KTC toont 27”-5k-monitor met 120Hz-optie

De Chinese monitorfabrikant KTC heeft de H27P3 aangekondigd, een 27”-5k-monitor die kan schakelen tussen een hoge resolutie en een hogere verversingssnelheid. Het ips-paneel levert 5120x2880 pixels bij 60Hz of 1920x1080 pixels bij 120Hz.

Het scherm biedt volgens de fabrikant een helderheid van 500cd/m² en een contrastverhouding van 2000:1. Dat bericht de Chinese website IT Home. De monitor dekt 100 procent van de sRGB-kleurruimte en 99 procent van zowel DCI-P3 als AdobeRGB. De H27P3 beschikt over USB-C en een ingebouwde USB-hub met twee USB-A-poorten. Daarnaast zijn HDMI- en DisplayPort-aansluitingen beschikbaar. De monitor werkt met zowel Windows als macOS.

Het scherm is momenteel in China verkrijgbaar voor omgerekend 450 euro. KTC heeft nog niet laten weten wanneer de monitor in andere regio’s uitkomt. De fabrikant brengt zijn producten doorgaans binnen enkele weken na release ook in andere regio's uit.