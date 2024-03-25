Days Gone-ontwikkelaar Bend Studio werkt aan 'AAA-liveservicegame'

Days Gone-ontwikkelaar Bend Studio werkt aan een nieuwe 'AAA-liveservicegame'. Dat is te lezen in een vacature voor senior projectmanager. Daarin staat dat de ontwikkelaar een talent zoekt dat zich kan aansluiten bij het maken van de 'volgende spraakmakende AAA-titel'.

Volgens de vacatureomschrijving zoekt de gamestudio iemand die in staat is om releaseschema's te plannen op basis van een live roadmap. Daarnaast wordt gevraagd naar minstens vijf jaar ervaring met projectmanagement in de game-industrie en met het leiden van teams die AAA-liveservicegames ontwikkelen. Het is niet duidelijk of de game net als Days Gone een zombiethema heeft.

Bend Studio is onderdeel van Sony Interactive Entertainment en ontwikkelde onder meer Days Gone voor de PlayStation 4, de PS Vita-game Uncharted: Golden Abyss en de Syphon Filter-games voor de originele PlayStation, PlayStation 2 en PS Portable. In 2021 werd al bekend dat Bend Studio aan een nieuwe openwereldgame werkte. In 2022 werd daarnaast beschreven dat de nieuwe IP voortbouwt op de openwereldsystemen uit Days Gone. Nu lijkt het om een liveservicegame te gaan, al is niet met zekerheid te zeggen dat het om hetzelfde project gaat.