Remake Prince of Persia: The Sands of Time is voor onbepaalde tijd uitgesteld

De release van de remake van Prince of Persia: The Sands of Time is uitgesteld. Uitgever Ubisoft stelt dat de extra tijd het mogelijk maakt om 'een remake te maken die nieuw aanvoelt en toch trouw is aan het origineel'. Een nieuwe releasedatum is er nog niet.

De game werd in september van vorig jaar aangekondigd en kreeg toen een releasedatum mee van 21 januari. Later dat jaar werd die al verschoven naar 18 maart, maar ook die datum is nu van de baan. Wat dit keer precies zorgt voor de verandering in planning, is niet volledig duidelijk. Bij het eerste uitstel werd ervan gesproken dat de coronapandemie die boel had vertraagd. Ditmaal wordt niet duidelijk gesteld waar het aan scheelt, maar er wordt wel verwezen naar een 'stortvloed aan feedback' na de originele aankondiging.

Prince of Persia: The Sands of Time verscheen in 2003 en betekende toen de reboot van de klassieke games uit de jaren tachtig en negentig. Die kwamen van de hand van de Amerikaan Jordan Mechner, die ook meewerkte aan The Sands of Time. In de remake kunnen spelers zijn klassieke Prince of Persia-game uit 1989 vrijspelen. Mechner werkte niet actief mee aan de nieuwe remake, maar is wel op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en heeft advies gegeven op een aantal punten.

De remake gaat 40 euro kosten en komt uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. De pc-versie komt uit in de Epic Game Store en Ubisoft Store en als onderdeel van Ubisofts Uplay+-abonnement.