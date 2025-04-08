KTC toont 27”-5k-monitor met 120Hz-optie

De Chinese monitorfabrikant KTC heeft de H27P3 aangekondigd, een 27”-5k-monitor die kan schakelen tussen een hoge resolutie en een hogere verversingssnelheid. Het ips-paneel levert 5120x2880 pixels bij 60Hz of 1920x1080 pixels bij 120Hz.

Het scherm biedt volgens de fabrikant een helderheid van 500cd/m² en een contrastverhouding van 2000:1. Dat bericht de Chinese website IT Home. De monitor dekt 100 procent van de sRGB-kleurruimte en 99 procent van zowel DCI-P3 als AdobeRGB. De H27P3 beschikt over USB-C en een ingebouwde USB-hub met twee USB-A-poorten. Daarnaast zijn HDMI- en DisplayPort-aansluitingen beschikbaar. De monitor werkt met zowel Windows als macOS.

Het scherm is momenteel in China verkrijgbaar voor omgerekend 450 euro. KTC heeft nog niet laten weten wanneer de monitor in andere regio’s uitkomt. De fabrikant brengt zijn producten doorgaans binnen enkele weken na release ook in andere regio's uit.

KTC H27P3
KTC H27P3

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 08:48
63 • submitter: Balance

08-04-2025 • 08:48

63

Submitter: Balance

Lees meer

Twee extra scherpe monitors getest

30 jun 2025

Twee extra scherpe monitors getest

ASUS PA27JCV versus BenQ PD2730S Review

39
AOC toont lcd-scherm met dualmode, 240Hz-ultrawide en betaalbare 300Hz-monitors
AOC toont lcd-scherm met dualmode, 240Hz-ultrawide en betaalbare 300Hz-monitors Nieuws van 30 maart 2025
AOC introduceert goedkoopste 27" 4k-QD-oledscherm tot nu toe
AOC introduceert goedkoopste 27" 4k-QD-oledscherm tot nu toe Nieuws van 30 maart 2025
Samsung leverde vorig jaar 1,43 miljoen QD-oledpanelen voor monitors
Samsung leverde vorig jaar 1,43 miljoen QD-oledpanelen voor monitors Nieuws van 25 maart 2025
Gerucht: Apple werkt aan twee nieuwe externe monitors
Gerucht: Apple werkt aan twee nieuwe externe monitors Nieuws van 17 maart 2025
Dell brengt twee 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast uit vanaf 813 euro
Dell brengt twee 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast uit vanaf 813 euro Nieuws van 27 februari 2025
'Apple werkt aan 27"-5k-scherm met miniledbacklight'
'Apple werkt aan 27"-5k-scherm met miniledbacklight' Nieuws van 14 februari 2025
Meer producten en artikelen
Monitors Game-accessoires Games KTC

Reacties (63)

-Moderatie-faq
63
62
31
0
0
28
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
gordian 8 april 2025 09:39
Waarom wordt dit apart benoemd in het artikel:
De monitor werkt met zowel Windows als macOS.
Is dat niet standaard?
bzzzt @gordian8 april 2025 10:06
Meestal is dat 'fabrikanten speak' voor 'getest met'.
Het zou me verbazen als die schermen het niet op een Linux systeem doen ;)
Pmf1971 @bzzzt8 april 2025 10:13
Wellicht gaat het hier om het kleurprofiel, en dat die is gecalibreerd voor zowel windows als MacOS.
eazyq @gordian8 april 2025 09:55
Dat vroeg ik me ook al af. Het is een monitor dus ongeacht de bron werkt dat toch gewoon
DeTeraarist @gordian8 april 2025 10:08
Normaal gesproken wordt linux ook wel ondersteund, en blurayspelers en ehh, alles wat hdmi/dp kan uitsturen. Deze blijkbaar niet :+
Menesis @gordian8 april 2025 10:21
Bijna altijd wel, maar er zijn sommige schermen zoals de LG Ultrafine 5K die nauwelijks met PCs werken. In dit geval omdat die via Thunderbolt 3 over USB-C accepteert.
Daarnaast heeft die monitor geen eigen menu en om bijvoorbeeld de helderheid in te stellen heb je een driver nodig. En die is zoals je raad alleen voor MacOS beschikbaar.
Maar ja, het is een vreemde eend en normaal gesproken zou ik ook niet verwachten dat ze dat er bij zetten.
nopcode @gordian9 april 2025 00:05
Van die cutting edge schermen hebben soms nogal exotische controllers.
Ik heb zelf zoon asus rog swift die niet werkt op Linux zonder manueel te hacken.
Arculus 8 april 2025 09:06
Apple: €1799 voor 5K 60Hz.
KTC: Hold my pixels
Pmf1971 @Arculus8 april 2025 10:12
IIyama heeft in 2018 een batch monitors uitgebracht wat vermoedelijk apple rejects waren, ik heb er toen een bemachtigd voor 800 euro. Er zitten dode pixels in (vandaar vermeoden van reject), stuk of 20, maar nauwelijks zichtbaar tenzij je er echt op gaat letten. Beeldkwaliteit is machtig mooi (IPS). 218 ppi retina scherm..Zelfs de behuizing is nog Apple stijl, alleen zonder met IIyama erop. Model is XB2779QQS: uitvoering: Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 Zilver
Menesis @Pmf19718 april 2025 10:17
De LG Ultrafine 5K lijkt ook verdacht veel op de Apple Studio monitoren. Heb er zelf eentje, prachtig scherm, maar onbruikbaar met PCs helaas. product: LG Ultrafine 5K Display

Deze KTC monitor lijkt me een mooie voor mijn PC!
kiang @Menesis8 april 2025 10:30
Waarom onbruikbaar op pc?
Berlinetta @kiang8 april 2025 11:06
https://forums.macrumors....ay-on-windows-pc.2229065/

Had niet door dat je hem uit moest pluggen. Maar goed dit is al een tijd geleden..
Menesis @Berlinetta8 april 2025 12:47
Uit pluggen?
Maar idd, dat display wil zijn signaal via Thunderbolt 3 over USB-C wat nogal ongewoon is.
MicGlou @Menesis8 april 2025 12:31
LG maakt de panelen die Apple gebruikt in de Studio monitoren ;) Durf ik nog niet te zeggen dat dit exact hetzelfde paneel is... kan heel goed uiteraard, maar ik kan mij ook wel voorstellen dat Apple bepaalde eisen heeft op de configuratie die alleen voor hun te gebruiken zijn.
SgtElPotato @Arculus8 april 2025 09:08
Andere doelgroep, totaal ander product :) (daarnaast doet deze ook 5k 60hz).
AMDLegion @Arculus8 april 2025 13:11
Ik heb die van Apple en zou echt niet meer een "gewone" monitor willen.

De bouwkwaliteit, design en ingebouwde speakers ( die voor mij oprecht goed genoeg zijn ) heb ik nergens anders zo goed kunnen vinden.

Mensen kijken tegenwoordig alleen maar naar een spec sheet ipv het volledige plaatje.
PaulHelper @AMDLegion17 april 2025 14:17
Het volledige plaatje is ook met kosten. In veel opzichten heb je niet snel de kosten eruit tenzij je hem volledig gebruikt op zijn best
AMDLegion @PaulHelper17 april 2025 14:33
Iets mag ook voor een hobby/persoonlijk gebruik zijn. Je mag het best een ''designer'' monitor noemen namelijk.

Ik heb m zelf zakelijk gekocht en gebruik de monitor dagelijks zakelijk maar had m privé net zo goed gekocht.
Herr_Boogie 8 april 2025 09:14
1920*1080@120Hz is niet logisch indien het paneel 5120*2880 is. Moet dit niet 2560*1440@120Hz zijn?
Indien je 1920 pixels wil weergeven op 5120, komt één pixel overeen met 2.66 pixels. Ik vermoed dat er iets niet correct is aangepast in hun tekst.
n4m3l355 @Herr_Boogie8 april 2025 09:29
Volgens mij in tegenstelling tot het bericht, is dit scherm uberhaubt nog niet beschikbaar. Ik kom namelijk dit model nog niet tegen in JD.com terwijl je daar normaal zoiets als eerste zou vinden. Dit lijkt dan ook eerder een pers release dan daadwerkelijk een product release.
player-x @n4m3l3558 april 2025 11:47
Dit lijkt dan ook eerder een pers release dan daadwerkelijk een product release.
Zie sowieso niet echt de reden van dit product, dat is is een DPI van 218, tenzij je 20cm van het scherm gaat zitten, kan ik niet echt het nut er van inzien.
Mijn 32'' G7 heeft een DPI van 92, en zelfs daar op zie ik iig de pixels nog steeds niet, 4K is misschien nog nuttig voor foto/video edeting op een 27''.

Je kan iets retina noemen, maar dat maakt nog steeds niet zo dat onze ogen de extra aangeboden resolutie ook daatwerkelijk kunnen waarnemen, behalve dan op je bankrekening ballance.
CorbataGames @player-x8 april 2025 11:53
Ik zie het verschil tussen mijn 4k scherm en mijn 5k scherm (allebei 27") op armlengte afstand.

Ik ben dus juist wel altijd op zoek naar schermen met een PPI rond de 220. Daarentegen zie ik het verschil tussen 60hz en 120hz weer niet echt, maar dat schijnt bij anderen weer meer te spelen.
coptician @player-x8 april 2025 12:40
4K lever, met integer scaling, dezelfde bruikbare ruimte op als 1080P. op 27" is dat imo te weinig, ik heb dat op mijn werk en het is niet ideaal.

5K is, met integer scaling, dezelfde bruikbare ruimte als 2560x1440. Op 27" is dat imo precies goed. Ik heb een 5K iMac met die resolutie en dat ziet er echt heel goed uit. Het is mooier qua scherpheid dan mijn andere schermen met dezelfde pixeldichtheid als een 27" 2560x1440 scherm.

4K op 27" is daarom naar mijn mening juist nutteloos, al komt dat meer door praktische- en OS-overwegingen dan de daadwerkelijke dichtheid, want ja, dat ben ik met je eens.
Finraziel
@coptician8 april 2025 12:54
Tja, ik heb dan een 32" uhd monitor waar ik thuis op werk, maar heb die op 100% scaling staan. Gaat prima voor mij... Niet ieders ogen zijn gelijk. Het verschil tussen 32" en 27" is nou ook weer niet zo groot, zet de monitor een paar cm dichterbij en het effect is hetzelfde, dus ik denk dat 4k op 27" ook nog best zou kunnen. 5k weet ik niet, zou ik moeten proberen, maar ik sluit het nog niet gelijk uit.
Daarnaast hangt het van je applicaties af of niet integer scaling een probleem is, als alles met vectoren en fonts werkt dan kan dat prima uitzien. Als je bitmaps gaat scalen dan wordt dat minder inderdaad.
coptician @Finraziel8 april 2025 14:03
Het verschil tussen 27" en 32" is meer dan je denkt. Een 32" scherm is ongeveer 40% groter dan een 27" scherm. Dat scheelt dus echt veel meer dan je door hebt.
Finraziel
@coptician8 april 2025 15:13
In oppervlakte ja, die groeit kwadratisch met de diagonaal. Maar hetzelfde gebeurt met kijkafstand en de grootte van de projectie op je netvlies. Een 27" monitor op 50 cm of een 32" monitor op 59 cm is effectief even groot voor ons oog. De afstand hoeft dus ook maar 18,5% verder te zijn, evenredig met de diagonaal, ook al is de oppervlakte inderdaad 40% groter.
TheVivaldi @coptician8 april 2025 13:18
Ik heb een 4K 27"-scherm met 100% scaling, met alleen iets grotere (maar niet abnormaal grote) lettertypen. Heerlijk, al die ruimte! Wat mij betreft precies goed zo, al ben ik geen fan van de scherpte. Daarom lijkt mij dit scherm van KTC ideaal.
camper69 @player-x8 april 2025 12:30
Misschien juist omdat ik geen geweldige ogen heb, kan ik het haast niet geloven als zoiets gezegd wordt. Dat is een mega-verschil, dat pijn aan m'n ogen doet.
watercoolertje @player-x8 april 2025 13:49
Mijn 32'' G7 heeft een DPI van 92, en zelfs daar op zie ik iig de pixels nog steeds niet, 4K is misschien nog nuttig voor foto/video edeting op een 27''.
Ik zie echt duidelijk pixels met een hogere DPI dan jij benoemd. Dus ik ben wel voor een hogere DPI, en of dat nou 200+ moet zijn, geen idee, maar iig fors hoger dan 100 wat ik nu heb :)

Overigens hoef je pixels niet individueel te zien om meer scherpte te ervaren. Het verschil tussen 1080p en 4k is ook duidelijk op de TV (bij ons) beneden en in beide gevallen kan ik helemaal geen pixels zien...

Ik zou me overigens zorgen maken over mijn ogen als ik iets beweer dat ik niet kan zien terwijl andere Tweakers mij vervolgens vertellen dat ze het wel (duidelijk) zien. Dan zou ik 100% zeker een oogcheck laten doen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 8 april 2025 13:51]

ZpAz @player-x8 april 2025 13:54
Ik had een 4K scherm 27" nu 5K 27" echt wel een stuk scherper voor mij hoor. Nu gaat het op Mac OS volgens mij ook niet 100% lekker met 4K 27" (en wil je dat dan op een kleiner scherm).

Maar de extra scherpte en ruimte, wordt hier zeer gewaardeerd.
Atomsk @player-x8 april 2025 14:25
Je zou eens een plaatje moeten maken met afwisselend witte en zwarte lijnen van 1 pixel breed (of een raster). Wanneer je naar achter gaat, dan zullen de witte en zwarte lijnen op een gegeven moment samensmelten tot een grijs vlak. Gebeurt dat al na bijv. 15cm, dan heeft het scherm op normale schermafstand een hogere resolutie dan je ogen aankunnen.

"Pixels zien" is wat vage uitspraak die eigenlijk niets zegt. Het gaat om het oplossend vermogen: 2 naast elkaar gelegen pixels van elkaar kunnen onderscheiden.
nokie @Herr_Boogie8 april 2025 10:18
In het originele chinese artikel staat 2K, denk dat het inderdaad 1440p zal zijn in de praktijk.
White Feather @Herr_Boogie8 april 2025 10:40
Ik vond het ook al onlogisch, want het ziet er dan relatief slecht uit versus 2560x1440.

De fabrikant gebruikt 2K als 2560x1440 bedoeld wordt.

https://ktcplay.eu/products/ktc-h27t22-gaming-monitor
27 Inch丨2560×1440丨180Hz丨1ms丨IPS
en
This 27” gaming monitor presents high-quality, crisp 2K QHD images.
White Feather 8 april 2025 09:16
Het ips-paneel levert 5120x2880 pixels bij 60Hz of 1920x1080 pixels bij 120Hz.
Die 1920x1080 zal waarschijnlijk 2560x1440 moeten zijn, precies zowel de helft horizontaal als verticaal van 5k.

1920x1080 zou er superslecht uitzien omdat je op dit scherm dan 2,5 pixel horizontaal en 2,5 pixel hebt voor iedere FHD pixel. En 2560x1440 is 2 bij 2, wat prima werkt.

De fabrikant heeft het overigens over 5k en 2k. Bij die laatste gaat het vaak fout, soms wordt er FHD (1920x1080) mee bedoeld, soms QHD (2560x1440). Daarom kan je dan beter 2.5k gebruiken voor QHD.
Pmf1971 @White Feather8 april 2025 09:55
Dat is onzin, bij 218 ppi is FHD gewoon zo scherp als het zijn kan.Ik heb zelf een 5K 27 inch monitor van IIyama.
Maar 5K optimized video kijken op zo'n scherm is gewoonweg magisch. Haarscherp.

2560x1440 wordt overigens doorgaans aangeduid als 2.5k

[Reactie gewijzigd door Pmf1971 op 8 april 2025 10:01]

White Feather @Pmf19718 april 2025 10:32
Dat is onzin, bij 218 ppi is FHD gewoon zo scherp als het zijn kan.Ik heb zelf een 5K 27 inch monitor van IIyama.
Bij QHD moet de monitor/gpu gaan interpoleren tussen de daadwerkelijke pixels op het scherm en ziet het er in verhouding gewoon crap uit. QHD ziet er veel beter uit, veel beter dan je op basis van het verschil in resolutie zou verwachten.

FHD ziet er beter uit op een 4K-monitor dan op een zelfde grootte 5K-monitor, dus nee, het is niet zo scherp als het zijn kan.
2560x1440 wordt overigens doorgaans aangeduid als 2.5k
Nee, dat wordt aangeduid als 1440p of QHD. Als er 2.5k wordt gezegd, dan is het idd bijna altijd 2560x1440, niet andersom.

Het zou een bijzonder rare keuze zijn waarom de monitor op 120hz maar FHD zou kunnen ipv QHD. het aantal beeldlijnen dat aangestuurd moet worden is voor 5K@60hz immers gelijk aan QHD@120hz, het grootste deel van de electronica kan het dus al aan. De bandbreedte is zelfs maar de helft.

De fabrikant gebruikt vaker 2K als er QHD bedoeld wordt.

Deze monitor wordt ook als 2K aangeduid en is gewoon 2560×1440.
https://ktcplay.eu/products/ktc-h27t22-gaming-monitor
27 Inch丨2560×1440丨180Hz丨1ms丨IPS
This 27” gaming monitor presents high-quality, crisp 2K QHD images.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 8 april 2025 10:38]

Pmf1971 @White Feather8 april 2025 10:52
Ik speel FHD content af op 5K resolutie, ik laat de GPU het werk doen. Veel beter. DP1.2 kan 5K op 60Hz prima afspelen, en DSC is niet merkbaar als je er niet met haviksogen op let.

[Reactie gewijzigd door Pmf1971 op 8 april 2025 10:54]

Pmf1971 8 april 2025 09:12
Ben benieuwd naar real world prestaties. Voor die prijs zet ik toch nog even vraagtekens neer.
Ook van belang is de pixelgarantie, bij pixeldichtheden hoger dan 200 ppi willen ze behoorlijk wat dode pixels toelaten omdat ze zo klein zijn en voor veel mensen onzichtbaar. Ik heb zelf momenteel een 27 inch 5K scherm van iiyama en het is wel duidelijk dat dit (apple?) rejects zijn vanwege de dode pixels. Mijn scherm heeft er minstens 20, maar 800 euro in 2018 was een spotprijs en beeldkwaliteit is verder prachtig. Je ziet de dode pixels eigenlijk niet eens tenzij je een zwart scherm voorhaalt en er met je neus op gaat zitten.
maar als dit scherm goede reviews krijgt overweeg ik een upgrade :)

edit: Laat maar. Ik zie dat deze ook maar 60Hz doet op 5K...dat is voor mij geen upgrade.

[Reactie gewijzigd door Pmf1971 op 8 april 2025 10:16]

szjoin 8 april 2025 09:08
Nooit van gehoord. Hoe is de kwaliteit van KTC?
LarsV @szjoin8 april 2025 09:14
Ik heb twee jaar geleden de KTC M27P20 Pro 27-inch 4k Mini LED monitor gekocht en ben erg tevreden over de kwaliteit. Deze monitor is qua specs vergelijkbaar met de Cooler Master Tempest GP27U alleen die was destijds €999,- en de KTC had ik gekocht voor €665,- dus dat scheelde nogal.
metalmania_666 @szjoin8 april 2025 09:50
Ik heb hier een review gevonden voor je van een medetweaker:
KTC M27T20 Zwart review door Diederikbb
laptopleon 8 april 2025 10:50
Een 27” op 5K / 120 Hz is mooi, maar er zijn al jaren allerlei sub-32” schermen op 4K. Dan is de stap naar 5K betrekkelijk klein. Mooi dat het er is hoor, maar er zijn zoveel grotere gaten in de markt te vullen. Waar blijven de grotere schermen op UHD met een betere refresh? Waar blijven de 40” 120 Hz schermen op 5K, 8K?
Saven @laptopleon8 april 2025 11:39
Het gaat niet om verschil 4k vs 5k, die stap is trouwens wel mega groot in pixel-aantallen. Het gaat erom dat je op 27" écht scherp beeld hebt doordat je 200% kunt scalen en je effectief nog steeds 1440p werkruimte hebt.

Op 4k zou je maar 1080p werkruimte hebben als je 200% zou scalen. En dan oogt alles wel bovengemiddeld groot. 1080p past namelijk beter bij 24" of 25" inch. 27" is best fit voor 1440p werkruimte.
laptopleon @Saven8 april 2025 13:31
Ik neem aan dat je 200% schalen in Windows bedoelt, maar ik begrijp niet helemaal hoe je tegelijkertijd nog steeds een 1440p desktop hebt.

Je schaalt of niet. Als je computer een beeld van 1440p aan de monitor stuurt en die gaat elke pixel opschalen naar 2x2 pixels, heb je toch nog steeds een onscherper beeld dan je monitor kan tonen en niets aan je 5K resolutie?
27" is best fit voor 1440p werkruimte.
Dat geloof ik meteen, maar dat neemt niet weg dat er ook vraag is naar de volgende stap. Mensen gebruiken al tien jaar 4K 40” monitoren. Ik begrijp niet waarom die duur blijven en op lage refresh rates, slechte ghosting specs etc blijven hangen.
Saven @laptopleon8 april 2025 14:20
Je kunt 40" met 4k native gebruiken - zonder te schalen dus. Maar dan is alles dus nog steeds niet scherper. Want letters worden nog steeds met weinig pixels op het scherm getekend.

Als je 200% schaalt (in je OS) heb je in feite 4 keer meer pixels "per pixel" zo is alles, maar in het bijzonder tekst, véél scherper, omdat je een letter veel gedetailleerder kunt tekenen. Je wil dus zovéél mogelijk pixels per inch hebben.

Als je terugdenkt aan ~10 jaar geleden had je in full-hd (1080p) als standaard 24" monitor. Niet veel later kwamen 27" monitoren met 1440p resolutie. Die werkruimte op die schermgroottes zijn een beetje de algemene standaard. Daarmee komt 60 pixels neer op ongeveer 1cm. Even heel ruw gezegd.

Dan kom je bij het volgende punt. Tegenwoordig zijn er veel 27" 4k schermen. Ga je niet schalen, is alles heel klein en nog steeds niet scherper; immers heb je nog steeds weinig pixels om een letter te tekenen. Ga je wel 200% schalen, dan heb je effectief 1080p gerenderde schermruimte. Immers wordt alles 4 keer zo groot. Maar dan kom je dus op het punt dat je 60 "gerenderde pixels" ineens 1.5cm is. Kortom: alsof je een slechtziende bent en je interface hebt vergroot.

Daarom zie je veel mensen 150% schalen om 1440p aan werkruimte te renderen. Tekst wordt een klein beetje scherper, maar eigenlijk klopt de interface niet meer. Want je gaat goochelen met halve pixels, die niet bestaan. Dan krijg je de ene keer een 1px lijn die wordt weergegeven als 2px, de andere keer als een 2px lijn, waarvan 1px met halve opacity om een halve pixel te "simuleren" etc. Totaal niet wat je wil. Helaas begrijpen weinig mensen dit maar. En fabrikanten doen aan goede marketing want ze maken bijna iedereen wijs dat 27" met 4" de beste optie is. Voor hun wel ja, want dat is mega goedkoop te produceren i.t.t. 5k schermen.

Dit is nog interessant leesvoer als het nog steeds niet helemaal duidelijk is: https://havn.blog/2022/05/14/why-k-k.html

[Reactie gewijzigd door Saven op 8 april 2025 14:21]

TheVivaldi @Saven8 april 2025 16:43
Ik begrijp nog steeds niet waarom men vindt dat alles zo klein is zonder te schalen op 4K. Ik gebruik 4K op 27" zonder te schalen en het is allerminst klein. En dan zijn mijn ogen niet eens de beste, dus kun je nagaan. Volgens mij ligt het er meer aan hoe je OS ermee omgaat en waar je het lettertype op instelt. Maar ik ben het er wel mee eens dat de tekst niet scherp is, dus 5K zou dan beter voor me zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 8 april 2025 16:43]

Saven @TheVivaldi9 april 2025 08:32
"Normaal gezien" is 4k gewoon klein op 27". Tuurlijk kun je er aan wennen. Maar het toont de interface/websites/apps/etc niet in de grootte zoals die eigenlijk bedoeld is. Dat is net zoiets als 1080p op je laptop. Ja dat kan allemaal wel, maar alles wordt dan gewoon klein.

Maar veel werkruimte geeft het natuurlijk wel.
TheVivaldi @Saven9 april 2025 10:53
Dan nodig ik je uit om eens bij mij langs te komen en te vragen wat je ervan vindt. :) Iedereen die het tot nu toe heeft gezien, vond het groot genoeg bij mij, en daar zitten ook oudere mensen tussen en die zien mijn scherm maar kort als ze hier zijn, dus geen kwestie van gewenning.

Misschien verschilt het ook per OS, zoals ik al zei. Ik gebruik Linux, het kan dat apps daar anders omgaan met de ruimte. Maar ook websites geen enkel probleem. Dus nogmaals: kom gerust een keer langs - je bent van harte welkom (en dat meen ik echt)! :)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 9 april 2025 10:54]

laptopleon @Saven12 april 2025 21:07
Ik gebruik macOS en daar kun je niets schalen. Je kiest een schermresolutie. Je kunt wel tekstgrootte en icongrootte behoorlijk groter en kleiner maken.

Hoe dan ook gebruik ik al een jaar of tien een Philips 4K monitor (later de licht gekromde variant) en dat gaat prima. Ja, er zijn meer pixels maar het scherm is ook groter, dus dat houdt elkaar in evenwicht. Ik begrijp dat er mensen zijn die graag 4K een 27” scherm willen vanwege de scherpte, maar die zijn er al. Ik zou juist graag een 40”, 4K monitor met een wat betere refresh rate willen, want die zijn er niet. Liefst nog hogere resoluties zoals 8K. Bijvoorbeeld een Mac Studio kan dat prima aansturen, maar er zijn nauwelijks monitoren die dat kunnen en als ze er al zijn, zijn ze erg duur en hebben ze vaak kinderziektes. Ik heb er een paar geprobeerd vorig jaar. De meeste zijn sowieso oled en dan zit je weer met die nare auto dimming die je niet uit kunt zetten en een erg lage helderheid.
AvWijk 8 april 2025 12:14
Jammer dat zo vaak nog steeds wordt vastgehouden aan 16:9 en niet 16:10, werkt veel fijner.
Memori @AvWijk8 april 2025 13:32
Als je het puur om werk hebt, vind ik 4:3 formaat nog het fijnste werken. Vooral laptops met dat formaat scherm zijn ideaal.
watercoolertje @Memori8 april 2025 13:55
Hangt toch van je werk af? Ik wil juist 2 of 3 browser/vensters naast elkaar kunnen gebruiken, dus dan kom je juist uit bij (ultra)wide schermen. Geef mij maar 21:9 wat ik dus in 2 delen gebruik of 32:9 wat ik in 3 delen zou gebruiken...

Effectief heb je dan 2 of 3 bijna vierkante vlakken om op te werken, maar wel op 1 scherm!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 8 april 2025 13:57]

TheVivaldi @watercoolertje8 april 2025 14:05
Was 3:2 niet het fijnst volgens veel mensen?
watercoolertje @TheVivaldi8 april 2025 14:18
Is het niet gewoon persoonlijk wat je fijn vindt?

Dat de grootste groep voorkeur heeft voor een bepaalde verhouding maakt het alsnog niet de beste verhouding (enkel voor die specifieke personen maar niet in het algemeen)...
TheVivaldi @watercoolertje8 april 2025 16:30
Dat zeg ik ook niet, ik zeg alleen dat ik vaak lees dat 3:2 het fijnst zou zijn volgens mensen, niet dat dat feitelijk het fijnst zou zijn, want dat kan inderdaad niet (persoonlijke voorkeur).
snellehenkie 8 april 2025 08:55
als het handelstarief op korte termijn naar 0% gaat wordt het een koopje ;-)
PdeBie 8 april 2025 09:14
Daarnaast zijn HDMI- en DisplayPort-aansluitingen beschikbaar.
Maakt het voor 1920x1080 nog uit welke versies van deze poorten?
Pmf1971 @PdeBie8 april 2025 09:51
DP 1.2 of HDMI 2.1 als je 5K op 60 of 120 Hz over 1 kabel wilt knallen,.voor FHD zal het allemaal weinig uitmaken

[Reactie gewijzigd door Pmf1971 op 8 april 2025 09:59]

CH4OS @Pmf19719 april 2025 01:07
In 5K kan het alléén op 60Hz, op 1080p tot 120Hz.
TheVivaldi @CH4OS9 april 2025 10:56
Voor mij helemaal prima. Ik heb liever hele scherpe tekst en extra werkruimte op 60 Hz, dan iets vloeiender beelden, maar met minder scherpe tekst en minder werkruimte op 120 Hz.
CH4OS @TheVivaldi9 april 2025 11:42
Nou ja, met deze monitor kan je dus kiezen, bijvoorbeeld wat het beste uitkomt. In Windows / OS 5K + 60Hz, in een game dus opeens 1080p met 120Hz...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.