van de kiezer geweest, dus dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar bijkomend probleem is dat de wereldeconomie hier óók klappen van krijgt.
farlane @wildhagen13 april 2025 11:01
Ik vermoed dat dit iets te maken heeft met de enorme prijsstijging die de heffingen verzoorzaken voor bv IPhones
m_snel @farlane13 april 2025 13:11
Het heeft weinig nut om te verwijzen naar iets achter een betaal muur. Maar goed je kan gewoon kijken naar het loonverschil ik de VS en China.
Dat is ongeveer een factor tien, maar de assemblage kost gelukkig vrij weinig.
farlane @m_snel14 april 2025 15:03
De TL:DR van dat artikel is dat voor een inwoner van de USA de kosten voor een iPhone van +/- $550 naar meer dan $800 gaat.
m_snel @farlane14 april 2025 15:07
Geen idee waar u dit soort verhalen gelezen heeft, maar u kan verschrikkelijk rijk worden als u ergens iPhones kan kopen voor 550,- dollar.

https://tweakers.net/nieu...01119%20euro%20opbrengen.
farlane @m_snel14 april 2025 15:53
De kosten, niet de verkoopprijs. De marge voor Apple is > 30% volgens datzelfde artikel.
m_snel @farlane14 april 2025 18:30
De kosten voor de inwoners is toch echt iets anders dan de ontwikkel kosten.
Maar goed dat weet iedereen wel.
highlore @wildhagen13 april 2025 10:33
Natuurlijk was dat de bedoeling. Maar ze zagen dan ook dat deze "Pipo de clown" regering (sorry Pipo) ervoor zorgde dat het vertrouwen in de markt weg was. Het gevolg, een lagere dollarprijs en een hogere rente. De techmiljardairs hebben denk ik hier een hele grote invloed gehad op het loslaten van heffingen juist op deze productgroep daar hun dat zelf in hun portemonnee raakte.
Keypunchie @wildhagen13 april 2025 10:56
Zeker apart. Elektronica is de #1 categorie van import in goederen uit China en betreft zo’n 30% van het totale importvolume.

(Overigens, wat was ook alweer de motivatie voor het hele tarieven beleid in de eerste plaats: “nationale veiligheidscrisis”, maar goed…)

Daarmee is de angel zeer zeker uit de Chinese tarieven gehaald en heeft de VS voorlopig vooral kleding en consumentengoederen, zoals speelgoed voor zichzelf duurder gemaakt.

Het lijkt erop dat de simplistische logica van MAGA nogal hardhandig op een ijsberg van realiteit is gevaren.

ed. onduidelijk waarom mijn reactie onwenselijk is gemodereerd? Zijn pijnlijke analyses ongewenst?

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 13 april 2025 11:54]

Scriptkid @wildhagen13 april 2025 10:12
De kiezers hier in Nederland zijn niet beter wij hebben ook uit ontevreden onze ziel verkocht aan wilders.

Wij kijken net zo hard als de americanen naar ons portemonnee en stemmen dan op hem die het hardste roept.
g_v_rijn @Scriptkid13 april 2025 10:48
De kiezers hier in Nederland zijn niet beter wij hebben ook uit ontevreden onze ziel verkocht aan wilders.
Veel kiezers leven het leven ongeremd en zo ook stemmen zij op elke clown (= charlatan). Tja, je moet wel blijven nadenken wat realistisch is en niet.
johanl79 @Mark de Vaal13 april 2025 10:43
Betalen we nu steeds minder voor dingen dan?
Sjaakys 13 april 2025 10:07
Het wordt eens tijd dat alles en iedereen zich verenigd en tegen Trump / Amerika keert.
DataMan @Sjaakys13 april 2025 11:38
Speltheorie vertelt dat dit nooit gaat gebeuren.

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