PlayStation Productions werkt mogelijk aan Days Gone-film

PlayStation Productions werkt naar verluidt aan een filmadaptatie van de openwereldgame Days Gone. Dat schrijft filmnieuwssite Deadline op basis van bronnen. Wanneer de film zou moeten verschijnen, is niet bekend.

Deadline beweert dat scenarioschrijver Sheldon Turner meewerkt aan de film. Turner heeft onder meer geschreven voor The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning uit 2006 en X-men: First Class, die in 2011 uitkwam. Voor de rol van Deacon St. John, het hoofdpersonage van Days Gone, wordt de Schotse acteur Sam Heughan overwogen. Heughan speelt de rol van Jamie Fraser in de dramaserie Outlander. Verder zijn er weinig details bekend over de Days Gone-film. PlayStation Productions heeft zelf nog niets gezegd.

Days Gone verscheen aanvankelijk op 26 april 2019 voor de PlayStation 4 en is ontwikkeld door Bend Studio. Twee jaar later kwam er een Windows-versie van het spel uit. Days Gone is een openwereldgame, waarin de biker Deacon St. John moet vechten tegen hordes zombies en andere vijanden. Tegelijkertijd zoekt hij naar zijn vermiste geliefde Sarah, die aan het begin van de zombie-uitbraak verdween. Tweakers heeft een review gepubliceerd over Days Gone in 2019.