WhatsApp voegt statusupdates in chatlijst toe aan iOS-bètaversie

WhatsApp heeft zaterdag een update uitgerold voor de bètaversie van zijn iOS-app. Een aantal gebruikers van deze bètaversie kunnen nu de statusupdates van contacten in hun chatlijst zien. Ook kunnen testers het verwijderen van berichten ongedaan maken.

De functie is beschikbaar voor een aantal testers in bètaversie 22.18.0.70, schrijft WABetaInfo. Wanneer een contact van de gebruiker een statusupdate deelt, dan is deze gelijk zichtbaar in de chatlijst bij het openen van WhatsApp. Eerst moesten de gebruikers naar het Status-tabblad om de recentste statusupdates te zien. Wanneer de functie getest kan worden door een grotere groep gebruikers is nog niet bekend.

Verder is er nu ook de mogelijkheid om het verwijderen van bepaalde berichten ongedaan te maken, meldt WABetaInfo zondag. Na het verwijderen van een bericht verschijnt een pop-up. Deze geeft de optie om het bericht te behouden en verdwijnt na een paar seconden. De functie was al beschikbaar in de Android-bètaversie van WhatsApp.