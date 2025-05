OnePlus 13 heeft platter scherm en 6000mAh-accu

OnePlus heeft de OnePlus 13 aangekondigd voor de Chinese markt. De telefoon heeft ten opzichte van zijn voorganger een platter scherm en een accu met een hogere capaciteit, namelijk 6000mAh.

De OnePlus 13 heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Elite-soc, de nieuwste soc van de Amerikaanse chipontwerper die het bedrijf mogelijk binnenkort niet meer mag laten produceren. Daarbij biedt OnePlus 12GB of 16GB aan lpddr5x-geheugen en 256GB, 512GB of 1TB aan UFS 4.0-opslag.

De telefoon heeft drie 50-megapixelcamera's aan de achterkant: een Samsung-sensor met ultragroothoeklens die ook dienstdoet als macrocamera, een Sony-sensor als primaire camera en een Sony-sensor met 3x vergroting ten opzichte van de primaire camera. Aan de voorkant zit een 32-megapixelcamera.

OnePlus zegt dat de OnePlus 13 de grootste trilmotor heeft die tot nu toe in een Android-telefoon heeft gezeten. De accu heeft een capaciteit van 6000mAh en is bedraad te laden met 100W en draadloos met 50W. De behuizing heeft een IP69-classificatie: dat betekent dat hij vochtdicht is, maar niet waterdicht zoals met een IP68-classificatie. Die behuizing meet 162,9x76,5x8,4mm en is 213g. Het scherm is een 6,82"-oled van BOE en heeft een resolutie van 3182x1440 pixels. De verversingssnelheid loopt van 1 tot 120Hz. Ten opzichte van zijn voorganger zijn de schermranden minder afgerond en lijken haast plat, ook al zijn ze dat net niet: er zit een kleine curve in.

De goedkoopste versie komt in China uit voor 4499 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 630 euro. De prijzen in Nederland en België liggen bij release doorgaans hoger. Er kunnen maanden zitten tussen de release in China en het uitkomen van diezelfde telefoon in Nederland en België.