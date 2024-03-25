Oprichter Stable Diffusion-maker Stability AI stopt als directeur

De oprichter van Stability AI, maker van diensten als plaatjesmaker Stable Diffusion, is niet langer directeur van het bedrijf. Twee andere topmensen nemen zijn taken de komende tijd over.

Emad Mostaque gaat zich richten op gedecentraliseerde AI-toepassingen, meldt Stability AI. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe directeur en tot die tijd nemen topmensen Shan Shan Wong en Christian Laforte die rol tijdelijk op zich. Investeerders wilden al langer dat Mostaque wegging, omdat het bedrijf ondanks de hype rond AI veel verlies heeft geleden. Het gerucht ging al eerder dat het bedrijf zich wilde laten overnemen. Diverse belangrijke mensen achter Stable Diffusion zijn afgelopen tijd ook weggegaan bij het bedrijf.