Stability AI toont tool voor maken audio getraind op rechtenvrij geluid

Stability AI, vooral bekend van plaatjesgenerator Stable Diffusion, heeft Stable Audio Open aangekondigd. De tool kan tot 47 seconden aan audio genereren op basis van een tekstprompt en zou alleen getraind zijn op rechtenvrij materiaal.

Stability AI: Stable Audio Open

Het model kan geen muziek met zang genereren, zo zegt Stability AI. De doelgroep is onder meer makers die achtergrondgeluiden willen en daarbij zich willen baseren op rechtenvrij materiaal. De input is een tekstprompt, waarna er tot 47 seconden aan geluid uit komt. De bronnen zijn Freesound en Free Music Archive, zo blijkt uit de pagina op HuggingFace. Stable Audio Open is gratis beschikbaar, in tegenstelling tot Stable Audio die alleen voor betalende klanten beschikbaar is en tot drie minuten aan audio per keer kan genereren. Bovendien werkt Open alleen met tekstprompts, terwijl klanten bij Stable Audio ook samples kunnen uploaden.