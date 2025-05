CPB: Europa en Nederland zijn veel te afhankelijk van Amerikaanse clouddiensten

Nederland is op veel technologische gebieden nog te afhankelijk van de Verenigde Staten. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau. Met name op het gebied van de cloud loopt Europa, en daarmee Nederland, grote risico's op afhankelijkheid.

Het Centraal Planbureau schrijft in het rapport Kansen en Kwetsbaarheden: economische verwevenheid met de VS over de afhankelijkheid van Europa en specifiek Nederland van Amerikaanse technologie. "Op technologisch gebied blijft Europa achter bij de VS", schrijft het CPB. Het noemt bijvoorbeeld de ontwikkeling van AI-modellen: daarvan worden er zeventig procent in de VS ontwikkeld. Europa 'heeft de techboot gemist', schrijft de instantie. Het continent heeft daardoor 'geen enkel techconcern van wereldformaat'. Dat geldt al voor bestaande technologie, maar ook voor opkomende zoals kunstmatige intelligentie.

Vooral de afhankelijkheid van cloudtechnologieën is een risico, zegt het CPB. Dat verwijst naar de marktdominantie van de grote drie partijen: Amazon, Microsoft en Google. Ook de kleinere partijen zijn Amerikaans en deels Chinees, zoals Oracle, IBM en Alibaba. "Europa, laat staan Nederland, heeft geen alternatieven voor Amerikaanse cloudservices ondanks het toenemende belang van de cloud", waarschuwt het CPB.

Het probleem ligt grotendeels in het feit dat Europa vrijwel niet investeert in bedrijven. Daardoor zijn diensten als infrastructuur-, platform- of software-as-a-servicediensten vrijwel allemaal in Amerikaanse handen. Een groter probleem is dat het daarmee voor bedrijven ook aantrekkelijker wordt om 'cloudopslag in te kopen in plaats van zelf een alternatief te bieden'. "Door de dure implementatie en het beheer van datacenters vinden ondernemingen het gemakkelijker en goedkoper om zich tot cloudproviders (zoals Amazon, Microsoft en Google) te wenden voor schaalbare, gemoderniseerde en betrouwbare cloudinfrastructuurdiensten."

Het CPB noemt in zijn rapport alleen op waar de afhankelijkheden zitten. De instantie heeft het niet over mogelijke risico's. Wel noemt het bij de afhankelijkheid van clouddiensten dat het vaak onduidelijk is wat er met data gebeurt als die in de VS wordt opgeslagen.