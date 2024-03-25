Oprichter Stable Diffusion-maker Stability AI stopt als directeur

De oprichter van Stability AI, maker van diensten als plaatjesmaker Stable Diffusion, is niet langer directeur van het bedrijf. Twee andere topmensen nemen zijn taken de komende tijd over.

Emad Mostaque gaat zich richten op gedecentraliseerde AI-toepassingen, meldt Stability AI. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe directeur en tot die tijd nemen topmensen Shan Shan Wong en Christian Laforte die rol tijdelijk op zich. Investeerders wilden al langer dat Mostaque wegging, omdat het bedrijf ondanks de hype rond AI veel verlies heeft geleden. Het gerucht ging al eerder dat het bedrijf zich wilde laten overnemen. Diverse belangrijke mensen achter Stable Diffusion zijn afgelopen tijd ook weggegaan bij het bedrijf.

Stable Diffusion 3
Stable Diffusion 3

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-03-2024 15:04 9

25-03-2024 • 15:04

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Reacties (9)

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Maurits van Baerle 25 maart 2024 15:20
Ik denk dat er een paar mensen genoeg hadden van zijn schimmige praktijken. Van claims dat hij betrokken was bij de ontwikkeling van Midjourney tot proberen te verbergen dat de technologie achter Stable Diffusion niet door hem (of het bedrijf) ontwikkeld was maar in licentie genomen van de echte ontwikkelaars die werken aan de Ludwig-Maximilians-Universität München.

Hij is goed in geld ophalen van investeerders op basis van wat powerpoints waar hij andermans werk verkoopt als zijn eigen maar toen hij dit bedrijf uiteindelijk moest gaan uitbouwen bleek hij daar niet toe in staat. Hij was wel goed in het naaien van zijn medeoprichter.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 15:56]

Praetextatus @Maurits van Baerle25 maart 2024 16:02
damn wat een mafkees zeg. Ik denk dat het een wijs besluit is om hem te laten stoppen. Anders kan t enorm tegenwerken op een gegeven moment.
henk717 25 maart 2024 15:14
In de AI community wordt dit nieuws met zorg ontvangen. Stability was juist een speler die inzetten op open-source en decentraal. Dus het feit dat hij weg gaat om aan "Decentrale AI" te werken is een teken dat Stability zich mogelijk niet langer gaat focussen op echt open modellen.
Sorcerer8472 @henk71725 maart 2024 15:56
Niet gek ook, het bedrijf is financieel erg ongezond, er zit niet of nauwelijks een verdienmodel achter en de oprichter lijkt met name goed te zijn geweest in het gebruiken van investeerdersgeld om een open-source model te ontwikkelen (voor zover dat allemaal klopt dus). Zo kan hij zichzelf als een soort Robin Hood neerzetten.

Lijkt mooi, maar dat maakt het voor legitieme bedrijven allemaal een stuk lastiger. Ben je ondernemer zonder duidelijk track record dan wordt het moeilijker om geld op te halen doordat dit soort figuren het klimaat verzieken.

Het klinkt dus leuk, maar het bijdragen van o.a. Meta en Apple aan de open-source community lijken nuttiger en meer toekomstbestendig.
87Dave @Sorcerer847225 maart 2024 17:06
Het klinkt dus leuk, maar het bijdragen van o.a. Meta en Apple aan de open-source community lijken nuttiger en meer toekomstbestendig.
Zover zou ik nog niet gaan. Voor de generatieve tekst modellen (LLM) is meta inderdaad heel belangrijk voor open source. Apple is nog wat te zien hoelang het duurt voor ze naar hun typisch compleet afgesloten Apple gedrag gaan.

Maar voor beeld generatie is Stable Diffusion de grote open source speler. Hun SD 1.5 en SDXL modellen zijn cruciaal en dat ecosysteem is nog altijd het beste dat je kan krijgen om zelf lokaal te draaien.
Sorcerer8472 @87Dave25 maart 2024 17:33
Dat snap ik en onderken ik ook. Ik denk alleen dat het financieel niet haalbaar zal blijven.

Ik denk wel dat open-source AI zal blijven bestaan, maar denk niet dat zoiets als Stable Diffusion echt levensvatbaar is. Een model als Midjourney lijkt me waarschijnlijker (als ze nou eens gewoon een API beschikbaar zouden maken ipv Discord.....)
Mellow Jack @Sorcerer847225 maart 2024 18:12
Veel nieuwe AI is nog niet levensvatbaar. Denk dat alleen Microsoft op het pad zit om deze technieken commercieel rendabel te maken
Sorcerer8472 @Mellow Jack25 maart 2024 21:17
Midjourney heeft anders wel een gezonde omzet en lijkt winstgevend te zijn.

OpenAI niet hoewel de ChatGPT-dienst op zich waarschijnlijk wel winstgevend is.
Mellow Jack @Sorcerer847225 maart 2024 22:18
Zou ze het gunnen maar ben nog niet overtuigd. Midjourney lijkt vooral over omzet te praten maar qua winst blijft het voor mij nogal vaag.

Qua chatgpt kan ik het me niet voorstellen dat ze winst maken. Het kost een hoop om modellen te trainen en te draaien. De kosten lijken de komende tijd alleen maar te stijgen (nog weinig zicht op revolutionaire hardware en toenemende kost voor trainings data).

Ben benieuwd wanneer de echte harde cijfers komen (of die zijn er al en ik let niet op)

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