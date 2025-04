Qualcomm dreigt sommige socs niet te mogen maken door strijd met Arm - Update

Qualcomm dreigt sommige van zijn socs niet meer te kunnen maken, omdat Arm een licentie wil gaan intrekken. Dat gebeurt over twee maanden. Het is de nieuwste stap in een juridische strijd tussen Qualcomm en Arm.

Arm heeft gezegd dat het de licentie van Qualcomm om Arm-processors met Oryon-cores te maken over twee maanden gaat intrekken, meldt Bloomberg. De licentie van Arm op zijn processorarchitectuur is noodzakelijk voor onder meer de Snapdragon X-socs voor laptops en de Snapdragon X Elite voor smartphones. Veel makers van Android-smartphones, zoals Samsung, Xiaomi en OnePlus, leunen op Qualcomm voor socs in hun duurste telefoons.

De juridische strijd begon twee jaar geleden en draait om de overname van Nuvia drie jaar geleden. Arm claimt dat Qualcomm een Arm-ontwerp moet gebruiken en niet mag overstappen op zelfgemaakte ontwerpen zoals Oryon. Volgens Qualcomm klopt dat niet en wil Arm vooral meer licentiegelden innen. Qualcomm had geen eigen licentie voor de Oryon-cores, maar kreeg die in handen met de overname. Volgens Arm zijn licenties niet via overnames overdraagbaar.

Arm reageert niet op het nieuws, Qualcomm bevestigt dat Arm de licentie wil intrekken. "Dit is meer van hetzelfde van Arm, meer ongegronde dreigementen die zijn ontworpen om een oude partner onder druk te zetten, zich te bemoeien met onze toonaangevende cpu's en de royaltytarieven te verhogen, ongeacht de brede rechten onder onze architectuurlicentie. Met een rechtszaak die snel nadert in december, lijkt Arm's wanhopige truc een poging te zijn om het juridische proces te verstoren en zijn eis tot beëindiging is volledig ongegrond. We hebben er alle vertrouwen in dat Qualcomm's rechten onder haar overeenkomst met Arm bevestigd zullen worden. Het concurrentiebeperkende gedrag van Arm zal niet worden getolereerd."

Update, 10.34 uur - In dit artikel stond eerst dat Qualcomm helemaal geen socs meer zou kunnen laten maken na het intrekken van de licentie. Dat klopt niet. Het gaat alleen om socs met Oryon-cores.