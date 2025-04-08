IBM kondigt z17-mainframe met Telum II-chip aan voor grootschalige AI-taken

IBM heeft zijn nieuwste mainframe voor enterprisetoepassingen aangekondigd, de z17. Het systeem, dat vanaf 8 juni beschikbaar komt, is volgens het bedrijf specifiek ontwikkeld voor grootschalige AI-toepassingen.

De z17 is uitgerust met de nieuwe Telum II-processor en kan dagelijks 450 miljard inferentiebewerkingen uitvoeren. Dit is 50 procent meer dan de z16 uit 2022. De processor bevat een ingebouwde AI-accelerator en beschikt over 32 cores.

Het systeem kan ook worden uitgerust met de optionele Spyre-accelerator, een PCIe-kaart die in het vierde kwartaal van 2025 beschikbaar komt. Bij de release ondersteunt de z17 maximaal 48 Spyre-accelerators, wat binnen 12 maanden wordt uitgebreid naar 96. In tests verwerkte een prototype Spyre drie keer zoveel afbeeldingen per watt als high-end gpu's, volgens IBM.

De ontwikkeling van het systeem nam vijf jaar in beslag. Het systeem is geoptimaliseerd voor generatieve AI en agentic AI, en kan volgens IBM worden ingezet voor meer dan 250 toepassingen waaronder fraudedetectie, het voorkomen van witwassen en het bepalen van kredietrisico's.