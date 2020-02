WhatsApp heeft wereldwijd twee miljard gebruikers

WhatsApp heeft nu wereldwijd twee miljard gebruikers, zo heeft het bedrijf achter de chatapp bekendgemaakt. Het Facebook-dochterbedrijf groeit nog altijd op hetzelfde tempo door als het de afgelopen jaren deed.

WhatsApp groeide afgelopen twee jaar met gemiddeld bijna 22 miljoen nieuwe actieve gebruikers per maand. In de periode ervoor was dat ongeveer 24 miljoen nieuwe actieve gebruikers. Rond vier jaar geleden zat WhatsApp op ongeveer 20 miljoen nieuwe actieve gebruikers per maand.

De chatapp houdt daarmee zijn groei vast en heeft als een van de weinige diensten ter wereld meer dan een miljard gebruikers. Facebook zelf heeft dat ook, net als Instagram. Ook diensten als YouTube en Google zitten boven een miljard actieve gebruikers per maand. De nieuwe mijlpaal komt iets meer dan twee jaar na de vorige, toen WhatsApp bekendmaakte 1,5 miljard actieve gebruikers te hebben. In Nederland zit het aantal gebruikers van de dienst al jaren boven 10 miljoen.