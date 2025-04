Stability AI komt met Stable Diffusion 3.5-model dat kan draaien op smartphones

Stability AI heeft Stable Diffusion 3.5 aangekondigd. Er zijn drie modellen. Het kleinste model, Medium, is licht genoeg om op smartphones te draaien en kan afbeeldingen genereren met een resolutie tot ongeveer twee megapixels.

Stable Diffusion 3.5 Medium moet zich onder meer onderscheiden door diversere afbeeldingen op een efficiëntere manier te genereren dan andere modellen met dit aantal parameters, ongeveer 3,5 miljard. Dat claimt het bedrijf. Daardoor zouden er geen aangepaste prompts nodig zijn om afbeeldingen van mensen met diverse huidskleuren te genereren.

Daarnaast zijn er vanaf dinsdag Large- en Large Turbo-varianten beschikbaar, met ieder acht miljard parameters. Die zijn iets zwaarder om te draaien. Het verschil tussen de reguliere en de Turbo-versie is dat de laatste sneller is ten koste van wat precisie en kwaliteit, zo claimt Stability AI. Large en Large Turbo staan op HuggingFace. Versie 3.5 komt ongeveer vier maanden na versie 3, die in juni uitkwam.