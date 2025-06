Preorders Prince of Persia-remake terugbetaald, maar game niet geannuleerd

Na meermaals uitstel, een wisseling van ontwikkelstudio en het stoppen van preorders worden nu ook bestaande preorders van de remake van Prince of Persia: The Sands of Time terugbetaald. Ubisoft houdt wel vol dat de ontwikkeling nog altijd niet geannuleerd is.

Dat laat Ubisoft weten in een update op een ondersteuningspagina. De Franse gameuitgever motiveert het terugbetalen door te stellen dat er geen releasedatum voor de game is vastgesteld. De game heeft sinds februari van vorig jaar al geen concrete datum meer; sindsdien worden alleen perioden vermeld waarin de game moet uitkomen. Op dit moment is dat ergens na 31 maart 2023.

Ubisoft heeft in mei bekendgemaakt dat de twee studio's in India niet langer verantwoordelijk waren voor het maken van de Prince of Persia: the Sands of Time-remake. Het gamebedrijf gaf toen aan dat Ubisoft Montréal de leiding zou nemen en zou 'voortbouwen op het werk van Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai'. Het is niet duidelijk waarom de ontwikkeling van de remake bij de studio's werd weggehaald.

The Sands of Time is een 3d-platformgame die stamt uit 2003. De game was destijds erg populair en blies de franchise nieuw leven in na een matig onthaal voor Prince of Persia 3D in 1999. Een nieuw spelmechanisme in de titel was de dolk waarmee de prins de tijd kan terugdraaien. Hij gebruikt die om te helpen bij moeilijke platforming-secties en in gevechten.