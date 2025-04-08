KTC toont 27”-5k-monitor met 120Hz-optie

Je kunt 40" met 4k native gebruiken - zonder te schalen dus. Maar dan is alles dus nog steeds niet scherper. Want letters worden nog steeds met weinig pixels op het scherm getekend.
Als je 200% schaalt (in je OS) heb je in feite 4 keer meer pixels "per pixel" zo is alles, maar in het bijzonder tekst, véél scherper, omdat je een letter veel gedetailleerder kunt tekenen. Je wil dus zovéél mogelijk pixels per inch hebben.
Als je terugdenkt aan ~10 jaar geleden had je in full-hd (1080p) als standaard 24" monitor. Niet veel later kwamen 27" monitoren met 1440p resolutie. Die werkruimte op die schermgroottes zijn een beetje de algemene standaard. Daarmee komt 60 pixels neer op ongeveer 1cm. Even heel ruw gezegd.
Dan kom je bij het volgende punt. Tegenwoordig zijn er veel 27" 4k schermen. Ga je niet schalen, is alles heel klein en nog steeds niet scherper; immers heb je nog steeds weinig pixels om een letter te tekenen. Ga je wel 200% schalen, dan heb je effectief 1080p gerenderde schermruimte. Immers wordt alles 4 keer zo groot. Maar dan kom je dus op het punt dat je 60 "gerenderde pixels" ineens 1.5cm is. Kortom: alsof je een slechtziende bent en je interface hebt vergroot.
Daarom zie je veel mensen 150% schalen om 1440p aan werkruimte te renderen. Tekst wordt een klein beetje scherper, maar eigenlijk klopt de interface niet meer. Want je gaat goochelen met halve pixels, die niet bestaan. Dan krijg je de ene keer een 1px lijn die wordt weergegeven als 2px, de andere keer als een 2px lijn, waarvan 1px met halve opacity om een halve pixel te "simuleren" etc. Totaal niet wat je wil. Helaas begrijpen weinig mensen dit maar. En fabrikanten doen aan goede marketing want ze maken bijna iedereen wijs dat 27" met 4" de beste optie is. Voor hun wel ja, want dat is mega goedkoop te produceren i.t.t. 5k schermen.
Dit is nog interessant leesvoer als het nog steeds niet helemaal duidelijk is: https://havn.blog/2022/05/14/why-k-k.html
[Reactie gewijzigd door Saven op 8 april 2025 14:21]