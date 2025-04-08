Framework schrapt tijdelijk goedkopere laptops in VS door importheffing

Framework heeft de verkoop van twee Laptop 13-modellen in de Verenigde Staten op pauze gezet. Het gaat om de uitvoeringen met een Intel Ultra 5 125H- en AMD Ryzen 5 7640U-processor. De reden is de invoering van importheffingen door de regering-Trump.

Framework baseerde zijn prijzen op het eerdere nultarief, zegt het bedrijf op X. Met de nieuwe heffing van 10 procent, die geldt voor alle goederen uit Taiwan, zou het bedrijf de goedkopere modellen met verlies moeten verkopen. Beide modellen worden daarom uit de Amerikaanse webshop verwijderd. De laptopfabrikant geeft aan updates te zullen delen over de situatie. Een definitieve verkoopstop lijkt niet aan de orde.

Framework is niet de enige fabrikant die reageert op de importheffingen die president Trump vorige week aankondigde. Nintendo heeft de preorders voor de Switch 2 uitgesteld. Ook autofabrikant Jaguar Land Rover heeft alle leveringen naar de VS stilgelegd.