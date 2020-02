Ubisoft komt met vr-escaperoom Prince of Persia: The Dagger of Time

Ubisoft komt met een derde vr-escaperoom, dit keer gebaseerd op Prince of Persia. Vanaf het voorjaar is de vr-ervaring te spelen in driehonderd locaties over de hele wereld. Eerder bracht Ubisoft de vr-escaperoomsoftware uit gebaseerd op Assassin's Creed.

Prince of Persia: The Dagger of Time is een vr-escaperoom die is gebaseerd op Prince of Persia: The Sands of Time. Dat spel bracht Ubisoft in 2010 uit en in datzelfde jaar verscheen er ook een verfilming van. Maximaal vier spelers tegelijk kunnen de vr-escaperoom doorlopen. Ze moeten puzzels oplossen en zo zien te ontsnappen uit het Fort der Tijd.

Ubisoft Düsseldorf maakte de vr-escaperoom en hij is geschikt voor spelers van alle leeftijden. Eerder maakte Ubisoft al vr-escaperooms rondom Assassin's Creed. Daarvan zijn twee varianten: Escape the Lost Pyramid, gebaseerd op Assassin's Creed Origins en Beyond Medusa's Gate, dat gelinkt is aan de game Assassin's Creed Odyssey.

Volgens Ubisoft komt de nieuwe vr-escaperoom in het voorjaar wereldwijd uit bij meer dan driehonderd locaties. In Nederland zijn de Ubisoft-vr-ervaringen onder andere te spelen in vr-hallen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda en Eindhoven. Spelers kunnen in België terecht op locaties in Antwerpen, Brussel en Gent.