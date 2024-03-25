Days Gone-ontwikkelaar Bend Studio werkt aan 'AAA-liveservicegame'

Days Gone-ontwikkelaar Bend Studio werkt aan een nieuwe 'AAA-liveservicegame'. Dat is te lezen in een vacature voor senior projectmanager. Daarin staat dat de ontwikkelaar een talent zoekt dat zich kan aansluiten bij het maken van de 'volgende spraakmakende AAA-titel'.

Volgens de vacatureomschrijving zoekt de gamestudio iemand die in staat is om releaseschema's te plannen op basis van een live roadmap. Daarnaast wordt gevraagd naar minstens vijf jaar ervaring met projectmanagement in de game-industrie en met het leiden van teams die AAA-liveservicegames ontwikkelen. Het is niet duidelijk of de game net als Days Gone een zombiethema heeft.

Bend Studio is onderdeel van Sony Interactive Entertainment en ontwikkelde onder meer Days Gone voor de PlayStation 4, de PS Vita-game Uncharted: Golden Abyss en de Syphon Filter-games voor de originele PlayStation, PlayStation 2 en PS Portable. In 2021 werd al bekend dat Bend Studio aan een nieuwe openwereldgame werkte. In 2022 werd daarnaast beschreven dat de nieuwe IP voortbouwt op de openwereldsystemen uit Days Gone. Nu lijkt het om een liveservicegame te gaan, al is niet met zekerheid te zeggen dat het om hetzelfde project gaat.

Days Gone
Days Gone

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 15:31 37

25-03-2024 • 15:31

37

Lees meer

Days Gone

vanaf € 24,95

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Tof maar onhandig

28 nov 2023 | met video

Tof maar onhandig

PlayStation Portal Review

204
Days Gone-studio Bend bevestigt ontslagronde, mogelijk 30 procent van personeel
Days Gone-studio Bend bevestigt ontslagronde, mogelijk 30 procent van personeel Nieuws van 11 juni 2025
Sony brengt Days Gone Remastered voor PlayStation 5 en dlc voor pc-versie uit
Sony brengt Days Gone Remastered voor PlayStation 5 en dlc voor pc-versie uit Nieuws van 25 april 2025
'PlayStation 5 Pro krijgt reguliere PS5-cpu, maar beschikt over boostmodus'
'PlayStation 5 Pro krijgt reguliere PS5-cpu, maar beschikt over boostmodus' Nieuws van 18 maart 2024
'PlayStation 5 Pro is drie keer zo krachtig als reguliere PS5 in raytracing'
'PlayStation 5 Pro is drie keer zo krachtig als reguliere PS5 in raytracing' Nieuws van 16 maart 2024
PlayStation Network krijgt ondersteuning voor passkeys
PlayStation Network krijgt ondersteuning voor passkeys Nieuws van 22 februari 2024
PlayStation Productions werkt mogelijk aan Days Gone-film
PlayStation Productions werkt mogelijk aan Days Gone-film Nieuws van 21 augustus 2022
Nieuwe game van Bend Studio 'bouwt voort op openwereldsystemen uit Days Gone'
Nieuwe game van Bend Studio 'bouwt voort op openwereldsystemen uit Days Gone' Nieuws van 8 juni 2022
Days Gone-maker Bend Studio werkt aan nieuwe PlayStation-titel
Days Gone-maker Bend Studio werkt aan nieuwe PlayStation-titel Nieuws van 3 juni 2021
Meer producten en artikelen
Games Sony

Reacties (37)

-Moderatie-faq
37
35
17
0
0
14
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Verwijderd 25 maart 2024 15:33
Terwijl veel mensen volgens mij gewoon op days gone 2 wachten. Ondanks dat de reviews matig waren, was het een enorm vermakelijke game.

Een live service game? No thanks!
invine @Verwijderd25 maart 2024 15:35
De game was echt de verrassing van vorig jaar voor mij. Fijn verhaal en goede gameplay (op PC), helemaal tot het eind ervan genoten!

Ik zou ook liever een Days Gone 2 zien, maar dat zit er niet meer in denk ik.
sjoemie1985 @invine25 maart 2024 15:40
Zou jammer zijn inderdaad geen days gone 2 ofzo.
Heb het ook veel gespeeld op de ps5, inmiddels al een tijdje niet meer.
Vond vooral die opdrachten met hordes best pittig, komt altijd wapens te kort. :'( ;( :X
Maar voor de rest een zeer vermakelijk spel en goed verhaal lijn wel.
Soms wat lang dradig en niet te skippen.
Amaze86 @Verwijderd25 maart 2024 15:43
Was een topgame, echt super. Had graag deeltje 2 zien komen deze gen.
johnny2000 @Verwijderd25 maart 2024 16:16
Ja omdat de meeste reviewers de eerste 5 uur hebben gespeeld. Het begint wat traag, maar vond het super coole game. 1 van de weinige games die ik ng+ speel.

Die adrelline rush die je krijgt met die hordes .

Vind het jammer dat er geen deel 2 komt. op een live service game zit ik iig niet te wachten.
Hulleman
@Verwijderd25 maart 2024 16:24
Best leuk verhaal en de hordes waren echt heel tof. Het idee van je motor upgraden vond ik ook nog wel oké. Maar voor de rest vond ik het wel een magere open wereld game. De 71% op metacritic vind ik echt wel spot-on.

Maar een live service game zit ook ik echt niet op te wachten.....

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 23 juli 2024 05:09]

spokje @Verwijderd25 maart 2024 17:05
Ja beter maken ze een motor die sneller dan 30km/h gaat :p
Ruud2001 25 maart 2024 16:07
Ik moest toch echt even opzoeken wat een liveservicegame is. Blijkbaar is dit de categorie games die er alles aan doen om je zo vaak en zo lang mogelijk te laten spelen in de hoop dat je met microtransacties stiekem een boel geld uitgeeft.
Zodiac @Ruud200125 maart 2024 16:31
Vroeger waren dit MMOs, maar da's eigenlijk gewoon veel te veel werk, en altijd wel een groep spelers die loopt te zeuren. Dus weet je wat, we vragen gewoon een abonnement op een single player spel! Veel minder gezeik én meer geld!

Prima deal, toch? :+
Hapsap @Ruud200125 maart 2024 17:05
1 of 2 live service games is nog best te doen maar op een gegeven moment was ik zo veel verschillende spellen aan het spelen, om bij te blijven maar ook vanwege FOMO, dat ik er een jaartje of twee geleden helemaal klaar mee was en gewoon maar ben gestopt. Er zijn nu nog maar weinig games die mij echt trekken. Wel jammer want ik vond gamen best leuk.
Majestici 25 maart 2024 16:12
Vragen mensen nog serieus om live-service games? Veel van die games floppen gewoon.
Maarja, er vroeg ook niemand om SUV/Crossover wagens totdat ze je strot doorgeduwd werden en de enige optie in de dealer waren, zodat ze een 2inch opgetilde hatchback met plastic wielranden voor 10k meer konden verkopen. Ze vragen er simpelweg niet om, maar overstromen de markt met niets anders, zodat op een gegeven moment iedere gamer aan de copium zit om nog iets te spelen te hebben.

[Reactie gewijzigd door Majestici op 23 juli 2024 05:09]

zath @Majestici25 maart 2024 16:59
Live-service werkt prima voor games die het vooral moeten hebben van de primaire gameplay loop en minder van de verhaallijn. Dus, League of Legends, Overwatch, Diablo, Helldivers - etc. Ondanks dat de gameplay loop erg vermakelijk kan zijn, wordt het op een gegeven moment een beetje saai als er geen nieuwe content wordt toegevoegd. Dan is een live-service model een goede oplossing.

Het probleem met live service is alleen dat het heel erg aantrekkelijke revenue is voor bedrijven omdat het "recurring" is en daarmee minder risico zou moeten hebben en voorspelbaarder is, wat aandeelhouders erg prettig vinden. Een hoge ARR (Annual Recurring Revenue) telt dus zwaar mee voor je valuatie.

Dus zie je dat er intrinsieke druk vanuit de markt om games naar een live-service model te brengen, zelfs als de game daar niet echt voor geschikt is.
Finraziel
@Majestici25 maart 2024 17:40
Geef het wat tijd en de uitgevers komen er wel achter dat de markt voor live service games compleet overbevolkt raakt... Het probleem met games die je 'voor altijd' blijft spelen is dat je geen tijd meer hebt voor andere games. En natuurlijk om te beginnen niet iedereen zat te wachten op dat soort games. Veel van die live service games floppen maar ze denken nu allemaal nog dat zij wel de loterij gaan winnen.

Overigens deel ik je pessimisme verder sowieso niet. We leven in een geweldige tijd voor gamers, er is zo ongelooflijk veel aanbod... Ik zie het echt als een heel onwaarschijnlijk scenario dat we ineens te weinig singleplayer games zouden hebben om uit te kiezen (in ieder geval in de komende jaren, op de zeer lange termijn weet je nooit wat er gebeurt natuurlijk).
Lagonas 25 maart 2024 15:35
Days gone is zo een underrated spel. Heb me er heel wat uren aan vermaakt.

Helaas is live service niet vaak een veelbelovende term voor de toekomst van een spel/ip
Vincedf 25 maart 2024 16:30
Sneu dit, maar beslissing van de grootaandeelhouders. Valt weinig aan te doen. Deze game zal waarschijnlijk floppen waarna er weer koppen rollen binnen de studio.
Kwistnix 25 maart 2024 16:46
Het is ontzettend jammer dat er geen vervolg komt op Days Gone, die IP had mijns inziens echt genoeg potentie. Ik heb in ieder geval volop genoten van Days Gone. Bij release was het welliswaar te buggy en mede daardoor waren de beoordelingen (terecht) niet heel goed, maar de game an sich is echt meer dan prima.
In mijn ogen is het echt een dramatische wending die Sony genomen heeft richting het live-service model. Ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf spreken, maar ik zoek dat in ieder geval niet in mijn games en ik ben altijd bij de Playstation gebleven vanwege de sterke exclusive single-player ervaringen die ze konden bieden. Sowieso duurt game ontwikkeling steeds langer, wordt de spoeling daarmee dunner en als live-service games dan ook nog de overhand gaan nemen, dan is er voor mij bij Sony Playstation niet veel meer te halen.
Rennie 26 maart 2024 09:10
Ze blijven het maar proberen he met al die live services.De een na de ander faalt en na een paar weken zijn er bijna geen spelers meer over. Days gone was een fantastische game. Ik zou zeker een deel 2 willen.
Buck Naked 25 maart 2024 15:43
Kortom ze werken aan een game die gaat floppen en kort daarna zal Sony de studio sluiten. Sad but true. Live-service games werkt niet. Wanneer leren ze het nou? Voor 1 succesverhaal zijn er meerdere flops met grote financiële gevolgen.

[Reactie gewijzigd door Buck Naked op 23 juli 2024 05:09]

Giedy5 @Buck Naked25 maart 2024 15:54
Helaas "werkt" het wel, de receptie erop is niet goed maar het levert studios meer geld op en dat is het belangrijkste voor ze. Een battlepass systeem of in game store is de tactiek om maximaal te verdienen op je spel, weaponised FOMO dat is pas sad but true.
Ge0force @Buck Naked25 maart 2024 16:00
Live service games werken zelden, maar als ze werken zijn ze wel een ongeziene bron van inkomsten. High risk, high reward zeg maar.
Caelestis @Buck Naked25 maart 2024 16:19
Wanneer leren ze het nou? Voor 1 succesverhaal zijn er meerdere flops met grote financiële gevolgen.
Heel simpel, het werkt alleen als de developer geeft om gameplay en gebruikers ervaring en zodoende er een beetje aan kan verdienen.
Het faalt als het opgedrongen wordt vanuit investeerders.

Om te weten welke wel of niet gaan falen moet je gewoon kijken of de developer verbonden zit aan een aandelenmarkt.
Buck Naked @Caelestis25 maart 2024 18:22
Ik heb al meerdere developers zien falen dus...

[Reactie gewijzigd door Buck Naked op 23 juli 2024 05:09]

Caelestis @Buck Naked25 maart 2024 18:35
En degene die ik heb zien slagen zitten niet op de beurs. Als je al iets van een "AAA status" zie weet je dat het gewoon een bagger product is. Dat soort benamingen zijn alleen voor investeerders. Een gamer zal nooit daarop zoeken.
Kwistnix @Buck Naked26 maart 2024 18:39
Van Bend naar Break, ik ben er ook bang voor.
The Zep Man 25 maart 2024 15:36
Sorry, maar ik laat mij enkel teleurstellen door AAAA live service games.

Context. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 05:09]

mellovici 25 maart 2024 16:08
De gamesindustrie is zijn eigen nek aan het omdraaien. Zeer knap dat ze zo ver van de realiteit kunnen staan.
MneoreJ @mellovici25 maart 2024 23:57
Dat willen we met z'n allen misschien wel, maar het is helaas gewoon niet waar. De industrie als geheel breekt jaar op jaar records waarbij er elk jaar meer omzet en meer winst gedraaid wordt; het is nu al veel groter dan de hele filmindustrie. Een hoop van die miljoeneninvesteringen floppen, maar er is maar een handjevol succesjes nodig een een kleine basis aan spelers die bereid zijn om de portemonnee te trekken om dat weer ruimschoots goed te maken.

Mijn smaak is het ook niet, maar het enige dat je als liefhebber van kwaliteit kunt doen is de boel gewoon links laten liggen. Je moet je echter niet verbeelden dat dat betekent dat de industrie op z'n retour is, maar eerder dat je het bij de indies en nog echt onafhankelijk ontwikkelde games moet zoeken als je vermaak wil dat z'n centen nog waard is.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.