Framework schrapt tijdelijk goedkopere laptops in VS door importheffing

Framework heeft de verkoop van twee Laptop 13-modellen in de Verenigde Staten op pauze gezet. Het gaat om de uitvoeringen met een Intel Ultra 5 125H- en AMD Ryzen 5 7640U-processor. De reden is de invoering van importheffingen door de regering-Trump.

Framework baseerde zijn prijzen op het eerdere nultarief, zegt het bedrijf op X. Met de nieuwe heffing van 10 procent, die geldt voor alle goederen uit Taiwan, zou het bedrijf de goedkopere modellen met verlies moeten verkopen. Beide modellen worden daarom uit de Amerikaanse webshop verwijderd. De laptopfabrikant geeft aan updates te zullen delen over de situatie. Een definitieve verkoopstop lijkt niet aan de orde.

Framework is niet de enige fabrikant die reageert op de importheffingen die president Trump vorige week aankondigde. Nintendo heeft de preorders voor de Switch 2 uitgesteld. Ook autofabrikant Jaguar Land Rover heeft alle leveringen naar de VS stilgelegd.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 09:55
149 • submitter: ZpAz

08-04-2025 • 09:55

149

Submitter: ZpAz

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Reacties (149)

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ernstoud 8 april 2025 12:36
De gekte en de totale mathematische miskleun achter de tariffs begrijpelijk verklaard:

YouTube: Explaining the Trump Tariff Equation

En Trump beweert dat er geen inflatie door komt terwijl zonneklaar is dat deze miskleun de Amerikaan met 10% inflatie opzadelt.

Trade balance, dus wijn uit Nieuw Zeeland wordt duurder voor een Amerikaan omdat Nieuw Zeeland vliegtuigen van Boeing koopt. Wat een waanzin.
CakeSpork @ernstoud8 april 2025 13:45
*Omdat Nieuw Zeeland geen (of niet genoeg) vliegtuigen van Boeing koopt is het natuurlijk
sdk1985 @ernstoud8 april 2025 13:17
Ik mis in deze discussie wel enige context en nuance. Ik stam namelijk nog uit de tijd dat het de andere kant op ging en tarieven énorm verlaagd werden. Met als gevolg het verlaten van diverse grote bedrijven uit de VS. Dit heeft best wat discussie opgeleverd omdat er ook sprake was van banen verlies. Zie het bekende verhaal waarin Walmart, bekend om de import, Rubbermaid onder druk zette.
Is Wal-Mart Good for America?
FRONTLINE offers two starkly contrasting images: one of empty storefronts in Circleville, Ohio, where the local TV manufacturing plant has closed down; the other — a sea of high rises in the South China boomtown of Shenzhen. The connection between American job losses and soaring Chinese exports? Wal-Mart. For Wal-Mart, China has become the cheapest, most reliable production platform in the world, the source of up to $25 billion in annual imports that help the company deliver everyday low prices to 100 million customers a week. But while some economists credit Wal-Mart’s single-minded focus on low costs with helping contain U.S. inflation, others charge that the company is the main force driving the massive overseas shift to China in the production of American consumer goods, resulting in hundreds of thousands of lost jobs and a lower standard of living here at home. [Explore more stories on the original website for Is Wal-Mart Good for America?]
(Documaintaire van 55 minuten gratis te bekijken in de link).
Om even een idee te geven in wat vroeger normaal was met betrekking tot tarieven:
Table 1. Illustrative MFN and Full-Duty Rates Applicable in 2001 to Major Imports from China

MFN Rate Full Rate
Toys (all kinds) Free 70%
Plastic or rubber footwear 6% 35%
Women's low footwear (rubber sole/leather uppers) 10% 20%
Men's high footwear (rubber sole/leather uppers) 8.5% 20%
ADP machine parts Free 35%
Leather apparel 6% 35%
ADP printed circuit assemblies Free 35%
Men's high leather shoes 8.5% 20%
Cordless telephones Free 35%
ADP disk drive units Free 35%
Sweaters, other than cotton, wool, or manmade material 6% 60%
Artificial flowers 9% 71.5%
Sundry plastic articles 5.3% 80%
Women's silk blouses 7.1% 65%
Christmas tree light sets 8% 50%
Clinton heeft destijds énorm gesneden in die tarieven, volgens het artikel gemiddeld 3.8% ipv 44%.

Economisch gezien zijn de gevolgen helaas wat complexer dan "higher is bad mkay". Wil je binnenlandse productie stimuleren dan zijn import tarieven een heel effectief middel. Die binnenlandse productie kan extra banen opleveren en een grotere onafhankelijkheid. De nadelen zijn ook bekend, de koopkracht gaat achteruit. Eindstand kan het dus ook een politieke keuze zijn waarbij onafhankelijkheid dus belangrijker wordt gesteld dan koopkracht.

Als we dan puur even naar het perspectief van de VS kijken dan kan de koopkracht in de VS behoorlijk verslechteren voordat ze op ons niveau zitten:
1 Qatar 177.9
2 Luxembourg 177.1
3 Kuwait 174.0
4 Switzerland 159.7
5 Oman 150.3
6 United States 146.2
7 Saudi Arabia 146.1
8 Guernsey 136.6
9 Australia 135.4
10 Denmark 133.6
11 New Zealand 130.5
12 Sweden 130.3
13 Netherlands 129.9
Eindstand gaat de stembus bepalen wat de mensen willen; onafhankelijkheid of koopkracht.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 8 april 2025 13:25]

k995 @sdk19858 april 2025 13:24
Dat is niet juist , de koopkracht in de vs ging er sterk op voooruit . Het probleem in de vs is dat die heel hard naar de rijksten gaat.
sdk1985 @k9958 april 2025 13:26
Dat is niet juist , de koopkracht in de vs ging er sterk op voooruit .
Dat is precies wat ik zeg toch?
k995 @sdk19858 april 2025 13:29
Ik had het over het outsourcen , dat hoeft niet niet nadelig te zijn voor een land
sdk1985 @k9958 april 2025 13:54
Ik had het over het outsourcen , dat hoeft niet niet nadelig te zijn voor een land
Als je het platslaat: outsourcen kost banen, verhoogt koopkracht. Wat uiteindelijk beter is valt over te discussieren. Hetgeen ze in de gelinkte documantaire doen.
k995 @sdk19858 april 2025 16:00
Nee de banen die wegvallen kan je invullen door betere betalende, er zijn meer mensen aan het werk dan ooit in de vs (als voorbeeld)
satya @k9958 april 2025 18:55
De inflatie is er ook enorm, inmiddels heb je afhankelijk van waar je woont een gezinsinkomen nodig van 200-300k. De belofte van globalisering was altijd goedkopere producten. Uiteindelijk werden dat grotere winsten voor multinationals.
k995 @satya8 april 2025 22:40
Dat is idd het geval in de vs maar dat is zeker niet algemeen.
Frikandel @sdk19858 april 2025 13:25
Dan moet je dus gaan kijken naar tarieven op specifieke producten. Simpelweg tarieven voor alles uit het buitenland gebaseerd op trade balance is geen goede oplossing.

Dat is ook niet perse iets nieuws. Kijk maar naar de Europese tarieven op bijvoorbeeld Chinese elektrische auto's.
avlt @Frikandel8 april 2025 14:19
Simpelweg tarieven voor alles uit het buitenland gebaseerd op trade balance is geen goede oplossing.
Inderdaad, op die manier kom je op tarieven van 46% voor Vietnam en andere lagelonen landen. Als je die productie (kleding, schoenen) naar de VS denkt te halen gaan de prijzen voor die producten de lucht in i.v.m. loonkosten.

Ook kan je een een scheve trade balance gebaseerd zijn op producten/grondstoffen die domweg niet voorhanden zijn in de VS.
CAPSLOCK2000
@sdk19858 april 2025 13:33
Importheffing zijn inderdaad niet nieuw en worden al tijden gebruikt om markten te balanceren. Door ze goed in te zetten kun je gebruik maken van wat ze in het buitenland goed kunnen zonder je eigen economie kapot te maken of je eigen wetgeving te ondermijnen. Zo kan geen enkel Nederlands bedrijf concurreren met een bedrijf dat kinderarbeid gebruikt om de kosten laag te houden. Dat moet je ook niet willen. Een importheffing kan dan helpen om bedrijven te beschermen die niet eerlijk kúnnen concurreren. Er zijn nog een hoop andere redenen voor importheffingen maar die zijn altijd gericht in gezet.

In een ideale wereld worden heffingen steeds kleiner omdat de wereld steeds beter samenwerkt, eerlijker wordt en wereldwijd de lat steeds hoger komt te liggen. De heffingen worden kleiner waardoor de economie steeds soepeler werkt. Brede heffingen op álles is niet productief. Daarmee maak je alleen maar alles duurder zónder de voordelen van internationale handel te kunnen gebruiken.

Uiteraard is de wereld niet ideaal, maar deze actie van Trump voelt dus als een enorme stap de verkeerde kant op door de totale ongerichtheid. Het lijkt vooral te gaan om landen te "pakken", niet om specifieke producten of diensten te beschermen of te helpen.
bzuidgeest
@sdk19858 april 2025 13:43
Je kan simpelweg niet onafhankelijk zijn. Heel veel mineralen heeft de VS niet, dus met die landen zal er altijd een trade deficit zijn.

Wat jij voorstelt is dat je productie in eigen land duurder maakt met heffingen omdat de binnenlandse producenten meer betalen voor hun grondstoffen import. Dat is gewoon slecht op slecht.

Dit soort heffingen worden door de concumenten en vs bedrijven betaalt niet door de landen die exporteren. (ik hoop niet dat je nog geloofd dat de exporteurs betalen).


De koopkracht van de VS is overigens enorm vertekend door de inkomens ongelijkheid. 80% of zo van de rijkdom zit bij 10% van de mensen of zo. Die hebben enorme koopkracht, maar het merendeel bijna niets.,
Xthemes.us @bzuidgeest9 april 2025 07:45
Hoe hogerop je komt hoe belachelijker het wordt in de VS.
De top 10% heeft 'slechts' 70% van de rijkdommen (80% zat er niet ver vanaf).
De helft van dat getal blijft bij 1% van die 10% plekken. Er zijn rijken onder de rijken.
Volgens sommige schattingen zou 0.1% van de populatie zelfs 15% van het totaal vermogen van het gehele land bezitten.
En in dat kleine groepje heb je dan weer de ultra rijken onder de rijken. De mensen die zo gek veel geld hebben dat ze in theorie een eigen leger zouden kunnen aanschaffen of het voedselprobleem in een arm land kunnen oplossen (Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffet etc).
pumpidumpi @sdk19858 april 2025 22:07
Precies. En daarbij, als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, raak je failliet. Een land kan nog eens wat lenen en dat doet de VS al extreem. Dat kan alleen omdat de dollar zo sterk is, maar dat blijft niet zo op deze manier.
Dus je kunt je kop in het zand steken en lekker doorgaan, of het aanpakken. Beide opties doen pijn.

Anyway, ik vind het heel bijzonder dat er zoveel reuring ontstaat omdat een land met een paar 100 miljoen inwoners een importheffing instelt. Kom op he, als we daar zo van in paniek raken dan hebben we zelf ook zitten slapen.
DJ Henk @pumpidumpi9 april 2025 07:27
Precies. En daarbij, als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, raak je failliet. Een land kan nog eens wat lenen en dat doet de VS al extreem.
Je kunt natuurlijk ook gewoon wat minder gaan uitgeven. Dat geldt voor een land net zo goed als voor jou en mij.
pumpidumpi @DJ Henk9 april 2025 08:10
Interessante gedachte. Ik denk dat, dat bij de andere landen net zo goed pijn doet. Want je koopt er minder...
CAPSLOCK2000
@pumpidumpi9 april 2025 11:36
Precies. En daarbij, als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, raak je failliet. Een land kan nog eens wat lenen en dat doet de VS al extreem.
Je vergeet iets, economie is meer dan import en export. Het gaat ook (vooral?) om dingen maken waardoor je nieuwe waarde schept uit het niets. Iedereen die werkt maakt op een of andere manier kosten (al is het maar in tijd) en verwacht aan het einde van de dag meer over te houden.

Ieder land heeft dan ook een centrale bank die gewoon geld kan drukken, uit het niets, en met dat geld kun je in het buitenland dingen kopen. Die bank moet er wel voor zorgen dat ze niet meer geld drukken dan er aan waarde geproduceerd wordt maar als ze het goed doen dan komt er echt geld bij. Zo kun je als land meer uitgeven dan je aan inkomsten hebt. Dat is zelfs heel normaal en niet inherent schadelijk voor je eigen economie. Economie is geen zero-sum game. Dat de een winst maakt hoeft niet te betekenen dat iemand anders verliest.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 9 april 2025 11:37]

pumpidumpi @CAPSLOCK20009 april 2025 12:58
Ik weet het niet hoor. Onder aan de streep moeten inkomsten en uitgaven in balans zijn. Geld bijmaken gaat ten koste van je internationale waarde, oftewel je munt wordt zwakker.
Dat je waarde creeert (en dat in kunt wisselen voor geld) is in principe waar, maar dat gaat ten koste van iets anders (zoals de zwakkere munt).
Anders zou je eeuwig door kunnen groeien als wereldeconomie. In dollars of euros kan dat misschien omdat de waarde (tov ???) daalt.
CAPSLOCK2000
@pumpidumpi9 april 2025 13:21
De wereldeconomie wordt ook steeds meer waard. We bouwen steeds meer en beter spullen. Er komen steeds meer mensen en dus meer banen die waarde produceren.
Oneindige groei bestaat niet, maar we zijn nog lang niet uitgegroeid. Zolang de totale waarde van alles op de wereld blijft groeien kunnen we ook meer geld blijven drukken.
Het moet uiteraard wel in balans blijven, je moet niet meer geld drukken dan je aan waarde produceert.
Dat je waarde creeert (en dat in kunt wisselen voor geld) is in principe waar, maar dat gaat ten koste van iets anders (zoals de zwakkere munt).
Niet als je het goed doet. Economie is geen zero-sum game. Dat de één winst maakt hoeft niet te betekenen dat iemand anders iets verliest. De totale waarde kan groter worden zodat iedereen profiteert.
Lievense @CAPSLOCK20009 april 2025 14:04
Amerika heeft op dit moment 123% schuld naar BNP. Geleend geld. Betalen ze bakken met rente over.

Als ze geld bijdrukken, daalt de waarde van de munt. Dat is geen hogere wiskunde.
tc982 @sdk19859 april 2025 12:26
Tarrieven zijn een instrument om een economie te draaien op wat je belangrijk vind. Je wilt bijvoorbeeld niet dat je lokale agricultuur markt niet houdbaar is en vervangen wordt door goedkopere buitenlandse productie. In tijden van nood, heb je deze nodig. Dus verhoog je de tarieven voor buitenlandse partijen.

Enkel is Trump van het idee dat alles kan veranderen over één dag, in plaats van een jarenplan op te maken waarin de tarieven geleidelijk aan omhoog gaan, zodat bedrijven hun supply chain kunnen aanpassen, de nodige investeringen doen en kunnen reageren op het beleid. Trump is gewoon een bully die denkt in win or lose, wat maakt dat hij alles zwart/wit ziet. Zij zijn winners, en de rest zijn losers die maar moeten bloeden.
Marve79 @ernstoud8 april 2025 13:25
Trump's redenen zijn waanzin, maar persoonlijk ben ik voor importtarieven. Het is veel beter voor het milieu wanneer mensen gewoon lokale producten kopen. Een Amerikaan zou gewoon in een Amerikaanse auto moeten rijden, waarom moet er eentje uit Japan worden verscheept? En dat kan nog altijd maar dan moet Toyota maar een fabriek in de VS bouwen, met die redenering ben ik het helemaal eens.

Zelfde met die bedrijven die op grote schaal belasting ontduiken door overheden tegen elkaar uit te spelen voor het meest gunstige belastingklimaat. Dat is ook iets wat globalisering heeft veroorzaakt en dat moet ook stoppen.

Dus het is prima dat daar een eind aan komt wat mij betreft. Kijk, van de oude presidenten werd altijd alleen maar geklaagd dart ze marionetten waren van big corp. Dat kun je van Trump toch niet zeggen anders pleeg je geen economische zelfmoord :)

En ook dat zal wel loslopen, Trump heeft niks toegegeven en de beurzen knallen alweer omhoog. De soep wordt toch nooit zo heet gegeten.

En denk niet dat het na 4 jaar Trump weer wordt teruggedraaid. Dat heeft Joe Biden ook niet gedaan na Trump zijn eerste termijn. Dit wordt de nieuwe normaal voor de komende jaren en bedrijven passen zich maar beter aan aan de nieuwe realiteit.
bzuidgeest
@Marve798 april 2025 13:39
De meeste dingen die ik wil hebben worden niet lokaal gemaakt en gaan ook niet lokaal gemaakt worden. Zeker als je kijkt naar electronica onderdelen en allerlei gereedschap en tech spul.

Import tarieven maken dingen voor mij duurder om te ontwikkelen of ik moet die kosten naar klanten doorzetten.
En even een "chip" fabriek toevoegen die alles maakt is gewoon een onrealistische droom.

import tarieven zetten ook een domper op de welvaart van het volk. Het betekend dat ze meer moeten gaan betalen voor hun producten, want niet alles word in ons land gemaakt of gaat gemaakt worden. We hebben niet eens de grondstoffen lokaal om dat te doen. Beter voor je milleu om dat lokaal te doen waar het gedolven is.
van de oude presidenten werd altijd alleen maar geklaagd dart ze marionetten waren van big corp. Dat kun je van Trump toch niet zeggen anders pleeg je geen economische zelfmoord :)
Trump zijn vriendjes worden er rijker van. jan met de pet niet en het is al het land met de grootste inkomens ongelijkheid.

En dat is nog maar buiten beschouwing gelaten dat een Chinese EV gewoon een beter product is dan wat ze hier weg zetten. Dat CATL en zo de beste batterijen maken. Waarom zou ik onze lokale ouderwetse rommel willen?

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 8 april 2025 13:44]

Marve79 @bzuidgeest8 april 2025 14:22
Maar goedkope rommel zorgt voor lage kwaliteit en overconsumptie. Kijk maar naar al die troep die via Temu wordt bestelt. Ik vind het prima dat ze daar paal en perk aan stellen.

En of een Chinese EV een beter product is weet ik niet, ik denk dat BMW etc ook prima EV's maakt. Dat is maar een mening. Accutechniek kunnen we zelf ook wel in investeren.
bzuidgeest
@Marve798 april 2025 14:51
Accutechniek kunnen we zelf ook wel in investeren.
Vast maar verbeteringen worden vaak ook via een beetje geluk gevonden of toeval, wellicht komt de inspiratie bij onze mensen nooit en lopen we eeuwig achter. Het is echter veel belangrijker niet iets dat je morgen kunt hebben. We lopen tientallen jaren achter. In de techniek en het bouwen van infra en fabriek. Om maar niet te spreken over dat we in de EU de grondstoffen niet in significante hoeveelheden hebben.
aar goedkope rommel zorgt voor lage kwaliteit en overconsumptie. Kijk maar naar al die troep die via Temu wordt bestelt. Ik vind het prima dat ze daar paal en perk aan stellen.
Ja temu levert veel rommel. Maar Ali levert weer heel veel onderdelen waar je anders niet aan kan komen omdat de westerse wereld ze nog niet ontdekt heeft. Ik ben bezig met een usb-PD adapter. De chip die ik gebruik is beter (voor wat ik nodig heb) dan wat ik hier kan vinden en hier levert niemand hem, maar hij is eenvoudig in gebruik.
Als je die route via ali afsluit of heffingen opzet, word mijn product of duurder, of komt er nooit.

Ik wil een usb connector van wurth hebben een duitse fabrikant... Ik kan hem alleen uit de VS importeren als particulier.... Ronduit belachelijk. Geen bedrijf hier dat hem wil leveren aan mij. Een component van eigen bodem. De chinezen of amerikanen doen niet moeilijk over kleine aantallen. Hier krijg ik een middelvinger,

Ronduit slecht. Het probleem is niet producten van elders. Het probleem is dat ze elders klantenservice leveren. Ik krijg mijn geld bij een probleem vlugger terug van ali dan van wie dan ook hier.

Ik zou graag alles in de EU halen, maar onze achterbakse, onbeleefde leveranciers kunnen mij rug op.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 8 april 2025 14:51]

KoffieAnanas @bzuidgeest8 april 2025 15:28
Grondstoffen hebben we als Europa soms in overvloed, alleen niet te winnen in verband met milieuschade en lokaal protest. Of een oorlog.
bzuidgeest
@KoffieAnanas8 april 2025 16:58
We hebben de meeste stoffen ergens wel, maar niet zo bereikbaar of ook maar in de buurt van de hoeveelheden die China of afgahnistan, afrika e.d. hebben.

En terecht word er gekeken hier naar milleu schade. Het kan prima met minimale of geen schade, maar dan gaan de kosten wel omhoog.
EXCalibur_EeK @Marve798 april 2025 14:45
Kijk naar NorthVolt. Klinkt allemaal makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet.
Marve79 @EXCalibur_EeK8 april 2025 15:24
Je moet als overheid natuurlijk ook een beetje investeren. Nee hier laten ze mooie bedrijven en initatieven gewoon failliet gaan. In China is heel die EV industrie vet gesubsidieerd, dat kunnen ze hier ook doen. Geld zat zou je denken of verzin het erbij dat doen ze daar ook.
redzebrax @Marve798 april 2025 16:53
Soms is het gewoon niet haalbaar om een product in eigen land te maken tegen redelijke kosten, en dat is niet omwille van goedkope krachten, maar bv omwille van beschikbare mensen met voldoende vakkennis. Zie bv het voorbeeldje van iphone, moest die nu volledig in Amerika worden geproduceerd zou die 30000$ kosten, er zouden ook gewoon niet voldoende gemaakt kunnen worden . https://www.forbes.com/si...ed-to-make-it-in-america/
edit: Dit gaat nog wat geven, veel veel meer als die paar goedkope laptops, apple wordt door die tarieven enorm zwaar getroffen en dat is te merken aan de waardering van hun aandelen, de laatste tariefwijziging voor China nu 105% gaat het niet beter maken.

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 8 april 2025 20:07]

jip_86 8 april 2025 09:58
Is dit nu zo relevant wat een laptop in de VS kost?
vanaalten @jip_868 april 2025 09:59
Het is relevant omdat invoerheffingen en de problematiek in de VS, veroorzaakt door de VS, wereldwijd impact gaan hebben.
jip_86 @vanaalten8 april 2025 10:04
Mijns inziens is het nieuws als het gevolgen heeft voor de prijzen hier. Een prijswijziging in de VS is totaal niet interessant voor ons.
kaas-schaaf @jip_868 april 2025 10:12
Wel als dit er voor zorgt dat een bedrijf minder gaat leveren en dus overal de prijzen omhoog gaat gooien. Dat effect zal even duren maar is niet ondenkbaar.
jip_86 @kaas-schaaf8 april 2025 10:23
Dan is het relevant als het hier ook echt verhoogd word, eerder niet.
CodeAsm @jip_868 april 2025 10:26
Hierdoor is er een kans dat je in europa eerder die goedkopere modelen kan kopen, want er is meer vooraad, kortere wachttijden bij bestellen. dus kan wel relevant zijn.
jip_86 @CodeAsm8 april 2025 12:10
Kan kan kan koop je niets voor. Als dat daadwerkelijk ook gebeurd is een nieuwsbericht over prijsveranderingen hier relevanter.
Powerblast @jip_868 april 2025 10:46
Ik vind het anders wel interessant om te weten. Nieuws geeft een globaal overzicht over wat er in de wereld speelt, en hier dus liefst voor tech gerelateerd. Als ik wil weten wat er in mijn achtertuin gebeurt, lees ik wel de streekgazet.
Brummetje @jip_868 april 2025 10:49
Misschien niet voor jou op dit moment maar wel voor andere ;) Als je een krant leest is toch ook niet alles voor jou relevant. Bedenkt niet dat het helemaal niet relevant is.
Lagonas @jip_868 april 2025 11:00
Wellicht is dit voor jou niet interessant, en dan kan je dit artikel gewoon links laten liggen. Ik vind dit nieuws wel interessant, en ik denk vele met mij.
maevian @jip_868 april 2025 11:49
Sorry als jij enkel interesse hebt over het nieuws van jouw boerendorp, andere mensen hebben liever wat een bredere kijk op de wereld.
FearMe @jip_868 april 2025 11:11
Ik vind het raar dat je een week geleden gewoon normaal op "Veiligheidsadviseur VS gebruikte Gmail voor overleg over wapens en aanvallen" hebt gereageerd, waarom is dat wel relevant technieuws voor ons volgens jou?
enver63 @jip_868 april 2025 13:54
[...] een discussie over veilige communicatie van overheidspersoneel iets totaal anders is dan wat een Amerikaan voor een laptop betaald.
Maar de discussie over Amerikaanse regeringsfunctionarissen is alleen maar interessant voor mensen in Nederland omdat de personen in de Nederlandse regering net zo dom zijn als die in de Amerikaanse regering. Als we hier een normale regering (wat was dat ook al weer) zouden hebben was het niet interessant.
Christoxz @kaas-schaaf8 april 2025 10:18
Of het zelfde willen blijven leveren, en dat dus overige klanten, bijvoorbeeld in Europa indirect een deel van deze kosten gaan betalen, waardoor de prijs in de VS beter zal zijn.
I.p.v. de VS x% omhoog, overal een beetje omhoog.

Direct geen interessant nieuws artikel voor ons, maar indirect zeker wel, we gaan het zeker voelen, ook al is het een andere markt.
LongTimeAgo @Christoxz8 april 2025 11:09
Of de prijzen in Europa gaan juist omlaag om deze aantrekkelijker te maken tegenover de concurrentie om zodoende de verkoop aantallen op peil te houden.
Het kan beide kanten op gaan.
Christoxz @LongTimeAgo8 april 2025 11:13
Maar dan verlies je je markt positie in de VS, die voor veel merken waardevol is.
Het kan inderdaad alle kanten op gaan, al kan ik uit ervaring vertellen dat in mijn product groep (ook IT) de import tarieven deels betaald gaan worden door de rest van de wereld.
Maar elk merk, sector zal er anders mee om gaan, en hopen allemaal op zo min mogelijk omzet verlies.
LongTimeAgo @Christoxz8 april 2025 11:18
Ik denk dat Framework idd wel geeft om Marktpositie in Amerika.
Echter, ze gaat het nog moeilijk krijgen gok ik zomaar. China geeft niet heel veel om 'marktpositie' en er zijn geruchten dat ze een HOOP apparatuur gaan offloaden in Europa om de verkoop aantallen hoog te houden. Dus er is een vermoeden dat veel ander merk (voornamelijk Chinees) IT apparatuur wél hard in prijs zal zakken.
Miglow @LongTimeAgo8 april 2025 12:31
Als China echt een vuist wil maken zouden ze "gewoon" een maand niets moeten exporteren naar Amerika. Kijken wie er dan nog een grote bek heeft daar. Ongeveer elk elektronisch apparaat is linksom of rechtsom wel afhankelijk van productie uit China. Denk dat de samenleving daar dan vrij snel op z'n gat ligt.
JustRob @kaas-schaaf8 april 2025 11:06
waarschijnlijk gaat China juist een hoop shit dumpen hier, dus prijzen zullen mogelijk zelfs dalen, in het nadeel van lokale bedrijven in Europa.
Kevinp @kaas-schaaf8 april 2025 11:43
Een ander denkbaar effect is dat de prijzen hier omlaag gaan omdat de vraag in de US lager wordt de productie gelijk blijft. De vraag hier gelijk blijft (in eerste instantie) en ze dus de prijzen hier aanpassen om de vraag te verhogen.
dez11de @kaas-schaaf8 april 2025 13:51
Je bent nu dingen aan het verzinnen.
sIRwa3 @jip_868 april 2025 10:34
Als je een wel geïnformeerde mening wil hebben zal je alle informatie tot je moeten nemen die je kan krijgen, het noemen van de overige fabrikanten als Jaguar/Landrover en Nintendo illustreert een zorgelijke trend die vergaande impact op de wereld economy kan hebben. Dus JA dit is interessant en belangrijk. Ik snap ook dat iemand alleen de regionale krant leest, en dan maar afvragen waarom alles laatste tijd zo duur wordt..
To_Tall @sIRwa38 april 2025 10:49
Eens, dat is ook het gevolg wat Trump wil terug draaien. Meer op eigen kracht en land gaan draaien.

Echter door lage lonen landen, een fabriek oprichten die een complex onderdeel heel efficient kan maken, bepaalde kennis en grondstoffen.

Zijn eindproducten die geleverd worden vaak met onderdelen uit verschillende locaties en landen.
Wat uiteindelijk ook zorgt draagt dat bepaalde onderdelen, veel efficienter geproduceerd kunnen worden ipv elk land een zelfde soort fabriek op zet. extra kosten kwijt is voor het runnen van de fabriek en dus producten veel duurder worden. Dan dat je dit centraal door een specialist zou laten doen.

[Reactie gewijzigd door To_Tall op 8 april 2025 10:52]

Ultimus XI @jip_868 april 2025 10:24
Framework zelf is een relatief klein bedrijf (voor zover ik weet), waardoor een (tijdelijke) verkoopstop misschien ook nog wel eens grotere gevolgen kan hebben voor hun, kan ik me voorstellen.
Blokker_1999
@jip_868 april 2025 10:40
Dat is uiteindelijk wel het geval, want dat kan een terugvallende verkoop veroorzaken wat bedrijven weer in de problemen kan brengen door lagere omzet, kleinere winst (of groter verlies) wat dan weer een impact heeft op dienstverlening of zelfs levensvatbaarheid van een bedrijf.
MSalters
@jip_868 april 2025 10:55
Een vraagdaling in de VS (door een externaliteit) leidt tot een groter aanbod in Europa. Een groter aanbod bij dezelfde vraagcurve leidt tot een lagere evenwichtsprijs. In andere woorden, om de omzet op peil te houden verkoopt Framework liever een laptop hier met 5% korting dan in de VS met 10% invoerheffing.
WigaDan @vanaalten8 april 2025 12:11
Zoals ongeveer iedere oplossing voor ieder gecreeerd probleem in de wereld. De burger is de dupe van een probleem en vervolgens van de oplossing. Vervolg zijn dan nieuwe ´beperkende´ regels wat het nog weer complexer maakt. Een struktuur die steeds terug komt. Nee ik ga geen voorbeelden geven. Zelf kijken en analyseren :)
Bark_At_The_Cat @jip_868 april 2025 10:04
Ik vind dat wel interessant ja. Er is een grote internationale handelsoorlog gaande die ook impact gaat hebben op ons in Nederland. We kopen dan wel geen laptops voor Amerikaanse prijzen, maar het zou zeer goed kunnen dat de Chinese productiecapaciteit die minder produceert voor de Amerikaanse markt nu ingezet gaat worden voor de Europese markt. De Chinese overheid is niet vies van industriepolitiek die dumpen toelaat.
Quilt @Bark_At_The_Cat8 april 2025 10:55
Is dat een probleem voor ons? Het is niet alsof wij hier laptops assembleren.
Als de concurrentie tussen fabrieken in China, Taiwan, Vietnam, Indonesië voor scherpere prijzen zorgt, wint de consument in Europa.
familyman @Bark_At_The_Cat8 april 2025 10:33
Weet niet of dumpen hier een factor is. Afname vraag door VS kan uberhaupt dalende prijzen betekenen, op zich hoeft dat ook geen drama te zijn.

Ik hoop dat de eu ook niet gaat onderhandelen en net als de chinezen gewoon de tarieven overneemt.
Heroic_Nonsense @jip_868 april 2025 10:00
In een vacuum niet, maar wel in de context wat de importheffingen van de VS doen met de ICT-markt wereldwijd.
Stufipower @jip_868 april 2025 10:00
Nee de link is meer naar framework denk ik. Dat zou je een tweakers merk voor laptops kunnen noemen. (Ik heb er eentje :) )

[Reactie gewijzigd door Stufipower op 8 april 2025 10:01]

Martijn.C.V @jip_868 april 2025 10:02
De relevantie zit in het feit dat Framework laptops verkoop en dat de heffingen van Trump op deze manier uiten in de IT / techniek. Wat eerst een "goedkope" laptop zou zijn, is door de heffingen dus precies verlies leidend, met als gevolg dat het niet meer wordt verkocht in de US.
William_H @jip_868 april 2025 10:04
Ja, want het laat zien wat de effecten van de wereldhandel op (goedkope) hardware heeft, en wat de marges zijn. Die zijn dus blijkbaar minder dan 10% voor de goedkopere hardware.
watabstract @jip_868 april 2025 10:04
Als een laptopmerk de verkoop tijdelijk stillegt dan lijkt me dat zeker relevant. Framework is heus de enige niet die met dit probleem kampt dus je kunt meer van dit soort berichten verwachten.
cadsite @jip_868 april 2025 10:31
Heb je enkel interesse in wat er rond jouw kerktoren gebeurt?

Als je nog een paar weken geduld hebt zal je de gevolgen ook hier merken, dan zal je het misschien wel relevant vinden.

Mensen die verder kijken dan hun neus lang is weten wel graag wat er rondom hen gebeurt om eventueel nu al te kunnen anticiperen en/of begrijpen wat er gebeurt.
NoUser @jip_868 april 2025 10:34
Vind het zeker relevant, zeker als je je in de VS bevindt als Tweaker
WillySis
@jip_868 april 2025 11:17
Nee, niet direct.
Het is wel relevant dat veel fabrikanten hun spullen met verlies moeten gaan verkopen.
Wat niet in het nieuws is gekomen is dat het verhogen van de verkoopprijs niet toegestaan is en dat de import tarieven ook gelden op de voorraden.
Door de spullen een aantal weken van de markt te halen kunnen ze later als "nieuw" product met een nieuwe prijs terug in de winkel worden gezet. Een aantal producten wordt zo duur dat de concurrentie tov de Amerkaanse producten dermate slecht is dat de verkopen minimaal zullen zijn. Veel van die producten worden zelfs teruggehaald.

Dat een paar laptops duurder worden is geen nieuws, maar dit is een teken van een gevolg van de Trump tarieven voor fabrikanten hebben en hoe die erop reageren.
bkor @WillySis8 april 2025 11:34
Wat niet in het nieuws is gekomen is dat het verhogen van de verkoopprijs niet toegestaan is en dat de import tarieven ook gelden op de voorraden.
Wat je hier zegt lijkt me totaal niet te kloppen. Lijkt me dat je sommige dingen verkeerd interpreteert. Een persbericht heeft het over warehouses, maar daar worden (zeer waarschijnlijk) warehouses bedoeld welke zelf de douane verzorgen. Vaak als iets "bij de douane" staat, staat het helemaal niet bij de douane maar bij een ander bedrijf welke zelf de douane afhandelt.

Dat over een verkoopprijs kan ik niks over vinden.
WillySis
@bkor8 april 2025 12:04
De zakelijke import wordt niet door de Amerikaanse douane gerekend, maar door de warehouses die aan consumenten of fysieke winkels leveren.

Ik exporteer zelf vanuit Nieuw Zeeland dakpannen van bioplastic naar Jackery. Jackery plakt er dan zonnepanelen (uit China) op. Over alles wat Jackery in voorraad heeft moet nu het hoge importtarief betaald wordt. Alleen winkelvoorraden vallen buiten die importtarieven. Webshops die vanuit warehouse verzenden moeten de importtarieven wel betalen.
We zijn nu aan het kijken of we de zonnepanelen en bijbehorende elektronica in Nieuw Zeeland op de dakpannen kunnen monteren om de 34% import heffing op de zonnepanelen te omzeilen. Voor Nieuw Zeeland geldt een tarief van 10%. De zonnepanelen maken ongeveer 60% van de kosten uit.
bkor @WillySis8 april 2025 13:57
De zakelijke import wordt niet door de Amerikaanse douane gerekend, maar door de warehouses die aan consumenten of fysieke winkels leveren.
Lees mijn reactie nou eens goed. Bedrijven kunnen douanefuncties overnemen. De importtarieven worden geheven namens de douane door het bedrijf Jackery.
Webshops die vanuit warehouse verzenden moeten de importtarieven wel betalen.
Sorry, fout. Dat ligt er helemaal aan of het wel of niet ingeklaard is. Dat staat dus los of je iets een warehouse noemt.
WillySis
@bkor8 april 2025 15:02
Je probeert de Nederlandse situatie op de VS te projecteren.

Ik heb gister nog twee uur met Jackery en belasting deskundigen zitten vergaderen over dit onderwerp. Daar blijkt het "inklaren van goederen" al jaren op een totaal andere manier te verlopen.
Jackery maakt vooral draagbare accu's voor thuis, onderweg en op de werkplek. Bijna 100% van de onderdelen is import en daardoor worden ze hard getroffen door Trumps tarieven. Dat ook actuele voorraden onder de regeling vallen is juist een probleem. Bestaande voorraden zijn door de importbelasting ineens verliesgevend. Dit is niet alleen voor Jackery een probleem, maar voor veel Amerikaanse bedrijven. Op dit moment wordt daar ook heel hard over geklaagd. Trump en consorten liggen daarom stevig onder vuur. Musk heeft Trump al een paar keer voor "mormon" (en lelijker) uitgemaakt.
Ondertussen overweegt ook Jackery al zijn producten tijdelijk van de markt te halen. Voor mijn bedrijf zou dat betekenen dat ik ene maand of twee niets kan leveren. Nu zit mijn orderboek overvol waardoor ik geen schade ondervind. In Europa (zeker Duitsland) zijn er wel een aantal bedrijven die hard geraakt zullen worden.

In de VS moeten bedrijven zelf voor de afdracht van importrechten zorgen. De belastingdienst is belast met de controle daarop. De douane komt er al een jaar of 15 niet eens aan te pas. De capaciteit van de douane was in verschillende havens en luchthavens zo laag dat wachttijden voor inklaren op konden lopen tot wel twee maanden.
Alleen bij kleine partijen en particulieren bepaald de douane de waarde en afkomst van de zending en heft de belastingdienst vervolgens de importbelasting.
bkor @WillySis8 april 2025 15:26
Je probeert de Nederlandse situatie op de VS te projecteren.
Onjuiste aanname, mijn beschrijving geldt voor behoorlijk veel landen ter wereld en is redelijk standaard. Dat de VS totaal iets anders doet en dat ik het op sommige punten mis heb, tja, kan prima.
In de VS moeten bedrijven zelf voor de afdracht van importrechten zorgen.
Sorry, je bent niet duidelijk genoeg. Heb je het echt over elk willekeurig bedrijf of niet?
De belastingdienst is belast met de controle daarop. De douane komt er al een jaar of 15 niet eens aan te pas.
Nogmaals, dit gaat niet in tegen wat ik eerder heb gezegd. Je hebt het over wie de controle doet. Dat is niet hetzelfde namens wie het wordt uitgevoerd. Ik zie ook niet waarom het uitmaakt of het een douane is of de belastingdienst.
Alleen bij kleine partijen en particulieren bepaald de douane de waarde en afkomst van de zending en heft de belastingdienst vervolgens de importbelasting.
In vele landen is de douane niet groot genoeg. Ik had al gezegd zoiets vaak door een bedrijf wordt gedaan.

Je zegt dat ik het mis heb, om vervolgens niet duidelijk genoeg te zijn en tegelijk veel dingen te herhalen.

Had het bedrijf eerder de importtarieven kunnen doorvoeren (belasten) of niet? Er is namelijk gigantisch veel extra lading richting de VS gegaan om de verwachte importtarieven te ontwijken. Je geeft aan dat dit allemaal voor niks zou geweest. Ik zou graag heel duidelijk zien dat die tarieven echt pas op het laatste moment belast kunnen worden. Die importtarieven eerder betalen is ongunstig qua cashflow.

Verder ben je ook niet op ingegaan over dit statement:
Wat niet in het nieuws is gekomen is dat het verhogen van de verkoopprijs niet toegestaan is
Je hebt dit niet onderbouwd en ik kan er ook niks over vinden.
WillySis
@bkor8 april 2025 15:38
Inport belasting is een belasting en valt in de VS onder de federale belastingen. Douane is een uitvoerend orgaan voor kleine zendingen (consumenten / vervoer over land).
Net als de VAT moeten bedrijven de import belasting afdragen. De VAT is echter per staat en wordt in de winkel betaald. Importbelasting wordt door de fabrikant of de groothandel betaald. Grote webshops (Amazon) moet je daarbij zien als een groothandel.

Dat de importtarieven niet doorberekend mogen worden kan ik ook niet zo snel terugvinden. Ik hoorde dat gisteren pas dat de prijzen de eerste twee maanden niet of heel beperkt mogen worden aangepast. Ik hoorde net dat er nu in de VS wel heel veel ophef wordt gemaakt over die importtarieven en daarbij wordt het doorberekenen van de tarieven ook genoemd. Veel Amerikaanse bedrijven zullen daardoor twee maanden lang nauwelijks winst kunnen maken of verlies leiden. Aanvoerder van de protesten lijkt Elon Musk te zijn.
dengregg @WillySis8 april 2025 14:06
dat hangt volledig af van het moment van inklaring. Je kan inderdaad magazijnen hebben die vol staan met goederen die officieel nog 'in transit' zijn, en de moment dat die goederen ingeklaard worden zal er inderdaad pas de heffingen op betaald worden, en dat volgens de reglementen en bedragen op moment van inklaring.
ahbart 8 april 2025 10:04
Ik begrijp niet waarom ze de verkoopprijs dan niet met met 10% verhogen ipv de handel er voor stil leggen
NESFreak @ahbart8 april 2025 10:13
Dit snap ik ook niet. Prijzen in de VS zijn toch altijd al excl. btw. Kunnen ze dan niet gewoon de trump tariff ook bij de kassa verrekenen?
kr4t0s @NESFreak8 april 2025 10:33
Importbelasting is geen BTW. Importbelasting moet de importeur aan de douane betalen. Dus dat moet ook vooraf betaald worden. Dus als Framework 10.000 laptops importeert betalen ze daar direct 20% * waarde van laptops over aan de US douane.
WillySis
@kr4t0s8 april 2025 15:05
Nee. In de VS gaat de zakelijke importbelasting via de belastingdienst, tenzij de goederen over de weg binnenkomen.
VAT (btw) is echter een belasting van de staat, importbelasting is federaal.
sdk1985 @NESFreak8 april 2025 13:20
Dit snap ik ook niet. Prijzen in de VS zijn toch altijd al excl. btw. Kunnen ze dan niet gewoon de trump tariff ook bij de kassa verrekenen?
Nee want het idee van een importheffing is dat het land van oorsprong het bonnetje betaalt, niet je eigen inwoners.

Wordt hier terrecht gecorrigeerd. Het is de importeur die moet afrekenen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 8 april 2025 19:17]

bkor @sdk19858 april 2025 13:53
Nee want het idee van een importheffing is dat het land van oorsprong het bonnetje betaalt, niet je eigen inwoners.
Sorry, maar waar heb je dat idee vandaan?

Importtarieven worden betaald door de importeur. Oftewel, het bedrijf in de VS dat de goederen ontvangt betaalt deze tarieven.
Verbruggen @sdk19858 april 2025 13:58
Dat gaat netto niet op, dat bonnetje wordt gewoon doorberekend aan de klant (i.e. je eigen inwoners). Resultaat, in elk geval op korte termijn, is lokaal alles duurder en minder import; loss-loss voor beide kanten.
mjtdevries @Verbruggen8 april 2025 15:19
In de praktijk blijft dat niet zo te zijn.
Dat komt omdat de prijs voor de consument niet bepaald word door de maakkosten plus een beetje marge, maar door wat de consument er voor bereid is te betalen. En de prijs zit meestal op het hoogste niveau wat de consument bereid is te betalen.

En daarom laten ervaringen uit het verleden zien dat hogere importheffingen niet lijden tot hogere prijzen voor de consument maar tot lagere winst bij de verkoper/producent.

(In dat opzicht ook wel interessant om te kijken naar de prijzen van Nvidia GPUs. Die hebben per ongeluk ontdekt dat de consument veel meer bereid is te betalen dan wat zij dachten. En nu zie je dat Nvidia helemaal geen zin heeft om terug te gaan naar dat lagere prijs niveau)
Verbruggen @mjtdevries8 april 2025 18:09
En ondertussen zie je al jaren overal prijzen omhoog gaan en blijft de consument ze net zo goed consumeren...
MSalters
@mjtdevries9 april 2025 19:02
Er zijn veel theorieën over prijsvorming. Een gangbare factor in elke gangbare is dat kosten die iedereen heeft doorgegeven worden, terwijl one-offs ten koste van de winst gaan.

In sectoren waar alles import is (koffie) zal de Amerikaanse consument de rekening betalen. Cement is waarschijnlijk een ander verhaal. Daar zullen Mexicaanse en Canadese leveranciers moeten bloeden.
mjtdevries @MSalters10 april 2025 10:00
Ja er zijn heel veel theorien. Maar ik had het over de praktijk.
MSalters
@mjtdevries10 april 2025 11:28
Ja, en in de praktijk heeft elk bedrijf een eigen strategie, gebaseerd op de markt waarin dat bedrijf zit. Concreet: koffie zat inderdaad op het nivo wat consumenten ervoor bereid waren te betalen, gegeven het concurrerend aanbod. Maar elke koffiebrander weet dat álle concurrenten ook importtarieven moeten betalen.

Dat is dus ook de reden dat benzineprijzen stijgen als de aardolieprijs stijgt. De benzine-verkopers nemen daar evenmin de gestegen kosten voor eigen rekening, precies omdat het kosten voor iedereen zijn.
Sinester @sdk19858 april 2025 16:27
Nee want het idee van een importheffing is dat het land van oorsprong het bonnetje betaalt, niet je eigen inwoners.
Haha iets te veel naar Trump geluisterd die dit, ondankt dat elke specialist hem tegenspreekt, dit blijft volhouden :z
Jefrey Lijffijt @ahbart8 april 2025 10:14
Vermoedelijk denken ze niet te kunnen concurreren met alternatieven die wellicht minder aan de heffing onderhevig zijn (doordat ze een groter deel in de VS assembleren of iets dergelijks).
MacPoedel @Jefrey Lijffijt8 april 2025 10:49
Ik denk niet dat er veel laptops in de VS geassembleerd worden, maar grotere OEMs kunnen waarschijnlijk hun gelijkaardige laptops goedkoper assembleren (voordeel van schaal) en hebben dus meer marge om importtarieven te dragen. Framework is tot nu toe behoorlijk niche, je kunt alleen bij hen kopen, dus hun aantallen zullen veel lager zijn dan van een Dell/HP/Lenovo.
RRRobert @MacPoedel8 april 2025 11:33
Dat gaat niet werken, omdat simpel gezegd de tarieven die fabrikanten voor assemblage rekenen, in de VS nou eenmaal stukken hoger liggen dan in Azië. Tel daarbij op dat de componenten soms uit wel vijf of meer landen worden aangeleverd (met elk hun eigen 'tariff') en je kunt wel nagaan dat dit van ze lang zal ze leven niet gaat werken. Niet op de korte termijn en zelfs niet op de lange termijn, wat Trump dan ook mag beweren of denken te kunnen bereiken.

Vanochtend stond er o.a. in de Volkskrant een artikel met een rekenvoorbeeld, voor de kostenstijging die Apple moet verwachten voor de productie van z'n iPhones. iFixit had al uitgezocht dat de productiekosten van iPhone 16 Pro, met 54% gaan toenemen, van zo'n 550 dollar tot ca. 850 dollar.
MacPoedel @RRRobert8 april 2025 11:47
Voor de duidelijkheid, ik bedoel dat grotere OEMs meer marge hebben dan een Framework en dus hun in het buitenland geproduceerde laptops nog kunnen importeren. Niet dat ze die voor hetzelfde geld in de VS kunnen assembleren. Ik denk ook dat producten gewoon veel duurder gaan worden, door de importtarieven en door het verlies aan koopkracht en dus ook de kleinere afzetmarkt.

Mijn eigen ervaring met productie in de VS is dat men bij de lokale bevolking geen personeel vindt om de machines te bedienen en daar net migranten voor aantrekt, wat door de huidige regering ook al tegengewerkt wordt.
RRRobert @MacPoedel8 april 2025 11:58
Jij en ik weten dat die grote OEM's veel kunnen, maar die marges zijn bijkans heilig - voor de aandeelhouders. Zelfs als Apple daar de kaasschaafmethode op toepast, zal de MSRP van de door iFixit doorgerekende iPhone van net geen 1000 dollar naar zo'n 1300 dollar stijgen. Dan kun je wel raden wat dit voor gevolgen heeft voor de consumentenbestedingen, en in bredere zin de inflatie en het consumentenvertrouwen.
Aaargh! @RRRobert8 april 2025 12:14
Jij en ik weten dat die grote OEM's veel kunnen, maar die marges zijn bijkans heilig - voor de aandeelhouders.
Op korte termijn kunnen ze weinig, een nieuwe fabriek uit de grond stampen kost jaren. De politieke situatie in de VS is hier veel te onzeker voor, tegen de tijd dat je die fabriek operationeel hebt zijn de tarieven waarschijnlijk al lang weg.
jmb66 @RRRobert8 april 2025 13:21
Dit gaat over de 54%.
Bij 54%, iPhone 16 Pro Max gaat dan van 1599 dollar naar 2300 dollar

Zal China niet buigen voor Trump, dan wordt het 104%

iPhone 16 pro max. boven de $ 3000
iPhone 16 pro 256 GB +/- $ 2200
Amerikanen kunnen straks voordeliger een iPhone uit Europa importeren met 20%.

https://www.bright.nl/nie...r-de-importheffingen.html
The Zep Man
@ahbart8 april 2025 10:22
Ik begrijp niet waarom ze de verkoopprijs dan niet met met 10% verhogen ipv de handel er voor stil leggen
Ik zag elders een prima oplossing (in deze lijn):

Je gooit niet de brutoprijs omhoog. Bij het afrekenen voeg je een nieuwe toeslag toe genaamd "tariff" die het bedrag bevat van de importheffing. In de VS zijn ze toch al gewend om met brutoprijzen te adverteren en zaken als VAT achteraf toe te voegen, dus dit is niets nieuws.

Natuurlijk is dat geen oplossing voor het onderliggende probleem: een luxeproduct wordt (netto) te duur waardoor niet genoeg mensen het zullen kopen en het niet winstgevend (genoeg) is. Dan is de juiste keuze voor de fabrikant om zich voor dit product (tijdelijk) terug te trekken uit de betreffende markt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 11:39]

MneoreJ @The Zep Man8 april 2025 10:38
Dat lijkt me niet zo simpel. "Sales tax" is een officieel ding gerekend door de staat, en kan niet van tevoren bij de aangekondigde prijs omdat je niet weet waar de consument zaken doet. Op een "tariefheffing" is dat allemaal niet van toepassing omdat die al eerder geïnd is door de importeur, op individuele componenten. De beslissing om dat door te rekenen aan de consument (en hoeveel dan) is verdeeld tussen importeur, distributeur en eindhandel. De federale regering (of de staten, I guess) zouden aparte wetten moeten aannemen om te regelen dat de hele keten dit mag doen, maar het gaat natuurlijk sowieso alleen op als er een simpele 1-1 relatie is tussen het product en de heffingen, want niet altijd zo is.
The Zep Man
@MneoreJ8 april 2025 10:42
De beslissing om dat door te rekenen aan de consument (en hoeveel dan) is verdeeld tussen importeur, distributeur en eindhandel.
Bij Framework betreft dit een enkele partij, namelijk Framework. Voor hen zou het niet moeilijk moeten zijn om de meerprijs te berekenen die de koper in de VS extra betaalt aan het einde van de rit.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 10:43]

MneoreJ @The Zep Man8 april 2025 10:46
Ja in dit hele specifieke geval is de berekening dan simpel (in tegenstelling tot wanneer je product uit meerdere componenten uit verschillende landen bestaat), maar Framework kan volgens mij niet eigenmachtig besluiten dat zij hun brutoprijzen niet aanpassen maar een goocheltrucje doen aan de kassa. De VS is wel iets lakser met consumentenbescherming dan wij, maar ook daar moet je volgens mij wel met de prijzen adverteren die je ook echt rekent, minus de variabele sales tax dan. Niet brutoprijs plus later benoemde "tariefheffing" (die je als fabrikant nog steeds zelf bepaalt).
The Zep Man
@MneoreJ8 april 2025 11:00
Ja in dit hele specifieke geval is de berekening dan simpel
Er zijn meer partijen die al deze rollen vervullen, niet enkel Framework.
maar Framework kan volgens mij niet eigenmachtig besluiten dat zij hun brutoprijzen niet aanpassen maar een goocheltrucje doen aan de kassa.
Als je een internationale webshop hebt dan lijkt mij dit goed te doen. En je kan natuurlijk nog steeds adverteren met een prijs die bruto + invoerheffing betreft als iemand aangeeft dat die uit de VS komt. Op de afrekening kan je dan de brutoprijs en invoerheffing alsnog apart noemen.

Zoals genoemd maakt dat het voor de consument inzichtelijk waar het bedrag vandaan komt. Het lost het onderliggende probleem (hoge prijzen in de VS) natuurlijk niet op.
MacPoedel @MneoreJ8 april 2025 11:27
In Europa hebben verschillende landen toch ook verschillende BTW tarieven, en webshops kunnen daar over het algemeen mee overweg, dus ik zie niet goed in waarom dat in de VS ook niet kan.
bkor @MacPoedel8 april 2025 12:04
Omdat de importtarieven elk moment kunnen behoorlijk kunnen veranderen en het punt van de verkoop niet het moment is dat de importtarieven betaald worden.
Blokker_1999
@MneoreJ8 april 2025 11:53
En toch heb ik al voorbeelden gezien waar het gewoon gedaan wordt. Er is geen enkele reden waarom je dat niet appart zou kunnen vermelden op een factuur. Je moet het uiteindelijk ook gewoon in je boekhouding vermelden, zeker als je zelf de importeur bent van de goederen die je verkoopt, zoals bij Framework het geval is.

En hjet maakt voor mensen heel goed duidelijk waar de prijsverhoging vandaan komt waardoor mensen ook beter begrijpen wat de impact van die invoerheffingen zijn.
bkor @Blokker_19998 april 2025 12:03
En toch heb ik al voorbeelden gezien waar het gewoon gedaan wordt.
Een prijs naar een klant waar niet de importtarieven in zijn verwerkt?
Er is geen enkele reden waarom je dat niet appart zou kunnen vermelden op een factuur.
De originele suggestie was het adverteren van een prijs zonder die tarieven, en dan pas tijdens het afrekenen die tarieven toepassen. Dat is niet hetzelfde als het vermelden van de die tarieven op een factuur.
drdelta @MneoreJ8 april 2025 13:29
Het staat ieder toch vrij een "fee" te rekenen tijdens het verkoop proces?

Als ik bloempotjes met gras verkoop, kan ik toch prima een verplichtte 10% "groen gras donatie voor de Sahara" "service" doorrekenen?

Dat mensen dat maar gek vindt, en daarom niet bij mij kopen, is weer een heel ander verhaal.
bkor @drdelta8 april 2025 13:52
Het staat ieder toch vrij een "fee" te rekenen tijdens het verkoop proces?
In de EU is dat richting consumenten niet zo. Je moet duidelijk de uiteindelijke prijs vermelden. Verder kan je prima vermelden de opbouw van een prijs.

Echter, hier gaat het meer om dat er twee momenten zijn. Wanneer iets verkocht wordt en wanneer dat product de geïmporteerd wordt. Indien zo'n product niet al in het land is moet je weten wat voor importtarieven erbij komen. Die importtarieven kan je niet zomaar later een consument belasten.
ocf81
@ahbart8 april 2025 10:11
Framework is al relatief duur. Prijselasticiteit is denk ik ook een factor. Op een gegeven moment kan het onrendabel worden om nog door te gaan.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 8 april 2025 10:22]

Zynth @ocf818 april 2025 10:31
Precies.
Plus dat vanaf een bepaalde prijs/waarde verhouding, de publieke opinie zich mogelijk tegen je keert.
Je moet wel waar voor je geld kunnen bieden, anders kan je misschien beter niets aanbieden.
Kevinp @ahbart8 april 2025 11:42
De uitdaging is het volgende.

Alles wat nu op voorraad is kost laten we zeggen 1000 euro.

Alles wat nu binnen komt kost 1100 euro (10%).

alles wat overmorgen binnen komt kost 1200 euro (20%)
Of alles wat overmorgen binnen komt kost 1000 euro (0%).

Met Trump het het onvoorspelbaar en dat is het probleem.

Je koopt iets in, dat zit 3 weken op de bood. maar je weet niet of je daarvoor 100 of 110 of 120 of toch 100 euro betaald.

Een dag vertraging kan je 10% kosten.

De enige optie is om 20 of 25% extra te vragen en te zeggen. Als je geluk hebt krijg je 10% terug.
jpsch @Kevinp8 april 2025 12:01
Niet de enige. Je kunt ook verkopen als de voorraad ingeklaard is. Ook kun je de spullen verkopen aan leveranciers als de boot onderweg is. Gebeurd standaard met bulkgoederen.
n4m3l355 @ahbart8 april 2025 10:24
Vanwege dat het huidige beleid nogal wispelturig is, dus het is goed mogelijk dat men nu 10% heffing zegt maar tegen de tijd dat de container van Framework uit Taiwan aankomt is het misschien 20-40% of helemaal niks. Het is dan ook uitermate lastig voor alle partijen die afhankelijk van import/export iets te doen omdat het beleid zo onduidelijk is met hetgeen wat in de nabije (lees morgen) toekomst gaat gebeuren. Daarnaast hoewel ze daar waarschijnlijk al tegen beschermen zullen de sprongen in USD/TWD ook wel pijnlijk zijn.
GertMenkel
@ahbart8 april 2025 10:59
Zo eenvoudig is het vaak niet. Gooi de prijs met 10% omhoog, en de vraag neemt af. Als de vraag genoeg afneemt, dalen de marges, en als de marges genoeg dalen, moet de prijs omhoog. Als de prijs omhoog gaat, daalt de vraag...

Als de vraag te laag is, is het niet de moeite waard bepaalde producten in bepaalde landen te verkopen. Ik vermoed dat net zoals veel bedrijven Framework nu berekeningen doorvoert en de markt in de gaten houdt.

Met de verwachte inflatie door de heffingen (een bedoelde prijsverhoging van gemiddeld 10% over alle importproducten voor de consument is onderdeel van de berekening die achter het heffingspercentage zit) is het wellicht geen slecht idee om de markt eerst in de gaten te houden voor men goedkoop laptops verkoopt. Levertijden van Framework zijn nou niet echt kort, en wie weet wat de waarde is van een dollar over een week of langer.
JeroenED @ahbart8 april 2025 11:33
Het is, in mijn ogen, redelijk duidelijk dat er zowel in de VS als buiten de VS heel wat ontevredenheid is over de tarrifs. Zelfs First Buddy Musk heeft geprobeerd Trump tegen te houden. Ik zou er niet van versteld staan mocht het meer een politieke boodschap zijn dan een "logische keuze"
WillySis
@ahbart8 april 2025 15:10
De prijzen mogen van Trump niet direct aan de nieuwe importbelasting worden aangepast. Dat mag pas na twee maanden. Om de verliezen te beperken halen veel bedrijven nu producten (tijdelijk) van de markt om ze daarna met een hogere prijs in de winkels terug te zetten.
MSalters
@WillySis9 april 2025 19:05
Hij mag zoveel willen. Hij kan alleen afdwingen waar het Congres hem een volmacht heeft gegeven. Prijzen vallen daar niet onder. Zie de ei-prijs
WillySis
@MSalters10 april 2025 13:38
De president van de VS heeft uit zijn functie al veel macht. Toestemming van het Congres heeft hij lang niet altijd nodig. Soms kan het Congres de president wel terugfluiten, maar dat in de praktijk gebeurt niet vaak omdat de partij van de president daar meestal een meerderheid heeft.
MSalters
@WillySis10 april 2025 13:43
Maakt niet uit of het Congres hem terugfluit. Amerikaanse rechters doen dat al. Daarvoor is het niet eens nodig om te checken wie de macht wél heeft; het is voldoende voor een klager om aan te tonen dat de president de macht niet heeft (kan zijn dat het Congres die macht ook niet heeft omdat de afzonderlijke staten die macht hebben)
mugenmarco 8 april 2025 11:57
Is/was er echt niemand die tegen Trump zei dat de importheffing echt veel problemen gaat geven?
mjtdevries @mugenmarco8 april 2025 15:27
De ervaringen van de afgelopen 100 jaar laten zien dat het invoeren van importheffingen erg gunstig is voor de economie van het land dat die heffingen invoert.
svane @mjtdevries8 april 2025 17:10
Heb je daar iets van bronnen van?

De Great Depression was minder dan 100 jaar geleden, en ik kan niet zeggen dat de heffingen echt een positief effect hadden.
Hoover signed the bill against the advice of many senior economists, yielding to pressure from his party and business leaders. Intended to bolster domestic employment and manufacturing, the tariffs instead deepened the Depression because the U.S.'s trading partners retaliated with tariffs of their own, leading to U.S. exports and global trade plummeting.
Ook zijn heffingen in z'n eerste termijn waren niet bepaald goed voor de economie:
A May 2019 analysis conducted by CNBC found Trump's tariffs are equivalent to one of the largest tax increases in the U.S. in decades. Studies have found that Trump's tariffs reduced real income in the United States, as well as adversely affecting U.S. GDP
De enige die hier echt blij van wordt is Rusland, die om 'wonderbaarlijke' reden geen heffingen om hun oren krijgen |:(

Zeggen dat importheffingen 'erg gunstig' zijn lijkt mij een beetje op blind Trump napraten, maar ik sta open voor onderzoeken die het tegendeel bewijzen

[Reactie gewijzigd door svane op 8 april 2025 17:11]

MADLAX 8 april 2025 10:29
Dacht dat het 32% was qua importheffing voor Taiwan naar de VS? Kan iemand mij uitleggen, want dit is als het goed is de baseline van 10%.
ArcticWolf @MADLAX8 april 2025 11:29
Morgen gaan alle hogere tarieven in, tot en met vandaag is het 10% voor bijna de hele wereld.
MADLAX @ArcticWolf8 april 2025 12:41
Behalve Rusland. 🤫
kr4t0s @MADLAX8 april 2025 13:43
En Noord Korea, Iran en Belarus.
bkor @MADLAX8 april 2025 11:35
Dat lijkt iets te zijn dat Tweakers.net heeft toegevoegd. Het bericht van het bedrijf is erg summier.

Bedrijf zegt het hier: https://x.com/FrameworkPuter/status/1909320405627580621

[Reactie gewijzigd door bkor op 8 april 2025 11:37]

MADLAX @bkor8 april 2025 12:42
Bedankt voor de info, dan zullen ze morgen wel al hun producten pauzeren voor de VS.
bombadil 8 april 2025 10:27
Hoofdvraag is: betekend dit dat er nu extra hardware naar Europa komt en bij ons de prijzen dalen? Immers er is overschot door vraaguitval in de VS.
Of zal de productie van Framework dalen en moeten de vaste kosten over minder units gedeeld worden en stijgen onze prijzen dan ook als gevolg?
piertje @bombadil8 april 2025 10:56
ik gok dat onze prijzen zullen dalen. Het oranje mannetje heeft al laten zien dat die zo zijn gedachte kan veranderen, om productie te verminderen en vervolgends weer terug te draaien zou kostbaar zijn.
Pingewin 8 april 2025 10:48
Ik denk dat dit iets is wat ze in de US meer gaan zien, leveranciers die er voor kiezen dan maar helemaal niet aan de US te leveren. Veel bedrijven hebben in aanloop van de huidige situatie geprobeerd extra voorraden in de US aan te leggen, maar als die verkocht zijn, wie gaat ze nog aanvullen met 50% of meer aan invoerrechten? Wie neemt het risico om in de haven te komen met X miljoen USD aan goederen, de invoerrechten te betalen en een week later sist de boel leeg en terug naar een veel normaler niveau?

Dan maar even geen US sales.
Globefrotter 8 april 2025 10:52
Tsja, de resultaten van "De Bevrijdingsdag" van Trump.
Het is inmiddels wel duidelijk dat deze nitwit weinig kaas heeft gegeten van economie........
Arculus 8 april 2025 11:08
Best gek dat juist een merk als Framework stopt met goedkopere laptops door extra invoerbelasting.
Ze maken juist spullen die je makkelijk kunt repareren en upgraden. Maar nu kost het ze te veel geld om die modellen te blijven verkopen. Jammer dat zulke regels innovatie juist tegenwerken.
metbril 8 april 2025 12:00
De vraag is dus of Framework inkoopt in Taiwan, importheffingen moet betalen en vanuit de US doorverkoopt naar de EU. In dat geval krijgen wij ook met deze heffingen te maken. En dat zou nog eens dubbelop kunnen als de EU vervolgens daarbovenop weer importheffingen vraagt op verkopen vanuit de VS.

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